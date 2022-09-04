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США: МЛС

2022

Стадион:
Цинциннати
1:0
Второй тайм: 46'
Шарлотт
0'
23' Желтая карточка
Барреаль Альваро
1:0
38' Гол
Хагглунд Ник

Ход матча

23'
Барреаль Альваро
 
38'
Хагглунд Ник
(Акоста Лусиано)
1:0
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Шарлотт
1.59
4.40
5.30
Все Коэффициенты
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
21
Миазга
Мэтт
2
Пауэлл
Альвас
31
Барреаль
Альваро
10
Акоста
Лусиано
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
1
Кахлина
Кристиян
25
Аффул
Харрисон
21
Маланда
Адилсон
5
Уолкс
Антон
28
Мора
Хосеф
13
Бронико
Брандт
20
Джонс
Деррик
15
Ben
Bender
18
Kerwin
Vargas
12
Риос
Даниэль
7
Юзвяк
Камиль
Цинциннати
5-3-2
Шарлотт
4-3-3

История личных встреч

Цинциннати
Шарлотт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 16 0.57
Brenner da Silva 9 0.32
Акоста Лусиано 6 (2) 0.21
Барреаль Альваро 4 0.14
Морено Хуниор 2 0.07
Миазга Мэтт 2 0.07
Матаррита Рональд 1 0.04
Хагглунд Ник 1 0.04
Харрис Кельвин 1 0.04
Ian Murphy 1 0.04
Пауэлл Альвас 0 0
Баджи Доминик 0 0
Кэмерон Джефф 0 0
Блэкетт Тайлер 0 0
Нвободо Обинна 0 0
Нельсон Джон 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 8 0.28
Шиньяшики Андре 5 0.17
Ben Bender 3 0.1
Рейна Йорди 3 0.1
Фухс Кристиан 3 (3) 0.1
Руис Серхио 1 0.03
Orrin McKinze Gaines 1 0.03
Бронико Брандт 1 0.03
Quinn McNeill 1 0.03
Джонс Деррик 1 0.03
Guzman Corujo 1 0.03
Adam Armour 1 0.03
Юзвяк Камиль 0 0
Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 8 0
Нвободо Обинна 8 0
Акоста Лусиано 5 1
Хагглунд Ник 4 1
Кэмерон Джефф 5 0
Крус Аллан 3 1
Кубо Юя 4 0
Морено Хуниор 4 0
Пауэлл Альвас 4 0
Барреаль Альваро 4 0
Баджи Доминик 3 0
Канн Алек 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Brenner da Silva 2 0
Медунянин Харис 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Нельсон Джон 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алсивар Хорди 5 0
Фухс Кристиан 3 1
Cristian Jonatan Ortiz 4 0
Юзвяк Камиль 4 0
Бронико Брандт 4 0
Guzman Corujo 4 0
Аффул Харрисон 3 0
Свидерски Кароль 2 0
Джонс Деррик 2 0
Руис Серхио 2 0
Франко Алан 2 0
Orrin McKinze Gaines 2 0
Quinn McNeill 2 0
Риос Даниэль 1 0
Chris Hegardt 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
10
15 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 2
14 Не забивали 21
4
15%
3
30%
1-15
8
31%
0
0%
16-30
3
12%
1
10%
31-45
5
19%
1
10%
46-60
4
15%
2
20%
61-75
2
8%
3
30%
76-90

Пропущено

25
33
14 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
2
8%
5
15%
1-15
6
24%
4
12%
16-30
6
24%
6
18%
31-45
2
8%
7
21%
46-60
2
8%
5
15%
61-75
7
28%
6
18%
76-90

Забито

17
11
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
3
18%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
4
36%
61-75
5
29%
29%
3
27%
76-90

Пропущено

25
24
16 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
3
12%
6
25%
1-15
6
24%
2
8%
16-30
7
28%
1
4%
31-45
4
16%
5
21%
46-60
2
8%
7
29%
29%
61-75
3
12%
3
13%
76-90

Забито

43
21
22 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 5
4 Не забивали 16
7
16%
4
19%
1-15
9
21%
1
5%
16-30
6
14%
3
14%
31-45
8
19%
1
5%
46-60
6
14%
6
29%
61-75
7
16%
6
29%
76-90

Пропущено

50
57
30 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 33
11 Пропускали первыми 22
23 Не пропускали 26
5
10%
11
19%
1-15
12
24%
6
11%
16-30
13
26%
7
12%
31-45
6
12%
12
21%
46-60
4
8%
12
21%
61-75
10
20%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1
Интер Майами - Цинциннати 4:4 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2
Шарлотт
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Шарлотт - Торонто 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0
Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 30 17 9 4 63 - 21 60
2. Клёб де Фут Монреаль 28 15 4 9 49 - 42 49
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 30 13 8 9 45 - 36 47
4. Нью-Йорк Сити 28 13 6 9 50 - 34 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 27 9 13 5 37 - 29 40
7. Цинциннати 1:0 28 9 11 8 46 - 48 38
8. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
9. Нью-Инглэнд Революшн 28 8 11 9 39 - 42 35
10. Торонто 29 9 7 13 44 - 49 34
11. Атланта Юнайтед 28 8 9 11 40 - 46 33
12. Чикаго Файр 29 8 8 13 28 - 38 32
13. Шарлотт 0:1 29 10 2 17 34 - 45 32
14. Ди Си Юнайтед 28 7 4 17 32 - 59 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 17 3 7 55 - 32 54
2. Остин 28 15 6 7 60 - 39 51
3. Даллас 30 12 10 8 43 - 33 46
4. Миннесота Юнайтед 29 13 5 11 44 - 43 44
5. Нэшвилл 29 11 9 9 45 - 37 42
6. Реал Солт-Лейк 28 11 9 8 38 - 36 42
7. Портленд Тимберс 29 9 12 8 47 - 46 39
8. Лос-Анджелес Гэлакси 27 11 5 11 44 - 40 38
9. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
10. Сиэтл Саундерс 28 10 3 15 38 - 39 33
11. Колорадо Рэпидс 28 8 8 12 38 - 50 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Хьюстон Динамо 28 8 5 15 35 - 46 29
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Торонто 15 7 3 5 27 - 24 24
6. Шарлотт 0:1 14 8 0 6 21 - 14 24
7. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 24 - 17 23
8. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
9. Нью-Инглэнд Революшн 14 5 6 3 17 - 14 21
10. Цинциннати 1:0 15 5 6 4 28 - 24 21
11. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
12. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
13. Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 15 4 5 6 22 - 21 17
14. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
5. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
6. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
7. Портленд Тимберс 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Нэшвилл 14 5 5 4 25 - 18 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 2:0 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 14 5 3 6 18 - 17 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 1:0 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 0:1 15 2 2 11 13 - 31 8
14. Атланта Юнайтед 14 1 5 8 14 - 26 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 14 3 5 6 15 - 24 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 14 1 3 10 15 - 37 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Хагглунд Ник бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Барреаль Альваро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Шарлотт
1.59
4.40
5.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цинциннати 1:0 Шарлотт онлайн

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