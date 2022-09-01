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США: МЛС

2022

Стадион:
Остин
0:1
Первый тайм: 34'
Портленд Тимберс
0'
0:1
16' Гол
Туилома Билл
30' Желтая карточка
Урути Максимилиано

Ход матча

16'
0:1
Туилома Билл
(Уильямсон Эрик)
30'
Урути Максимилиано
 
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Портленд Тимберс
1.89
4.30
3.83
Все Коэффициенты
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
17
Галлахер
Джон
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
13
Жупарич
Дарио
18
Макгро
Зак
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
19
Уильямсон
Эрик
30
Santiago
Moreno
23
Чара
Йимми
10
Бланко
Себастьян
27
Асприлья
Дайрон
Остин
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Остин
Портленд Тимберс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

М
1:0
М
3:0
М
3:1
М
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 19 (3) 0.68
Урути Максимилиано 9 0.32
Фагундес Диего 6 0.21
Финлей Итан 5 0.18
Ринг Александр 4 0.14
Касканте Хулио 3 0.11
Хюсен Дэнни 3 0.11
Даниэль Перейра 2 0.07
Габриэльсен Рубен 2 0.07
Домингес Сесильо 2 0.07
Галлахер Джон 1 0.04
Джитте Мусса 1 0.04
Фелипе 1 0.04
Лима Ник 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Washington Corozo 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Gavin Wolff 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Незгода Ярослав 9 0.31
Бланко Себастьян 7 (1) 0.24
Туилома Билл 6 0.21
Santiago Moreno 5 (2) 0.17
Асприлья Дайрон 5 (3) 0.17
Чара Йимми 4 0.14
Паредес Кристиан 3 (1) 0.1
Лориа Марвин 2 0.07
Nathan Fogaca 2 0.07
Ванранкин Хосе Карлос 1 0.03
Мора Фелипе 1 (1) 0.03
Уильямсон Эрик 0 0
Чара Диего 0 0
Браво Клаудио III 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 7 2
Дриусси Себастьян 6 0
Ринг Александр 5 0
Урути Максимилиано 5 0
Kipp Keller 3 1
Касканте Хулио 4 0
Jhojan Valencia 4 0
Фелипе 4 0
Габриэльсен Рубен 3 0
Фагундес Диего 3 0
Галлахер Джон 3 0
Хименес Эктор 2 0
Стувер Брэд 2 0
Лима Ник 2 0
Колманич Жан 2 0
Домингес Сесильо 1 0
Редес Родни 1 0
Gavin Wolff 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 8 2
Чара Диего 8 0
Браво Клаудио III 6 1
Асприлья Дайрон 7 0
Уильямсон Эрик 7 0
Бланко Себастьян 6 0
Туилома Билл 4 1
Мабьяла Ларрис 5 0
Чара Йимми 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Жупарич Дарио 4 0
Макгро Зак 4 0
David Ayala 2 0
Бонилья Пабло 0 1
Ивачич Альяз 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Nathan Fogaca 1 0
Santiago Moreno 1 0
Justin Rasmussen 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
20
14 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
5
14%
1
5%
1-15
5
14%
3
15%
16-30
4
11%
2
10%
31-45
6
17%
5
25%
46-60
9
26%
4
20%
61-75
6
17%
5
25%
76-90

Пропущено

20
30
12 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
6
30%
1
3%
1-15
4
20%
6
20%
16-30
2
10%
8
27%
31-45
3
15%
2
7%
46-60
3
15%
4
13%
61-75
2
10%
9
30%
76-90

Забито

23
26
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
3
13%
1
4%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
4
17%
4
15%
31-45
4
17%
8
31%
46-60
3
13%
4
15%
61-75
6
26%
7
27%
76-90

Пропущено

18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
3
21%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
6
33%
3
21%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Забито

58
46
24 В 1-м тайме 13
34 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 12
2 Не забивали 4
8
14%
2
4%
1-15
8
14%
5
11%
16-30
8
14%
6
13%
31-45
10
17%
13
28%
46-60
12
21%
8
17%
61-75
12
21%
12
26%
76-90

Пропущено

38
44
19 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
7
18%
4
9%
1-15
8
21%
7
16%
16-30
4
11%
11
25%
31-45
4
11%
6
14%
46-60
9
24%
7
16%
61-75
6
16%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Остин - Лос-Анджелес 4:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3
Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1
Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 29 16 9 4 61 - 21 57
2. Клёб де Фут Монреаль 28 15 4 9 49 - 42 49
3. Нью-Йорк Ред Буллз 29 13 8 8 45 - 34 47
4. Нью-Йорк Сити 28 13 6 9 50 - 34 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 26 9 12 5 37 - 29 39
7. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
8. Нью-Инглэнд Революшн 28 8 11 9 39 - 42 35
9. Цинциннати 27 8 11 8 45 - 48 35
10. Торонто 29 9 7 13 44 - 49 34
11. Атланта Юнайтед 28 8 9 11 40 - 46 33
12. Шарлотт 28 10 2 16 34 - 44 32
13. Чикаго Файр 28 8 7 13 28 - 38 31
14. Ди Си Юнайтед 28 7 4 17 32 - 59 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 17 3 7 55 - 32 54
2. Остин 0:1 28 15 6 7 59 - 38 51
3. Миннесота Юнайтед 0:3 28 13 5 10 44 - 40 44
4. Даллас 29 11 10 8 40 - 33 43
5. Нэшвилл 29 11 9 9 45 - 37 42
6. Реал Солт-Лейк 3:0 28 11 9 8 38 - 36 42
7. Портленд Тимберс 1:0 29 9 12 8 46 - 45 39
8. Лос-Анджелес Гэлакси 27 11 5 11 44 - 40 38
9. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
10. Сиэтл Саундерс 28 10 3 15 38 - 39 33
11. Колорадо Рэпидс 28 8 8 12 38 - 50 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Хьюстон Динамо 28 8 5 15 35 - 46 29
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Торонто 15 7 3 5 27 - 24 24
6. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
7. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 24 - 17 23
8. Коламбус Кру 13 6 4 3 19 - 11 22
9. Нью-Инглэнд Революшн 14 5 6 3 17 - 14 21
10. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
11. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
12. Цинциннати 14 4 6 4 27 - 24 18
13. Нью-Йорк Ред Буллз 14 4 5 5 22 - 19 17
14. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 3:0 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
5. Остин 0:1 14 7 4 3 36 - 20 25
6. Миннесота Юнайтед 0:3 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 1:0 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Нэшвилл 14 5 5 4 25 - 18 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 14 5 3 6 18 - 17 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 14 3 3 8 16 - 26 12
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
14. Атланта Юнайтед 14 1 5 8 14 - 26 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 0:3 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
7. Портленд Тимберс 1:0 15 3 6 6 22 - 29 15
8. Реал Солт-Лейк 3:0 14 3 5 6 15 - 24 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 14 1 3 10 15 - 37 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Портленд Тимберс
1.89
4.30
3.83
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остин 0:1 Портленд Тимберс онлайн

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