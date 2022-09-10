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США: МЛС
2022


Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
2:2
Конец матча
Коламбус Кру
0'
11' Желтая карточка
Камашо Руди
64' Желтая карточка
Уотерман Джоэль
0:1
66' Гол
Менса Джонатан
0:2
68' Гол
Селараян Лукас
76' Красная карточка
Диас Луис
1:2
89' Гол
Ваньяма Виктор
2:2
90' Гол
Бро-Гийяр Закари
90'+7
41
Пантемис
Джеймс
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
29
Шуэньер
Матьё
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
8
Михайлович
Джордже
30
Киото
Ромель
13
Тойе
Мейсон
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
5
Дегенек
Милош
30
Will
Sands
21
Моррис
Эйдан
6
Нэйджби
Дарлингтон
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
22
Этьенн
Дерик
9
Эрнандес
Хуан
Клёб де Фут Монреаль
3-5-2
Коламбус Кру
4-2-3-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Коламбус Кру

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

108.3%
16.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

25 матчей

40%
16%
44%
10 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

52%
20%
28%
13 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

М
1:2
М
2:1
М
0:0
М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
3:2
М
4:1
М
2:3
М
0:0
М
4:4
М
2:0
М
3:1
М
2:1
М
3:0
М
1:2
М
2:0
М
2:0
М
2:1
М
1:2
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 15 (4) 0.5
Михайлович Джордже 8 0.27
Камара Кей 6 0.2
Джонстон Алистер 3 0.1
Торрес Хоакин 3 0.1
Бро-Гийяр Закари 3 0.1
Уотерман Джоэль 3 0.1
Лаппалайнен Ласси 2 0.07
Миллер Камаль 2 0.07
Коне Исмаэль 2 0.07
Тойе Мейсон 2 0.07
Шуэньер Матьё 2 0.07
Ваньяма Виктор 1 0.03
Matko Miljevic 1 (1) 0.03
Камашо Руди 1 0.03
Пьетт Самуэль 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0
Jojea Kwizera 0 0
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 9 (1) 0.32
Эрнандес Хуан 8 0.29
Этьенн Дерик 6 0.21
Нэйджби Дарлингтон 3 0.11
Уртадо Эрик 3 0.11
Диас Луис III 2 0.07
Менса Джонатан 2 0.07
Берри Мигель 2 0.07
Морейра Стивен 1 0.04
Сантуш Педру 1 0.04
Зардес Гьяси 1 0.04
Sean Zawadzki 1 0.04
Jacen Russell-Rowe 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0
Will Sands 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 11 0
Коне Исмаэль 6 1
Ваньяма Виктор 7 0
Киото Ромель 5 1
Камашо Руди 5 0
Джонстон Алистер 5 0
Миллер Камаль 3 1
Пьетт Самуэль 4 0
Михайлович Джордже 4 0
Торрес Хоакин 3 0
Корбо Габриэле 3 0
Matko Miljevic 3 0
Бреза Себастьян 2 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Тойе Мейсон 1 0
Шуэньер Матьё 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Джонатан 7 0
Морейра Стивен 6 0
Artur Moraes III 6 0
Диас Луис III 4 1
Сантуш Педру 5 0
Этьенн Дерик 5 0
Нэйджби Дарлингтон 3 0
Селараян Лукас 3 0
Уртадо Эрик 2 0
Игбекеме Джеймс 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Ром Элой 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Йебоа Яв 1 0
Дегенек Милош 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
22
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
6
24%
3
14%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
0
0%
8
36%
61-75
6
24%
6
27%
76-90

Пропущено

20
18
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
15%
2
11%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
9
45%
1
6%
61-75
1
5%
9
50%
76-90

Забито

30
20
18 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
2
7%
3
15%
1-15
9
30%
5
25%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
5
17%
6
30%
61-75
3
10%
3
15%
76-90

Пропущено

27
10
15 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
10
37%
1
10%
1-15
3
11%
2
20%
16-30
2
7%
1
10%
31-45
5
19%
2
20%
46-60
2
7%
1
10%
61-75
5
19%
3
30%
76-90

Забито

55
42
31 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 15
6 Не забивали 8
8
15%
6
14%
1-15
13
24%
8
19%
16-30
10
18%
4
10%
31-45
10
18%
1
2%
46-60
5
9%
14
33%
61-75
9
16%
9
21%
76-90

Пропущено

47
28
20 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 8
26 Не пропускали 17
13
28%
3
11%
1-15
4
9%
3
11%
16-30
3
6%
4
14%
31-45
10
21%
4
14%
46-60
11
23%
2
7%
61-75
6
13%
12
43%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0
Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1
Коламбус Кру
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2
Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 30 17 9 4 63 - 21 60
2. Клёб де Фут Монреаль 30 16 5 9 55 - 47 53
3. Нью-Йорк Ред Буллз 30 13 8 9 45 - 36 47
4. Нью-Йорк Сити 30 13 7 10 51 - 38 46
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 28 9 14 5 39 - 31 41
7. Цинциннати 29 9 12 8 48 - 49 39
8. Нью-Инглэнд Революшн 29 9 11 9 42 - 42 38
9. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
10. Торонто 30 9 7 14 47 - 53 34
11. Атланта Юнайтед 29 8 9 12 41 - 48 33
12. Чикаго Файр 29 8 8 13 28 - 38 32
13. Шарлотт 29 10 2 17 34 - 46 32
14. Ди Си Юнайтед 29 7 5 17 32 - 59 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 28 18 3 7 57 - 32 57
2. Остин 29 15 6 8 60 - 42 51
3. Даллас 30 12 10 8 43 - 33 46
4. Нэшвилл 30 12 9 9 48 - 37 45
5. Миннесота Юнайтед 29 13 5 11 44 - 43 44
6. Реал Солт-Лейк 29 11 9 9 38 - 38 42
7. Портленд Тимберс 30 10 12 8 49 - 47 42
8. Лос-Анджелес Гэлакси 28 11 6 11 46 - 42 39
9. Сиэтл Саундерс 29 11 3 15 40 - 40 36
10. Ванкувер Уайткэпс 29 9 7 13 32 - 51 34
11. Колорадо Рэпидс 29 8 9 12 38 - 50 33
12. Спортинг Канзас-Сити 29 8 6 15 33 - 51 30
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 28 7 9 12 44 - 55 30
14. Хьюстон Динамо 29 8 5 16 36 - 48 29

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Клёб де Фут Монреаль 15 7 3 5 26 - 19 24
6. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
7. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
8. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
9. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
10. Цинциннати 15 5 6 4 29 - 24 21
11. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
12. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
13. Нью-Йорк Ред Буллз 15 4 5 6 22 - 21 17
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Портленд Тимберс 15 7 6 2 26 - 17 27
5. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
6. Сиэтл Саундерс 14 8 1 5 23 - 16 25
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
11. Нэшвилл 15 6 5 4 28 - 18 23
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23
13. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 15 5 3 7 18 - 20 18
6. Коламбус Кру 14 3 9 2 20 - 20 18
7. Цинциннати 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 15 8 2 5 23 - 21 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 15 3 5 7 15 - 26 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Ванкувер Уайткэпс 15 2 4 9 14 - 32 10
11. Спортинг Канзас-Сити 15 2 4 9 16 - 35 10
12. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нэшвилл Мукхтар Хани 21 4 7
2. Остин Дриусси Себастьян 20 3 5
3. Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 18 5 4
4. Даллас Феррейра Хесус 16 0 5
5. Цинциннати Васкес Брэндон 16 0 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 10 1
2. Орландо Сити Янссон Робин 10 1
3. Остин Даниэль Перейра 8 2
4. Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 8 2
5. Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 11 0
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      11'
      Камашо Руди получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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