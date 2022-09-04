  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Нэшвилл
3:0
Конец матча
Остин
0'
39' Желтая карточка
Фагундес Диего
1:0
49' Гол
Циммерман Уолкер
54' Желтая карточка
Касканте Хулио
75' Желтая карточка
Лима Ник
2:0
82' Гол
Мукхтар Хани
83' Желтая карточка
Мукхтар Хани
3:0
90' Гол
Мукхтар Хани
90' Желтая карточка
Джитте Мусса
90' Вторая желтая карточка
Джитте Мусса
90'+6
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шакелл
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
54
Дэвис
Шон
II
6
Маккарти
Дакс
19
Мьюл
Алекс
10
Мукхтар
Хани
14
Шаффельбург
Джейкоб
17
Сапонг
Чарльз
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
23
Колманич
Жан
33
Gavin
Wolff
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
9
Хюсен
Дэнни
Нэшвилл
4-2-3-1
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Нэшвилл
Остин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 21 (4) 0.7
Сапонг Чарльз 5 0.17
Банбери Тил 4 0.13
David Romney 3 0.1
Циммерман Уолкер 3 0.1
Леаль Рэндэлл 2 (1) 0.07
Мьюл Алекс 2 0.07
Шаффельбург Джейкоб 2 0.07
Махер Джек 2 0.07
Ловитц Дэниел 1 0.03
Годой Анибал 1 0.03
Дэвис Шон II 1 0.03
Ake Arnaud Loba 1 0.03
Хакенсон Люк 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Уиллис Джо 0 0
Мур Шакелл 0 0
Зубак Итан 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 20 (3) 0.69
Урути Максимилиано 9 0.31
Фагундес Диего 6 0.21
Финлей Итан 5 0.17
Ринг Александр 4 0.14
Касканте Хулио 3 0.1
Хюсен Дэнни 3 0.1
Даниэль Перейра 2 0.07
Габриэльсен Рубен 2 0.07
Домингес Сесильо 2 0.07
Галлахер Джон 1 0.03
Фелипе 1 0.03
Джитте Мусса 1 0.03
Лима Ник 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Washington Corozo 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Gavin Wolff 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьюл Алекс 8 0
Ловитц Дэниел 6 0
Леаль Рэндэлл 6 0
Годой Анибал 5 0
Циммерман Уолкер 5 0
Маккарти Дакс 3 1
Сапонг Чарльз 4 0
Мукхтар Хани 4 0
Анунга Брайан 4 0
Дэвис Шон II 4 0
Миллер Эрик 3 0
Вашингтон Тейлор 3 0
Хакенсон Люк 3 0
Зубак Итан 2 0
Махер Джек 2 0
Банбери Тил 1 0
David Romney 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 8 2
Ринг Александр 6 0
Урути Максимилиано 6 0
Дриусси Себастьян 6 0
Касканте Хулио 5 0
Kipp Keller 3 1
Фагундес Диего 4 0
Jhojan Valencia 4 0
Фелипе 4 0
Габриэльсен Рубен 3 0
Лима Ник 3 0
Галлахер Джон 3 0
Джитте Мусса 1 1
Хименес Эктор 2 0
Стувер Брэд 2 0
Колманич Жан 2 0
Домингес Сесильо 1 0
Редес Родни 1 0
Gavin Wolff 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
23
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
1
4%
3
13%
1-15
6
21%
3
13%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
6
21%
3
13%
61-75
5
18%
6
26%
76-90

Пропущено

18
21
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
4
22%
4
19%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
4
22%
6
29%
61-75
3
17%
6
29%
76-90

Забито

20
36
13 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
5
25%
5
14%
1-15
6
30%
5
14%
16-30
2
10%
4
11%
31-45
3
15%
6
17%
46-60
3
15%
9
25%
61-75
1
5%
7
19%
76-90

Пропущено

19
22
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
5%
6
27%
1-15
4
21%
5
23%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
5
26%
3
14%
46-60
3
16%
4
18%
61-75
6
32%
2
9%
76-90

Забито

48
59
26 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 35
18 Забивали первыми 14
4 Не забивали 3
6
13%
8
14%
1-15
12
25%
8
14%
16-30
8
17%
8
14%
31-45
7
15%
10
17%
46-60
9
19%
12
20%
61-75
6
13%
13
22%
76-90

Пропущено

37
43
12 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
1
3%
7
16%
1-15
8
22%
9
21%
16-30
3
8%
4
9%
31-45
9
24%
5
12%
46-60
7
19%
10
23%
61-75
9
24%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Даллас 4:0 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2
Нэшвилл - Торонто 3:4 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1
Остин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Остин - Портленд Тимберс 1:2 Остин - Лос-Анджелес 4:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 30 17 9 4 63 - 21 60
2. Клёб де Фут Монреаль 28 15 4 9 49 - 42 49
3. Нью-Йорк Ред Буллз 30 13 8 9 45 - 36 47
4. Нью-Йорк Сити 28 13 6 9 50 - 34 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 27 9 13 5 37 - 29 40
7. Цинциннати 28 9 11 8 47 - 48 38
8. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
9. Нью-Инглэнд Революшн 28 8 11 9 39 - 42 35
10. Торонто 29 9 7 13 44 - 49 34
11. Атланта Юнайтед 28 8 9 11 40 - 46 33
12. Чикаго Файр 29 8 8 13 28 - 38 32
13. Шарлотт 29 10 2 17 34 - 46 32
14. Ди Си Юнайтед 28 7 4 17 32 - 59 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 17 3 7 55 - 32 54
2. Остин 29 15 6 8 60 - 42 51
3. Даллас 30 12 10 8 43 - 33 46
4. Нэшвилл 30 12 9 9 48 - 37 45
5. Миннесота Юнайтед 29 13 5 11 44 - 43 44
6. Реал Солт-Лейк 28 11 9 8 38 - 36 42
7. Портленд Тимберс 29 9 12 8 47 - 46 39
8. Лос-Анджелес Гэлакси 27 11 5 11 44 - 40 38
9. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
10. Сиэтл Саундерс 28 10 3 15 38 - 39 33
11. Колорадо Рэпидс 28 8 8 12 38 - 50 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Хьюстон Динамо 28 8 5 15 35 - 46 29
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Торонто 15 7 3 5 27 - 24 24
6. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
7. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 24 - 17 23
8. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
9. Нью-Инглэнд Революшн 14 5 6 3 17 - 14 21
10. Цинциннати 15 5 6 4 29 - 24 21
11. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
12. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
13. Нью-Йорк Ред Буллз 15 4 5 6 22 - 21 17
14. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
5. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
6. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
7. Портленд Тимберс 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Нэшвилл 15 6 5 4 28 - 18 23
11. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
12. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 14 5 3 6 18 - 17 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 14 1 5 8 14 - 26 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 15 8 2 5 23 - 21 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 14 3 5 6 15 - 24 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 14 1 3 10 15 - 37 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    95'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Джитте Мусса получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    94'
    Джитте Мусса получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Мукхтар Хани бьет в цель!
  • 87'
    Мьюл Алекс уходит с поля. Джек Махер выходит вместо него
  • Желтая карточка
    83'
    Мукхтар Хани получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Фагундес Диего получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Нэшвилл 3:0 Остин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     