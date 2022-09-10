Стадион: Geodis Park
1:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаКулибали Сега
27' Желтая карточкаУильямс Дэррик
27' Желтая карточкаПуч Рикард
1:0
29' ПенальтиМукхтар Хани
31' Желтая карточкаЦиммерман Уолкер
42' Желтая карточкаDavid Romney
43' Желтая карточкаЭдвардс Рахим
45' Желтая карточкаЛеаль Рэндэлл
1:0
55' Не забитый пенальтиЧичарито
61' Желтая карточкаВаскес Виктор II
84' Желтая карточкаМур Шакелл
90' Вторая желтая карточкаЦиммерман Уолкер
1:1
90' ПенальтиПуч Рикард
90'+9
Ход матча
22'
27'
27'
29'
1:0
31'
42'
43'
45'
55'
1:0
61'
81'
84'
90'
90'
1:1
18
Мур
Шакелл
54
Дэвис
Шон
II
20
Годой
Анибал
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакеллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
12 Банбери ТилНападающий
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Йовелич ДеянПолузащитник
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Нэшвилл
Лос-Анджелес Гэлакси
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|22 (5)
|0.71
|Сапонг Чарльз
|5
|0.16
|Банбери Тил
|4
|0.13
|David Romney
|3
|0.1
|Циммерман Уолкер
|3
|0.1
|Леаль Рэндэлл
|2 (1)
|0.06
|Мьюл Алекс
|2
|0.06
|Шаффельбург Джейкоб
|2
|0.06
|Махер Джек
|2
|0.06
|Ловитц Дэниел
|1
|0.03
|Годой Анибал
|1
|0.03
|Дэвис Шон II
|1
|0.03
|Ake Arnaud Loba
|1
|0.03
|Хакенсон Люк
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Уиллис Джо
|0
|0
|Мур Шакелл
|0
|0
|Зубак Итан
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|14 (3)
|0.48
|Йовелич Деян
|10 (2)
|0.34
|Грандсир Самуэль
|3
|0.1
|Альварес Эфраин
|3
|0.1
|Равелсон Райан
|3
|0.1
|Коста Дуглас
|3
|0.1
|Васкес Виктор II
|2
|0.07
|Дельгадо Марко
|2 (1)
|0.07
|Пуч Рикард
|2 (1)
|0.07
|Кабрал Кевин
|1
|0.03
|Кьестан Саша
|1 (1)
|0.03
|Daniel Aguirre
|1
|0.03
|Кулибали Сега
|1
|0.03
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьюл Алекс
|8
|0
|Циммерман Уолкер
|6
|1
|Леаль Рэндэлл
|7
|0
|Ловитц Дэниел
|6
|0
|Годой Анибал
|5
|0
|Маккарти Дакс
|3
|1
|Сапонг Чарльз
|4
|0
|Мукхтар Хани
|4
|0
|Анунга Брайан
|4
|0
|Дэвис Шон II
|4
|0
|Миллер Эрик
|3
|0
|Вашингтон Тейлор
|3
|0
|Хакенсон Люк
|3
|0
|David Romney
|2
|0
|Зубак Итан
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Банбери Тил
|1
|0
|Мур Шакелл
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сега
|8
|0
|Уильямс Дэррик
|7
|0
|Депай Ник
|6
|0
|Дельгадо Марко
|4
|1
|Чичарито
|5
|0
|Эдвардс Рахим
|5
|0
|Гаспер Чейз
|5
|0
|Араухо Хулиан
|5
|0
|Коста Дуглас
|3
|1
|Равелсон Райан
|4
|0
|Васкес Виктор II
|3
|0
|Бругман Гастон
|3
|0
|Грандсир Самуэль
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|1
|1
|Альварес Эфраин
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
|Пуч Рикард
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
16
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
1
3%
5
31%
1-15
7
24%
1
6%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
4
14%
3
19%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
5
17%
7
44%
76-90
Пропущено
19
21
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
4
21%
5
24%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
4
21%
5
24%
61-75
4
21%
4
19%
76-90
Забито
20
30
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
5
25%
6
20%
1-15
6
30%
2
7%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
3
15%
3
10%
61-75
1
5%
12
40%
76-90
Пропущено
19
23
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
5%
6
26%
1-15
4
21%
2
9%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
5
26%
3
13%
46-60
3
16%
5
22%
61-75
6
32%
2
9%
76-90
Забито
49
46
27 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 15
4 Не забивали 6
6
12%
11
24%
1-15
13
27%
3
7%
16-30
8
16%
4
9%
31-45
7
14%
6
13%
46-60
9
18%
3
7%
61-75
6
12%
19
41%
76-90
Пропущено
38
44
12 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
1
3%
8
18%
1-15
8
21%
7
16%
16-30
3
8%
8
18%
31-45
9
24%
5
11%
46-60
7
18%
10
23%
61-75
10
26%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Остин 3:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Даллас 4:0
Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Нэшвилл - Торонто 3:4 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|31
|17
|10
|4
|63 - 21
|61
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|30
|16
|5
|9
|55 - 47
|53
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:1
|31
|14
|8
|9
|47 - 37
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|31
|13
|7
|11
|51 - 39
|46
|5.
|Орландо Сити
|0:0
|29
|12
|7
|10
|35 - 40
|43
|6.
|Коламбус Кру
|28
|9
|14
|5
|39 - 31
|41
|7.
|Цинциннати
|0:0
|30
|9
|13
|8
|48 - 49
|40
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|30
|9
|11
|10
|43 - 44
|38
|9.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|10.
|Торонто
|0:0
|31
|9
|8
|14
|47 - 53
|35
|11.
|Шарлотт
|30
|11
|2
|17
|35 - 46
|35
|12.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|30
|8
|10
|12
|41 - 48
|34
|13.
|Чикаго Файр
|29
|8
|8
|13
|28 - 38
|32
|14.
|Ди Си Юнайтед
|29
|7
|5
|17
|32 - 59
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|28
|18
|3
|7
|57 - 32
|57
|2.
|Остин
|29
|15
|6
|8
|60 - 42
|51
|3.
|Нэшвилл
|31
|12
|10
|9
|49 - 38
|46
|4.
|Даллас
|30
|12
|10
|8
|43 - 33
|46
|5.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|5
|11
|44 - 43
|44
|6.
|Реал Солт-Лейк
|29
|11
|9
|9
|38 - 38
|42
|7.
|Портленд Тимберс
|30
|10
|12
|8
|49 - 47
|42
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|11
|7
|11
|47 - 43
|40
|9.
|Сиэтл Саундерс
|29
|11
|3
|15
|40 - 40
|36
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|29
|9
|7
|13
|32 - 51
|34
|11.
|Колорадо Рэпидс
|29
|8
|9
|12
|38 - 50
|33
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|29
|7
|10
|12
|44 - 55
|31
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|8
|6
|15
|33 - 51
|30
|14.
|Хьюстон Динамо
|29
|8
|5
|16
|36 - 48
|29
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|16
|10
|6
|0
|40 - 8
|36
|2.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|33 - 18
|28
|3.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|4.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|5.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|15
|7
|5
|3
|26 - 20
|26
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|7
|3
|5
|26 - 19
|24
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|8.
|Торонто
|0:0
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|9.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|10.
|Цинциннати
|0:0
|16
|5
|7
|4
|29 - 24
|22
|11.
|Орландо Сити
|0:0
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:1
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|13.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Портленд Тимберс
|15
|7
|6
|2
|26 - 17
|27
|5.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|6.
|Сиэтл Саундерс
|14
|8
|1
|5
|23 - 16
|25
|7.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|8.
|Миннесота Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:1
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|0:0
|15
|5
|7
|3
|15 - 14
|22
|5.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|6.
|Коламбус Кру
|14
|3
|9
|2
|20 - 20
|18
|7.
|Цинциннати
|0:0
|14
|4
|6
|4
|19 - 25
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|15
|3
|5
|7
|23 - 30
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Торонто
|0:0
|15
|2
|5
|8
|17 - 25
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|15
|1
|5
|9
|15 - 28
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|2
|4
|9
|14 - 32
|10
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|2
|4
|9
|16 - 35
|10
|12.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|15
|1
|5
|9
|18 - 32
|8
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|22
|5
|7
|2.
|Остин
|Дриусси Себастьян
|20
|3
|5
|3.
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|18
|5
|4
|4.
|Даллас
|Феррейра Хесус
|16
|0
|5
|5.
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16
|0
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|10
|1
|2.
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|10
|1
|3.
|Остин
|Даниэль Перейра
|8
|2
|4.
|Портленд Тимберс
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|11
|0