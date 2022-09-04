Стадион: TQL Stadium
1:0
Второй тайм: 46'
Ход матча
23'
38'
1:0
21
Миазга
Мэтт
28
Мора
Хосеф
20
Джонс
Деррик
15
Ben
Bender
12
Риос
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бейли ЗикоПолузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Ian Murphy
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
-
15 Ben BenderПолузащитник
- Нападающий
-
12 Риос ДаниэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Рейна ЙордиНападающий
-
31 George Marks
-
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
История личных встреч
Цинциннати
Шарлотт
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|16
|0.57
|Brenner da Silva
|9
|0.32
|Акоста Лусиано
|6 (2)
|0.21
|Барреаль Альваро
|4
|0.14
|Морено Хуниор
|2
|0.07
|Миазга Мэтт
|2
|0.07
|Матаррита Рональд
|1
|0.04
|Хагглунд Ник
|1
|0.04
|Харрис Кельвин
|1
|0.04
|Ian Murphy
|1
|0.04
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Кэмерон Джефф
|0
|0
|Блэкетт Тайлер
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
|Нельсон Джон
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|8
|0.28
|Шиньяшики Андре
|5
|0.17
|Ben Bender
|3
|0.1
|Рейна Йорди
|3
|0.1
|Фухс Кристиан
|3 (3)
|0.1
|Руис Серхио
|1
|0.03
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0.03
|Бронико Брандт
|1
|0.03
|Quinn McNeill
|1
|0.03
|Джонс Деррик
|1
|0.03
|Guzman Corujo
|1
|0.03
|Adam Armour
|1
|0.03
|Юзвяк Камиль
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блэкетт Тайлер
|8
|0
|Нвободо Обинна
|8
|0
|Акоста Лусиано
|5
|1
|Хагглунд Ник
|4
|1
|Кэмерон Джефф
|5
|0
|Крус Аллан
|3
|1
|Кубо Юя
|4
|0
|Морено Хуниор
|4
|0
|Пауэлл Альвас
|4
|0
|Барреаль Альваро
|4
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Медунянин Харис
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алсивар Хорди
|5
|0
|Фухс Кристиан
|3
|1
|Cristian Jonatan Ortiz
|4
|0
|Юзвяк Камиль
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Guzman Corujo
|4
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Свидерски Кароль
|2
|0
|Джонс Деррик
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Orrin McKinze Gaines
|2
|0
|Quinn McNeill
|2
|0
|Риос Даниэль
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
10
15 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 2
14 Не забивали 21
4
15%
3
30%
1-15
8
31%
0
0%
16-30
3
12%
1
10%
31-45
5
19%
1
10%
46-60
4
15%
2
20%
61-75
2
8%
3
30%
76-90
Пропущено
25
33
14 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
2
8%
5
15%
1-15
6
24%
4
12%
16-30
6
24%
6
18%
31-45
2
8%
7
21%
46-60
2
8%
5
15%
61-75
7
28%
6
18%
76-90
Забито
17
11
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
3
18%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
4
36%
61-75
5
29%
29%
3
27%
76-90
Пропущено
25
24
16 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
3
12%
6
25%
1-15
6
24%
2
8%
16-30
7
28%
1
4%
31-45
4
16%
5
21%
46-60
2
8%
7
29%
29%
61-75
3
12%
3
13%
76-90
Забито
43
21
22 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 5
4 Не забивали 16
7
16%
4
19%
1-15
9
21%
1
5%
16-30
6
14%
3
14%
31-45
8
19%
1
5%
46-60
6
14%
6
29%
61-75
7
16%
6
29%
76-90
Пропущено
50
57
30 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 33
11 Пропускали первыми 22
23 Не пропускали 26
5
10%
11
19%
1-15
12
24%
6
11%
16-30
13
26%
7
12%
31-45
6
12%
12
21%
46-60
4
8%
12
21%
61-75
10
20%
9
16%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1
Интер Майами - Цинциннати 4:4 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2
Шарлотт
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Шарлотт - Торонто 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0
Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|30
|17
|9
|4
|63 - 21
|60
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|28
|15
|4
|9
|49 - 42
|49
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:2
|30
|13
|8
|9
|45 - 36
|47
|4.
|Нью-Йорк Сити
|28
|13
|6
|9
|50 - 34
|45
|5.
|Орландо Сити
|28
|12
|6
|10
|35 - 40
|42
|6.
|Коламбус Кру
|27
|9
|13
|5
|37 - 29
|40
|7.
|Цинциннати
|1:0
|28
|9
|11
|8
|46 - 48
|38
|8.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|8
|11
|9
|39 - 42
|35
|10.
|Торонто
|29
|9
|7
|13
|44 - 49
|34
|11.
|Атланта Юнайтед
|28
|8
|9
|11
|40 - 46
|33
|12.
|Чикаго Файр
|29
|8
|8
|13
|28 - 38
|32
|13.
|Шарлотт
|0:1
|29
|10
|2
|17
|34 - 45
|32
|14.
|Ди Си Юнайтед
|28
|7
|4
|17
|32 - 59
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|27
|17
|3
|7
|55 - 32
|54
|2.
|Остин
|28
|15
|6
|7
|60 - 39
|51
|3.
|Даллас
|30
|12
|10
|8
|43 - 33
|46
|4.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|5
|11
|44 - 43
|44
|5.
|Нэшвилл
|29
|11
|9
|9
|45 - 37
|42
|6.
|Реал Солт-Лейк
|28
|11
|9
|8
|38 - 36
|42
|7.
|Портленд Тимберс
|29
|9
|12
|8
|47 - 46
|39
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|11
|5
|11
|44 - 40
|38
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|9
|7
|12
|32 - 49
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|28
|10
|3
|15
|38 - 39
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|8
|8
|12
|38 - 50
|32
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|8
|5
|15
|31 - 49
|29
|13.
|Хьюстон Динамо
|28
|8
|5
|15
|35 - 46
|29
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|6
|9
|12
|42 - 55
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|15
|10
|5
|0
|40 - 8
|35
|2.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|5.
|Торонто
|15
|7
|3
|5
|27 - 24
|24
|6.
|Шарлотт
|0:1
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|8.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|10.
|Цинциннати
|1:0
|15
|5
|6
|4
|28 - 24
|21
|11.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|12.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:2
|15
|4
|5
|6
|22 - 21
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|5.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Нэшвилл
|14
|5
|5
|4
|25 - 18
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:2
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|8
|2
|4
|25 - 25
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|1:0
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|0:1
|15
|2
|2
|11
|13 - 31
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|14
|1
|5
|8
|14 - 26
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|14
|1
|3
|10
|15 - 37
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию