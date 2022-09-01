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США: МЛС

2022

Стадион:
Хьюстон Динамо
2:1
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
11' Желтая карточка
Санчес Илье
1:0
13' Пенальти
Carlos Ferreira III
1:1
19' Гол
Аранго Кристиан
2:1
75' Гол
Дорси Гриффин
90' Желтая карточка
Серен Дарвин
90' Желтая карточка
Акоста Келлин
90' Желтая карточка
Кларк Стив
90' Вторая желтая карточка
Серен Дарвин
90'+12
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
5
Паркер
Тим
13
Бартлоу
Итан
3
Лундквист
Адам
22
Вера
Матиас
20
Карраскилья
Адальберто
11
Бэрд
Кори
8
Родригес
Мемо
10
Пико
Фабрис
9
Carlos
Ferreira
III
16
Крепо
Максим
2
Эскобар
Франко
4
Сегура
Эдди
14
Кьеллини
Джорджо
24
Холлингсхед
Райан
20
Сифуэнтес
Хосе
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
10
Вела
Карлос
9
Аранго
Кристиан
22
Опоку
Квадво
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

М
1:1
М
1:1
М
2:1
М
3:3
М
3:1
М
1:3
М
4:2
ОК
3:3
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Ferreira III 10 (1) 0.36
Кинтеро Дарвин 7 (1) 0.25
Пико Фабрис 5 (1) 0.18
Пашер Тайлер 2 0.07
Карраскилья Адальберто 2 0.07
Thorleif Ulfarsson 2 0.07
Хадебе Тинейдж 2 0.07
Thor Ulfarsson 2 0.07
Стирс Дэниэл 1 0.04
Бэрд Кори 1 0.04
Дорси Гриффин 1 0.04
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Эррера Эктор 0 0
Зе Карлос 0 0
Джункуа Сэм 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 14 (1) 0.52
Вела Карлос 8 (2) 0.3
Сифуэнтес Хосе 7 0.26
Опоку Квадво 7 0.26
Холлингсхед Райан 4 0.15
Мурильо Хесус 2 0.07
Родригес Брайан II 2 0.07
Акоста Келлин 2 0.07
Мусовски Дэниел 2 0.07
Бэйл Гарет 2 0.07
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.07
Паласиос Диего 1 0.04
Эскобар Франко 1 0.04
Фалл Мамаду 1 0.04
Санчес Илье 1 0.04
Блессинг Латиф 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 9 1
Карраскилья Адальберто 8 1
Серен Дарвин 6 1
Лундквист Адам 5 1
Вера Матиас 6 0
Стирс Дэниэл 5 0
Родригес Мемо 5 0
Дорси Гриффин 5 0
Кинтеро Дарвин 4 0
Паркер Тим 4 0
Пико Фабрис 4 0
Эррера Эктор 3 0
Зе Карлос 3 0
Roberto Avila 3 0
Thorleif Ulfarsson 3 0
Кларк Стив 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Micael 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Келлин 7 0
Сифуэнтес Хосе 7 0
Санчес Илье 5 1
Фалл Мамаду 6 0
Мурильо Хесус 6 0
Паласиос Диего 5 0
Аранго Кристиан 4 0
Крепо Максим 3 0
Холлингсхед Райан 3 0
Ибеага Себастьен 3 0
Анри Дониэл 2 0
Вела Карлос 2 0
Эскобар Франко 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Сегура Эдди 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Daniel Crisostomo 1 0
Родригес Брайан II 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
21
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
4
19%
1
5%
1-15
3
14%
4
19%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
3
14%
6
29%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
4
19%
7
33%
76-90

Пропущено

17
19
11 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
12%
4
21%
1-15
6
35%
2
11%
16-30
3
18%
6
32%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
2
12%
2
11%
76-90

Забито

16
35
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 13
3
19%
3
9%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
2
13%
6
17%
31-45
4
25%
6
17%
46-60
3
19%
8
23%
61-75
4
25%
8
23%
76-90

Пропущено

27
12
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
1
4%
3
25%
1-15
3
11%
2
17%
16-30
6
22%
2
17%
31-45
8
30%
30%
1
8%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
7
26%
3
25%
76-90

Забито

37
56
16 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 36
13 Забивали первыми 15
7 Не забивали 2
7
19%
4
7%
1-15
3
8%
8
14%
16-30
6
16%
8
14%
31-45
7
19%
12
21%
46-60
6
16%
9
16%
61-75
8
22%
15
27%
76-90

Пропущено

44
31
21 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 19
3
7%
7
23%
1-15
9
20%
4
13%
16-30
9
20%
8
26%
31-45
8
18%
5
16%
46-60
6
14%
2
6%
61-75
9
20%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1
Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Остин - Лос-Анджелес 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 29 16 9 4 61 - 21 57
2. Клёб де Фут Монреаль 28 15 4 9 49 - 42 49
3. Нью-Йорк Ред Буллз 29 13 8 8 45 - 34 47
4. Нью-Йорк Сити 28 13 6 9 50 - 34 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 26 9 12 5 37 - 29 39
7. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
8. Нью-Инглэнд Революшн 28 8 11 9 39 - 42 35
9. Цинциннати 27 8 11 8 45 - 48 35
10. Торонто 29 9 7 13 44 - 49 34
11. Атланта Юнайтед 28 8 9 11 40 - 46 33
12. Шарлотт 28 10 2 16 34 - 44 32
13. Чикаго Файр 28 8 7 13 28 - 38 31
14. Ди Си Юнайтед 28 7 4 17 32 - 59 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 17 3 7 55 - 32 54
2. Остин 0:1 28 15 6 7 59 - 38 51
3. Миннесота Юнайтед 0:3 28 13 5 10 44 - 40 44
4. Даллас 29 11 10 8 40 - 33 43
5. Нэшвилл 29 11 9 9 45 - 37 42
6. Реал Солт-Лейк 3:0 28 11 9 8 38 - 36 42
7. Портленд Тимберс 1:0 29 9 12 8 46 - 45 39
8. Лос-Анджелес Гэлакси 27 11 5 11 44 - 40 38
9. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
10. Сиэтл Саундерс 28 10 3 15 38 - 39 33
11. Колорадо Рэпидс 28 8 8 12 38 - 50 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Хьюстон Динамо 28 8 5 15 35 - 46 29
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Торонто 15 7 3 5 27 - 24 24
6. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
7. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 24 - 17 23
8. Коламбус Кру 13 6 4 3 19 - 11 22
9. Нью-Инглэнд Революшн 14 5 6 3 17 - 14 21
10. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
11. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
12. Цинциннати 14 4 6 4 27 - 24 18
13. Нью-Йорк Ред Буллз 14 4 5 5 22 - 19 17
14. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 3:0 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
5. Остин 0:1 14 7 4 3 36 - 20 25
6. Миннесота Юнайтед 0:3 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 1:0 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Нэшвилл 14 5 5 4 25 - 18 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 14 5 3 6 18 - 17 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 14 3 3 8 16 - 26 12
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
14. Атланта Юнайтед 14 1 5 8 14 - 26 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 0:3 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
7. Портленд Тимберс 1:0 15 3 6 6 22 - 29 15
8. Реал Солт-Лейк 3:0 14 3 5 6 15 - 24 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 14 1 3 10 15 - 37 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Второй тайм
  • Свисток
    102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Серен Дарвин получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    96'
    Кларк Стив получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    96'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    93'
    Акоста Келлин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    93'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    93'
    Серен Дарвин получил желтую карточку от судьи
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    • Где смотреть матч Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес онлайн

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