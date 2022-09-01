Стадион: Geodis Park
4:1
Конец матча
0'
1:0
29' ПенальтиМукхтар Хани
1:1
35' ГолЗардес Гьяси
41' Желтая карточкаАбубакар Лалас
45' Желтая карточкаГодой Анибал
2:1
54' ГолМукхтар Хани
59' Желтая карточкаЛеаль Рэндэлл
3:1
61' ГолШаффельбург Джейкоб
70' Желтая карточкаМаккарти Дакс
71' Желтая карточкаАкоста Бриан
4:1
75' ГолМукхтар Хани
90'+6
Ход матча
29'
1:0
35'
1:1
41'
45'
54'
2:1
59'
61'
70'
71'
75'
4:1
18
Мур
Шакелл
54
Дэвис
Шон
II
20
Годой
Анибал
10
Мукхтар
Хани
21
Акоста
Бриан
11
Рубио
Диего
29
Зардес
Гьяси
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакеллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Нэшвилл
Колорадо Рэпидс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|19 (4)
|0.66
|Сапонг Чарльз
|5
|0.17
|Банбери Тил
|4
|0.14
|David Romney
|3
|0.1
|Леаль Рэндэлл
|2 (1)
|0.07
|Циммерман Уолкер
|2
|0.07
|Мьюл Алекс
|2
|0.07
|Шаффельбург Джейкоб
|2
|0.07
|Махер Джек
|2
|0.07
|Годой Анибал
|1
|0.03
|Ловитц Дэниел
|1
|0.03
|Дэвис Шон II
|1
|0.03
|Ake Arnaud Loba
|1
|0.03
|Хакенсон Люк
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Уиллис Джо
|0
|0
|Зубак Итан
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|12 (3)
|0.43
|Зардес Гьяси
|8 (1)
|0.29
|Льюис Джонатан
|4
|0.14
|Абубакар Лалас
|4
|0.14
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.11
|Барриос Майкл
|2
|0.07
|Шиньяшики Андре
|2
|0.07
|Эстевес Лукас
|1
|0.04
|Розенберри Киган
|1
|0.04
|Уорнер Коллен
|1
|0.04
|Dantouma Toure
|1
|0.04
|Бейташур Стивен
|0
|0
|Акоста Бриан
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Гутьеррес Фелипе
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьюл Алекс
|8
|0
|Ловитц Дэниел
|6
|0
|Леаль Рэндэлл
|6
|0
|Годой Анибал
|5
|0
|Циммерман Уолкер
|5
|0
|Маккарти Дакс
|3
|1
|Сапонг Чарльз
|4
|0
|Анунга Брайан
|4
|0
|Дэвис Шон II
|4
|0
|Миллер Эрик
|3
|0
|Мукхтар Хани
|3
|0
|Вашингтон Тейлор
|3
|0
|Хакенсон Люк
|3
|0
|Зубак Итан
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Банбери Тил
|1
|0
|David Romney
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|9
|1
|Рубио Диего
|7
|1
|Уилсон Дэнни
|8
|0
|Абубакар Лалас
|8
|0
|Эстевес Лукас
|5
|1
|Трасти Остон
|4
|1
|Вальесилья Эксон
|3
|1
|Барриос Майкл
|4
|0
|Розенберри Киган
|4
|0
|Льюис Джонатан
|4
|0
|Max Alves
|4
|0
|Прайс Джек
|3
|0
|Ярброуг Вильям
|3
|0
|Уорнер Коллен
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|0
|Гутьеррес Фелипе
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
15
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
4%
1
7%
1-15
6
24%
3
20%
16-30
6
24%
4
27%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
6
24%
2
13%
61-75
3
12%
5
33%
76-90
Пропущено
18
37
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
0
0%
4
11%
1-15
4
22%
6
16%
16-30
3
17%
7
19%
31-45
4
22%
6
16%
46-60
4
22%
6
16%
61-75
3
17%
8
22%
76-90
Забито
20
23
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
5
25%
3
13%
1-15
6
30%
7
30%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
3
15%
5
22%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
1
5%
3
13%
76-90
Пропущено
19
13
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
1
5%
4
31%
1-15
4
21%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
2
15%
76-90
Забито
45
38
26 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
6
13%
4
11%
1-15
12
27%
10
26%
16-30
8
18%
6
16%
31-45
6
13%
5
13%
46-60
9
20%
5
13%
61-75
4
9%
8
21%
76-90
Пропущено
37
50
12 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 21
1
3%
8
16%
1-15
8
22%
9
18%
16-30
3
8%
10
20%
31-45
9
24%
7
14%
46-60
7
19%
6
12%
61-75
9
24%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Даллас 4:0 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Нэшвилл - Торонто 3:4
Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|29
|16
|9
|4
|61 - 21
|57
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|28
|15
|4
|9
|49 - 42
|49
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|13
|8
|8
|45 - 34
|47
|4.
|Нью-Йорк Сити
|28
|13
|6
|9
|50 - 34
|45
|5.
|Орландо Сити
|28
|12
|6
|10
|35 - 40
|42
|6.
|Коламбус Кру
|26
|9
|12
|5
|37 - 29
|39
|7.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|8
|11
|9
|39 - 42
|35
|9.
|Цинциннати
|27
|8
|11
|8
|45 - 48
|35
|10.
|Торонто
|29
|9
|7
|13
|44 - 49
|34
|11.
|Атланта Юнайтед
|28
|8
|9
|11
|40 - 46
|33
|12.
|Шарлотт
|28
|10
|2
|16
|34 - 44
|32
|13.
|Чикаго Файр
|28
|8
|7
|13
|28 - 38
|31
|14.
|Ди Си Юнайтед
|28
|7
|4
|17
|32 - 59
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|27
|17
|3
|7
|55 - 32
|54
|2.
|Остин
|0:1
|28
|15
|6
|7
|59 - 38
|51
|3.
|Миннесота Юнайтед
|0:3
|28
|13
|5
|10
|44 - 40
|44
|4.
|Даллас
|29
|11
|10
|8
|40 - 33
|43
|5.
|Нэшвилл
|29
|11
|9
|9
|45 - 37
|42
|6.
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|28
|11
|9
|8
|38 - 36
|42
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0
|29
|9
|12
|8
|46 - 45
|39
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|11
|5
|11
|44 - 40
|38
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|9
|7
|12
|32 - 49
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|28
|10
|3
|15
|38 - 39
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|8
|8
|12
|38 - 50
|32
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|8
|5
|15
|31 - 49
|29
|13.
|Хьюстон Динамо
|28
|8
|5
|15
|35 - 46
|29
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|6
|9
|12
|42 - 55
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|15
|10
|5
|0
|40 - 8
|35
|2.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|5.
|Торонто
|15
|7
|3
|5
|27 - 24
|24
|6.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|8.
|Коламбус Кру
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|10.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|11.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|12.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|27 - 24
|18
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|4
|5
|5
|22 - 19
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|5.
|Остин
|0:1
|14
|7
|4
|3
|36 - 20
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:3
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Нэшвилл
|14
|5
|5
|4
|25 - 18
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|8
|2
|4
|25 - 25
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|14
|3
|3
|8
|16 - 26
|12
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|14
|1
|5
|8
|14 - 26
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:1
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:3
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0
|15
|3
|6
|6
|22 - 29
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|14
|1
|3
|10
|15 - 37
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию