Стадион: Lumen Field
2:1
Конец матча
0'
0:1
26' ГолСтирс Дэниэл
1:1
59' ГолТоло Нуху
63' Желтая карточкаДорси Гриффин
1:1
75' Не забитый пенальтиЛодейро Николас
2:1
76' ГолМонтеро Фреди
77' Желтая карточкаМонтеро Фреди
85' Желтая карточкаРуснак Альберт
90'+7
Ход матча
26'
59'
1:1
63'
75'
1:1
76'
2:1
77'
85'
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
75
Лейва
Дэнни
12
Кларк
Стив
29
Джункуа
Сэм
22
Вера
Матиас
11
Бэрд
Кори
10
Пико
Фабрис
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Роу КелинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Брюин УиллНападающий
-
99 Dylan Teves
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Полузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
- Нападающий
-
10 Пико ФабрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бартлоу ИтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
25 матчей
48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|7
|0.24
|Руидиас Рауль
|7 (1)
|0.24
|Лодейро Николас
|5 (4)
|0.17
|Ролдан Кристиан
|4
|0.14
|Руснак Альберт
|3
|0.1
|Монтеро Фреди
|3 (1)
|0.1
|Брюин Уилл
|2
|0.07
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Толо Нуху
|1
|0.03
|Роу Келин
|1
|0.03
|Гомес Еймар
|1
|0.03
|Joao Paulo I
|1
|0.03
|Арреага Хавьер
|1
|0.03
|Dylan Teves
|1
|0.03
|Медранда Джимми
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
|Лейва Дэнни
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlos Ferreira III
|10 (1)
|0.34
|Кинтеро Дарвин
|7 (1)
|0.24
|Пико Фабрис
|5 (1)
|0.17
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.07
|Стирс Дэниэл
|2
|0.07
|Пашер Тайлер
|2
|0.07
|Thorleif Ulfarsson
|2
|0.07
|Хадебе Тинейдж
|2
|0.07
|Thor Ulfarsson
|2
|0.07
|Бэрд Кори
|1
|0.03
|Дорси Гриффин
|1
|0.03
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Эррера Эктор
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Джункуа Сэм
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роу Келин
|6
|1
|Рольдан Александер
|5
|1
|Jackson Ragen
|4
|1
|Лодейро Николас
|5
|0
|Толо Нуху
|5
|0
|Obed Vargas
|5
|0
|Гомес Еймар
|4
|0
|Арреага Хавьер
|3
|0
|Лейва Дэнни
|3
|0
|Монтеро Фреди
|2
|0
|Руснак Альберт
|2
|0
|Моррис Джордан
|2
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадебе Тинейдж
|9
|1
|Карраскилья Адальберто
|8
|1
|Серен Дарвин
|6
|1
|Лундквист Адам
|5
|1
|Вера Матиас
|6
|0
|Дорси Гриффин
|6
|0
|Стирс Дэниэл
|5
|0
|Родригес Мемо
|5
|0
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|Паркер Тим
|4
|0
|Пико Фабрис
|4
|0
|Эррера Эктор
|3
|0
|Зе Карлос
|3
|0
|Roberto Avila
|3
|0
|Thorleif Ulfarsson
|3
|0
|Кларк Стив
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Micael
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
17
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
3
13%
3
18%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
4
17%
4
24%
46-60
6
26%
3
18%
61-75
5
22%
4
24%
76-90
Пропущено
16
29
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
2
13%
1
3%
1-15
4
25%
3
10%
16-30
3
19%
6
21%
31-45
1
6%
9
31%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
4
25%
8
28%
76-90
Забито
15
21
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
13%
4
19%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
3
20%
4
19%
31-45
4
27%
3
14%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Пропущено
26
17
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
8%
2
12%
1-15
2
8%
6
35%
16-30
6
23%
3
18%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
5
19%
4
24%
61-75
6
23%
2
12%
76-90
Забито
38
38
16 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 14
9 Не забивали 7
5
13%
7
18%
1-15
5
13%
4
11%
16-30
6
16%
6
16%
31-45
8
21%
7
18%
46-60
9
24%
6
16%
61-75
5
13%
8
21%
76-90
Пропущено
42
46
19 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 24
4
10%
3
7%
1-15
6
14%
9
20%
16-30
9
21%
9
20%
31-45
6
14%
9
20%
46-60
7
17%
6
13%
61-75
10
24%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2
Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3
Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|30
|17
|9
|4
|63 - 21
|60
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|29
|16
|4
|9
|53 - 45
|52
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|13
|8
|9
|45 - 36
|47
|4.
|Нью-Йорк Сити
|29
|13
|6
|10
|50 - 37
|45
|5.
|Орландо Сити
|28
|12
|6
|10
|35 - 40
|42
|6.
|Коламбус Кру
|27
|9
|13
|5
|37 - 29
|40
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|29
|9
|11
|9
|42 - 42
|38
|8.
|Цинциннати
|28
|9
|11
|8
|47 - 48
|38
|9.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|10.
|Торонто
|30
|9
|7
|14
|47 - 53
|34
|11.
|Атланта Юнайтед
|29
|8
|9
|12
|41 - 48
|33
|12.
|Чикаго Файр
|29
|8
|8
|13
|28 - 38
|32
|13.
|Шарлотт
|29
|10
|2
|17
|34 - 46
|32
|14.
|Ди Си Юнайтед
|29
|7
|5
|17
|32 - 59
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|28
|18
|3
|7
|57 - 32
|57
|2.
|Остин
|29
|15
|6
|8
|60 - 42
|51
|3.
|Даллас
|30
|12
|10
|8
|43 - 33
|46
|4.
|Нэшвилл
|30
|12
|9
|9
|48 - 37
|45
|5.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|5
|11
|44 - 43
|44
|6.
|Реал Солт-Лейк
|29
|11
|9
|9
|38 - 38
|42
|7.
|Портленд Тимберс
|30
|10
|12
|8
|49 - 47
|42
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|28
|11
|6
|11
|46 - 42
|39
|9.
|Сиэтл Саундерс
|29
|11
|3
|15
|40 - 40
|36
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|29
|9
|7
|13
|32 - 51
|34
|11.
|Колорадо Рэпидс
|29
|8
|9
|12
|38 - 50
|33
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|8
|6
|15
|33 - 51
|30
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|28
|7
|9
|12
|44 - 55
|30
|14.
|Хьюстон Динамо
|29
|8
|5
|16
|36 - 48
|29
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|15
|10
|5
|0
|40 - 8
|35
|2.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|5.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|7.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|9.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|10.
|Цинциннати
|15
|5
|6
|4
|29 - 24
|21
|11.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|12.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|4
|5
|6
|22 - 21
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Портленд Тимберс
|15
|7
|6
|2
|26 - 17
|27
|5.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|6.
|Сиэтл Саундерс
|14
|8
|1
|5
|23 - 16
|25
|7.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|8.
|Миннесота Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|11.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|28 - 18
|23
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|15
|5
|3
|7
|18 - 20
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|15
|1
|5
|9
|15 - 28
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|2
|4
|9
|14 - 32
|10
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|2
|4
|9
|16 - 35
|10
|12.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию