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США: МЛС

2022

Стадион:
Сиэтл Саундерс
2:1
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
0:1
26' Гол
Стирс Дэниэл
1:1
59' Гол
Толо Нуху
63' Желтая карточка
Дорси Гриффин
1:1
75' Не забитый пенальти
Лодейро Николас
2:1
76' Гол
Монтеро Фреди
77' Желтая карточка
Монтеро Фреди
85' Желтая карточка
Руснак Альберт
90'+7
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
16
Рольдан
Александер
11
Руснак
Альберт
84
Атенсио
Джошуа
75
Лейва
Дэнни
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
5
Паркер
Тим
2
Стирс
Дэниэл
29
Джункуа
Сэм
20
Карраскилья
Адальберто
22
Вера
Матиас
8
Родригес
Мемо
11
Бэрд
Кори
9
Carlos
Ferreira
III
10
Пико
Фабрис
Сиэтл Саундерс
3-4-1-2
Хьюстон Динамо
4-3-3

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

25 матчей

48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

М
0:1
М
2:1
М
2:0
М
0:1
М
1:0
М
2:3
М
4:1
М
3:0
М
0:2
М
1:0
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
3:1
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
0:0
М
1:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 7 0.24
Руидиас Рауль 7 (1) 0.24
Лодейро Николас 5 (4) 0.17
Ролдан Кристиан 4 0.14
Руснак Альберт 3 0.1
Монтеро Фреди 3 (1) 0.1
Брюин Уилл 2 0.07
Рольдан Александер 1 0.03
Толо Нуху 1 0.03
Роу Келин 1 0.03
Гомес Еймар 1 0.03
Joao Paulo I 1 0.03
Арреага Хавьер 1 0.03
Dylan Teves 1 0.03
Медранда Джимми 0 0
Leo Chu 0 0
Лейва Дэнни 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Ferreira III 10 (1) 0.34
Кинтеро Дарвин 7 (1) 0.24
Пико Фабрис 5 (1) 0.17
Карраскилья Адальберто 2 0.07
Стирс Дэниэл 2 0.07
Пашер Тайлер 2 0.07
Thorleif Ulfarsson 2 0.07
Хадебе Тинейдж 2 0.07
Thor Ulfarsson 2 0.07
Бэрд Кори 1 0.03
Дорси Гриффин 1 0.03
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Эррера Эктор 0 0
Зе Карлос 0 0
Джункуа Сэм 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роу Келин 6 1
Рольдан Александер 5 1
Jackson Ragen 4 1
Лодейро Николас 5 0
Толо Нуху 5 0
Obed Vargas 5 0
Гомес Еймар 4 0
Арреага Хавьер 3 0
Лейва Дэнни 3 0
Монтеро Фреди 2 0
Руснак Альберт 2 0
Моррис Джордан 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Брюин Уилл 1 0
Медранда Джимми 1 0
Joao Paulo I 1 0
Leo Chu 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 9 1
Карраскилья Адальберто 8 1
Серен Дарвин 6 1
Лундквист Адам 5 1
Вера Матиас 6 0
Дорси Гриффин 6 0
Стирс Дэниэл 5 0
Родригес Мемо 5 0
Кинтеро Дарвин 4 0
Паркер Тим 4 0
Пико Фабрис 4 0
Эррера Эктор 3 0
Зе Карлос 3 0
Roberto Avila 3 0
Thorleif Ulfarsson 3 0
Кларк Стив 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Micael 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
17
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
3
13%
3
18%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
4
17%
4
24%
46-60
6
26%
3
18%
61-75
5
22%
4
24%
76-90

Пропущено

16
29
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
2
13%
1
3%
1-15
4
25%
3
10%
16-30
3
19%
6
21%
31-45
1
6%
9
31%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
4
25%
8
28%
76-90

Забито

15
21
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
13%
4
19%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
3
20%
4
19%
31-45
4
27%
3
14%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Пропущено

26
17
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
8%
2
12%
1-15
2
8%
6
35%
16-30
6
23%
3
18%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
5
19%
4
24%
61-75
6
23%
2
12%
76-90

Забито

38
38
16 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 14
9 Не забивали 7
5
13%
7
18%
1-15
5
13%
4
11%
16-30
6
16%
6
16%
31-45
8
21%
7
18%
46-60
9
24%
6
16%
61-75
5
13%
8
21%
76-90

Пропущено

42
46
19 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 24
4
10%
3
7%
1-15
6
14%
9
20%
16-30
9
21%
9
20%
31-45
6
14%
9
20%
46-60
7
17%
6
13%
61-75
10
24%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2
Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3
Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 30 17 9 4 63 - 21 60
2. Клёб де Фут Монреаль 29 16 4 9 53 - 45 52
3. Нью-Йорк Ред Буллз 30 13 8 9 45 - 36 47
4. Нью-Йорк Сити 29 13 6 10 50 - 37 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 27 9 13 5 37 - 29 40
7. Нью-Инглэнд Революшн 29 9 11 9 42 - 42 38
8. Цинциннати 28 9 11 8 47 - 48 38
9. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
10. Торонто 30 9 7 14 47 - 53 34
11. Атланта Юнайтед 29 8 9 12 41 - 48 33
12. Чикаго Файр 29 8 8 13 28 - 38 32
13. Шарлотт 29 10 2 17 34 - 46 32
14. Ди Си Юнайтед 29 7 5 17 32 - 59 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 28 18 3 7 57 - 32 57
2. Остин 29 15 6 8 60 - 42 51
3. Даллас 30 12 10 8 43 - 33 46
4. Нэшвилл 30 12 9 9 48 - 37 45
5. Миннесота Юнайтед 29 13 5 11 44 - 43 44
6. Реал Солт-Лейк 29 11 9 9 38 - 38 42
7. Портленд Тимберс 30 10 12 8 49 - 47 42
8. Лос-Анджелес Гэлакси 28 11 6 11 46 - 42 39
9. Сиэтл Саундерс 29 11 3 15 40 - 40 36
10. Ванкувер Уайткэпс 29 9 7 13 32 - 51 34
11. Колорадо Рэпидс 29 8 9 12 38 - 50 33
12. Спортинг Канзас-Сити 29 8 6 15 33 - 51 30
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 28 7 9 12 44 - 55 30
14. Хьюстон Динамо 29 8 5 16 36 - 48 29

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
6. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
7. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
8. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 24 - 17 23
9. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
10. Цинциннати 15 5 6 4 29 - 24 21
11. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
12. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
13. Нью-Йорк Ред Буллз 15 4 5 6 22 - 21 17
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Портленд Тимберс 15 7 6 2 26 - 17 27
5. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
6. Сиэтл Саундерс 14 8 1 5 23 - 16 25
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
11. Нэшвилл 15 6 5 4 28 - 18 23
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23
13. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 15 5 3 7 18 - 20 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 15 8 2 5 23 - 21 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 15 3 5 7 15 - 26 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Ванкувер Уайткэпс 15 2 4 9 14 - 32 10
11. Спортинг Канзас-Сити 15 2 4 9 16 - 35 10
12. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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