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США: МЛС

2022

Стадион:
Торонто
2:0
Первый тайм: 12'
Клёб де Фут Монреаль

Ход матча

5'
Бернардески Федерико
1:0
7'
Инсинье Лоренцо
2:0
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Клёб де Фут Монреаль
3.30
3.84
3.35
Все Коэффициенты
25
Боно
Александер
19
Ларьи
Ричи
27
О'Нил
Шейн
23
Мавинга
Крис
44
Кришито
Доменико
14
Окелло
Нобл
4
Брэдли
Майкл
24
Инсинье
Лоренцо
10
Бернардески
Федерико
20
Акинола
Айо
11
Нельсон
Джейден
41
Пантемис
Джеймс
4
Камашо
Руди
16
Уотерман
Джоэль
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
29
Шуэньер
Матьё
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
8
Михайлович
Джордже
23
Камара
Кей
30
Киото
Ромель
Торонто
4-3-3
Клёб де Фут Монреаль
3-5-2

История личных встреч

Торонто
Клёб де Фут Монреаль

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

32 матча

46.9%
15.6%
37.5%
15 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

М
1:0
М
1:1
М
3:1
М
4:2
М
1:2
М
0:1
М
0:1
М
3:4
М
2:1
М
0:2
М
2:0
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
3:5
М
1:3
М
5:2
М
3:2
М
2:2
М
0:1
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
2:1
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
1:0
М
3:3
М
2:1
М
0:0
М
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 9 0.3
Хименес Хесус 9 0.3
Бернардески Федерико 6 (3) 0.2
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.13
Инсинье Лоренцо 4 0.13
Брэдли Майкл 3 0.1
Deandre Kerr 3 0.1
Нельсон Джейден 1 0.03
Kosi Thompson 1 0.03
Кришито Доменико 1 0.03
Акинола Айо 1 0.03
Присо-Мбонге Ральф 1 0.03
Ларьи Ричи 0 0
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Кайе Марк-Энтони 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Ачара Ифунаньячи 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 15 (4) 0.52
Михайлович Джордже 7 0.24
Камара Кей 5 0.17
Торрес Хоакин 3 0.1
Уотерман Джоэль 3 0.1
Лаппалайнен Ласси 2 0.07
Джонстон Алистер 2 0.07
Бро-Гийяр Закари 2 0.07
Коне Исмаэль 2 0.07
Тойе Мейсон 2 0.07
Шуэньер Матьё 2 0.07
Миллер Камаль 1 0.03
Камашо Руди 1 0.03
Matko Miljevic 1 (1) 0.03
Пьетт Самуэль 0 0
Ваньяма Виктор 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 5 1
Осорио Джонатан 5 0
Нельсон Джейден 5 0
Lukas MacNaughton 5 0
О'Нил Шейн 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
Брэдли Майкл 3 0
Посуэло Алехандро 3 0
Бернардески Федерико 2 0
Ларьи Ричи 2 0
Акинола Айо 2 0
Хименес Хесус 2 0
Deandre Kerr 2 0
Кришито Доменико 1 0
Вестберг Квентин 1 0
Мавинга Крис 1 0
Кайе Марк-Энтони 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Kosi Thompson 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 10 0
Коне Исмаэль 6 1
Ваньяма Виктор 7 0
Киото Ромель 4 1
Джонстон Алистер 5 0
Миллер Камаль 3 1
Пьетт Самуэль 4 0
Камашо Руди 4 0
Михайлович Джордже 4 0
Торрес Хоакин 3 0
Корбо Габриэле 3 0
Matko Miljevic 3 0
Бреза Себастьян 2 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
26
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
4
15%
2
8%
1-15
1
4%
7
27%
16-30
7
27%
6
23%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
6
23%
5
19%
61-75
5
19%
3
12%
76-90

Пропущено

25
24
14 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 12
1
4%
8
33%
1-15
6
24%
3
13%
16-30
7
28%
2
8%
31-45
5
20%
5
21%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
4
16%
4
17%
76-90

Забито

18
23
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
3
17%
6
26%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
2
11%
6
26%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
4
17%
76-90

Пропущено

24
18
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
6
25%
3
17%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
7
29%
29%
5
28%
46-60
2
8%
7
39%
61-75
2
8%
1
6%
76-90

Забито

44
49
21 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
7
16%
8
16%
1-15
4
9%
11
22%
16-30
10
23%
9
18%
31-45
5
11%
9
18%
46-60
8
18%
5
10%
61-75
10
23%
7
14%
76-90

Пропущено

49
42
27 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 24
7
14%
11
26%
1-15
8
16%
4
10%
16-30
12
24%
3
7%
31-45
12
24%
10
24%
46-60
4
8%
9
21%
61-75
6
12%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Нэшвилл - Торонто 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3
Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 30 17 9 4 63 - 21 60
2. Клёб де Фут Монреаль 0:2 29 15 4 10 49 - 44 49
3. Нью-Йорк Ред Буллз 30 13 8 9 45 - 36 47
4. Нью-Йорк Сити 28 13 6 9 50 - 34 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 27 9 13 5 37 - 29 40
7. Цинциннати 28 9 11 8 47 - 48 38
8. Торонто 2:0 30 10 7 13 46 - 49 37
9. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
10. Нью-Инглэнд Революшн 28 8 11 9 39 - 42 35
11. Атланта Юнайтед 1:2 29 8 9 12 41 - 48 33
12. Чикаго Файр 29 8 8 13 28 - 38 32
13. Шарлотт 29 10 2 17 34 - 46 32
14. Ди Си Юнайтед 0:0 29 7 5 17 32 - 59 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 17 3 7 55 - 32 54
2. Остин 29 15 6 8 60 - 42 51
3. Даллас 30 12 10 8 43 - 33 46
4. Нэшвилл 30 12 9 9 48 - 37 45
5. Миннесота Юнайтед 29 13 5 11 44 - 43 44
6. Реал Солт-Лейк 28 11 9 8 38 - 36 42
7. Портленд Тимберс 2:1 30 10 12 8 49 - 47 42
8. Лос-Анджелес Гэлакси 27 11 5 11 44 - 40 38
9. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
10. Колорадо Рэпидс 0:0 29 8 9 12 38 - 50 33
11. Сиэтл Саундерс 28 10 3 15 38 - 39 33
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Хьюстон Динамо 28 8 5 15 35 - 46 29
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Торонто 2:0 16 8 3 5 29 - 24 27
3. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 32 - 17 27
4. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
5. Атланта Юнайтед 1:2 14 7 4 3 26 - 20 25
6. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
7. Клёб де Фут Монреаль 0:2 14 7 2 5 24 - 17 23
8. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
9. Нью-Инглэнд Революшн 14 5 6 3 17 - 14 21
10. Цинциннати 15 5 6 4 29 - 24 21
11. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
12. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
13. Нью-Йорк Ред Буллз 15 4 5 6 22 - 21 17
14. Ди Си Юнайтед 0:0 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Портленд Тимберс 2:1 15 7 6 2 26 - 17 27
5. Колорадо Рэпидс 0:0 14 7 5 2 23 - 13 26
6. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
7. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
8. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Нэшвилл 15 6 5 4 28 - 18 23
11. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
12. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 0:2 15 8 2 5 25 - 27 26
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 14 5 3 6 18 - 17 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Торонто 2:0 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 0:0 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 1:2 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 15 8 2 5 23 - 21 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
7. Портленд Тимберс 2:1 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 14 3 5 6 15 - 24 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 0:0 15 1 4 10 15 - 37 7
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Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Клёб де Фут Монреаль
3.30
3.84
3.35
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Где смотреть матч Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль онлайн

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