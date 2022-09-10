  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС
2022


Стадион:
Нэшвилл
1:1
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
22' Желтая карточка
Кулибали Сега
27' Желтая карточка
Уильямс Дэррик
27' Желтая карточка
Пуч Рикард
1:0
29' Пенальти
Мукхтар Хани
31' Желтая карточка
Циммерман Уолкер
42' Желтая карточка
David Romney
43' Желтая карточка
Эдвардс Рахим
45' Желтая карточка
Леаль Рэндэлл
1:0
55' Не забитый пенальти
Чичарито
61' Желтая карточка
Васкес Виктор II
84' Желтая карточка
Мур Шакелл
90' Вторая желтая карточка
Циммерман Уолкер
1:1
90' Пенальти
Пуч Рикард
90'+9
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шакелл
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
54
Дэвис
Шон
II
20
Годой
Анибал
14
Шаффельбург
Джейкоб
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
1
Бонд
Джонатан
22
Касерес
Мартин
4
Кулибали
Сега
3
Уильямс
Дэррик
44
Эдвардс
Рахим
8
Дельгадо
Марко
6
Пуч
Рикард
5
Бругман
Гастон
9
Кабрал
Кевин
7
Васкес
Виктор
II
14
Чичарито
Нэшвилл
4-3-1-2
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-1-1

История личных встреч

Нэшвилл
Лос-Анджелес Гэлакси

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 22 (5) 0.71
Сапонг Чарльз 5 0.16
Банбери Тил 4 0.13
David Romney 3 0.1
Циммерман Уолкер 3 0.1
Леаль Рэндэлл 2 (1) 0.06
Мьюл Алекс 2 0.06
Шаффельбург Джейкоб 2 0.06
Махер Джек 2 0.06
Ловитц Дэниел 1 0.03
Годой Анибал 1 0.03
Дэвис Шон II 1 0.03
Ake Arnaud Loba 1 0.03
Хакенсон Люк 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Уиллис Джо 0 0
Мур Шакелл 0 0
Зубак Итан 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 14 (3) 0.48
Йовелич Деян 10 (2) 0.34
Грандсир Самуэль 3 0.1
Альварес Эфраин 3 0.1
Равелсон Райан 3 0.1
Коста Дуглас 3 0.1
Васкес Виктор II 2 0.07
Дельгадо Марко 2 (1) 0.07
Пуч Рикард 2 (1) 0.07
Кабрал Кевин 1 0.03
Кьестан Саша 1 (1) 0.03
Daniel Aguirre 1 0.03
Кулибали Сега 1 0.03
Эдвардс Рахим 0 0
Араухо Хулиан 0 0
Уильямс Дэррик 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьюл Алекс 8 0
Циммерман Уолкер 6 1
Леаль Рэндэлл 7 0
Ловитц Дэниел 6 0
Годой Анибал 5 0
Маккарти Дакс 3 1
Сапонг Чарльз 4 0
Мукхтар Хани 4 0
Анунга Брайан 4 0
Дэвис Шон II 4 0
Миллер Эрик 3 0
Вашингтон Тейлор 3 0
Хакенсон Люк 3 0
David Romney 2 0
Зубак Итан 2 0
Махер Джек 2 0
Банбери Тил 1 0
Мур Шакелл 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 8 0
Уильямс Дэррик 7 0
Депай Ник 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Чичарито 5 0
Эдвардс Рахим 5 0
Гаспер Чейз 5 0
Араухо Хулиан 5 0
Коста Дуглас 3 1
Равелсон Райан 4 0
Васкес Виктор II 3 0
Бругман Гастон 3 0
Грандсир Самуэль 3 0
Йовелич Деян 3 0
Кабрал Кевин 1 1
Альварес Эфраин 2 0
Леердам Келвин 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Завалета Эрик 1 0
Пуч Рикард 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
16
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
1
3%
5
31%
1-15
7
24%
1
6%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
4
14%
3
19%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
5
17%
7
44%
76-90

Пропущено

19
21
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
4
21%
5
24%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
4
21%
5
24%
61-75
4
21%
4
19%
76-90

Забито

20
30
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
5
25%
6
20%
1-15
6
30%
2
7%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
3
15%
3
10%
61-75
1
5%
12
40%
76-90

Пропущено

19
23
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
5%
6
26%
1-15
4
21%
2
9%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
5
26%
3
13%
46-60
3
16%
5
22%
61-75
6
32%
2
9%
76-90

Забито

49
46
27 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 15
4 Не забивали 6
6
12%
11
24%
1-15
13
27%
3
7%
16-30
8
16%
4
9%
31-45
7
14%
6
13%
46-60
9
18%
3
7%
61-75
6
12%
19
41%
76-90

Пропущено

38
44
12 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
1
3%
8
18%
1-15
8
21%
7
16%
16-30
3
8%
8
18%
31-45
9
24%
5
11%
46-60
7
18%
10
23%
61-75
10
26%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Остин 3:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Даллас 4:0
Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Нэшвилл - Торонто 3:4 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:0 31 17 10 4 63 - 21 61
2. Клёб де Фут Монреаль 30 16 5 9 55 - 47 53
3. Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 31 14 8 9 47 - 37 50
4. Нью-Йорк Сити 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Орландо Сити 0:0 29 12 7 10 35 - 40 43
6. Коламбус Кру 28 9 14 5 39 - 31 41
7. Цинциннати 0:0 30 9 13 8 48 - 49 40
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 30 9 11 10 43 - 44 38
9. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
10. Торонто 0:0 31 9 8 14 47 - 53 35
11. Шарлотт 30 11 2 17 35 - 46 35
12. Атланта Юнайтед 0:0 30 8 10 12 41 - 48 34
13. Чикаго Файр 29 8 8 13 28 - 38 32
14. Ди Си Юнайтед 29 7 5 17 32 - 59 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 28 18 3 7 57 - 32 57
2. Остин 29 15 6 8 60 - 42 51
3. Нэшвилл 31 12 10 9 49 - 38 46
4. Даллас 30 12 10 8 43 - 33 46
5. Миннесота Юнайтед 29 13 5 11 44 - 43 44
6. Реал Солт-Лейк 29 11 9 9 38 - 38 42
7. Портленд Тимберс 30 10 12 8 49 - 47 42
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 11 7 11 47 - 43 40
9. Сиэтл Саундерс 29 11 3 15 40 - 40 36
10. Ванкувер Уайткэпс 29 9 7 13 32 - 51 34
11. Колорадо Рэпидс 29 8 9 12 38 - 50 33
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 29 7 10 12 44 - 55 31
13. Спортинг Канзас-Сити 29 8 6 15 33 - 51 30
14. Хьюстон Динамо 29 8 5 16 36 - 48 29

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:0 16 10 6 0 40 - 8 36
2. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
3. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
4. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
5. Атланта Юнайтед 0:0 15 7 5 3 26 - 20 26
6. Клёб де Фут Монреаль 15 7 3 5 26 - 19 24
7. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Торонто 0:0 16 7 3 6 30 - 28 24
9. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
10. Цинциннати 0:0 16 5 7 4 29 - 24 22
11. Орландо Сити 0:0 14 7 0 7 20 - 26 21
12. Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 16 5 5 6 24 - 22 20
13. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Портленд Тимберс 15 7 6 2 26 - 17 27
5. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
6. Сиэтл Саундерс 14 8 1 5 23 - 16 25
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
11. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 14 6 5 3 26 - 23 23
13. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 0:0 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 0:0 15 5 7 3 15 - 14 22
5. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
6. Коламбус Кру 14 3 9 2 20 - 20 18
7. Цинциннати 0:0 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 15 3 5 7 23 - 30 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Торонто 0:0 15 2 5 8 17 - 25 11
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 0:0 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 15 8 2 5 23 - 21 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 4 4 6 17 - 20 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 15 3 5 7 15 - 26 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Ванкувер Уайткэпс 15 2 4 9 14 - 32 10
11. Спортинг Канзас-Сити 15 2 4 9 16 - 35 10
12. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 15 1 5 9 18 - 32 8
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нэшвилл Мукхтар Хани 22 5 7
2. Остин Дриусси Себастьян 20 3 5
3. Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 18 5 4
4. Даллас Феррейра Хесус 16 0 5
5. Цинциннати Васкес Брэндон 16 0 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 10 1
2. Орландо Сити Янссон Робин 10 1
3. Остин Даниэль Перейра 8 2
4. Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 8 2
5. Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 11 0
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нэшвилл 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     