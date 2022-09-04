Стадион: Провиденс
0:0
Первый тайм: 15'
0'
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
18
Макгро
Зак
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
15
Гутман
Эндрю
11
Леннон
Брукс
26
Caleb
Wiley
19
Араужо
Луис
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Лориа МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
17 Tega Ikoba
-
24 David Ayala
-
Главный тренер: Carlos Llamosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
-
11 Леннон БруксЗащитник
-
26 Caleb WileyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
История личных встреч
Портленд Тимберс
Атланта Юнайтед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Незгода Ярослав
|9
|0.3
|Бланко Себастьян
|7 (1)
|0.23
|Туилома Билл
|6
|0.2
|Santiago Moreno
|5 (2)
|0.17
|Асприлья Дайрон
|5 (3)
|0.17
|Чара Йимми
|4
|0.13
|Паредес Кристиан
|3 (1)
|0.1
|Лориа Марвин
|2
|0.07
|Nathan Fogaca
|2
|0.07
|Ванранкин Хосе Карлос
|1
|0.03
|Макгро Зак
|1
|0.03
|Мора Фелипе
|1 (1)
|0.03
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Чара Диего
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|7 (1)
|0.24
|Ronaldo Morell
|7
|0.24
|Thiago Almada
|4
|0.14
|Араужо Луис
|4
|0.14
|Дуайер Доминик
|4
|0.14
|Гутман Эндрю
|3
|0.1
|Пурата Хуан Хосе
|3
|0.1
|Морено Марселино
|2
|0.07
|Леннон Брукс
|2
|0.07
|Alan Franco1
|1
|0.03
|Caleb Wiley
|1
|0.03
|Малрейни Джейк
|1
|0.03
|Соса Сантьяго
|1
|0.03
|Россетто Матеус
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Edwin Mosquera
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|Чара Диего
|8
|0
|Уильямсон Эрик
|8
|0
|Браво Клаудио III
|6
|1
|Асприлья Дайрон
|7
|0
|Бланко Себастьян
|6
|0
|Туилома Билл
|4
|1
|Мабьяла Ларрис
|5
|0
|Чара Йимми
|5
|0
|Жупарич Дарио
|5
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Макгро Зак
|4
|0
|David Ayala
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Nathan Fogaca
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
|Justin Rasmussen
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуайер Доминик
|5
|1
|Араужо Луис
|5
|0
|Ибарра Франко
|5
|0
|Морено Марселино
|4
|0
|Соса Сантьяго
|4
|0
|Гутман Эндрю
|4
|0
|Сейдич Амар
|4
|0
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Thiago Almada
|2
|1
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Пурата Хуан Хосе
|3
|0
|Alan Franco1
|3
|0
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Aiden McFadden
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
|Rocco Rios Novo
|1
|0
|Caleb Wiley
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
14
7 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
4%
1
7%
1-15
2
8%
4
29%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
8
31%
3
21%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
7
27%
5
36%
76-90
Пропущено
14
26
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
21%
4
15%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
3
21%
5
19%
31-45
4
29%
2
8%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
0
0%
7
27%
76-90
Забито
22
26
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
1
5%
5
19%
1-15
4
18%
3
12%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
5
23%
2
8%
46-60
5
23%
5
19%
61-75
5
23%
8
31%
76-90
Пропущено
31
20
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
1
3%
6
30%
1-15
6
19%
3
15%
16-30
8
26%
4
20%
31-45
2
6%
4
20%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
10
32%
1
5%
76-90
Забито
48
40
14 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 13
4 Не забивали 6
2
4%
6
15%
1-15
6
13%
7
18%
16-30
6
13%
3
8%
31-45
13
27%
5
13%
46-60
9
19%
6
15%
61-75
12
25%
13
33%
76-90
Пропущено
45
46
22 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 24
4
9%
10
22%
1-15
7
16%
7
15%
16-30
11
24%
9
20%
31-45
6
13%
6
13%
46-60
7
16%
6
13%
61-75
10
22%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Торонто - Портленд Тимберс 3:1
Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|30
|17
|9
|4
|63 - 21
|60
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|28
|15
|4
|9
|49 - 42
|49
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|13
|8
|9
|45 - 36
|47
|4.
|Нью-Йорк Сити
|28
|13
|6
|9
|50 - 34
|45
|5.
|Орландо Сити
|28
|12
|6
|10
|35 - 40
|42
|6.
|Коламбус Кру
|27
|9
|13
|5
|37 - 29
|40
|7.
|Цинциннати
|28
|9
|11
|8
|47 - 48
|38
|8.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|8
|11
|9
|39 - 42
|35
|10.
|Торонто
|29
|9
|7
|13
|44 - 49
|34
|11.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|29
|8
|10
|11
|40 - 46
|34
|12.
|Чикаго Файр
|29
|8
|8
|13
|28 - 38
|32
|13.
|Шарлотт
|29
|10
|2
|17
|34 - 46
|32
|14.
|Ди Си Юнайтед
|28
|7
|4
|17
|32 - 59
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|27
|17
|3
|7
|55 - 32
|54
|2.
|Остин
|29
|15
|6
|8
|60 - 42
|51
|3.
|Даллас
|30
|12
|10
|8
|43 - 33
|46
|4.
|Нэшвилл
|30
|12
|9
|9
|48 - 37
|45
|5.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|5
|11
|44 - 43
|44
|6.
|Реал Солт-Лейк
|28
|11
|9
|8
|38 - 36
|42
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|30
|9
|13
|8
|47 - 46
|40
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|11
|5
|11
|44 - 40
|38
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|9
|7
|12
|32 - 49
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|28
|10
|3
|15
|38 - 39
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|8
|8
|12
|38 - 50
|32
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|8
|5
|15
|31 - 49
|29
|13.
|Хьюстон Динамо
|28
|8
|5
|15
|35 - 46
|29
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|6
|9
|12
|42 - 55
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|15
|10
|5
|0
|40 - 8
|35
|2.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|5.
|Торонто
|15
|7
|3
|5
|27 - 24
|24
|6.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|8.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|10.
|Цинциннати
|15
|5
|6
|4
|29 - 24
|21
|11.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|12.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|4
|5
|6
|22 - 21
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|5.
|Портленд Тимберс
|0:0
|15
|6
|7
|2
|24 - 16
|25
|6.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|7.
|Миннесота Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|28 - 18
|23
|11.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|8
|2
|4
|25 - 25
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|15
|1
|6
|8
|14 - 26
|9
|13.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|14.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|14
|1
|3
|10
|15 - 37
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию