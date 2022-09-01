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США: МЛС

2022

Стадион:
Коламбус Кру
1:0
Конец матча
Интер Майами
0'
29' Желтая карточка
Нэйджби Дарлингтон
52' Желтая карточка
Маквей Кристофер
1:0
64' Гол
Диас Луис
73' Желтая карточка
Грегоре
90' Желтая карточка
Этьенн Дерик
90'+4
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
5
Дегенек
Милош
30
Will
Sands
8
Artur
Moraes
III
6
Нэйджби
Дарлингтон
21
Моррис
Эйдан
12
Диас
Луис
III
9
Эрнандес
Хуан
22
Этьенн
Дерик
21
Марсман
Ник
45
Ryan
Sailor
31
Лоу
Дэмион
4
Маквей
Кристофер
2
Йедлин
Деандре
16
Тейлор
Роберт
11
Ласситер
Ариэль
26
Грегоре
7
Jean
Mota
10
Игуаин
Гонсало
22
Дюк
Брайс
Коламбус Кру
4-3-3
Интер Майами
5-3-2

История личных встреч

Коламбус Кру
Интер Майами

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

М
4:0
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 8 (1) 0.31
Эрнандес Хуан 8 0.31
Этьенн Дерик 6 0.23
Нэйджби Дарлингтон 3 0.12
Уртадо Эрик 3 0.12
Диас Луис III 2 0.08
Берри Мигель 2 0.08
Морейра Стивен 1 0.04
Сантуш Педру 1 0.04
Менса Джонатан 1 0.04
Зардес Гьяси 1 0.04
Sean Zawadzki 1 0.04
Jacen Russell-Rowe 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0
Will Sands 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игуаин Гонсало 9 (3) 0.32
Кампана Леонардо 8 0.29
Ласситер Ариэль 3 0.11
Тейлор Роберт 3 0.11
Jean Mota 2 0.07
Васильев Индиана 2 0.07
Emerson Rodriguez 2 0.07
Дюк Брайс 1 0.04
Лоу Дэмион 1 0.04
Маквей Кристофер 1 0.04
Робинсон Робби 1 0.04
Йедлин Деандре 0 0
Грегоре 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Жан Корентен 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Джонатан 7 0
Морейра Стивен 6 0
Artur Moraes III 6 0
Сантуш Педру 5 0
Этьенн Дерик 5 0
Нэйджби Дарлингтон 3 0
Селараян Лукас 3 0
Диас Луис III 3 0
Уртадо Эрик 2 0
Игбекеме Джеймс 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Ром Элой 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Йебоа Яв 1 0
Дегенек Милош 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 10 0
Лоу Дэмион 7 1
Jean Mota 5 1
Йедлин Деандре 5 0
Дюк Брайс 5 0
Кинтерос Хайро 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Адамс Мохаммед 3 0
Посуэло Алехандро 1 1
Игуаин Гонсало 2 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Васильев Индиана 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Тейлор Роберт 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Коллендер Дрейк 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Ryan Sailor 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
9
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
3
15%
2
22%
1-15
5
25%
2
22%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
3
15%
3
33%
76-90

Пропущено

10
22
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
1
10%
4
18%
1-15
2
20%
6
27%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
2
20%
2
9%
46-60
1
10%
7
32%
61-75
3
30%
2
9%
76-90

Забито

20
27
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
7
26%
16-30
2
10%
6
22%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
6
30%
4
15%
61-75
6
30%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

16
23
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
13%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
19%
6
26%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
7
44%
5
22%
76-90

Забито

40
36
18 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
6
15%
2
6%
1-15
8
20%
9
25%
16-30
4
10%
7
19%
31-45
1
3%
3
8%
46-60
12
30%
4
11%
61-75
9
23%
11
31%
76-90

Пропущено

26
45
10 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 22
3
12%
7
16%
1-15
3
12%
9
20%
16-30
4
15%
7
16%
31-45
4
15%
4
9%
46-60
2
8%
11
24%
61-75
10
38%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2
Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2
Интер Майами
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Торонто 2:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 29 16 9 4 61 - 21 57
2. Клёб де Фут Монреаль 28 15 4 9 49 - 42 49
3. Нью-Йорк Ред Буллз 29 13 8 8 45 - 34 47
4. Нью-Йорк Сити 28 13 6 9 50 - 34 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 26 9 12 5 37 - 29 39
7. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
8. Нью-Инглэнд Революшн 28 8 11 9 39 - 42 35
9. Цинциннати 27 8 11 8 45 - 48 35
10. Торонто 29 9 7 13 44 - 49 34
11. Атланта Юнайтед 28 8 9 11 40 - 46 33
12. Шарлотт 28 10 2 16 34 - 44 32
13. Чикаго Файр 28 8 7 13 28 - 38 31
14. Ди Си Юнайтед 28 7 4 17 32 - 59 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 17 3 7 55 - 32 54
2. Остин 0:1 28 15 6 7 59 - 38 51
3. Миннесота Юнайтед 0:3 28 13 5 10 44 - 40 44
4. Даллас 29 11 10 8 40 - 33 43
5. Нэшвилл 29 11 9 9 45 - 37 42
6. Реал Солт-Лейк 3:0 28 11 9 8 38 - 36 42
7. Портленд Тимберс 1:0 29 9 12 8 46 - 45 39
8. Лос-Анджелес Гэлакси 27 11 5 11 44 - 40 38
9. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
10. Сиэтл Саундерс 28 10 3 15 38 - 39 33
11. Колорадо Рэпидс 28 8 8 12 38 - 50 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Хьюстон Динамо 28 8 5 15 35 - 46 29
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Торонто 15 7 3 5 27 - 24 24
6. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
7. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 24 - 17 23
8. Коламбус Кру 13 6 4 3 19 - 11 22
9. Нью-Инглэнд Революшн 14 5 6 3 17 - 14 21
10. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
11. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
12. Цинциннати 14 4 6 4 27 - 24 18
13. Нью-Йорк Ред Буллз 14 4 5 5 22 - 19 17
14. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 3:0 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
5. Остин 0:1 14 7 4 3 36 - 20 25
6. Миннесота Юнайтед 0:3 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 1:0 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Нэшвилл 14 5 5 4 25 - 18 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 14 5 3 6 18 - 17 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 14 3 3 8 16 - 26 12
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
14. Атланта Юнайтед 14 1 5 8 14 - 26 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 0:3 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
7. Портленд Тимберс 1:0 15 3 6 6 22 - 29 15
8. Реал Солт-Лейк 3:0 14 3 5 6 15 - 24 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 14 1 3 10 15 - 37 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Нэйджби Дарлингтон получил желтую карточку от судьи
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