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США: МЛС
2022


Стадион:
Нэшвилл
1:0
Перерыв
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
22' Желтая карточка
Кулибали Сега
27' Желтая карточка
Уильямс Дэррик
27' Желтая карточка
Пуч Рикард
1:0
29' Пенальти
Мукхтар Хани
31' Желтая карточка
Циммерман Уолкер
42' Желтая карточка
David Romney
43' Желтая карточка
Эдвардс Рахим
45' Желтая карточка
Леаль Рэндэлл

Ход матча

22'
 
Кулибали Сега
27'
 
Уильямс Дэррик
27'
 
Пуч Рикард
29'
Мукхтар Хани
1:0
31'
Циммерман Уолкер
 
42'
David Romney
 
43'
 
Эдвардс Рахим
45'
Леаль Рэндэлл
 
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
1.93
4.60
9.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шакелл
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
54
Дэвис
Шон
II
20
Годой
Анибал
14
Шаффельбург
Джейкоб
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
1
Бонд
Джонатан
22
Касерес
Мартин
4
Кулибали
Сега
3
Уильямс
Дэррик
44
Эдвардс
Рахим
8
Дельгадо
Марко
6
Пуч
Рикард
5
Бругман
Гастон
9
Кабрал
Кевин
7
Васкес
Виктор
II
14
Чичарито
Нэшвилл
4-3-1-2
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-1-1

История личных встреч

Нэшвилл
Лос-Анджелес Гэлакси

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 22 (5) 0.71
Сапонг Чарльз 5 0.16
Банбери Тил 4 0.13
David Romney 3 0.1
Циммерман Уолкер 3 0.1
Леаль Рэндэлл 2 (1) 0.06
Мьюл Алекс 2 0.06
Шаффельбург Джейкоб 2 0.06
Махер Джек 2 0.06
Ловитц Дэниел 1 0.03
Годой Анибал 1 0.03
Дэвис Шон II 1 0.03
Ake Arnaud Loba 1 0.03
Хакенсон Люк 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Уиллис Джо 0 0
Мур Шакелл 0 0
Зубак Итан 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 14 (3) 0.48
Йовелич Деян 10 (2) 0.34
Грандсир Самуэль 3 0.1
Альварес Эфраин 3 0.1
Равелсон Райан 3 0.1
Коста Дуглас 3 0.1
Васкес Виктор II 2 0.07
Дельгадо Марко 2 (1) 0.07
Кабрал Кевин 1 0.03
Кьестан Саша 1 (1) 0.03
Пуч Рикард 1 0.03
Daniel Aguirre 1 0.03
Кулибали Сега 1 0.03
Эдвардс Рахим 0 0
Араухо Хулиан 0 0
Уильямс Дэррик 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьюл Алекс 8 0
Леаль Рэндэлл 7 0
Ловитц Дэниел 6 0
Циммерман Уолкер 6 0
Годой Анибал 5 0
Маккарти Дакс 3 1
Сапонг Чарльз 4 0
Мукхтар Хани 4 0
Анунга Брайан 4 0
Дэвис Шон II 4 0
Миллер Эрик 3 0
Вашингтон Тейлор 3 0
Хакенсон Люк 3 0
David Romney 2 0
Зубак Итан 2 0
Махер Джек 2 0
Банбери Тил 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 8 0
Уильямс Дэррик 7 0
Депай Ник 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Чичарито 5 0
Эдвардс Рахим 5 0
Гаспер Чейз 5 0
Араухо Хулиан 5 0
Коста Дуглас 3 1
Равелсон Райан 4 0
Бругман Гастон 3 0
Грандсир Самуэль 3 0
Йовелич Деян 3 0
Кабрал Кевин 1 1
Васкес Виктор II 2 0
Альварес Эфраин 2 0
Леердам Келвин 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Завалета Эрик 1 0
Пуч Рикард 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
15
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
1
4%
5
33%
1-15
6
21%
1
7%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
4
14%
3
20%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
5
18%
6
40%
76-90

Пропущено

18
20
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
4
22%
4
20%
16-30
3
17%
3
15%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
4
22%
5
25%
61-75
3
17%
4
20%
76-90

Забито

20
30
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
5
25%
6
20%
1-15
6
30%
2
7%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
3
15%
3
10%
61-75
1
5%
12
40%
76-90

Пропущено

19
23
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
5%
6
26%
1-15
4
21%
2
9%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
5
26%
3
13%
46-60
3
16%
5
22%
61-75
6
32%
2
9%
76-90

Забито

48
45
26 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 27
18 Забивали первыми 15
4 Не забивали 6
6
13%
11
24%
1-15
12
25%
3
7%
16-30
8
17%
4
9%
31-45
7
15%
6
13%
46-60
9
19%
3
7%
61-75
6
13%
18
40%
76-90

Пропущено

37
43
12 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
1
3%
8
19%
1-15
8
22%
6
14%
16-30
3
8%
8
19%
31-45
9
24%
5
12%
46-60
7
19%
10
23%
61-75
9
24%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Остин 3:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Даллас 4:0
Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Нэшвилл - Торонто 3:4 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 30 17 9 4 63 - 21 60
2. Клёб де Фут Монреаль 30 16 5 9 55 - 47 53
3. Нью-Йорк Ред Буллз 30 13 8 9 45 - 36 47
4. Нью-Йорк Сити 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 28 9 14 5 39 - 31 41
7. Цинциннати 29 9 12 8 48 - 49 39
8. Нью-Инглэнд Революшн 29 9 11 9 42 - 42 38
9. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
10. Шарлотт 30 11 2 17 35 - 46 35
11. Торонто 30 9 7 14 47 - 53 34
12. Атланта Юнайтед 29 8 9 12 41 - 48 33
13. Чикаго Файр 29 8 8 13 28 - 38 32
14. Ди Си Юнайтед 29 7 5 17 32 - 59 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 28 18 3 7 57 - 32 57
2. Остин 29 15 6 8 60 - 42 51
3. Нэшвилл 1:0 31 13 9 9 49 - 37 48
4. Даллас 30 12 10 8 43 - 33 46
5. Миннесота Юнайтед 29 13 5 11 44 - 43 44
6. Реал Солт-Лейк 29 11 9 9 38 - 38 42
7. Портленд Тимберс 30 10 12 8 49 - 47 42
8. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 29 11 6 12 46 - 43 39
9. Сиэтл Саундерс 29 11 3 15 40 - 40 36
10. Ванкувер Уайткэпс 29 9 7 13 32 - 51 34
11. Колорадо Рэпидс 29 8 9 12 38 - 50 33
12. Спортинг Канзас-Сити 29 8 6 15 33 - 51 30
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 28 7 9 12 44 - 55 30
14. Хьюстон Динамо 29 8 5 16 36 - 48 29

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
3. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
4. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
5. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
6. Клёб де Фут Монреаль 15 7 3 5 26 - 19 24
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
9. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
10. Цинциннати 15 5 6 4 29 - 24 21
11. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
12. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
13. Нью-Йорк Ред Буллз 15 4 5 6 22 - 21 17
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Портленд Тимберс 15 7 6 2 26 - 17 27
5. Нэшвилл 1:0 16 7 5 4 29 - 18 26
6. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
7. Сиэтл Саундерс 14 8 1 5 23 - 16 25
8. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
9. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
10. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 15 7 3 5 30 - 23 24
11. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23
13. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
6. Коламбус Кру 14 3 9 2 20 - 20 18
7. Цинциннати 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 15 8 2 5 23 - 21 26
2. Нэшвилл 1:0 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 14 4 3 7 16 - 20 15
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 15 3 5 7 15 - 26 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Ванкувер Уайткэпс 15 2 4 9 14 - 32 10
11. Спортинг Канзас-Сити 15 2 4 9 16 - 35 10
12. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нэшвилл Мукхтар Хани 22 5 7
2. Остин Дриусси Себастьян 20 3 5
3. Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 18 5 4
4. Даллас Феррейра Хесус 16 0 5
5. Цинциннати Васкес Брэндон 16 0 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 10 1
2. Орландо Сити Янссон Робин 10 1
3. Остин Даниэль Перейра 8 2
4. Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 8 2
5. Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 11 0
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Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
1.93
4.60
9.80
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Где смотреть матч Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

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