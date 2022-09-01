Стадион: Lower.com Field
0:0
Перерыв
Ход матча
1
Ром
Элой
30
Will
Sands
21
Моррис
Эйдан
22
Этьенн
Дерик
21
Марсман
Ник
31
Лоу
Дэмион
45
Ryan
Sailor
26
Грегоре
22
Дюк
Брайс
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Will SandsЗащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисНападающий
- Нападающий
-
22 Этьенн ДерикНападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
14 Йебоа ЯвНападающий
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
-
45 Ryan SailorЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
14 Жан КорентенНападающий
-
33 Джонс ДжовинНападающий
-
-
12 Aime Mabika
-
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Коламбус Кру
Интер Майами
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|8 (1)
|0.31
|Эрнандес Хуан
|8
|0.31
|Этьенн Дерик
|6
|0.23
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0.12
|Уртадо Эрик
|3
|0.12
|Берри Мигель
|2
|0.08
|Диас Луис III
|1
|0.04
|Сантуш Педру
|1
|0.04
|Морейра Стивен
|1
|0.04
|Менса Джонатан
|1
|0.04
|Зардес Гьяси
|1
|0.04
|Sean Zawadzki
|1
|0.04
|Jacen Russell-Rowe
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игуаин Гонсало
|9 (3)
|0.32
|Кампана Леонардо
|8
|0.29
|Ласситер Ариэль
|3
|0.11
|Тейлор Роберт
|3
|0.11
|Jean Mota
|2
|0.07
|Васильев Индиана
|2
|0.07
|Emerson Rodriguez
|2
|0.07
|Дюк Брайс
|1
|0.04
|Лоу Дэмион
|1
|0.04
|Маквей Кристофер
|1
|0.04
|Робинсон Робби
|1
|0.04
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Жан Корентен
|0
|0
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Джонатан
|7
|0
|Морейра Стивен
|6
|0
|Artur Moraes III
|6
|0
|Сантуш Педру
|5
|0
|Этьенн Дерик
|4
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0
|Селараян Лукас
|3
|0
|Диас Луис III
|3
|0
|Уртадо Эрик
|2
|0
|Игбекеме Джеймс
|2
|0
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Ром Элой
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Дегенек Милош
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|9
|0
|Лоу Дэмион
|7
|1
|Jean Mota
|5
|1
|Йедлин Деандре
|5
|0
|Дюк Брайс
|5
|0
|Кинтерос Хайро
|2
|1
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|Посуэло Алехандро
|1
|1
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|Марсман Ник
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Маквей Кристофер
|2
|0
|Васильев Индиана
|2
|0
|Emerson Rodriguez
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Тейлор Роберт
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Коллендер Дрейк
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Aime Mabika
|1
|0
|Ryan Sailor
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
9
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
3
16%
2
22%
1-15
5
26%
2
22%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
3
16%
3
33%
76-90
Пропущено
10
21
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
10%
4
19%
1-15
2
20%
6
29%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
2
20%
2
10%
46-60
1
10%
6
29%
61-75
3
30%
2
10%
76-90
Забито
20
27
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
7
26%
16-30
2
10%
6
22%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
6
30%
4
15%
61-75
6
30%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
16
23
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
13%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
19%
6
26%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
7
44%
5
22%
76-90
Забито
39
36
18 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
6
15%
2
6%
1-15
8
21%
9
25%
16-30
4
10%
7
19%
31-45
1
3%
3
8%
46-60
11
28%
4
11%
61-75
9
23%
11
31%
76-90
Пропущено
26
44
10 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 21
3
12%
7
16%
1-15
3
12%
9
20%
16-30
4
15%
7
16%
31-45
4
15%
4
9%
46-60
2
8%
10
23%
61-75
10
38%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2
Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2
Интер Майами
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Торонто 2:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:1
|29
|16
|9
|4
|59 - 21
|57
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:1
|28
|15
|4
|9
|49 - 42
|49
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|29
|13
|8
|8
|45 - 34
|47
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:1
|28
|13
|6
|9
|49 - 33
|45
|5.
|Орландо Сити
|27
|11
|6
|10
|32 - 38
|39
|6.
|Коламбус Кру
|0:0
|26
|8
|13
|5
|36 - 29
|37
|7.
|Интер Майами
|0:0
|28
|10
|7
|11
|35 - 45
|37
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|28
|8
|11
|9
|39 - 42
|35
|9.
|Цинциннати
|27
|8
|11
|8
|45 - 48
|35
|10.
|Торонто
|0:1
|29
|9
|6
|14
|42 - 48
|33
|11.
|Атланта Юнайтед
|1:2
|28
|8
|9
|11
|40 - 44
|33
|12.
|Шарлотт
|28
|10
|2
|16
|34 - 44
|32
|13.
|Чикаго Файр
|0:0
|28
|8
|7
|13
|28 - 38
|31
|14.
|Ди Си Юнайтед
|1:0
|28
|7
|4
|17
|31 - 58
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|26
|17
|3
|6
|54 - 30
|54
|2.
|Остин
|27
|15
|6
|6
|59 - 37
|51
|3.
|Миннесота Юнайтед
|27
|13
|5
|9
|44 - 37
|44
|4.
|Даллас
|29
|11
|10
|8
|40 - 33
|43
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|27
|12
|4
|11
|43 - 38
|40
|6.
|Нэшвилл
|28
|10
|9
|9
|41 - 36
|39
|7.
|Реал Солт-Лейк
|27
|10
|9
|8
|35 - 36
|39
|8.
|Портленд Тимберс
|28
|8
|12
|8
|45 - 45
|36
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|9
|7
|12
|32 - 49
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|27
|10
|3
|14
|36 - 36
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|27
|8
|8
|11
|37 - 46
|32
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|8
|5
|15
|31 - 49
|29
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|6
|9
|12
|42 - 55
|27
|14.
|Хьюстон Динамо
|27
|7
|5
|15
|33 - 45
|26
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:1
|15
|10
|5
|0
|38 - 8
|35
|2.
|Нью-Йорк Сити
|0:1
|14
|8
|3
|3
|31 - 16
|27
|3.
|Интер Майами
|0:0
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|1:2
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|5.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:1
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|7.
|Торонто
|0:1
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|9.
|Коламбус Кру
|0:0
|13
|5
|5
|3
|18 - 11
|20
|10.
|Чикаго Файр
|0:0
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|11.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|27 - 24
|18
|12.
|Орландо Сити
|13
|6
|0
|7
|17 - 24
|18
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|14
|4
|5
|5
|22 - 19
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|1:0
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|5.
|Остин
|13
|7
|4
|2
|36 - 19
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|13.
|Нэшвилл
|13
|4
|5
|4
|21 - 17
|17
|14.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:1
|14
|8
|2
|4
|25 - 25
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|2:1
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|0:1
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|6.
|Коламбус Кру
|0:0
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|0:0
|14
|3
|3
|8
|16 - 26
|12
|10.
|Интер Майами
|0:0
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|11.
|Торонто
|0:1
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|1:0
|14
|3
|1
|10
|13 - 32
|10
|13.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|1:2
|14
|1
|5
|8
|14 - 24
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|12
|6
|1
|5
|20 - 17
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 17
|17
|6.
|Даллас
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|7.
|Реал Солт-Лейк
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|8.
|Портленд Тимберс
|14
|2
|6
|6
|21 - 29
|12
|9.
|Сиэтл Саундерс
|14
|3
|2
|9
|15 - 21
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|13
|1
|3
|9
|14 - 33
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию