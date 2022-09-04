Стадион: Lower.com Field
0:0
Конец матча
0'
74' Желтая карточкаДиас Луис
85' Желтая карточкаГерберс Фабиан
90' Желтая карточкаЭспиноса Джон
90'+10
Ход матча
74'
85'
90'
1
Ром
Элой
30
Will
Sands
21
Моррис
Эйдан
22
Этьенн
Дерик
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Will SandsЗащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Йебоа ЯвНападающий
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Теран КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
26 Jhon Duran
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
История личных встреч
Коламбус Кру
Чикаго Файр
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
89.5%
26.3%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
89.5%
26.3%
17 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
41 матч
34.1%
34.1%
31.8%
14 побед 14 ничьих 13 побед
Первый тайм
41.5%
26.8%
31.7%
17 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
41.5%
29.3%
29.2%
17 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|8 (1)
|0.3
|Эрнандес Хуан
|8
|0.3
|Этьенн Дерик
|6
|0.22
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0.11
|Уртадо Эрик
|3
|0.11
|Диас Луис III
|2
|0.07
|Берри Мигель
|2
|0.07
|Морейра Стивен
|1
|0.04
|Сантуш Педру
|1
|0.04
|Менса Джонатан
|1
|0.04
|Зардес Гьяси
|1
|0.04
|Sean Zawadzki
|1
|0.04
|Jacen Russell-Rowe
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|5
|0.17
|Шакири Джердан
|4 (2)
|0.14
|Мюллер Крис
|4
|0.14
|Jhon Duran
|3
|0.1
|Кцихос Рафаэль
|3
|0.1
|Federico Navarro
|2
|0.07
|Гутьеррес Брайан
|1
|0.03
|Герберс Фабиан
|1
|0.03
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.03
|Иванов Станислав III
|1
|0.03
|Омсберг Уайетт
|1
|0.03
|Теран Карлос
|1
|0.03
|Оффор Чинонсо
|1
|0.03
|Хименес Гастон
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Джонатан
|7
|0
|Морейра Стивен
|6
|0
|Artur Moraes III
|6
|0
|Сантуш Педру
|5
|0
|Этьенн Дерик
|5
|0
|Диас Луис III
|4
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0
|Селараян Лукас
|3
|0
|Уртадо Эрик
|2
|0
|Игбекеме Джеймс
|2
|0
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Ром Элой
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Дегенек Милош
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|8
|1
|Federico Navarro
|6
|1
|Jhon Duran
|5
|1
|Хименес Гастон
|6
|0
|Кцихос Рафаэль
|4
|1
|Теран Карлос
|5
|0
|Эспиноса Джон
|5
|0
|Гутьеррес Брайан
|3
|1
|Шакири Джердан
|4
|0
|Секулич Борис
|4
|0
|Герберс Фабиан
|4
|0
|Мюллер Крис
|4
|0
|Пржибылко Каспер
|3
|0
|Пинеда Маурисио
|3
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Jairo Torres
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
16
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
18 Не забивали 21
3
15%
2
13%
1-15
5
25%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
1
5%
4
25%
46-60
6
30%
1
6%
61-75
3
15%
5
31%
76-90
Пропущено
10
26
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 11
1
10%
3
12%
1-15
2
20%
5
19%
16-30
1
10%
4
15%
31-45
2
20%
5
19%
46-60
1
10%
2
8%
61-75
3
30%
7
27%
76-90
Забито
20
13
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
3
15%
1
8%
1-15
3
15%
5
38%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
6
30%
1
8%
61-75
6
30%
3
23%
76-90
Пропущено
16
11
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
7
44%
3
27%
76-90
Забито
40
29
18 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 10
8 Не забивали 13
6
15%
3
10%
1-15
8
20%
7
24%
16-30
4
10%
4
14%
31-45
1
3%
5
17%
46-60
12
30%
2
7%
61-75
9
23%
8
28%
76-90
Пропущено
26
37
10 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
3
12%
3
8%
1-15
3
12%
8
22%
16-30
4
15%
4
11%
31-45
4
15%
7
19%
46-60
2
8%
5
14%
61-75
10
38%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1
Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1
Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|30
|17
|9
|4
|63 - 21
|60
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|28
|15
|4
|9
|49 - 42
|49
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:2
|30
|13
|8
|9
|45 - 36
|47
|4.
|Нью-Йорк Сити
|28
|13
|6
|9
|50 - 34
|45
|5.
|Орландо Сити
|28
|12
|6
|10
|35 - 40
|42
|6.
|Коламбус Кру
|27
|9
|13
|5
|37 - 29
|40
|7.
|Цинциннати
|1:0
|28
|9
|11
|8
|46 - 48
|38
|8.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|8
|11
|9
|39 - 42
|35
|10.
|Торонто
|29
|9
|7
|13
|44 - 49
|34
|11.
|Атланта Юнайтед
|28
|8
|9
|11
|40 - 46
|33
|12.
|Чикаго Файр
|29
|8
|8
|13
|28 - 38
|32
|13.
|Шарлотт
|0:1
|29
|10
|2
|17
|34 - 45
|32
|14.
|Ди Си Юнайтед
|28
|7
|4
|17
|32 - 59
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|27
|17
|3
|7
|55 - 32
|54
|2.
|Остин
|28
|15
|6
|7
|60 - 39
|51
|3.
|Даллас
|30
|12
|10
|8
|43 - 33
|46
|4.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|5
|11
|44 - 43
|44
|5.
|Нэшвилл
|29
|11
|9
|9
|45 - 37
|42
|6.
|Реал Солт-Лейк
|28
|11
|9
|8
|38 - 36
|42
|7.
|Портленд Тимберс
|29
|9
|12
|8
|47 - 46
|39
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|11
|5
|11
|44 - 40
|38
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|9
|7
|12
|32 - 49
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|28
|10
|3
|15
|38 - 39
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|8
|8
|12
|38 - 50
|32
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|8
|5
|15
|31 - 49
|29
|13.
|Хьюстон Динамо
|28
|8
|5
|15
|35 - 46
|29
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|6
|9
|12
|42 - 55
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|15
|10
|5
|0
|40 - 8
|35
|2.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|5.
|Торонто
|15
|7
|3
|5
|27 - 24
|24
|6.
|Шарлотт
|0:1
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|8.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|10.
|Цинциннати
|1:0
|15
|5
|6
|4
|28 - 24
|21
|11.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|12.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:2
|15
|4
|5
|6
|22 - 21
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|5.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Нэшвилл
|14
|5
|5
|4
|25 - 18
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:2
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|8
|2
|4
|25 - 25
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|1:0
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|0:1
|15
|2
|2
|11
|13 - 31
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|14
|1
|5
|8
|14 - 26
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|14
|1
|3
|10
|15 - 37
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию