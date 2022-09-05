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США: МЛС

2022

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0:0
Первый тайм: 18'
Хьюстон Динамо
0'
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Хьюстон Динамо
6.10
4.50
6.00
Все Коэффициенты
24
Фрай
Стефан
13
Моррис
Джордан
3
Арреага
Хавьер
28
Гомес
Еймар
5
Толо
Нуху
16
Рольдан
Александер
75
Лейва
Дэнни
84
Атенсио
Джошуа
10
Лодейро
Николас
11
Руснак
Альберт
9
Руидиас
Рауль
12
Кларк
Стив
2
Стирс
Дэниэл
5
Паркер
Тим
25
Дорси
Гриффин
29
Джункуа
Сэм
20
Карраскилья
Адальберто
8
Родригес
Мемо
22
Вера
Матиас
10
Пико
Фабрис
9
Carlos
Ferreira
III
11
Бэрд
Кори
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-3-3

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

25 матчей

48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

М
0:1
М
2:1
М
2:0
М
0:1
М
1:0
М
2:3
М
4:1
М
3:0
М
0:2
М
1:0
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
3:1
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
0:0
М
1:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 7 0.25
Руидиас Рауль 7 (1) 0.25
Лодейро Николас 5 (4) 0.18
Ролдан Кристиан 4 0.14
Руснак Альберт 3 0.11
Брюин Уилл 2 0.07
Монтеро Фреди 2 (1) 0.07
Рольдан Александер 1 0.04
Роу Келин 1 0.04
Гомес Еймар 1 0.04
Joao Paulo I 1 0.04
Арреага Хавьер 1 0.04
Dylan Teves 1 0.04
Медранда Джимми 0 0
Leo Chu 0 0
Толо Нуху 0 0
Лейва Дэнни 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Ferreira III 10 (1) 0.36
Кинтеро Дарвин 7 (1) 0.25
Пико Фабрис 5 (1) 0.18
Пашер Тайлер 2 0.07
Карраскилья Адальберто 2 0.07
Thorleif Ulfarsson 2 0.07
Хадебе Тинейдж 2 0.07
Thor Ulfarsson 2 0.07
Стирс Дэниэл 1 0.04
Бэрд Кори 1 0.04
Дорси Гриффин 1 0.04
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Эррера Эктор 0 0
Зе Карлос 0 0
Джункуа Сэм 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роу Келин 6 1
Рольдан Александер 5 1
Jackson Ragen 4 1
Лодейро Николас 5 0
Толо Нуху 5 0
Obed Vargas 5 0
Гомес Еймар 4 0
Арреага Хавьер 3 0
Лейва Дэнни 3 0
Моррис Джордан 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Монтеро Фреди 1 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Медранда Джимми 1 0
Joao Paulo I 1 0
Leo Chu 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 9 1
Карраскилья Адальберто 8 1
Серен Дарвин 6 1
Лундквист Адам 5 1
Вера Матиас 6 0
Стирс Дэниэл 5 0
Родригес Мемо 5 0
Дорси Гриффин 5 0
Кинтеро Дарвин 4 0
Паркер Тим 4 0
Пико Фабрис 4 0
Эррера Эктор 3 0
Зе Карлос 3 0
Roberto Avila 3 0
Thorleif Ulfarsson 3 0
Кларк Стив 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Micael 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
16
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
3
14%
3
19%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
6
29%
3
19%
61-75
4
19%
4
25%
76-90

Пропущено

15
27
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
13%
1
4%
1-15
3
20%
3
11%
16-30
3
20%
6
22%
31-45
1
7%
8
30%
30%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
4
27%
7
26%
76-90

Забито

15
21
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
2
13%
4
19%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
3
20%
4
19%
31-45
4
27%
3
14%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Пропущено

26
17
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
8%
2
12%
1-15
2
8%
6
35%
16-30
6
23%
3
18%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
5
19%
4
24%
61-75
6
23%
2
12%
76-90

Забито

36
37
16 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
9 Не забивали 7
5
14%
7
19%
1-15
5
14%
3
8%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
7
19%
7
19%
46-60
9
25%
6
16%
61-75
4
11%
8
22%
76-90

Пропущено

41
44
18 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 23
4
10%
3
7%
1-15
5
12%
9
20%
16-30
9
22%
9
20%
31-45
6
15%
8
18%
46-60
7
17%
6
14%
61-75
10
24%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2
Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3
Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 30 17 9 4 63 - 21 60
2. Клёб де Фут Монреаль 4:2 29 16 4 9 53 - 44 52
3. Нью-Йорк Ред Буллз 30 13 8 9 45 - 36 47
4. Нью-Йорк Сити 0:2 29 13 6 10 50 - 36 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 27 9 13 5 37 - 29 40
7. Нью-Инглэнд Революшн 2:0 29 9 11 9 41 - 42 38
8. Цинциннати 28 9 11 8 47 - 48 38
9. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
10. Торонто 2:4 30 9 7 14 46 - 53 34
11. Атланта Юнайтед 29 8 9 12 41 - 48 33
12. Чикаго Файр 29 8 8 13 28 - 38 32
13. Шарлотт 29 10 2 17 34 - 46 32
14. Ди Си Юнайтед 0:0 29 7 5 17 32 - 59 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 17 3 7 55 - 32 54
2. Остин 29 15 6 8 60 - 42 51
3. Даллас 30 12 10 8 43 - 33 46
4. Нэшвилл 30 12 9 9 48 - 37 45
5. Миннесота Юнайтед 29 13 5 11 44 - 43 44
6. Реал Солт-Лейк 28 11 9 8 38 - 36 42
7. Портленд Тимберс 30 10 12 8 49 - 47 42
8. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 28 12 5 11 45 - 40 41
9. Сиэтл Саундерс 0:0 29 10 4 15 38 - 39 34
10. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
11. Колорадо Рэпидс 0:0 29 8 9 12 38 - 50 33
12. Хьюстон Динамо 0:0 29 8 6 15 35 - 46 30
13. Спортинг Канзас-Сити 0:1 29 8 5 16 31 - 50 29
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 0:2 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
6. Нью-Инглэнд Революшн 2:0 15 6 6 3 19 - 14 24
7. Торонто 2:4 16 7 3 6 29 - 28 24
8. Клёб де Фут Монреаль 4:2 14 7 2 5 24 - 17 23
9. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
10. Цинциннати 15 5 6 4 29 - 24 21
11. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
12. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
13. Нью-Йорк Ред Буллз 15 4 5 6 22 - 21 17
14. Ди Си Юнайтед 0:0 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Портленд Тимберс 15 7 6 2 26 - 17 27
5. Колорадо Рэпидс 0:0 14 7 5 2 23 - 13 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 15 8 2 5 29 - 21 26
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
10. Нэшвилл 15 6 5 4 28 - 18 23
11. Сиэтл Саундерс 0:0 14 7 2 5 21 - 15 23
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 14 6 2 6 17 - 16 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
14. Хьюстон Динамо 0:0 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 4:2 15 9 2 4 29 - 27 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 0:2 15 5 3 7 18 - 19 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 2:0 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Торонто 2:4 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 0:0 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 15 8 2 5 23 - 21 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 13 4 3 6 16 - 19 15
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 14 3 5 6 15 - 24 14
9. Сиэтл Саундерс 0:0 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Хьюстон Динамо 0:0 15 3 2 10 15 - 28 11
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 15 2 3 10 14 - 34 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 0:0 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Хьюстон Динамо
6.10
4.50
6.00
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