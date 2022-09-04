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США: МЛС

2022

Стадион:
Коламбус Кру
0:0
Конец матча
Чикаго Файр
0'
74' Желтая карточка
Диас Луис
85' Желтая карточка
Герберс Фабиан
90' Желтая карточка
Эспиноса Джон
90'+10
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
5
Дегенек
Милош
30
Will
Sands
21
Моррис
Эйдан
6
Нэйджби
Дарлингтон
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
22
Этьенн
Дерик
9
Эрнандес
Хуан
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
23
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
6
Наварро
Мигель
22
Пинеда
Маурисио
21
Герберс
Фабиан
36
Andre
Reynolds
II
40
Гутьеррес
Брайан
8
Мюллер
Крис
11
Пржибылко
Каспер
Коламбус Кру
4-2-3-1
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Кру
Чикаго Файр

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

89.5%
26.3%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

89.5%
26.3%
17 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

41 матч

34.1%
34.1%
31.8%
14 побед 14 ничьих 13 побед

Первый тайм

41.5%
26.8%
31.7%
17 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

41.5%
29.3%
29.2%
17 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

М
2:3
М
2:0
М
1:0
М
2:0
М
2:2
М
3:0
М
1:1
М
2:2
М
1:1
ОК
2:2
М
3:0
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
3:0
ОК
2:1
М
0:0
М
3:1
М
0:1
М
2:2
М
1:1
ОК
4:2
М
2:0
М
3:0
М
1:2
ОК
2:1
М
1:0
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
3:2
М
0:1
М
2:1
М
2:2
М
0:0
М
2:2
М
2:1
М
2:2
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 8 (1) 0.3
Эрнандес Хуан 8 0.3
Этьенн Дерик 6 0.22
Нэйджби Дарлингтон 3 0.11
Уртадо Эрик 3 0.11
Диас Луис III 2 0.07
Берри Мигель 2 0.07
Морейра Стивен 1 0.04
Сантуш Педру 1 0.04
Менса Джонатан 1 0.04
Зардес Гьяси 1 0.04
Sean Zawadzki 1 0.04
Jacen Russell-Rowe 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0
Will Sands 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 5 0.17
Шакири Джердан 4 (2) 0.14
Мюллер Крис 4 0.14
Jhon Duran 3 0.1
Кцихос Рафаэль 3 0.1
Federico Navarro 2 0.07
Гутьеррес Брайан 1 0.03
Герберс Фабиан 1 0.03
Борнштейн Джонатан 1 0.03
Иванов Станислав III 1 0.03
Омсберг Уайетт 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Оффор Чинонсо 1 0.03
Хименес Гастон 0 0
Секулич Борис 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Джонатан 7 0
Морейра Стивен 6 0
Artur Moraes III 6 0
Сантуш Педру 5 0
Этьенн Дерик 5 0
Диас Луис III 4 0
Нэйджби Дарлингтон 3 0
Селараян Лукас 3 0
Уртадо Эрик 2 0
Игбекеме Джеймс 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Ром Элой 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Йебоа Яв 1 0
Дегенек Милош 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 8 1
Federico Navarro 6 1
Jhon Duran 5 1
Хименес Гастон 6 0
Кцихос Рафаэль 4 1
Теран Карлос 5 0
Эспиноса Джон 5 0
Гутьеррес Брайан 3 1
Шакири Джердан 4 0
Секулич Борис 4 0
Герберс Фабиан 4 0
Мюллер Крис 4 0
Пржибылко Каспер 3 0
Пинеда Маурисио 3 0
Омсберг Уайетт 2 0
Казас Хавьер 1 0
Jairo Torres 1 0
Оффор Чинонсо 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
16
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
18 Не забивали 21
3
15%
2
13%
1-15
5
25%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
1
5%
4
25%
46-60
6
30%
1
6%
61-75
3
15%
5
31%
76-90

Пропущено

10
26
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 11
1
10%
3
12%
1-15
2
20%
5
19%
16-30
1
10%
4
15%
31-45
2
20%
5
19%
46-60
1
10%
2
8%
61-75
3
30%
7
27%
76-90

Забито

20
13
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
3
15%
1
8%
1-15
3
15%
5
38%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
6
30%
1
8%
61-75
6
30%
3
23%
76-90

Пропущено

16
11
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
7
44%
3
27%
76-90

Забито

40
29
18 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 10
8 Не забивали 13
6
15%
3
10%
1-15
8
20%
7
24%
16-30
4
10%
4
14%
31-45
1
3%
5
17%
46-60
12
30%
2
7%
61-75
9
23%
8
28%
76-90

Пропущено

26
37
10 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
3
12%
3
8%
1-15
3
12%
8
22%
16-30
4
15%
4
11%
31-45
4
15%
7
19%
46-60
2
8%
5
14%
61-75
10
38%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1
Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1
Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 30 17 9 4 63 - 21 60
2. Клёб де Фут Монреаль 28 15 4 9 49 - 42 49
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 30 13 8 9 45 - 36 47
4. Нью-Йорк Сити 28 13 6 9 50 - 34 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 27 9 13 5 37 - 29 40
7. Цинциннати 1:0 28 9 11 8 46 - 48 38
8. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
9. Нью-Инглэнд Революшн 28 8 11 9 39 - 42 35
10. Торонто 29 9 7 13 44 - 49 34
11. Атланта Юнайтед 28 8 9 11 40 - 46 33
12. Чикаго Файр 29 8 8 13 28 - 38 32
13. Шарлотт 0:1 29 10 2 17 34 - 45 32
14. Ди Си Юнайтед 28 7 4 17 32 - 59 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 17 3 7 55 - 32 54
2. Остин 28 15 6 7 60 - 39 51
3. Даллас 30 12 10 8 43 - 33 46
4. Миннесота Юнайтед 29 13 5 11 44 - 43 44
5. Нэшвилл 29 11 9 9 45 - 37 42
6. Реал Солт-Лейк 28 11 9 8 38 - 36 42
7. Портленд Тимберс 29 9 12 8 47 - 46 39
8. Лос-Анджелес Гэлакси 27 11 5 11 44 - 40 38
9. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
10. Сиэтл Саундерс 28 10 3 15 38 - 39 33
11. Колорадо Рэпидс 28 8 8 12 38 - 50 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Хьюстон Динамо 28 8 5 15 35 - 46 29
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Торонто 15 7 3 5 27 - 24 24
6. Шарлотт 0:1 14 8 0 6 21 - 14 24
7. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 24 - 17 23
8. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
9. Нью-Инглэнд Революшн 14 5 6 3 17 - 14 21
10. Цинциннати 1:0 15 5 6 4 28 - 24 21
11. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
12. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
13. Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 15 4 5 6 22 - 21 17
14. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
5. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
6. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
7. Портленд Тимберс 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Нэшвилл 14 5 5 4 25 - 18 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 2:0 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 14 5 3 6 18 - 17 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 1:0 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 0:1 15 2 2 11 13 - 31 8
14. Атланта Юнайтед 14 1 5 8 14 - 26 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 14 3 5 6 15 - 24 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 14 1 3 10 15 - 37 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 33'
    Гутьеррес Брайан уходит с поля. Jhon Duran выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Коламбус Кру 0:0 Чикаго Файр онлайн

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