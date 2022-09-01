Стадион: Q2 Stadium
0:1
Первый тайм: 34'
Ход матча
16'
0:1
24
Лима
Ник
13
Финлей
Итан
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
18
Макгро
Зак
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 ФелипеНападающий
-
-
33 Gavin Wolff
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Лориа МарвинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 David Ayala
-
17 Tega Ikoba
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Остин
Портленд Тимберс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|19 (3)
|0.68
|Урути Максимилиано
|9
|0.32
|Фагундес Диего
|6
|0.21
|Финлей Итан
|5
|0.18
|Ринг Александр
|4
|0.14
|Касканте Хулио
|3
|0.11
|Хюсен Дэнни
|3
|0.11
|Даниэль Перейра
|2
|0.07
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.07
|Домингес Сесильо
|2
|0.07
|Галлахер Джон
|1
|0.04
|Джитте Мусса
|1
|0.04
|Фелипе
|1
|0.04
|Лима Ник
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Washington Corozo
|0
|0
|Jhojan Valencia
|0
|0
|Gavin Wolff
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Незгода Ярослав
|9
|0.31
|Бланко Себастьян
|7 (1)
|0.24
|Туилома Билл
|6
|0.21
|Santiago Moreno
|5 (2)
|0.17
|Асприлья Дайрон
|5 (3)
|0.17
|Чара Йимми
|4
|0.14
|Паредес Кристиан
|3 (1)
|0.1
|Лориа Марвин
|2
|0.07
|Nathan Fogaca
|2
|0.07
|Ванранкин Хосе Карлос
|1
|0.03
|Мора Фелипе
|1 (1)
|0.03
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Чара Диего
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|7
|2
|Дриусси Себастьян
|6
|0
|Ринг Александр
|5
|0
|Урути Максимилиано
|5
|0
|Kipp Keller
|3
|1
|Касканте Хулио
|4
|0
|Jhojan Valencia
|4
|0
|Фелипе
|4
|0
|Габриэльсен Рубен
|3
|0
|Фагундес Диего
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Хименес Эктор
|2
|0
|Стувер Брэд
|2
|0
|Лима Ник
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|Чара Диего
|8
|0
|Браво Клаудио III
|6
|1
|Асприлья Дайрон
|7
|0
|Уильямсон Эрик
|7
|0
|Бланко Себастьян
|6
|0
|Туилома Билл
|4
|1
|Мабьяла Ларрис
|5
|0
|Чара Йимми
|5
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Жупарич Дарио
|4
|0
|Макгро Зак
|4
|0
|David Ayala
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Nathan Fogaca
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
|Justin Rasmussen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
20
14 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
5
14%
1
5%
1-15
5
14%
3
15%
16-30
4
11%
2
10%
31-45
6
17%
5
25%
46-60
9
26%
4
20%
61-75
6
17%
5
25%
76-90
Пропущено
20
30
12 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
6
30%
1
3%
1-15
4
20%
6
20%
16-30
2
10%
8
27%
31-45
3
15%
2
7%
46-60
3
15%
4
13%
61-75
2
10%
9
30%
76-90
Забито
23
26
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
3
13%
1
4%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
4
17%
4
15%
31-45
4
17%
8
31%
46-60
3
13%
4
15%
61-75
6
26%
7
27%
76-90
Пропущено
18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
3
21%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
6
33%
3
21%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Забито
58
46
24 В 1-м тайме 13
34 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 12
2 Не забивали 4
8
14%
2
4%
1-15
8
14%
5
11%
16-30
8
14%
6
13%
31-45
10
17%
13
28%
46-60
12
21%
8
17%
61-75
12
21%
12
26%
76-90
Пропущено
38
44
19 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
7
18%
4
9%
1-15
8
21%
7
16%
16-30
4
11%
11
25%
31-45
4
11%
6
14%
46-60
9
24%
7
16%
61-75
6
16%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Остин - Лос-Анджелес 4:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3
Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1
Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|29
|16
|9
|4
|61 - 21
|57
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|28
|15
|4
|9
|49 - 42
|49
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|13
|8
|8
|45 - 34
|47
|4.
|Нью-Йорк Сити
|28
|13
|6
|9
|50 - 34
|45
|5.
|Орландо Сити
|28
|12
|6
|10
|35 - 40
|42
|6.
|Коламбус Кру
|26
|9
|12
|5
|37 - 29
|39
|7.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|8
|11
|9
|39 - 42
|35
|9.
|Цинциннати
|27
|8
|11
|8
|45 - 48
|35
|10.
|Торонто
|29
|9
|7
|13
|44 - 49
|34
|11.
|Атланта Юнайтед
|28
|8
|9
|11
|40 - 46
|33
|12.
|Шарлотт
|28
|10
|2
|16
|34 - 44
|32
|13.
|Чикаго Файр
|28
|8
|7
|13
|28 - 38
|31
|14.
|Ди Си Юнайтед
|28
|7
|4
|17
|32 - 59
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|27
|17
|3
|7
|55 - 32
|54
|2.
|Остин
|0:1
|28
|15
|6
|7
|59 - 38
|51
|3.
|Миннесота Юнайтед
|0:3
|28
|13
|5
|10
|44 - 40
|44
|4.
|Даллас
|29
|11
|10
|8
|40 - 33
|43
|5.
|Нэшвилл
|29
|11
|9
|9
|45 - 37
|42
|6.
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|28
|11
|9
|8
|38 - 36
|42
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0
|29
|9
|12
|8
|46 - 45
|39
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|11
|5
|11
|44 - 40
|38
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|9
|7
|12
|32 - 49
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|28
|10
|3
|15
|38 - 39
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|8
|8
|12
|38 - 50
|32
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|8
|5
|15
|31 - 49
|29
|13.
|Хьюстон Динамо
|28
|8
|5
|15
|35 - 46
|29
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|6
|9
|12
|42 - 55
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|15
|10
|5
|0
|40 - 8
|35
|2.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|5.
|Торонто
|15
|7
|3
|5
|27 - 24
|24
|6.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|8.
|Коламбус Кру
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|10.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|11.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|12.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|27 - 24
|18
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|4
|5
|5
|22 - 19
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|5.
|Остин
|0:1
|14
|7
|4
|3
|36 - 20
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:3
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Нэшвилл
|14
|5
|5
|4
|25 - 18
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|8
|2
|4
|25 - 25
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|14
|3
|3
|8
|16 - 26
|12
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|14
|1
|5
|8
|14 - 26
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:1
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:3
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0
|15
|3
|6
|6
|22 - 29
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|14
|1
|3
|10
|15 - 37
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию