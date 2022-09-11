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США: МЛС
2022


Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
2:1
Конец матча
Нью-Инглэнд Революшн
0'
0:1
53' Гол
Макнамара Томас
1:1
58' Гол
Кассерес Кристиан
2:1
78' Пенальти
Морган Льюис
81' Желтая карточка
Боу Густаво
90' Желтая карточка
Кларк Кейден
90'+6
1
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
4
Рейес
Андрес
75
Эдельман
Даниэль
23
Кассерес
Кристиан
47
Толкин
Джон
82
Лима
Лукас
II
11
Elias
Manoel
10
Морган
Льюис
99
Петрович
Джордже
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
15
Бай
Брэндон
23
Белл
Джон
29
Noel
Buck
13
Maciel
8
Полстер
Мэтт
26
Макнамара
Томас
7
Боу
Густаво
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-3
Нью-Инглэнд Революшн
5-4-1

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 17 побед

40 матчей

35%
27.5%
37.5%
14 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

27.5%
42.5%
30%
11 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
17.5%
42.5%
16 побед 7 ничьих 17 побед

История матчей

М
0:1
М
2:3
М
3:2
М
3:1
М
1:0
М
1:1
М
1:1
ОК
2:3
М
1:0
М
2:0
М
2:1
ОК
0:1
М
2:3
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
2:1
М
4:1
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
0:2
М
2:2
ОК
4:2
М
1:1
М
4:1
М
1:1
М
2:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
3:2
ОК
3:0
М
1:1
М
4:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 14 (6) 0.45
Лима Лукас II 5 0.16
Климала Патрик 5 (2) 0.16
Лонг Аарон 4 0.13
Барлоу Том 3 (1) 0.1
Кассерес Кристиан 2 0.06
Фернандес Омир 2 0.06
Харпер Кэмерон 2 0.06
Йервуд Дрю 2 0.06
Serge Ngoma 2 0.06
Толкин Джон 1 0.03
Кларк Кейден 1 0.03
Эдельман Даниэль 1 0.03
Амайя Фрэнки 0 0
Нилис Дилан 0 0
Elias Manoel 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 7 0.23
Боу Густаво 7 (1) 0.23
Хиль Карлес 6 (3) 0.2
Макнамара Томас 4 0.13
Бай Брэндон 2 0.07
Ллетгет Себастьян 2 0.07
Боатенг Эммануль II 2 0.07
Dylan Borrero 2 0.07
Полстер Мэтт 2 0.07
Ренникс Джастин 2 0.07
Джонс Дехуан 1 0.03
Алтидор Жози 1 0.03
Каптум Вилфрид 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Ривера Дамьен 1 0.03
Белл Джон 1 0.03
Noel Buck 1 0.03
Maciel 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассерес Кристиан 9 0
Нилис Шон 7 1
Нилис Дилан 6 1
Толкин Джон 7 0
Йервуд Дрю 5 1
Климала Патрик 6 0
Эдвардс Томас 6 0
Амайя Фрэнки 4 1
Харпер Кэмерон 5 0
Лонг Аарон 4 0
Данкан Кайл 2 1
Карлос Мигел Коронел 2 0
Флетчер Эшли 2 0
Барлоу Том 2 0
Кларк Кейден 2 0
Морган Льюис 1 0
Лима Лукас II 1 0
Фернандес Омир 1 0
Эдельман Даниэль 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макнамара Томас 6 0
Полстер Мэтт 6 0
Фаррелл Эндрю 4 1
Кесслер Генри 5 0
Боу Густаво 4 0
Джонс Дехуан 4 0
Букса Адам 2 1
Хиль Карлес 3 0
Каптум Вилфрид 3 0
Бай Брэндон 3 0
Макоун Кристиан 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Dylan Borrero 1 0
Ривера Дамьен 1 0
Noel Buck 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
23
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
4
18%
2
9%
1-15
3
14%
5
22%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
6
27%
5
22%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
5
23%
4
17%
76-90

Пропущено

24
30
6 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
1
4%
3
10%
1-15
3
13%
5
17%
16-30
2
8%
5
17%
31-45
5
21%
7
23%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
9
38%
6
20%
76-90

Забито

22
22
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
3
14%
3
14%
1-15
5
23%
3
14%
16-30
4
18%
4
18%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
4
18%
7
32%
61-75
3
14%
3
14%
76-90

Пропущено

16
12
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
5
31%
6
50%
76-90

Забито

44
45
20 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 18
11 Не забивали 5
7
16%
5
11%
1-15
8
18%
8
18%
16-30
5
11%
7
16%
31-45
9
20%
7
16%
46-60
7
16%
11
24%
61-75
8
18%
7
16%
76-90

Пропущено

40
42
12 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 20
1
3%
5
12%
1-15
6
15%
6
14%
16-30
5
13%
7
17%
31-45
6
15%
7
17%
46-60
8
20%
5
12%
61-75
14
35%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 31 18 9 4 68 - 22 63
2. Клёб де Фут Монреаль 30 16 5 9 55 - 47 53
3. Нью-Йорк Ред Буллз 31 14 8 9 47 - 37 50
4. Нью-Йорк Сити 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Цинциннати 30 10 12 8 54 - 49 42
6. Орландо Сити 29 12 6 11 36 - 45 42
7. Коламбус Кру 28 9 14 5 39 - 31 41
8. Нью-Инглэнд Революшн 30 9 11 10 43 - 44 38
9. Атланта Юнайтед 30 9 9 12 45 - 50 36
10. Интер Майами 29 10 6 13 36 - 49 36
11. Чикаго Файр 30 9 8 13 31 - 39 35
12. Шарлотт 30 11 2 17 35 - 46 35
13. Торонто 31 9 7 15 49 - 57 34
14. Ди Си Юнайтед 0:0 30 7 6 17 32 - 59 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:2 29 18 3 8 58 - 34 57
2. Остин 30 15 6 9 60 - 45 51
3. Даллас 2:1 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 31 12 10 9 49 - 38 46
5. Миннесота Юнайтед 0:0 30 13 6 11 44 - 43 45
6. Реал Солт-Лейк 0:0 30 11 10 9 38 - 38 43
7. Портленд Тимберс 0:0 31 10 13 8 49 - 47 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 11 7 11 47 - 43 40
9. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
10. Колорадо Рэпидс 2:1 30 9 9 12 40 - 51 36
11. Ванкувер Уайткэпс 1:2 30 9 7 14 33 - 53 34
12. Спортинг Канзас-Сити 0:0 30 8 7 15 33 - 51 31
13. Хьюстон Динамо 0:0 30 8 6 16 36 - 48 30
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 29 7 9 13 44 - 61 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Атланта Юнайтед 15 8 4 3 30 - 22 28
3. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
4. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
5. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
6. Клёб де Фут Монреаль 15 7 3 5 26 - 19 24
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
10. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
11. Чикаго Файр 15 6 4 5 15 - 13 22
12. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 0:0 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:2 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 2:1 16 9 4 3 26 - 14 31
3. Колорадо Рэпидс 2:1 15 8 5 2 25 - 14 29
4. Реал Солт-Лейк 0:0 15 8 5 2 23 - 12 29
5. Портленд Тимберс 0:0 16 7 7 2 26 - 17 28
6. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 0:0 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
11. Ванкувер Уайткэпс 1:2 14 7 3 4 18 - 19 24
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23
13. Спортинг Канзас-Сити 0:0 14 6 2 6 17 - 16 20
14. Хьюстон Динамо 0:0 15 5 5 5 20 - 18 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
6. Коламбус Кру 14 3 9 2 20 - 20 18
7. Цинциннати 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 5 7 23 - 30 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Ди Си Юнайтед 0:0 15 3 2 10 14 - 33 11
11. Торонто 15 2 4 9 19 - 29 10
12. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Миннесота Юнайтед 0:0 15 6 2 7 20 - 24 20
4. Лос-Анджелес 1:2 14 6 1 7 22 - 21 19
5. Даллас 2:1 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 4 4 6 17 - 20 16
7. Портленд Тимберс 0:0 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 0:0 15 3 5 7 15 - 26 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 0:0 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 0:0 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 1:2 16 2 4 10 15 - 34 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 1 4 10 18 - 38 7
14. Колорадо Рэпидс 2:1 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нэшвилл Мукхтар Хани 22 5 7
2. Остин Дриусси Себастьян 20 3 5
3. Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 19 6 6
4. Цинциннати Васкес Брэндон 16 0 5
5. Даллас Феррейра Хесус 16 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 10 1
2. Орландо Сити Янссон Робин 10 1
3. Остин Даниэль Перейра 8 2
4. Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 8 2
5. Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 11 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    95'
    Кейден Кларк получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Морган Льюис уходит с поля. Дилан Нилис выходит вместо него
  • 83'
    Джон Белл уходит с поля. Хиль Начо выходит вместо него
  • Желтая карточка
    81'
    Боу Густаво получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Масиэл уходит с поля. Вриони Джакомо выходит вместо него
  • 80'
    Макнамара Томас уходит с поля. Каптум Вилфрид выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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