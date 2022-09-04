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США: МЛС

2022

Стадион:
Портленд Тимберс
0:0
Первый тайм: 15'
Атланта Юнайтед
0'
Лучшие коэффициенты
Портленд Тимберс
Ничья
Атланта Юнайтед
2.25
4.20
2.94
Все Коэффициенты
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
13
Жупарич
Дарио
18
Макгро
Зак
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
30
Santiago
Moreno
23
Чара
Йимми
10
Бланко
Себастьян
27
Асприлья
Дайрон
23
Гудиньо
Рауль
22
Пурата
Хуан
Хосе
6
Alan
Franco1
15
Гутман
Эндрю
11
Леннон
Брукс
26
Caleb
Wiley
14
Ибарра
Франко
5
Соса
Сантьяго
19
Араужо
Луис
8
Thiago
Almada
29
Ronaldo
Morell
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Атланта Юнайтед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

М
0:2
М
2:0
М
1:1
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Незгода Ярослав 9 0.3
Бланко Себастьян 7 (1) 0.23
Туилома Билл 6 0.2
Santiago Moreno 5 (2) 0.17
Асприлья Дайрон 5 (3) 0.17
Чара Йимми 4 0.13
Паредес Кристиан 3 (1) 0.1
Лориа Марвин 2 0.07
Nathan Fogaca 2 0.07
Ванранкин Хосе Карлос 1 0.03
Макгро Зак 1 0.03
Мора Фелипе 1 (1) 0.03
Уильямсон Эрик 0 0
Чара Диего 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 7 (1) 0.24
Ronaldo Morell 7 0.24
Thiago Almada 4 0.14
Араужо Луис 4 0.14
Дуайер Доминик 4 0.14
Гутман Эндрю 3 0.1
Пурата Хуан Хосе 3 0.1
Морено Марселино 2 0.07
Леннон Брукс 2 0.07
Alan Franco1 1 0.03
Caleb Wiley 1 0.03
Малрейни Джейк 1 0.03
Соса Сантьяго 1 0.03
Россетто Матеус 0 0
Ибарра Франко 0 0
Edwin Mosquera 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 8 2
Чара Диего 8 0
Уильямсон Эрик 8 0
Браво Клаудио III 6 1
Асприлья Дайрон 7 0
Бланко Себастьян 6 0
Туилома Билл 4 1
Мабьяла Ларрис 5 0
Чара Йимми 5 0
Жупарич Дарио 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Макгро Зак 4 0
David Ayala 2 0
Бонилья Пабло 0 1
Ивачич Альяз 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Nathan Fogaca 1 0
Santiago Moreno 1 0
Justin Rasmussen 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуайер Доминик 5 1
Араужо Луис 5 0
Ибарра Франко 5 0
Морено Марселино 4 0
Соса Сантьяго 4 0
Гутман Эндрю 4 0
Сейдич Амар 4 0
Робинсон Майлз 2 1
Thiago Almada 2 1
Кэмпбелл Джордж 3 0
Пурата Хуан Хосе 3 0
Alan Franco1 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Aiden McFadden 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Леннон Брукс 1 0
Конвей Джексон 1 0
Edwin Mosquera 1 0
Rocco Rios Novo 1 0
Caleb Wiley 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
14
7 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
4%
1
7%
1-15
2
8%
4
29%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
8
31%
3
21%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
7
27%
5
36%
76-90

Пропущено

14
26
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
21%
4
15%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
3
21%
5
19%
31-45
4
29%
2
8%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
0
0%
7
27%
76-90

Забито

22
26
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
1
5%
5
19%
1-15
4
18%
3
12%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
5
23%
2
8%
46-60
5
23%
5
19%
61-75
5
23%
8
31%
76-90

Пропущено

31
20
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
1
3%
6
30%
1-15
6
19%
3
15%
16-30
8
26%
4
20%
31-45
2
6%
4
20%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
10
32%
1
5%
76-90

Забито

48
40
14 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 13
4 Не забивали 6
2
4%
6
15%
1-15
6
13%
7
18%
16-30
6
13%
3
8%
31-45
13
27%
5
13%
46-60
9
19%
6
15%
61-75
12
25%
13
33%
76-90

Пропущено

45
46
22 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 24
4
9%
10
22%
1-15
7
16%
7
15%
16-30
11
24%
9
20%
31-45
6
13%
6
13%
46-60
7
16%
6
13%
61-75
10
22%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Торонто - Портленд Тимберс 3:1
Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 30 17 9 4 63 - 21 60
2. Клёб де Фут Монреаль 28 15 4 9 49 - 42 49
3. Нью-Йорк Ред Буллз 30 13 8 9 45 - 36 47
4. Нью-Йорк Сити 28 13 6 9 50 - 34 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 27 9 13 5 37 - 29 40
7. Цинциннати 28 9 11 8 47 - 48 38
8. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
9. Нью-Инглэнд Революшн 28 8 11 9 39 - 42 35
10. Торонто 29 9 7 13 44 - 49 34
11. Атланта Юнайтед 0:0 29 8 10 11 40 - 46 34
12. Чикаго Файр 29 8 8 13 28 - 38 32
13. Шарлотт 29 10 2 17 34 - 46 32
14. Ди Си Юнайтед 28 7 4 17 32 - 59 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 17 3 7 55 - 32 54
2. Остин 29 15 6 8 60 - 42 51
3. Даллас 30 12 10 8 43 - 33 46
4. Нэшвилл 30 12 9 9 48 - 37 45
5. Миннесота Юнайтед 29 13 5 11 44 - 43 44
6. Реал Солт-Лейк 28 11 9 8 38 - 36 42
7. Портленд Тимберс 0:0 30 9 13 8 47 - 46 40
8. Лос-Анджелес Гэлакси 27 11 5 11 44 - 40 38
9. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
10. Сиэтл Саундерс 28 10 3 15 38 - 39 33
11. Колорадо Рэпидс 28 8 8 12 38 - 50 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Хьюстон Динамо 28 8 5 15 35 - 46 29
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 0:0 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Торонто 15 7 3 5 27 - 24 24
6. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
7. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 24 - 17 23
8. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
9. Нью-Инглэнд Революшн 14 5 6 3 17 - 14 21
10. Цинциннати 15 5 6 4 29 - 24 21
11. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
12. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
13. Нью-Йорк Ред Буллз 15 4 5 6 22 - 21 17
14. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
5. Портленд Тимберс 0:0 15 6 7 2 24 - 16 25
6. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
7. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
8. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Нэшвилл 15 6 5 4 28 - 18 23
11. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
12. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 14 5 3 6 18 - 17 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Атланта Юнайтед 0:0 15 1 6 8 14 - 26 9
13. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
14. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 15 8 2 5 23 - 21 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
7. Портленд Тимберс 0:0 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 14 3 5 6 15 - 24 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 14 1 3 10 15 - 37 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Портленд Тимберс
Ничья
Атланта Юнайтед
2.25
4.20
2.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Портленд Тимберс 0:0 Атланта Юнайтед онлайн

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