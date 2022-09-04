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США: МЛС

2022

Стадион:
Портленд Тимберс
2:1
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
1:0
38' Пенальти
Santiago Moreno
78' Желтая карточка
Асприлья Дайрон
2:0
82' Пенальти
Асприлья Дайрон
2:1
88' Гол
Мартинес Хосеф
90'+6
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
13
Жупарич
Дарио
18
Макгро
Зак
5
Браво
Клаудио
III
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
30
Santiago
Moreno
27
Асприлья
Дайрон
10
Бланко
Себастьян
23
Гудиньо
Рауль
11
Леннон
Брукс
22
Пурата
Хуан
Хосе
6
Alan
Franco1
15
Гутман
Эндрю
14
Ибарра
Франко
5
Соса
Сантьяго
8
Thiago
Almada
19
Араужо
Луис
29
Ronaldo
Morell
26
Caleb
Wiley
Портленд Тимберс
4-3-3
Атланта Юнайтед
4-3-3

История личных встреч

Портленд Тимберс
Атланта Юнайтед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

М
0:2
М
2:0
М
1:1
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Незгода Ярослав 9 0.3
Бланко Себастьян 7 (1) 0.23
Santiago Moreno 6 (3) 0.2
Асприлья Дайрон 6 (4) 0.2
Туилома Билл 6 0.2
Чара Йимми 4 0.13
Паредес Кристиан 3 (1) 0.1
Лориа Марвин 2 0.07
Nathan Fogaca 2 0.07
Ванранкин Хосе Карлос 1 0.03
Макгро Зак 1 0.03
Мора Фелипе 1 (1) 0.03
Уильямсон Эрик 0 0
Чара Диего 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 8 (1) 0.28
Ronaldo Morell 7 0.24
Thiago Almada 4 0.14
Араужо Луис 4 0.14
Дуайер Доминик 4 0.14
Гутман Эндрю 3 0.1
Пурата Хуан Хосе 3 0.1
Морено Марселино 2 0.07
Леннон Брукс 2 0.07
Alan Franco1 1 0.03
Caleb Wiley 1 0.03
Малрейни Джейк 1 0.03
Соса Сантьяго 1 0.03
Россетто Матеус 0 0
Ибарра Франко 0 0
Edwin Mosquera 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 8 2
Чара Диего 8 0
Асприлья Дайрон 8 0
Уильямсон Эрик 8 0
Браво Клаудио III 6 1
Бланко Себастьян 6 0
Туилома Билл 4 1
Мабьяла Ларрис 5 0
Чара Йимми 5 0
Жупарич Дарио 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Макгро Зак 4 0
David Ayala 2 0
Бонилья Пабло 0 1
Ивачич Альяз 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Nathan Fogaca 1 0
Santiago Moreno 1 0
Justin Rasmussen 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуайер Доминик 5 1
Араужо Луис 5 0
Ибарра Франко 5 0
Морено Марселино 4 0
Соса Сантьяго 4 0
Гутман Эндрю 4 0
Сейдич Амар 4 0
Робинсон Майлз 2 1
Thiago Almada 2 1
Кэмпбелл Джордж 3 0
Пурата Хуан Хосе 3 0
Alan Franco1 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Aiden McFadden 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Леннон Брукс 1 0
Конвей Джексон 1 0
Edwin Mosquera 1 0
Rocco Rios Novo 1 0
Caleb Wiley 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
15
8 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
4%
1
7%
1-15
2
7%
4
27%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
8
29%
3
20%
46-60
4
14%
1
7%
61-75
8
29%
6
40%
76-90

Пропущено

15
28
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
20%
4
14%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
3
20%
6
21%
31-45
4
27%
2
7%
46-60
3
20%
4
14%
61-75
1
7%
8
29%
76-90

Забито

22
26
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
5%
5
19%
1-15
4
18%
3
12%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
5
23%
2
8%
46-60
5
23%
5
19%
61-75
5
23%
8
31%
76-90

Пропущено

31
20
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
1
3%
6
30%
1-15
6
19%
3
15%
16-30
8
26%
4
20%
31-45
2
6%
4
20%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
10
32%
1
5%
76-90

Забито

50
41
15 В 1-м тайме 16
35 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 13
4 Не забивали 6
2
4%
6
15%
1-15
6
12%
7
17%
16-30
7
14%
3
7%
31-45
13
26%
5
12%
46-60
9
18%
6
15%
61-75
13
26%
14
34%
76-90

Пропущено

46
48
22 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 25
4
9%
10
21%
1-15
7
15%
7
15%
16-30
11
24%
10
21%
31-45
6
13%
6
13%
46-60
7
15%
6
13%
61-75
11
24%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Торонто - Портленд Тимберс 3:1
Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 30 17 9 4 63 - 21 60
2. Клёб де Фут Монреаль 4:2 29 16 4 9 53 - 44 52
3. Нью-Йорк Ред Буллз 30 13 8 9 45 - 36 47
4. Нью-Йорк Сити 0:2 29 13 6 10 50 - 36 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 27 9 13 5 37 - 29 40
7. Нью-Инглэнд Революшн 2:0 29 9 11 9 41 - 42 38
8. Цинциннати 28 9 11 8 47 - 48 38
9. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
10. Торонто 2:4 30 9 7 14 46 - 53 34
11. Атланта Юнайтед 29 8 9 12 41 - 48 33
12. Чикаго Файр 29 8 8 13 28 - 38 32
13. Шарлотт 29 10 2 17 34 - 46 32
14. Ди Си Юнайтед 0:0 29 7 5 17 32 - 59 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 17 3 7 55 - 32 54
2. Остин 29 15 6 8 60 - 42 51
3. Даллас 30 12 10 8 43 - 33 46
4. Нэшвилл 30 12 9 9 48 - 37 45
5. Миннесота Юнайтед 29 13 5 11 44 - 43 44
6. Реал Солт-Лейк 28 11 9 8 38 - 36 42
7. Портленд Тимберс 30 10 12 8 49 - 47 42
8. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 28 12 5 11 45 - 40 41
9. Сиэтл Саундерс 0:0 29 10 4 15 38 - 39 34
10. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
11. Колорадо Рэпидс 0:0 29 8 9 12 38 - 50 33
12. Хьюстон Динамо 0:0 29 8 6 15 35 - 46 30
13. Спортинг Канзас-Сити 0:1 29 8 5 16 31 - 50 29
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 0:2 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
6. Нью-Инглэнд Революшн 2:0 15 6 6 3 19 - 14 24
7. Торонто 2:4 16 7 3 6 29 - 28 24
8. Клёб де Фут Монреаль 4:2 14 7 2 5 24 - 17 23
9. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
10. Цинциннати 15 5 6 4 29 - 24 21
11. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
12. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
13. Нью-Йорк Ред Буллз 15 4 5 6 22 - 21 17
14. Ди Си Юнайтед 0:0 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Портленд Тимберс 15 7 6 2 26 - 17 27
5. Колорадо Рэпидс 0:0 14 7 5 2 23 - 13 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 15 8 2 5 29 - 21 26
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
10. Нэшвилл 15 6 5 4 28 - 18 23
11. Сиэтл Саундерс 0:0 14 7 2 5 21 - 15 23
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 14 6 2 6 17 - 16 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
14. Хьюстон Динамо 0:0 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 4:2 15 9 2 4 29 - 27 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 0:2 15 5 3 7 18 - 19 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 2:0 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Торонто 2:4 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 0:0 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 15 8 2 5 23 - 21 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 13 4 3 6 16 - 19 15
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 14 3 5 6 15 - 24 14
9. Сиэтл Саундерс 0:0 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Хьюстон Динамо 0:0 15 3 2 10 15 - 28 11
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 15 2 3 10 14 - 34 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 0:0 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Santiago Moreno из команды Портленд Тимберс забивает с точки!
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    Где смотреть матч Портленд Тимберс 2:1 Атланта Юнайтед онлайн

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