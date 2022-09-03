  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0:3
Второй тайм: 78'
Даллас
0'
4' Желтая карточка
Арриола Пол
15' Желтая карточка
Фарфан Марко
20' Желтая карточка
Фрагапане Франко
0:1
55' Гол в свои ворота
Боксолл Михаэл
0:2
56' Гол
Alan Velasco
0:3
58' Гол
Феррейра Хесус
69' Вторая желтая карточка
Фрагапане Франко
97
Сен
Клер
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
14
Коллман
Брент
92
Лоуренс
Кемар
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
10
Emanuel
Reynoso2
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
9
Амарилья
Луис
7
Фрагапане
Франко
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
17
Берджесс
Нкоси
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
19
Помикал
Пакстон
6
Серрильо
Эдвин
12
Ллетгет
Себастьян
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Alan
Velasco
Миннесота Юнайтед
4-3-3
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Даллас

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

М
1:2
М
0:0
М
1:1
М
1:0
М
3:0
М
3:2
М
3:1
М
5:3
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
4:1
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emanuel Reynoso2 10 (3) 0.34
Амарилья Луис 9 0.31
Лод Робин 6 0.21
Фрагапане Франко 6 0.21
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.07
Данлади Абу 2 0.07
Бенитес Алан 1 0.03
Тейлор Ди Джей 1 0.03
Дотсон Хассани 1 0.03
Лоуренс Кемар 1 0.03
Дибасси Бакай 1 0.03
Коллман Брент 1 0.03
Kervin Arriaga 1 0.03
Росалес Джозеф 0 0
Хансен Николай 0 0
Хейс Джекори 0 0
Сен Клер Дейн 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 16 0.53
Арриола Пол 9 0.3
Alan Velasco 6 0.2
Хара Франко 3 (1) 0.1
Сервания Брандон 2 0.07
Фарфан Марко 1 0.03
Обриан Ядер 1 0.03
Хеджес Мэтт 1 0.03
Факундо Киньон 1 0.03
Tsiki Ntsabeleng 1 0.03
Ллетгет Себастьян 0 0
Нану Гомеш 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 10 0
Emanuel Reynoso2 9 0
Боксолл Михаэл 8 0
Фрагапане Франко 6 1
Лод Робин 7 0
Kervin Arriaga 6 0
Росалес Джозеф 4 1
Дибасси Бакай 4 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Лоуренс Кемар 2 0
Бенитес Алан 2 0
Амарилья Луис 2 0
Фишер Онил 1 0
Коллман Брент 1 0
Хейс Джекори 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сен Клер Дейн 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 5 2
Alan Velasco 7 0
Фарфан Марко 6 0
Серрильо Эдвин 6 0
Факундо Киньон 5 0
Помикал Пакстон 5 0
Феррейра Хесус 5 0
Твумаси Эма 5 0
Арриола Пол 4 0
Мартинес Хосе VI 4 0
Обриан Ядер 4 0
Пас Мартен 3 0
Tsiki Ntsabeleng 3 0
Хара Франко 2 0
Хеджес Мэтт 2 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Нану Гомеш 1 0
Берджесс Нкоси 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
15
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
3
13%
2
13%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
4
17%
4
27%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
6
25%
3
20%
61-75
7
29%
29%
2
13%
76-90

Пропущено

16
21
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
5
31%
4
19%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
4
25%
7
33%
76-90

Забито

20
24
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
2
10%
4
17%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
6
30%
5
21%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
4
20%
1
4%
61-75
3
15%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

24
13
6 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
17%
1
8%
1-15
1
4%
3
23%
16-30
1
4%
3
23%
31-45
5
21%
2
15%
46-60
5
21%
2
15%
61-75
8
33%
2
15%
76-90

Забито

44
39
20 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 8
5
11%
6
15%
1-15
5
11%
7
18%
16-30
10
23%
9
23%
31-45
4
9%
4
10%
46-60
10
23%
4
10%
61-75
10
23%
9
23%
76-90

Пропущено

40
34
14 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 22
6
15%
2
6%
1-15
2
5%
6
18%
16-30
6
15%
7
21%
31-45
7
18%
3
9%
46-60
7
18%
7
21%
61-75
12
30%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1
Даллас
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Нэшвилл - Даллас 4:0 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1
Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 29 16 9 4 61 - 21 57
2. Клёб де Фут Монреаль 28 15 4 9 49 - 42 49
3. Нью-Йорк Ред Буллз 29 13 8 8 45 - 34 47
4. Нью-Йорк Сити 28 13 6 9 50 - 34 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 26 9 12 5 37 - 29 39
7. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
8. Нью-Инглэнд Революшн 28 8 11 9 39 - 42 35
9. Цинциннати 27 8 11 8 45 - 48 35
10. Торонто 29 9 7 13 44 - 49 34
11. Атланта Юнайтед 28 8 9 11 40 - 46 33
12. Шарлотт 28 10 2 16 34 - 44 32
13. Чикаго Файр 28 8 7 13 28 - 38 31
14. Ди Си Юнайтед 28 7 4 17 32 - 59 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 17 3 7 55 - 32 54
2. Остин 28 15 6 7 60 - 39 51
3. Даллас 3:0 30 12 10 8 43 - 33 46
4. Миннесота Юнайтед 0:3 29 13 5 11 44 - 43 44
5. Нэшвилл 29 11 9 9 45 - 37 42
6. Реал Солт-Лейк 28 11 9 8 38 - 36 42
7. Портленд Тимберс 29 9 12 8 47 - 46 39
8. Лос-Анджелес Гэлакси 27 11 5 11 44 - 40 38
9. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
10. Сиэтл Саундерс 28 10 3 15 38 - 39 33
11. Колорадо Рэпидс 28 8 8 12 38 - 50 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Хьюстон Динамо 28 8 5 15 35 - 46 29
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Торонто 15 7 3 5 27 - 24 24
6. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
7. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 24 - 17 23
8. Коламбус Кру 13 6 4 3 19 - 11 22
9. Нью-Инглэнд Революшн 14 5 6 3 17 - 14 21
10. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
11. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
12. Цинциннати 14 4 6 4 27 - 24 18
13. Нью-Йорк Ред Буллз 14 4 5 5 22 - 19 17
14. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 3:0 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
5. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
6. Миннесота Юнайтед 0:3 15 7 4 4 24 - 19 25
7. Портленд Тимберс 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Нэшвилл 14 5 5 4 25 - 18 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 14 5 3 6 18 - 17 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 14 3 3 8 16 - 26 12
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
14. Атланта Юнайтед 14 1 5 8 14 - 26 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 0:3 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 3:0 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 14 3 5 6 15 - 24 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 14 1 3 10 15 - 37 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    20'
    Фрагапане Франко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Фарфан Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Арриола Пол получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Даллас
2.53
3.85
4.04
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Миннесота Юнайтед 0:3 Даллас онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Миннесота Юнайтед
Даллас
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 