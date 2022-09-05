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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
1:0
Второй тайм: 59'
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
4' Гол
Чичарито
47' Желтая карточка
Пуч Рикард

Ход матча

4'
Чичарито
(Васкес Виктор II)
1:0
47'
Пуч Рикард
 
58'
Кьестан Саша
Васкес Виктор II
 
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
1.69
5.70
4.60
Все Коэффициенты
Новости
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
3
Уильямс
Дэррик
4
Кулибали
Сега
44
Эдвардс
Рахим
6
Пуч
Рикард
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
99
Йовелич
Деян
7
Васкес
Виктор
II
14
Чичарито
1
Пульскемп
Джон
24
Kayden
Pierre
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
18
Нденбе
Логан
15
Эспиноза
Роджер
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
7
Рассел
Джонни
23
William
Agada
20
Саллой
Даниэль
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-1-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Спортинг Канзас-Сити

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

140%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

М
4:2
М
2:0
М
0:2
М
7:2
М
0:2
М
1:1
М
0:2
М
2:1
М
1:2
М
2:2
М
0:0
М
1:1
М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 13 (2) 0.46
Йовелич Деян 10 (2) 0.36
Грандсир Самуэль 3 0.11
Альварес Эфраин 3 0.11
Равелсон Райан 3 0.11
Коста Дуглас 3 0.11
Васкес Виктор II 2 0.07
Дельгадо Марко 2 (1) 0.07
Кабрал Кевин 1 0.04
Кьестан Саша 1 (1) 0.04
Пуч Рикард 1 0.04
Daniel Aguirre 1 0.04
Кулибали Сега 1 0.04
Эдвардс Рахим 0 0
Араухо Хулиан 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рассел Джонни 7 (2) 0.24
Саллой Даниэль 6 0.21
William Agada 5 0.17
Вальтер Реми 3 0.1
Эспиноза Роджер 2 0.07
Фонтас Андреу 2 0.07
Томми Эрик 2 0.07
Эрнандес Фелипе 1 0.03
Зуси Грэм 1 0.03
Ционис Маринос 1 0.03
Свит Бен 0 0
Дюк Кэмерон 0 0
Росель Ориоль 0 0
Шелтон Кири 0 0
Kayden Pierre 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 7 0
Уильямс Дэррик 6 0
Депай Ник 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Чичарито 5 0
Гаспер Чейз 5 0
Араухо Хулиан 5 0
Коста Дуглас 3 1
Равелсон Райан 4 0
Бругман Гастон 3 0
Эдвардс Рахим 3 0
Грандсир Самуэль 3 0
Йовелич Деян 3 0
Кабрал Кевин 1 1
Васкес Виктор II 2 0
Альварес Эфраин 2 0
Леердам Келвин 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Завалета Эрик 1 0
Пуч Рикард 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 10 1
Фонтас Андреу 6 1
Росель Ориоль 4 1
Дюк Кэмерон 4 1
Рассел Джонни 4 0
Свит Бен 4 0
Форд Кортни 4 0
Исима-Мирен Николя 3 0
Саллой Даниэль 1 1
Володер Роберт 1 1
Вальтер Реми 2 0
Эрнандес Фелипе 2 0
Нденбе Логан 2 0
William Agada 2 0
Зуси Грэм 1 0
Маури Хосе 1 0
Мелия Тим 1 0
Kayden Pierre 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
14
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
5
18%
1
7%
1-15
2
7%
2
14%
16-30
4
14%
4
29%
31-45
3
11%
3
21%
46-60
3
11%
3
21%
61-75
11
39%
1
7%
76-90

Пропущено

21
33
13 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
6
29%
3
9%
1-15
2
10%
4
12%
16-30
5
24%
3
9%
31-45
3
14%
7
21%
46-60
4
19%
8
24%
61-75
1
5%
8
24%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
5
33%
2
12%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
6
40%
3
18%
76-90

Пропущено

20
16
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
3
19%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
4
20%
6
38%
76-90

Забито

43
31
17 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 12
6 Не забивали 11
10
23%
3
10%
1-15
3
7%
5
16%
16-30
4
9%
9
29%
29%
31-45
6
14%
6
19%
46-60
3
7%
4
13%
61-75
17
40%
4
13%
76-90

Пропущено

41
49
22 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 22
8
20%
3
6%
1-15
6
15%
7
14%
16-30
8
20%
6
12%
31-45
5
12%
10
20%
46-60
9
22%
9
18%
61-75
5
12%
14
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2
Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Сакраменто Репаблик - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 30 17 9 4 63 - 21 60
2. Клёб де Фут Монреаль 4:2 29 16 4 9 53 - 44 52
3. Нью-Йорк Ред Буллз 30 13 8 9 45 - 36 47
4. Нью-Йорк Сити 0:2 29 13 6 10 50 - 36 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 27 9 13 5 37 - 29 40
7. Нью-Инглэнд Революшн 2:0 29 9 11 9 41 - 42 38
8. Цинциннати 28 9 11 8 47 - 48 38
9. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
10. Торонто 2:4 30 9 7 14 46 - 53 34
11. Атланта Юнайтед 29 8 9 12 41 - 48 33
12. Чикаго Файр 29 8 8 13 28 - 38 32
13. Шарлотт 29 10 2 17 34 - 46 32
14. Ди Си Юнайтед 0:0 29 7 5 17 32 - 59 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 17 3 7 55 - 32 54
2. Остин 29 15 6 8 60 - 42 51
3. Даллас 30 12 10 8 43 - 33 46
4. Нэшвилл 30 12 9 9 48 - 37 45
5. Миннесота Юнайтед 29 13 5 11 44 - 43 44
6. Реал Солт-Лейк 28 11 9 8 38 - 36 42
7. Портленд Тимберс 30 10 12 8 49 - 47 42
8. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 28 12 5 11 45 - 40 41
9. Сиэтл Саундерс 0:0 29 10 4 15 38 - 39 34
10. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
11. Колорадо Рэпидс 0:0 29 8 9 12 38 - 50 33
12. Хьюстон Динамо 0:0 29 8 6 15 35 - 46 30
13. Спортинг Канзас-Сити 0:1 29 8 5 16 31 - 50 29
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 0:2 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
6. Нью-Инглэнд Революшн 2:0 15 6 6 3 19 - 14 24
7. Торонто 2:4 16 7 3 6 29 - 28 24
8. Клёб де Фут Монреаль 4:2 14 7 2 5 24 - 17 23
9. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
10. Цинциннати 15 5 6 4 29 - 24 21
11. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
12. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
13. Нью-Йорк Ред Буллз 15 4 5 6 22 - 21 17
14. Ди Си Юнайтед 0:0 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Портленд Тимберс 15 7 6 2 26 - 17 27
5. Колорадо Рэпидс 0:0 14 7 5 2 23 - 13 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 15 8 2 5 29 - 21 26
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
10. Нэшвилл 15 6 5 4 28 - 18 23
11. Сиэтл Саундерс 0:0 14 7 2 5 21 - 15 23
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 14 6 2 6 17 - 16 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
14. Хьюстон Динамо 0:0 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 4:2 15 9 2 4 29 - 27 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 0:2 15 5 3 7 18 - 19 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 2:0 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Торонто 2:4 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 0:0 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 15 8 2 5 23 - 21 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 13 4 3 6 16 - 19 15
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 14 3 5 6 15 - 24 14
9. Сиэтл Саундерс 0:0 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Хьюстон Динамо 0:0 15 3 2 10 15 - 28 11
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 15 2 3 10 14 - 34 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 0:0 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Чичарито бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
1.69
5.70
4.60
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Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Спортинг Канзас-Сити онлайн

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Спортинг Канзас-Сити
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