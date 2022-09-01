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США: МЛС

2022

Стадион:
Нэшвилл
4:1
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
29' Пенальти
Мукхтар Хани
1:1
35' Гол
Зардес Гьяси
41' Желтая карточка
Абубакар Лалас
45' Желтая карточка
Годой Анибал
2:1
54' Гол
Мукхтар Хани
59' Желтая карточка
Леаль Рэндэлл
3:1
61' Гол
Шаффельбург Джейкоб
70' Желтая карточка
Маккарти Дакс
71' Желтая карточка
Акоста Бриан
4:1
75' Гол
Мукхтар Хани
90'+6
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шакелл
25
Циммерман
Уолкер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
54
Дэвис
Шон
II
20
Годой
Анибал
14
Шаффельбург
Джейкоб
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
22
Ярброуг
Вильям
33
Бейташур
Стивен
6
Абубакар
Лалас
2
Розенберри
Киган
66
Эстевес
Лукас
21
Акоста
Бриан
13
Гутьеррес
Фелипе
12
Барриос
Майкл
11
Рубио
Диего
7
Льюис
Джонатан
29
Зардес
Гьяси
Нэшвилл
4-3-1-2
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Нэшвилл
Колорадо Рэпидс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:3
ОК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 19 (4) 0.66
Сапонг Чарльз 5 0.17
Банбери Тил 4 0.14
David Romney 3 0.1
Леаль Рэндэлл 2 (1) 0.07
Циммерман Уолкер 2 0.07
Мьюл Алекс 2 0.07
Шаффельбург Джейкоб 2 0.07
Махер Джек 2 0.07
Годой Анибал 1 0.03
Ловитц Дэниел 1 0.03
Дэвис Шон II 1 0.03
Ake Arnaud Loba 1 0.03
Хакенсон Люк 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Уиллис Джо 0 0
Зубак Итан 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 12 (3) 0.43
Зардес Гьяси 8 (1) 0.29
Льюис Джонатан 4 0.14
Абубакар Лалас 4 0.14
Кайе Марк-Энтони 3 0.11
Барриос Майкл 2 0.07
Шиньяшики Андре 2 0.07
Эстевес Лукас 1 0.04
Розенберри Киган 1 0.04
Уорнер Коллен 1 0.04
Dantouma Toure 1 0.04
Бейташур Стивен 0 0
Акоста Бриан 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Гутьеррес Фелипе 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьюл Алекс 8 0
Ловитц Дэниел 6 0
Леаль Рэндэлл 6 0
Годой Анибал 5 0
Циммерман Уолкер 5 0
Маккарти Дакс 3 1
Сапонг Чарльз 4 0
Анунга Брайан 4 0
Дэвис Шон II 4 0
Миллер Эрик 3 0
Мукхтар Хани 3 0
Вашингтон Тейлор 3 0
Хакенсон Люк 3 0
Зубак Итан 2 0
Махер Джек 2 0
Банбери Тил 1 0
David Romney 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 9 1
Рубио Диего 7 1
Уилсон Дэнни 8 0
Абубакар Лалас 8 0
Эстевес Лукас 5 1
Трасти Остон 4 1
Вальесилья Эксон 3 1
Барриос Майкл 4 0
Розенберри Киган 4 0
Льюис Джонатан 4 0
Max Alves 4 0
Прайс Джек 3 0
Ярброуг Вильям 3 0
Уорнер Коллен 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Присо-Мбонге Ральф 2 0
Гутьеррес Фелипе 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Dantouma Toure 1 0
Япи Даррен 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
15
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
4%
1
7%
1-15
6
24%
3
20%
16-30
6
24%
4
27%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
6
24%
2
13%
61-75
3
12%
5
33%
76-90

Пропущено

18
37
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
0
0%
4
11%
1-15
4
22%
6
16%
16-30
3
17%
7
19%
31-45
4
22%
6
16%
46-60
4
22%
6
16%
61-75
3
17%
8
22%
76-90

Забито

20
23
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
5
25%
3
13%
1-15
6
30%
7
30%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
3
15%
5
22%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
1
5%
3
13%
76-90

Пропущено

19
13
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
1
5%
4
31%
1-15
4
21%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
2
15%
76-90

Забито

45
38
26 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
6
13%
4
11%
1-15
12
27%
10
26%
16-30
8
18%
6
16%
31-45
6
13%
5
13%
46-60
9
20%
5
13%
61-75
4
9%
8
21%
76-90

Пропущено

37
50
12 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 21
1
3%
8
16%
1-15
8
22%
9
18%
16-30
3
8%
10
20%
31-45
9
24%
7
14%
46-60
7
19%
6
12%
61-75
9
24%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Даллас 4:0 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Нэшвилл - Торонто 3:4
Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 29 16 9 4 61 - 21 57
2. Клёб де Фут Монреаль 28 15 4 9 49 - 42 49
3. Нью-Йорк Ред Буллз 29 13 8 8 45 - 34 47
4. Нью-Йорк Сити 28 13 6 9 50 - 34 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 26 9 12 5 37 - 29 39
7. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
8. Нью-Инглэнд Революшн 28 8 11 9 39 - 42 35
9. Цинциннати 27 8 11 8 45 - 48 35
10. Торонто 29 9 7 13 44 - 49 34
11. Атланта Юнайтед 28 8 9 11 40 - 46 33
12. Шарлотт 28 10 2 16 34 - 44 32
13. Чикаго Файр 28 8 7 13 28 - 38 31
14. Ди Си Юнайтед 28 7 4 17 32 - 59 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 17 3 7 55 - 32 54
2. Остин 0:1 28 15 6 7 59 - 38 51
3. Миннесота Юнайтед 0:3 28 13 5 10 44 - 40 44
4. Даллас 29 11 10 8 40 - 33 43
5. Нэшвилл 29 11 9 9 45 - 37 42
6. Реал Солт-Лейк 3:0 28 11 9 8 38 - 36 42
7. Портленд Тимберс 1:0 29 9 12 8 46 - 45 39
8. Лос-Анджелес Гэлакси 27 11 5 11 44 - 40 38
9. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
10. Сиэтл Саундерс 28 10 3 15 38 - 39 33
11. Колорадо Рэпидс 28 8 8 12 38 - 50 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Хьюстон Динамо 28 8 5 15 35 - 46 29
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Торонто 15 7 3 5 27 - 24 24
6. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
7. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 24 - 17 23
8. Коламбус Кру 13 6 4 3 19 - 11 22
9. Нью-Инглэнд Революшн 14 5 6 3 17 - 14 21
10. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
11. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
12. Цинциннати 14 4 6 4 27 - 24 18
13. Нью-Йорк Ред Буллз 14 4 5 5 22 - 19 17
14. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 3:0 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
5. Остин 0:1 14 7 4 3 36 - 20 25
6. Миннесота Юнайтед 0:3 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 1:0 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Нэшвилл 14 5 5 4 25 - 18 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 14 5 3 6 18 - 17 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 14 3 3 8 16 - 26 12
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
14. Атланта Юнайтед 14 1 5 8 14 - 26 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 0:3 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
7. Портленд Тимберс 1:0 15 3 6 6 22 - 29 15
8. Реал Солт-Лейк 3:0 14 3 5 6 15 - 24 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 14 1 3 10 15 - 37 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Годой Анибал получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Абубакар Лалас получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Зардес Гьяси бьет в цель!
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Мукхтар Хани из команды Нэшвилл забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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