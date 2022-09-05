Стадион: Dignity Health Sports Park
1:0
Второй тайм: 59'
Ход матча
4'
1:0
47'
99
Йовелич
Деян
14
Чичарито
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Йовелич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
-
48 Kaveh Rad
-
Главный тренер: Peter Vermes
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Спортинг Канзас-Сити
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
140%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|13 (2)
|0.46
|Йовелич Деян
|10 (2)
|0.36
|Грандсир Самуэль
|3
|0.11
|Альварес Эфраин
|3
|0.11
|Равелсон Райан
|3
|0.11
|Коста Дуглас
|3
|0.11
|Васкес Виктор II
|2
|0.07
|Дельгадо Марко
|2 (1)
|0.07
|Кабрал Кевин
|1
|0.04
|Кьестан Саша
|1 (1)
|0.04
|Пуч Рикард
|1
|0.04
|Daniel Aguirre
|1
|0.04
|Кулибали Сега
|1
|0.04
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рассел Джонни
|7 (2)
|0.24
|Саллой Даниэль
|6
|0.21
|William Agada
|5
|0.17
|Вальтер Реми
|3
|0.1
|Эспиноза Роджер
|2
|0.07
|Фонтас Андреу
|2
|0.07
|Томми Эрик
|2
|0.07
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.03
|Зуси Грэм
|1
|0.03
|Ционис Маринос
|1
|0.03
|Свит Бен
|0
|0
|Дюк Кэмерон
|0
|0
|Росель Ориоль
|0
|0
|Шелтон Кири
|0
|0
|Kayden Pierre
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сега
|7
|0
|Уильямс Дэррик
|6
|0
|Депай Ник
|6
|0
|Дельгадо Марко
|4
|1
|Чичарито
|5
|0
|Гаспер Чейз
|5
|0
|Араухо Хулиан
|5
|0
|Коста Дуглас
|3
|1
|Равелсон Райан
|4
|0
|Бругман Гастон
|3
|0
|Эдвардс Рахим
|3
|0
|Грандсир Самуэль
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|1
|1
|Васкес Виктор II
|2
|0
|Альварес Эфраин
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
|Пуч Рикард
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|10
|1
|Фонтас Андреу
|6
|1
|Росель Ориоль
|4
|1
|Дюк Кэмерон
|4
|1
|Рассел Джонни
|4
|0
|Свит Бен
|4
|0
|Форд Кортни
|4
|0
|Исима-Мирен Николя
|3
|0
|Саллой Даниэль
|1
|1
|Володер Роберт
|1
|1
|Вальтер Реми
|2
|0
|Эрнандес Фелипе
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|William Agada
|2
|0
|Зуси Грэм
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Kayden Pierre
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
14
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
5
18%
1
7%
1-15
2
7%
2
14%
16-30
4
14%
4
29%
31-45
3
11%
3
21%
46-60
3
11%
3
21%
61-75
11
39%
1
7%
76-90
Пропущено
21
33
13 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
6
29%
3
9%
1-15
2
10%
4
12%
16-30
5
24%
3
9%
31-45
3
14%
7
21%
46-60
4
19%
8
24%
61-75
1
5%
8
24%
76-90
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
5
33%
2
12%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
6
40%
3
18%
76-90
Пропущено
20
16
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
3
19%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
4
20%
6
38%
76-90
Забито
43
31
17 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 12
6 Не забивали 11
10
23%
3
10%
1-15
3
7%
5
16%
16-30
4
9%
9
29%
29%
31-45
6
14%
6
19%
46-60
3
7%
4
13%
61-75
17
40%
4
13%
76-90
Пропущено
41
49
22 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 22
8
20%
3
6%
1-15
6
15%
7
14%
16-30
8
20%
6
12%
31-45
5
12%
10
20%
46-60
9
22%
9
18%
61-75
5
12%
14
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2
Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Сакраменто Репаблик - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|30
|17
|9
|4
|63 - 21
|60
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|4:2
|29
|16
|4
|9
|53 - 44
|52
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|13
|8
|9
|45 - 36
|47
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:2
|29
|13
|6
|10
|50 - 36
|45
|5.
|Орландо Сити
|28
|12
|6
|10
|35 - 40
|42
|6.
|Коламбус Кру
|27
|9
|13
|5
|37 - 29
|40
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:0
|29
|9
|11
|9
|41 - 42
|38
|8.
|Цинциннати
|28
|9
|11
|8
|47 - 48
|38
|9.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|10.
|Торонто
|2:4
|30
|9
|7
|14
|46 - 53
|34
|11.
|Атланта Юнайтед
|29
|8
|9
|12
|41 - 48
|33
|12.
|Чикаго Файр
|29
|8
|8
|13
|28 - 38
|32
|13.
|Шарлотт
|29
|10
|2
|17
|34 - 46
|32
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|29
|7
|5
|17
|32 - 59
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|27
|17
|3
|7
|55 - 32
|54
|2.
|Остин
|29
|15
|6
|8
|60 - 42
|51
|3.
|Даллас
|30
|12
|10
|8
|43 - 33
|46
|4.
|Нэшвилл
|30
|12
|9
|9
|48 - 37
|45
|5.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|5
|11
|44 - 43
|44
|6.
|Реал Солт-Лейк
|28
|11
|9
|8
|38 - 36
|42
|7.
|Портленд Тимберс
|30
|10
|12
|8
|49 - 47
|42
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|28
|12
|5
|11
|45 - 40
|41
|9.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|29
|10
|4
|15
|38 - 39
|34
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|9
|7
|12
|32 - 49
|34
|11.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|29
|8
|9
|12
|38 - 50
|33
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|29
|8
|6
|15
|35 - 46
|30
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|29
|8
|5
|16
|31 - 50
|29
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|6
|9
|12
|42 - 55
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|15
|10
|5
|0
|40 - 8
|35
|2.
|Нью-Йорк Сити
|0:2
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|5.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:0
|15
|6
|6
|3
|19 - 14
|24
|7.
|Торонто
|2:4
|16
|7
|3
|6
|29 - 28
|24
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|4:2
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|9.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|10.
|Цинциннати
|15
|5
|6
|4
|29 - 24
|21
|11.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|12.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|4
|5
|6
|22 - 21
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Портленд Тимберс
|15
|7
|6
|2
|26 - 17
|27
|5.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|15
|8
|2
|5
|29 - 21
|26
|7.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|8.
|Миннесота Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|10.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|28 - 18
|23
|11.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|14
|7
|2
|5
|21 - 15
|23
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|4:2
|15
|9
|2
|4
|29 - 27
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|0:2
|15
|5
|3
|7
|18 - 19
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:0
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Торонто
|2:4
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|15
|1
|5
|9
|15 - 28
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|15
|2
|3
|10
|14 - 34
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию