Стадион: Сапуто
2:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаКамашо Руди
64' Желтая карточкаУотерман Джоэль
0:1
66' ГолМенса Джонатан
0:2
68' ГолСелараян Лукас
76' Красная карточкаДиас Луис
1:2
89' ГолВаньяма Виктор
2:2
90' ГолБро-Гийяр Закари
90'+7
Ход матча
11'
64'
66'
0:1
68'
0:2
76'
89'
1:2
90'
30
Киото
Ромель
13
Тойе
Мейсон
1
Ром
Элой
30
Will
Sands
21
Моррис
Эйдан
22
Этьенн
Дерик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
- Нападающий
-
23 Камара КейНападающий
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Will SandsЗащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
14 Йебоа ЯвНападающий
-
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Коламбус Кру
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
108.3%
16.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
25 матчей
40%
16%
44%
10 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
52%
20%
28%
13 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|15 (4)
|0.5
|Михайлович Джордже
|8
|0.27
|Камара Кей
|6
|0.2
|Джонстон Алистер
|3
|0.1
|Торрес Хоакин
|3
|0.1
|Бро-Гийяр Закари
|3
|0.1
|Уотерман Джоэль
|3
|0.1
|Лаппалайнен Ласси
|2
|0.07
|Миллер Камаль
|2
|0.07
|Коне Исмаэль
|2
|0.07
|Тойе Мейсон
|2
|0.07
|Шуэньер Матьё
|2
|0.07
|Ваньяма Виктор
|1
|0.03
|Matko Miljevic
|1 (1)
|0.03
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Пьетт Самуэль
|0
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|0
|0
|Jojea Kwizera
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|9 (1)
|0.32
|Эрнандес Хуан
|8
|0.29
|Этьенн Дерик
|6
|0.21
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0.11
|Уртадо Эрик
|3
|0.11
|Диас Луис III
|2
|0.07
|Менса Джонатан
|2
|0.07
|Берри Мигель
|2
|0.07
|Морейра Стивен
|1
|0.04
|Сантуш Педру
|1
|0.04
|Зардес Гьяси
|1
|0.04
|Sean Zawadzki
|1
|0.04
|Jacen Russell-Rowe
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэль
|11
|0
|Коне Исмаэль
|6
|1
|Ваньяма Виктор
|7
|0
|Киото Ромель
|5
|1
|Камашо Руди
|5
|0
|Джонстон Алистер
|5
|0
|Миллер Камаль
|3
|1
|Пьетт Самуэль
|4
|0
|Михайлович Джордже
|4
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Корбо Габриэле
|3
|0
|Matko Miljevic
|3
|0
|Бреза Себастьян
|2
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|2
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|Тойе Мейсон
|1
|0
|Шуэньер Матьё
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Джонатан
|7
|0
|Морейра Стивен
|6
|0
|Artur Moraes III
|6
|0
|Диас Луис III
|4
|1
|Сантуш Педру
|5
|0
|Этьенн Дерик
|5
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0
|Селараян Лукас
|3
|0
|Уртадо Эрик
|2
|0
|Игбекеме Джеймс
|2
|0
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Ром Элой
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Дегенек Милош
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
22
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
6
24%
3
14%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
0
0%
8
36%
61-75
6
24%
6
27%
76-90
Пропущено
20
18
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
15%
2
11%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
9
45%
1
6%
61-75
1
5%
9
50%
76-90
Забито
30
20
18 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
2
7%
3
15%
1-15
9
30%
5
25%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
5
17%
6
30%
61-75
3
10%
3
15%
76-90
Пропущено
27
10
15 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
10
37%
1
10%
1-15
3
11%
2
20%
16-30
2
7%
1
10%
31-45
5
19%
2
20%
46-60
2
7%
1
10%
61-75
5
19%
3
30%
76-90
Забито
55
42
31 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 15
6 Не забивали 8
8
15%
6
14%
1-15
13
24%
8
19%
16-30
10
18%
4
10%
31-45
10
18%
1
2%
46-60
5
9%
14
33%
61-75
9
16%
9
21%
76-90
Пропущено
47
28
20 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 8
26 Не пропускали 17
13
28%
3
11%
1-15
4
9%
3
11%
16-30
3
6%
4
14%
31-45
10
21%
4
14%
46-60
11
23%
2
7%
61-75
6
13%
12
43%
76-90
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0
Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1
Коламбус Кру
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2
Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|30
|17
|9
|4
|63 - 21
|60
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|30
|16
|5
|9
|55 - 47
|53
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|13
|8
|9
|45 - 36
|47
|4.
|Нью-Йорк Сити
|30
|13
|7
|10
|51 - 38
|46
|5.
|Орландо Сити
|28
|12
|6
|10
|35 - 40
|42
|6.
|Коламбус Кру
|28
|9
|14
|5
|39 - 31
|41
|7.
|Цинциннати
|29
|9
|12
|8
|48 - 49
|39
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|29
|9
|11
|9
|42 - 42
|38
|9.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|10.
|Торонто
|30
|9
|7
|14
|47 - 53
|34
|11.
|Атланта Юнайтед
|29
|8
|9
|12
|41 - 48
|33
|12.
|Чикаго Файр
|29
|8
|8
|13
|28 - 38
|32
|13.
|Шарлотт
|29
|10
|2
|17
|34 - 46
|32
|14.
|Ди Си Юнайтед
|29
|7
|5
|17
|32 - 59
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|28
|18
|3
|7
|57 - 32
|57
|2.
|Остин
|29
|15
|6
|8
|60 - 42
|51
|3.
|Даллас
|30
|12
|10
|8
|43 - 33
|46
|4.
|Нэшвилл
|30
|12
|9
|9
|48 - 37
|45
|5.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|5
|11
|44 - 43
|44
|6.
|Реал Солт-Лейк
|29
|11
|9
|9
|38 - 38
|42
|7.
|Портленд Тимберс
|30
|10
|12
|8
|49 - 47
|42
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|28
|11
|6
|11
|46 - 42
|39
|9.
|Сиэтл Саундерс
|29
|11
|3
|15
|40 - 40
|36
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|29
|9
|7
|13
|32 - 51
|34
|11.
|Колорадо Рэпидс
|29
|8
|9
|12
|38 - 50
|33
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|8
|6
|15
|33 - 51
|30
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|28
|7
|9
|12
|44 - 55
|30
|14.
|Хьюстон Динамо
|29
|8
|5
|16
|36 - 48
|29
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|15
|10
|5
|0
|40 - 8
|35
|2.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|33 - 18
|28
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|7
|3
|5
|26 - 19
|24
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|7.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|8.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|9.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|10.
|Цинциннати
|15
|5
|6
|4
|29 - 24
|21
|11.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|12.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|4
|5
|6
|22 - 21
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Портленд Тимберс
|15
|7
|6
|2
|26 - 17
|27
|5.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|6.
|Сиэтл Саундерс
|14
|8
|1
|5
|23 - 16
|25
|7.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|8.
|Миннесота Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|11.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|28 - 18
|23
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|15
|5
|3
|7
|18 - 20
|18
|6.
|Коламбус Кру
|14
|3
|9
|2
|20 - 20
|18
|7.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|19 - 25
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|15
|1
|5
|9
|15 - 28
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|2
|4
|9
|14 - 32
|10
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|2
|4
|9
|16 - 35
|10
|12.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|21
|4
|7
|2.
|Остин
|Дриусси Себастьян
|20
|3
|5
|3.
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|18
|5
|4
|4.
|Даллас
|Феррейра Хесус
|16
|0
|5
|5.
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16
|0
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|10
|1
|2.
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|10
|1
|3.
|Остин
|Даниэль Перейра
|8
|2
|4.
|Портленд Тимберс
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|11
|0