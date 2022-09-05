Стадион: PayPal Park
2:0
Второй тайм: 66'
0'
1:0
4' ГолЭбобисс Жереми
31' Желтая карточкаКубас Андрес
32' Желтая карточкаМонтейру Жамиру
2:0
34' ГолМонтейру Жамиру
43' Желтая карточкаГолд Райан
62' Желтая карточкаБлэкмон Тристан
Ход матча
4'
1:0
31'
32'
34'
43'
62'
26
Tonhao
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
20
Кубас
Андрес
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
23 Oskar Aagren
-
-
Главный тренер: Alex Covelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
25 Голд РайанНападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Рапосо РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Pedro Vite
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ванкувер Уайткэпс
15 матчей
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
30 матчей
23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|15 (1)
|0.54
|Эспиноса Кристиан
|6 (4)
|0.21
|Киканович Бенджамин
|5
|0.18
|Монтейру Жамиру
|4
|0.14
|Юилл Джексон
|4
|0.14
|Кауэлл Кейд
|2
|0.07
|Кальво Франсиско
|2
|0.07
|Томпсон Томми
|1
|0.04
|Марье Поль
|1
|0.04
|Натан Рафаэл
|1
|0.04
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.04
|Лопес Маркос IV
|1
|0.04
|Скахен Джек
|1
|0.04
|Грегуш Ян
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|8 (2)
|0.28
|Голд Райан
|6 (2)
|0.21
|Рикеттс Тосайн
|3
|0.1
|Уайт Брайан
|3
|0.1
|Дахоме Кристиан
|2
|0.07
|Рапосо Райан
|2
|0.07
|Кайседо Дейбер
|1
|0.03
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Веселинович Ранко
|1
|0.03
|Годой Эрик
|1
|0.03
|Кубас Андрес
|1
|0.03
|Блэкмон Тристан
|1
|0.03
|Браун Джавейн
|1
|0.03
|Simon Becher
|1
|0.03
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Кроппер Коди
|0
|0
|Pedro Vite
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|7
|0
|Натан Рафаэл
|6
|0
|Лопес Маркос IV
|5
|0
|Юилл Джексон
|5
|0
|Марье Поль
|5
|0
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Монтейру Жамиру
|2
|1
|Киканович Бенджамин
|3
|0
|Жудсон
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Бисон Таннер
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Oskar Aagren
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|8
|1
|Дахоме Кристиан
|4
|1
|Тейберт Расселл
|5
|0
|Голд Райан
|5
|0
|Браун Джавейн
|4
|0
|Веселинович Ранко
|4
|0
|Берхальтер Себастьян
|4
|0
|Юнгвирт Флориан
|3
|0
|Блэкмон Тристан
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Кубас Андрес
|2
|0
|Кайседо Дейбер
|2
|0
|Бальдисимо Майкл
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Рапосо Райан
|2
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Кроппер Коди
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Pedro Vite
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
14
6 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
3
13%
5
36%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
8
33%
2
14%
61-75
6
25%
3
21%
76-90
Пропущено
23
30
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
13%
7
23%
1-15
3
13%
8
27%
16-30
4
17%
3
10%
31-45
4
17%
3
10%
46-60
5
22%
3
10%
61-75
4
17%
6
20%
76-90
Забито
18
18
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
3
17%
1
6%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
4
22%
9
50%
76-90
Пропущено
32
19
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
6
19%
2
11%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
7
22%
3
16%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
5
16%
7
37%
76-90
Забито
42
32
17 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
6
14%
6
19%
1-15
5
12%
1
3%
16-30
6
14%
5
16%
31-45
5
12%
2
6%
46-60
10
24%
6
19%
61-75
10
24%
12
38%
76-90
Пропущено
55
49
24 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 21
9
16%
9
18%
1-15
7
13%
10
20%
16-30
8
15%
5
10%
31-45
11
20%
6
12%
46-60
11
20%
6
12%
61-75
9
16%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2
Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|30
|17
|9
|4
|63 - 21
|60
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|29
|16
|4
|9
|53 - 45
|52
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|13
|8
|9
|45 - 36
|47
|4.
|Нью-Йорк Сити
|29
|13
|6
|10
|50 - 37
|45
|5.
|Орландо Сити
|28
|12
|6
|10
|35 - 40
|42
|6.
|Коламбус Кру
|27
|9
|13
|5
|37 - 29
|40
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|29
|9
|11
|9
|42 - 42
|38
|8.
|Цинциннати
|28
|9
|11
|8
|47 - 48
|38
|9.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|10.
|Торонто
|30
|9
|7
|14
|47 - 53
|34
|11.
|Атланта Юнайтед
|29
|8
|9
|12
|41 - 48
|33
|12.
|Чикаго Файр
|29
|8
|8
|13
|28 - 38
|32
|13.
|Шарлотт
|29
|10
|2
|17
|34 - 46
|32
|14.
|Ди Си Юнайтед
|29
|7
|5
|17
|32 - 59
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|28
|17
|4
|7
|55 - 32
|55
|2.
|Остин
|29
|15
|6
|8
|60 - 42
|51
|3.
|Даллас
|30
|12
|10
|8
|43 - 33
|46
|4.
|Нэшвилл
|30
|12
|9
|9
|48 - 37
|45
|5.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|5
|11
|44 - 43
|44
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|29
|11
|10
|8
|38 - 36
|43
|7.
|Портленд Тимберс
|30
|10
|12
|8
|49 - 47
|42
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|28
|11
|6
|11
|46 - 42
|39
|9.
|Сиэтл Саундерс
|2:1
|29
|11
|3
|15
|40 - 40
|36
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|29
|9
|7
|13
|32 - 51
|34
|11.
|Колорадо Рэпидс
|29
|8
|9
|12
|38 - 50
|33
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|8
|6
|15
|33 - 51
|30
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:0
|28
|7
|9
|12
|44 - 55
|30
|14.
|Хьюстон Динамо
|1:2
|29
|8
|5
|16
|36 - 48
|29
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|15
|10
|5
|0
|40 - 8
|35
|2.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|5.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|7.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|9.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|10.
|Цинциннати
|15
|5
|6
|4
|29 - 24
|21
|11.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|12.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|4
|5
|6
|22 - 21
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|15
|11
|3
|1
|34 - 13
|36
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Портленд Тимберс
|15
|7
|6
|2
|26 - 17
|27
|5.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2:1
|14
|8
|1
|5
|23 - 16
|25
|7.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|8.
|Миннесота Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|11.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|28 - 18
|23
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:0
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|1:2
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|15
|5
|3
|7
|18 - 20
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|15
|1
|5
|9
|15 - 28
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|15
|3
|6
|6
|15 - 24
|15
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|9.
|Сиэтл Саундерс
|2:1
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|15
|2
|4
|9
|14 - 32
|10
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|2
|4
|9
|16 - 35
|10
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:2
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:0
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию