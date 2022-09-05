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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес
0:0
Первый тайм: 24'
Реал Солт-Лейк
0'
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Реал Солт-Лейк
5.00
6.90
7.60
Все Коэффициенты
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
14
Кьеллини
Джорджо
12
Паласиос
Диего
7
Блессинг
Латиф
6
Санчес
Илье
20
Сифуэнтес
Хосе
22
Опоку
Квадво
9
Аранго
Кристиан
99
Буанга
Денис
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
4
Каппелхоф
Йохан
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
36
Овьедо
Брайан
12
Колдуэлл
Скотт
6
Руис
Пабло
11
Саварино
Джефферсон
10
Кордова
Серхио
14
Рубин
Рубио
Лос-Анджелес
4-4-2
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

83.3%
16.7%
10 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
1:4
М
3:2
М
2:1
М
0:1
М
1:3
М
3:0
М
0:2
ОК
0:3
М
2:1
М
2:3
М
2:0
М
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 14 (1) 0.5
Вела Карлос 8 (2) 0.29
Сифуэнтес Хосе 7 0.25
Опоку Квадво 7 0.25
Холлингсхед Райан 4 0.14
Мурильо Хесус 2 0.07
Родригес Брайан II 2 0.07
Акоста Келлин 2 0.07
Мусовски Дэниел 2 0.07
Бэйл Гарет 2 0.07
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.07
Паласиос Диего 1 0.04
Эскобар Франко 1 0.04
Фалл Мамаду 1 0.04
Санчес Илье 1 0.04
Блессинг Латиф 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 8 0.28
Саварино Джефферсон 6 0.21
Мерам Джастин 3 0.1
Вуд Бобби 3 0.1
Джулио Андерсон 3 0.1
Глэд Джастин 3 0.1
Броди Эндрю 2 0.07
Руис Пабло 2 (1) 0.07
Шмитт Тейт 2 0.07
Сильва Марсело 2 0.07
Чанг Майкель 1 0.03
Jasper Loeffelsend 1 0.03
Крейлах Дамир 1 0.03
Каппелхоф Йохан 1 0.03
Эррера Аарон 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Келлин 7 0
Сифуэнтес Хосе 7 0
Санчес Илье 5 1
Фалл Мамаду 6 0
Мурильо Хесус 6 0
Паласиос Диего 5 0
Аранго Кристиан 4 0
Крепо Максим 3 0
Холлингсхед Райан 3 0
Ибеага Себастьен 3 0
Анри Дониэл 2 0
Вела Карлос 2 0
Эскобар Франко 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Сегура Эдди 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Daniel Crisostomo 1 0
Родригес Брайан II 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 9 0
Jasper Loeffelsend 7 0
Глэд Джастин 6 0
Эррера Аарон 4 1
Колдуэлл Скотт 5 0
Сильва Марсело 4 0
Шмитт Тейт 4 0
Мерам Джастин 3 0
Макмат Зак 3 0
Чанг Майкель 3 0
Луис Эвертон 3 0
Кордова Серхио 2 0
Броди Эндрю 2 0
Беслер Ник 2 0
Холт Эрик 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Джулио Андерсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
15
13 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 2
13 Не забивали 19
3
9%
0
0%
1-15
4
11%
1
7%
16-30
6
17%
3
20%
31-45
6
17%
2
13%
46-60
8
23%
4
27%
61-75
8
23%
5
33%
76-90

Пропущено

12
24
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
3
25%
7
29%
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
5
21%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
3
25%
4
17%
76-90

Забито

21
23
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
1
5%
4
17%
1-15
4
19%
3
13%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
6
29%
7
30%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
7
33%
4
17%
76-90

Пропущено

19
12
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
4
21%
3
25%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
2
11%
4
33%
76-90

Забито

56
38
20 В 1-м тайме 13
36 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 12
2 Не забивали 7
4
7%
4
11%
1-15
8
14%
4
11%
16-30
8
14%
5
13%
31-45
12
21%
9
24%
46-60
9
16%
7
18%
61-75
15
27%
9
24%
76-90

Пропущено

31
36
19 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 19
7
23%
10
28%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
8
26%
5
14%
31-45
5
16%
4
11%
46-60
2
6%
6
17%
61-75
5
16%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0
Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 30 17 9 4 63 - 21 60
2. Клёб де Фут Монреаль 29 16 4 9 53 - 45 52
3. Нью-Йорк Ред Буллз 30 13 8 9 45 - 36 47
4. Нью-Йорк Сити 29 13 6 10 50 - 37 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 27 9 13 5 37 - 29 40
7. Нью-Инглэнд Революшн 29 9 11 9 42 - 42 38
8. Цинциннати 28 9 11 8 47 - 48 38
9. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
10. Торонто 30 9 7 14 47 - 53 34
11. Атланта Юнайтед 29 8 9 12 41 - 48 33
12. Чикаго Файр 29 8 8 13 28 - 38 32
13. Шарлотт 29 10 2 17 34 - 46 32
14. Ди Си Юнайтед 29 7 5 17 32 - 59 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 28 17 4 7 55 - 32 55
2. Остин 29 15 6 8 60 - 42 51
3. Даллас 30 12 10 8 43 - 33 46
4. Нэшвилл 30 12 9 9 48 - 37 45
5. Миннесота Юнайтед 29 13 5 11 44 - 43 44
6. Реал Солт-Лейк 0:0 29 11 10 8 38 - 36 43
7. Портленд Тимберс 30 10 12 8 49 - 47 42
8. Лос-Анджелес Гэлакси 28 11 6 11 46 - 42 39
9. Сиэтл Саундерс 2:1 29 11 3 15 40 - 40 36
10. Ванкувер Уайткэпс 0:2 29 9 7 13 32 - 51 34
11. Колорадо Рэпидс 29 8 9 12 38 - 50 33
12. Спортинг Канзас-Сити 29 8 6 15 33 - 51 30
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 28 7 9 12 44 - 55 30
14. Хьюстон Динамо 1:2 29 8 5 16 36 - 48 29

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
6. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
7. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
8. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 24 - 17 23
9. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
10. Цинциннати 15 5 6 4 29 - 24 21
11. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
12. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
13. Нью-Йорк Ред Буллз 15 4 5 6 22 - 21 17
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 15 11 3 1 34 - 13 36
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 0:0 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Портленд Тимберс 15 7 6 2 26 - 17 27
5. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
6. Сиэтл Саундерс 2:1 14 8 1 5 23 - 16 25
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Ванкувер Уайткэпс 0:2 14 7 3 4 18 - 19 24
11. Нэшвилл 15 6 5 4 28 - 18 23
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 14 6 5 3 26 - 23 23
13. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
14. Хьюстон Динамо 1:2 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 15 5 3 7 18 - 20 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 15 8 2 5 23 - 21 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 0:0 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
7. Реал Солт-Лейк 0:0 15 3 6 6 15 - 24 15
8. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
9. Сиэтл Саундерс 2:1 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Ванкувер Уайткэпс 0:2 15 2 4 9 14 - 32 10
11. Спортинг Канзас-Сити 15 2 4 9 16 - 35 10
12. Хьюстон Динамо 1:2 15 3 1 11 16 - 30 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
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  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Реал Солт-Лейк
5.00
6.90
7.60
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