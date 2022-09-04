Стадион: Geodis Park
0'
39' Желтая карточкаФагундес Диего
1:0
49' ГолЦиммерман Уолкер
54' Желтая карточкаКасканте Хулио
75' Желтая карточкаЛима Ник
2:0
82' ГолМукхтар Хани
83' Желтая карточкаМукхтар Хани
3:0
90' ГолМукхтар Хани
90' Желтая карточкаДжитте Мусса
90' Вторая желтая карточкаДжитте Мусса
90'+6
Ход матча
39'
49'
54'
54'
75'
77'
82'
2:0
83'
87'
90'
3:0
90'
90'
18
Мур
Шакелл
54
Дэвис
Шон
II
19
Мьюл
Алекс
10
Мукхтар
Хани
23
Колманич
Жан
33
Gavin
Wolff
13
Финлей
Итан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакеллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
12 Банбери ТилНападающий
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
-
33 Gavin WolffПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 ФелипеНападающий
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
История личных встреч
Нэшвилл
Остин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|21 (4)
|0.7
|Сапонг Чарльз
|5
|0.17
|Банбери Тил
|4
|0.13
|David Romney
|3
|0.1
|Циммерман Уолкер
|3
|0.1
|Леаль Рэндэлл
|2 (1)
|0.07
|Мьюл Алекс
|2
|0.07
|Шаффельбург Джейкоб
|2
|0.07
|Махер Джек
|2
|0.07
|Ловитц Дэниел
|1
|0.03
|Годой Анибал
|1
|0.03
|Дэвис Шон II
|1
|0.03
|Ake Arnaud Loba
|1
|0.03
|Хакенсон Люк
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Уиллис Джо
|0
|0
|Мур Шакелл
|0
|0
|Зубак Итан
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|20 (3)
|0.69
|Урути Максимилиано
|9
|0.31
|Фагундес Диего
|6
|0.21
|Финлей Итан
|5
|0.17
|Ринг Александр
|4
|0.14
|Касканте Хулио
|3
|0.1
|Хюсен Дэнни
|3
|0.1
|Даниэль Перейра
|2
|0.07
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.07
|Домингес Сесильо
|2
|0.07
|Галлахер Джон
|1
|0.03
|Фелипе
|1
|0.03
|Джитте Мусса
|1
|0.03
|Лима Ник
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Washington Corozo
|0
|0
|Jhojan Valencia
|0
|0
|Gavin Wolff
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьюл Алекс
|8
|0
|Ловитц Дэниел
|6
|0
|Леаль Рэндэлл
|6
|0
|Годой Анибал
|5
|0
|Циммерман Уолкер
|5
|0
|Маккарти Дакс
|3
|1
|Сапонг Чарльз
|4
|0
|Мукхтар Хани
|4
|0
|Анунга Брайан
|4
|0
|Дэвис Шон II
|4
|0
|Миллер Эрик
|3
|0
|Вашингтон Тейлор
|3
|0
|Хакенсон Люк
|3
|0
|Зубак Итан
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Банбери Тил
|1
|0
|David Romney
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|8
|2
|Ринг Александр
|6
|0
|Урути Максимилиано
|6
|0
|Дриусси Себастьян
|6
|0
|Касканте Хулио
|5
|0
|Kipp Keller
|3
|1
|Фагундес Диего
|4
|0
|Jhojan Valencia
|4
|0
|Фелипе
|4
|0
|Габриэльсен Рубен
|3
|0
|Лима Ник
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Джитте Мусса
|1
|1
|Хименес Эктор
|2
|0
|Стувер Брэд
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
23
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
1
4%
3
13%
1-15
6
21%
3
13%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
6
21%
3
13%
61-75
5
18%
6
26%
76-90
Пропущено
18
21
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
4
22%
4
19%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
4
22%
6
29%
61-75
3
17%
6
29%
76-90
Забито
20
36
13 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
5
25%
5
14%
1-15
6
30%
5
14%
16-30
2
10%
4
11%
31-45
3
15%
6
17%
46-60
3
15%
9
25%
61-75
1
5%
7
19%
76-90
Пропущено
19
22
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
5%
6
27%
1-15
4
21%
5
23%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
5
26%
3
14%
46-60
3
16%
4
18%
61-75
6
32%
2
9%
76-90
Забито
48
59
26 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 35
18 Забивали первыми 14
4 Не забивали 3
6
13%
8
14%
1-15
12
25%
8
14%
16-30
8
17%
8
14%
31-45
7
15%
10
17%
46-60
9
19%
12
20%
61-75
6
13%
13
22%
76-90
Пропущено
37
43
12 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
1
3%
7
16%
1-15
8
22%
9
21%
16-30
3
8%
4
9%
31-45
9
24%
5
12%
46-60
7
19%
10
23%
61-75
9
24%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Даллас 4:0 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2
Нэшвилл - Торонто 3:4 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1
Остин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Остин - Портленд Тимберс 1:2 Остин - Лос-Анджелес 4:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|30
|17
|9
|4
|63 - 21
|60
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|28
|15
|4
|9
|49 - 42
|49
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|13
|8
|9
|45 - 36
|47
|4.
|Нью-Йорк Сити
|28
|13
|6
|9
|50 - 34
|45
|5.
|Орландо Сити
|28
|12
|6
|10
|35 - 40
|42
|6.
|Коламбус Кру
|27
|9
|13
|5
|37 - 29
|40
|7.
|Цинциннати
|28
|9
|11
|8
|47 - 48
|38
|8.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|8
|11
|9
|39 - 42
|35
|10.
|Торонто
|29
|9
|7
|13
|44 - 49
|34
|11.
|Атланта Юнайтед
|28
|8
|9
|11
|40 - 46
|33
|12.
|Чикаго Файр
|29
|8
|8
|13
|28 - 38
|32
|13.
|Шарлотт
|29
|10
|2
|17
|34 - 46
|32
|14.
|Ди Си Юнайтед
|28
|7
|4
|17
|32 - 59
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|27
|17
|3
|7
|55 - 32
|54
|2.
|Остин
|29
|15
|6
|8
|60 - 42
|51
|3.
|Даллас
|30
|12
|10
|8
|43 - 33
|46
|4.
|Нэшвилл
|30
|12
|9
|9
|48 - 37
|45
|5.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|5
|11
|44 - 43
|44
|6.
|Реал Солт-Лейк
|28
|11
|9
|8
|38 - 36
|42
|7.
|Портленд Тимберс
|29
|9
|12
|8
|47 - 46
|39
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|11
|5
|11
|44 - 40
|38
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|9
|7
|12
|32 - 49
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|28
|10
|3
|15
|38 - 39
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|8
|8
|12
|38 - 50
|32
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|8
|5
|15
|31 - 49
|29
|13.
|Хьюстон Динамо
|28
|8
|5
|15
|35 - 46
|29
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|6
|9
|12
|42 - 55
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|15
|10
|5
|0
|40 - 8
|35
|2.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|5.
|Торонто
|15
|7
|3
|5
|27 - 24
|24
|6.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|8.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|10.
|Цинциннати
|15
|5
|6
|4
|29 - 24
|21
|11.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|12.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|4
|5
|6
|22 - 21
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|5.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|28 - 18
|23
|11.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|8
|2
|4
|25 - 25
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|14
|1
|5
|8
|14 - 26
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|14
|1
|3
|10
|15 - 37
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию