Стадион: Banc of California Stadium
2:0
Конец матча
0'
1:0
49' ГолХоллингсхед Райан
2:0
68' ГолАранго Кристиан
72' Желтая карточкаМурильо Хесус
2:0
90' Не забитый пенальтиВела Карлос
90' Желтая карточкаСифуэнтес Хосе
90'+5
Ход матча
49'
68'
2:0
72'
90'
2:0
90'
90'
90'
16
Крепо
Максим
22
Опоку
Квадво
99
Буанга
Денис
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
14
Рубин
Рубио
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоПолузащитник
- Нападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бэйл ГаретНападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
31 Daniel Trejo
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Запасные игроки
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
88 Охеда БрайанПолузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Diego Luna
-
81 Tomas Gomez
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
История личных встреч
Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
12 матчей
83.3%
16.7%
10 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|15 (1)
|0.54
|Вела Карлос
|8 (2)
|0.29
|Сифуэнтес Хосе
|7
|0.25
|Опоку Квадво
|7
|0.25
|Холлингсхед Райан
|5
|0.18
|Мурильо Хесус
|2
|0.07
|Родригес Брайан II
|2
|0.07
|Акоста Келлин
|2
|0.07
|Мусовски Дэниел
|2
|0.07
|Бэйл Гарет
|2
|0.07
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.07
|Паласиос Диего
|1
|0.04
|Эскобар Франко
|1
|0.04
|Фалл Мамаду
|1
|0.04
|Санчес Илье
|1
|0.04
|Блессинг Латиф
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордова Серхио
|8
|0.28
|Саварино Джефферсон
|6
|0.21
|Мерам Джастин
|3
|0.1
|Вуд Бобби
|3
|0.1
|Джулио Андерсон
|3
|0.1
|Глэд Джастин
|3
|0.1
|Броди Эндрю
|2
|0.07
|Руис Пабло
|2 (1)
|0.07
|Шмитт Тейт
|2
|0.07
|Сильва Марсело
|2
|0.07
|Чанг Майкель
|1
|0.03
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.03
|Крейлах Дамир
|1
|0.03
|Каппелхоф Йохан
|1
|0.03
|Эррера Аарон
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Келлин
|7
|0
|Мурильо Хесус
|7
|0
|Сифуэнтес Хосе
|7
|0
|Санчес Илье
|5
|1
|Фалл Мамаду
|6
|0
|Паласиос Диего
|5
|0
|Аранго Кристиан
|4
|0
|Крепо Максим
|3
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Вела Карлос
|2
|0
|Эскобар Франко
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Сегура Эдди
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Daniel Crisostomo
|1
|0
|Родригес Брайан II
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|9
|0
|Jasper Loeffelsend
|7
|0
|Глэд Джастин
|6
|0
|Эррера Аарон
|4
|1
|Колдуэлл Скотт
|5
|0
|Сильва Марсело
|4
|0
|Шмитт Тейт
|4
|0
|Мерам Джастин
|3
|0
|Макмат Зак
|3
|0
|Чанг Майкель
|3
|0
|Луис Эвертон
|3
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Беслер Ник
|2
|0
|Холт Эрик
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
15
13 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 2
13 Не забивали 19
3
9%
0
0%
1-15
4
11%
1
7%
16-30
6
17%
3
20%
31-45
6
17%
2
13%
46-60
8
23%
4
27%
61-75
8
23%
5
33%
76-90
Пропущено
12
24
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
3
25%
7
29%
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
5
21%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
3
25%
4
17%
76-90
Забито
21
23
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
1
5%
4
17%
1-15
4
19%
3
13%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
6
29%
7
30%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
7
33%
4
17%
76-90
Пропущено
19
12
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
4
21%
3
25%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
2
11%
4
33%
76-90
Забито
56
38
20 В 1-м тайме 13
36 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 12
2 Не забивали 7
4
7%
4
11%
1-15
8
14%
4
11%
16-30
8
14%
5
13%
31-45
12
21%
9
24%
46-60
9
16%
7
18%
61-75
15
27%
9
24%
76-90
Пропущено
31
36
19 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 19
7
23%
10
28%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
8
26%
5
14%
31-45
5
16%
4
11%
46-60
2
6%
6
17%
61-75
5
16%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0
Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|30
|17
|9
|4
|63 - 21
|60
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|29
|16
|4
|9
|53 - 45
|52
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|13
|8
|9
|45 - 36
|47
|4.
|Нью-Йорк Сити
|29
|13
|6
|10
|50 - 37
|45
|5.
|Орландо Сити
|28
|12
|6
|10
|35 - 40
|42
|6.
|Коламбус Кру
|27
|9
|13
|5
|37 - 29
|40
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|29
|9
|11
|9
|42 - 42
|38
|8.
|Цинциннати
|28
|9
|11
|8
|47 - 48
|38
|9.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|10.
|Торонто
|30
|9
|7
|14
|47 - 53
|34
|11.
|Атланта Юнайтед
|29
|8
|9
|12
|41 - 48
|33
|12.
|Чикаго Файр
|29
|8
|8
|13
|28 - 38
|32
|13.
|Шарлотт
|29
|10
|2
|17
|34 - 46
|32
|14.
|Ди Си Юнайтед
|29
|7
|5
|17
|32 - 59
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|28
|18
|3
|7
|57 - 32
|57
|2.
|Остин
|29
|15
|6
|8
|60 - 42
|51
|3.
|Даллас
|30
|12
|10
|8
|43 - 33
|46
|4.
|Нэшвилл
|30
|12
|9
|9
|48 - 37
|45
|5.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|5
|11
|44 - 43
|44
|6.
|Реал Солт-Лейк
|29
|11
|9
|9
|38 - 38
|42
|7.
|Портленд Тимберс
|30
|10
|12
|8
|49 - 47
|42
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|28
|11
|6
|11
|46 - 42
|39
|9.
|Сиэтл Саундерс
|29
|11
|3
|15
|40 - 40
|36
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|29
|9
|7
|13
|32 - 51
|34
|11.
|Колорадо Рэпидс
|29
|8
|9
|12
|38 - 50
|33
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|8
|6
|15
|33 - 51
|30
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|28
|7
|9
|12
|44 - 55
|30
|14.
|Хьюстон Динамо
|29
|8
|5
|16
|36 - 48
|29
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|15
|10
|5
|0
|40 - 8
|35
|2.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|5.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|7.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|9.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|10.
|Цинциннати
|15
|5
|6
|4
|29 - 24
|21
|11.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|12.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|4
|5
|6
|22 - 21
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Портленд Тимберс
|15
|7
|6
|2
|26 - 17
|27
|5.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|6.
|Сиэтл Саундерс
|14
|8
|1
|5
|23 - 16
|25
|7.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|8.
|Миннесота Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|11.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|28 - 18
|23
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|15
|5
|3
|7
|18 - 20
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|15
|1
|5
|9
|15 - 28
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|2
|4
|9
|14 - 32
|10
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|2
|4
|9
|16 - 35
|10
|12.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию