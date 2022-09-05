  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2:0
Второй тайм: 66'
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
4' Гол
Эбобисс Жереми
31' Желтая карточка
Кубас Андрес
32' Желтая карточка
Монтейру Жамиру
2:0
34' Гол
Монтейру Жамиру
43' Желтая карточка
Голд Райан
62' Желтая карточка
Блэкмон Тристан

Ход матча

4'
Эбобисс Жереми
(Юилл Джексон)
1:0
31'
 
Кубас Андрес
32'
Монтейру Жамиру
 
34'
Монтейру Жамиру
(Эспиноса Кристиан)
2:0
43'
 
Голд Райан
53'
 
Pedro Vite
Дахоме Кристиан
62'
 
Блэкмон Тристан
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
2.05
9.50
3.62
Все Коэффициенты
1
Марцинковски
Джеймс
22
Томпсон
Томми
26
Tonhao
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
5
Ремеди
Эрик
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
35
Монтейру
Жамиру
44
Кауэлл
Кейд
11
Эбобисс
Жереми
1
Хасал
Томас
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
20
Кубас
Андрес
19
Грессель
Юлиан
18
Шёпф
Алессандро
31
Тейберт
Расселл
11
Дахоме
Кристиан
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
3-1-4-2

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ванкувер Уайткэпс

15 матчей

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

30 матчей

23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

М
3:3
М
1:1
М
3:0
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
3:4
М
3:1
М
1:3
М
2:1
М
2:3
М
2:2
М
5:0
М
1:1
М
3:2
М
0:0
М
1:2
М
1:1
М
3:1
М
1:0
М
0:0
М
2:0
М
3:2
М
0:0
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 15 (1) 0.54
Эспиноса Кристиан 6 (4) 0.21
Киканович Бенджамин 5 0.18
Монтейру Жамиру 4 0.14
Юилл Джексон 4 0.14
Кауэлл Кейд 2 0.07
Кальво Франсиско 2 0.07
Томпсон Томми 1 0.04
Марье Поль 1 0.04
Натан Рафаэл 1 0.04
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.04
Лопес Маркос IV 1 0.04
Скахен Джек 1 0.04
Грегуш Ян 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 8 (2) 0.28
Голд Райан 6 (2) 0.21
Рикеттс Тосайн 3 0.1
Уайт Брайан 3 0.1
Дахоме Кристиан 2 0.07
Рапосо Райан 2 0.07
Кайседо Дейбер 1 0.03
Грессель Юлиан 1 0.03
Веселинович Ранко 1 0.03
Годой Эрик 1 0.03
Кубас Андрес 1 0.03
Блэкмон Тристан 1 0.03
Браун Джавейн 1 0.03
Simon Becher 1 0.03
Гутьеррес Кристиан 0 0
Кроппер Коди 0 0
Pedro Vite 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 7 0
Натан Рафаэл 6 0
Лопес Маркос IV 5 0
Юилл Джексон 5 0
Марье Поль 5 0
Кальво Франсиско 4 0
Эспиноса Кристиан 4 0
Монтейру Жамиру 2 1
Киканович Бенджамин 3 0
Жудсон 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Бисон Таннер 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Грегуш Ян 1 0
Томпсон Томми 1 0
Oskar Aagren 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 8 1
Дахоме Кристиан 4 1
Тейберт Расселл 5 0
Голд Райан 5 0
Браун Джавейн 4 0
Веселинович Ранко 4 0
Берхальтер Себастьян 4 0
Юнгвирт Флориан 3 0
Блэкмон Тристан 3 0
Нервински Джейк 1 1
Кубас Андрес 2 0
Кайседо Дейбер 2 0
Бальдисимо Майкл 2 0
Александр Кайо 2 0
Рапосо Райан 2 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Годой Эрик 1 0
Кроппер Коди 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Уайт Брайан 1 0
Pedro Vite 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
14
6 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
3
13%
5
36%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
8
33%
2
14%
61-75
6
25%
3
21%
76-90

Пропущено

23
30
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
13%
7
23%
1-15
3
13%
8
27%
16-30
4
17%
3
10%
31-45
4
17%
3
10%
46-60
5
22%
3
10%
61-75
4
17%
6
20%
76-90

Забито

18
18
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
3
17%
1
6%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
4
22%
9
50%
76-90

Пропущено

32
19
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
6
19%
2
11%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
7
22%
3
16%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
5
16%
7
37%
76-90

Забито

42
32
17 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
6
14%
6
19%
1-15
5
12%
1
3%
16-30
6
14%
5
16%
31-45
5
12%
2
6%
46-60
10
24%
6
19%
61-75
10
24%
12
38%
76-90

Пропущено

55
49
24 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 21
9
16%
9
18%
1-15
7
13%
10
20%
16-30
8
15%
5
10%
31-45
11
20%
6
12%
46-60
11
20%
6
12%
61-75
9
16%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2
Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 30 17 9 4 63 - 21 60
2. Клёб де Фут Монреаль 29 16 4 9 53 - 45 52
3. Нью-Йорк Ред Буллз 30 13 8 9 45 - 36 47
4. Нью-Йорк Сити 29 13 6 10 50 - 37 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 27 9 13 5 37 - 29 40
7. Нью-Инглэнд Революшн 29 9 11 9 42 - 42 38
8. Цинциннати 28 9 11 8 47 - 48 38
9. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
10. Торонто 30 9 7 14 47 - 53 34
11. Атланта Юнайтед 29 8 9 12 41 - 48 33
12. Чикаго Файр 29 8 8 13 28 - 38 32
13. Шарлотт 29 10 2 17 34 - 46 32
14. Ди Си Юнайтед 29 7 5 17 32 - 59 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 28 17 4 7 55 - 32 55
2. Остин 29 15 6 8 60 - 42 51
3. Даллас 30 12 10 8 43 - 33 46
4. Нэшвилл 30 12 9 9 48 - 37 45
5. Миннесота Юнайтед 29 13 5 11 44 - 43 44
6. Реал Солт-Лейк 0:0 29 11 10 8 38 - 36 43
7. Портленд Тимберс 30 10 12 8 49 - 47 42
8. Лос-Анджелес Гэлакси 28 11 6 11 46 - 42 39
9. Сиэтл Саундерс 2:1 29 11 3 15 40 - 40 36
10. Ванкувер Уайткэпс 0:2 29 9 7 13 32 - 51 34
11. Колорадо Рэпидс 29 8 9 12 38 - 50 33
12. Спортинг Канзас-Сити 29 8 6 15 33 - 51 30
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 28 7 9 12 44 - 55 30
14. Хьюстон Динамо 1:2 29 8 5 16 36 - 48 29

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
6. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
7. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
8. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 24 - 17 23
9. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
10. Цинциннати 15 5 6 4 29 - 24 21
11. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
12. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
13. Нью-Йорк Ред Буллз 15 4 5 6 22 - 21 17
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 15 11 3 1 34 - 13 36
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 0:0 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Портленд Тимберс 15 7 6 2 26 - 17 27
5. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
6. Сиэтл Саундерс 2:1 14 8 1 5 23 - 16 25
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Ванкувер Уайткэпс 0:2 14 7 3 4 18 - 19 24
11. Нэшвилл 15 6 5 4 28 - 18 23
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 14 6 5 3 26 - 23 23
13. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
14. Хьюстон Динамо 1:2 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 15 5 3 7 18 - 20 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 15 8 2 5 23 - 21 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 0:0 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
7. Реал Солт-Лейк 0:0 15 3 6 6 15 - 24 15
8. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
9. Сиэтл Саундерс 2:1 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Ванкувер Уайткэпс 0:2 15 2 4 9 14 - 32 10
11. Спортинг Канзас-Сити 15 2 4 9 16 - 35 10
12. Хьюстон Динамо 1:2 15 3 1 11 16 - 30 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    62'
    Тристан Блэкмон получил желтую карточку от судьи
  • 53'
    Дахоме Кристиан уходит с поля. Pedro Vite выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Голд Райан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Монтейру Жамиру бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Монтейру Жамиру получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
2.05
9.50
3.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ванкувер Уайткэпс
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 