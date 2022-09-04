Стадион: Ред Булл Арена
0:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаГлеснес Якоб
32' Желтая карточкаБёрк Кори
36' Желтая карточкаЭллиотт Джек
0:1
48' ГолУре Микаэль
0:2
75' ГолГаздаг Даниэль
83' Желтая карточкаГаздаг Даниэль
90' Желтая карточкаЙервуд Дрю
90' Вторая желтая карточкаЙервуд Дрю
90'+6
Ход матча
8'
32'
36'
48'
0:1
75'
83'
90'
90'
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
12
Нилис
Дилан
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
10
Морган
Льюис
11
Elias
Manoel
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
19
Бёрк
Кори
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
-
11 Elias ManoelНападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
98 Ндам ХассанЗащитник
- Полузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
52.4%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
40 матчей
40%
20%
40%
16 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
32.5%
50%
17.5%
13 побед 20 ничьих 7 побед
Второй тайм
35%
25%
40%
14 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|13 (5)
|0.43
|Лима Лукас II
|5
|0.17
|Климала Патрик
|5 (2)
|0.17
|Лонг Аарон
|4
|0.13
|Барлоу Том
|3 (1)
|0.1
|Фернандес Омир
|2
|0.07
|Харпер Кэмерон
|2
|0.07
|Йервуд Дрю
|2
|0.07
|Serge Ngoma
|2
|0.07
|Кассерес Кристиан
|1
|0.03
|Толкин Джон
|1
|0.03
|Кларк Кейден
|1
|0.03
|Эдельман Даниэль
|1
|0.03
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|18 (5)
|0.6
|Карранса Хулиан
|14 (2)
|0.47
|Уре Микаэль
|11
|0.37
|Бёрк Кори
|7
|0.23
|Бедойя Алехандро
|5
|0.17
|Сантос Сержио II
|1
|0.03
|МакГлинн Джек
|1
|0.03
|Эллиотт Джек
|1
|0.03
|Харриэль Натан
|1
|0.03
|Реал Мэттью
|1
|0.03
|Ааронсон Пакстен
|1
|0.03
|Салливан Куинн
|1
|0.03
|Вагнер Кай
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассерес Кристиан
|9
|0
|Нилис Шон
|7
|1
|Нилис Дилан
|6
|1
|Толкин Джон
|7
|0
|Йервуд Дрю
|5
|1
|Климала Патрик
|6
|0
|Эдвардс Томас
|6
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|1
|Харпер Кэмерон
|5
|0
|Лонг Аарон
|4
|0
|Данкан Кайл
|2
|1
|Карлос Мигел Коронел
|2
|0
|Флетчер Эшли
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Морган Льюис
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
|Эдельман Даниэль
|1
|0
|Кларк Кейден
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|9
|1
|Карранса Хулиан
|8
|1
|Бедойя Алехандро
|8
|0
|Бёрк Кори
|6
|0
|Газдаг Даниэль
|5
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|Эллиотт Джек
|3
|0
|МакГлинн Джек
|3
|0
|Глеснес Якоб
|2
|0
|Мбезо Оливье
|2
|0
|Сантос Сержио II
|2
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
23
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
4
20%
3
13%
1-15
3
15%
1
4%
16-30
1
5%
5
22%
31-45
5
25%
5
22%
46-60
3
15%
6
26%
61-75
4
20%
3
13%
76-90
Пропущено
23
13
6 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
3
23%
31-45
4
17%
4
31%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
9
39%
3
23%
76-90
Забито
22
39
12 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
3
14%
4
10%
1-15
5
23%
10
26%
16-30
4
18%
7
18%
31-45
3
14%
7
18%
46-60
4
18%
3
8%
61-75
3
14%
8
21%
76-90
Пропущено
16
9
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
0
0%
1
11%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
5
31%
1
11%
76-90
Забито
42
62
20 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 20
11 Не забивали 5
7
17%
7
11%
1-15
8
19%
11
18%
16-30
5
12%
12
19%
31-45
8
19%
12
19%
46-60
7
17%
9
15%
61-75
7
17%
11
18%
76-90
Пропущено
39
22
12 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 18
1
3%
1
5%
1-15
6
15%
2
9%
16-30
5
13%
4
18%
31-45
5
13%
6
27%
46-60
8
21%
5
23%
61-75
14
36%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0
Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|30
|17
|9
|4
|63 - 21
|60
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|28
|15
|4
|9
|49 - 42
|49
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|13
|8
|9
|45 - 36
|47
|4.
|Нью-Йорк Сити
|28
|13
|6
|9
|50 - 34
|45
|5.
|Орландо Сити
|28
|12
|6
|10
|35 - 40
|42
|6.
|Коламбус Кру
|27
|9
|13
|5
|37 - 29
|40
|7.
|Цинциннати
|28
|9
|11
|8
|47 - 48
|38
|8.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|8
|11
|9
|39 - 42
|35
|10.
|Торонто
|29
|9
|7
|13
|44 - 49
|34
|11.
|Атланта Юнайтед
|28
|8
|9
|11
|40 - 46
|33
|12.
|Чикаго Файр
|29
|8
|8
|13
|28 - 38
|32
|13.
|Шарлотт
|29
|10
|2
|17
|34 - 46
|32
|14.
|Ди Си Юнайтед
|28
|7
|4
|17
|32 - 59
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|27
|17
|3
|7
|55 - 32
|54
|2.
|Остин
|29
|15
|6
|8
|60 - 42
|51
|3.
|Даллас
|30
|12
|10
|8
|43 - 33
|46
|4.
|Нэшвилл
|30
|12
|9
|9
|48 - 37
|45
|5.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|5
|11
|44 - 43
|44
|6.
|Реал Солт-Лейк
|28
|11
|9
|8
|38 - 36
|42
|7.
|Портленд Тимберс
|29
|9
|12
|8
|47 - 46
|39
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|11
|5
|11
|44 - 40
|38
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|9
|7
|12
|32 - 49
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|28
|10
|3
|15
|38 - 39
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|8
|8
|12
|38 - 50
|32
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|8
|5
|15
|31 - 49
|29
|13.
|Хьюстон Динамо
|28
|8
|5
|15
|35 - 46
|29
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|6
|9
|12
|42 - 55
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|15
|10
|5
|0
|40 - 8
|35
|2.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|5.
|Торонто
|15
|7
|3
|5
|27 - 24
|24
|6.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|8.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|10.
|Цинциннати
|15
|5
|6
|4
|29 - 24
|21
|11.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|12.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|4
|5
|6
|22 - 21
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|5.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|28 - 18
|23
|11.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|8
|2
|4
|25 - 25
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|14
|1
|5
|8
|14 - 26
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|14
|1
|3
|10
|15 - 37
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию