Стадион: Ред Булл Арена
2:1
Конец матча
0'
0:1
53' ГолМакнамара Томас
1:1
58' ГолКассерес Кристиан
2:1
78' ПенальтиМорган Льюис
81' Желтая карточкаБоу Густаво
90' Желтая карточкаКларк Кейден
90'+6
Ход матча
53'
0:1
58'
78'
2:1
80'
81'
90'
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
47
Толкин
Джон
11
Elias
Manoel
10
Морган
Льюис
24
Джонс
Дехуан
15
Бай
Брэндон
23
Белл
Джон
29
Noel
Buck
13
Maciel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Толкин ДжонПолузащитник
-
82 Лима ЛукасНападающий
-
11 Elias ManoelНападающий
-
10 Морган ЛьюисНападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
98 Ндам ХассанЗащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
-
15 Бай БрэндонЗащитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
-
29 Noel BuckПолузащитник
-
13 MacielПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хиль НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Арена
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 17 побед
40 матчей
35%
27.5%
37.5%
14 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
27.5%
42.5%
30%
11 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
17.5%
42.5%
16 побед 7 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|14 (6)
|0.45
|Лима Лукас II
|5
|0.16
|Климала Патрик
|5 (2)
|0.16
|Лонг Аарон
|4
|0.13
|Барлоу Том
|3 (1)
|0.1
|Кассерес Кристиан
|2
|0.06
|Фернандес Омир
|2
|0.06
|Харпер Кэмерон
|2
|0.06
|Йервуд Дрю
|2
|0.06
|Serge Ngoma
|2
|0.06
|Толкин Джон
|1
|0.03
|Кларк Кейден
|1
|0.03
|Эдельман Даниэль
|1
|0.03
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Elias Manoel
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|7
|0.23
|Боу Густаво
|7 (1)
|0.23
|Хиль Карлес
|6 (3)
|0.2
|Макнамара Томас
|4
|0.13
|Бай Брэндон
|2
|0.07
|Ллетгет Себастьян
|2
|0.07
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.07
|Dylan Borrero
|2
|0.07
|Полстер Мэтт
|2
|0.07
|Ренникс Джастин
|2
|0.07
|Джонс Дехуан
|1
|0.03
|Алтидор Жози
|1
|0.03
|Каптум Вилфрид
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Ривера Дамьен
|1
|0.03
|Белл Джон
|1
|0.03
|Noel Buck
|1
|0.03
|Maciel
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассерес Кристиан
|9
|0
|Нилис Шон
|7
|1
|Нилис Дилан
|6
|1
|Толкин Джон
|7
|0
|Йервуд Дрю
|5
|1
|Климала Патрик
|6
|0
|Эдвардс Томас
|6
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|1
|Харпер Кэмерон
|5
|0
|Лонг Аарон
|4
|0
|Данкан Кайл
|2
|1
|Карлос Мигел Коронел
|2
|0
|Флетчер Эшли
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Кларк Кейден
|2
|0
|Морган Льюис
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
|Эдельман Даниэль
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макнамара Томас
|6
|0
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Фаррелл Эндрю
|4
|1
|Кесслер Генри
|5
|0
|Боу Густаво
|4
|0
|Джонс Дехуан
|4
|0
|Букса Адам
|2
|1
|Хиль Карлес
|3
|0
|Каптум Вилфрид
|3
|0
|Бай Брэндон
|3
|0
|Макоун Кристиан
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Ривера Дамьен
|1
|0
|Noel Buck
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
23
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
4
18%
2
9%
1-15
3
14%
5
22%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
6
27%
5
22%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
5
23%
4
17%
76-90
Пропущено
24
30
6 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
1
4%
3
10%
1-15
3
13%
5
17%
16-30
2
8%
5
17%
31-45
5
21%
7
23%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
9
38%
6
20%
76-90
Забито
22
22
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
3
14%
3
14%
1-15
5
23%
3
14%
16-30
4
18%
4
18%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
4
18%
7
32%
61-75
3
14%
3
14%
76-90
Пропущено
16
12
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
5
31%
6
50%
76-90
Забито
44
45
20 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 18
11 Не забивали 5
7
16%
5
11%
1-15
8
18%
8
18%
16-30
5
11%
7
16%
31-45
9
20%
7
16%
46-60
7
16%
11
24%
61-75
8
18%
7
16%
76-90
Пропущено
40
42
12 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 20
1
3%
5
12%
1-15
6
15%
6
14%
16-30
5
13%
7
17%
31-45
6
15%
7
17%
46-60
8
20%
5
12%
61-75
14
35%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|31
|18
|9
|4
|68 - 22
|63
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|30
|16
|5
|9
|55 - 47
|53
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|14
|8
|9
|47 - 37
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|31
|13
|7
|11
|51 - 39
|46
|5.
|Цинциннати
|30
|10
|12
|8
|54 - 49
|42
|6.
|Орландо Сити
|29
|12
|6
|11
|36 - 45
|42
|7.
|Коламбус Кру
|28
|9
|14
|5
|39 - 31
|41
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|9
|11
|10
|43 - 44
|38
|9.
|Атланта Юнайтед
|30
|9
|9
|12
|45 - 50
|36
|10.
|Интер Майами
|29
|10
|6
|13
|36 - 49
|36
|11.
|Чикаго Файр
|30
|9
|8
|13
|31 - 39
|35
|12.
|Шарлотт
|30
|11
|2
|17
|35 - 46
|35
|13.
|Торонто
|31
|9
|7
|15
|49 - 57
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|30
|7
|6
|17
|32 - 59
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:2
|29
|18
|3
|8
|58 - 34
|57
|2.
|Остин
|30
|15
|6
|9
|60 - 45
|51
|3.
|Даллас
|2:1
|31
|13
|10
|8
|45 - 34
|49
|4.
|Нэшвилл
|31
|12
|10
|9
|49 - 38
|46
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|30
|13
|6
|11
|44 - 43
|45
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|30
|11
|10
|9
|38 - 38
|43
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|31
|10
|13
|8
|49 - 47
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|11
|7
|11
|47 - 43
|40
|9.
|Сиэтл Саундерс
|30
|12
|3
|15
|43 - 40
|39
|10.
|Колорадо Рэпидс
|2:1
|30
|9
|9
|12
|40 - 51
|36
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|30
|9
|7
|14
|33 - 53
|34
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|30
|8
|7
|15
|33 - 51
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|30
|8
|6
|16
|36 - 48
|30
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|29
|7
|9
|13
|44 - 61
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|4
|3
|30 - 22
|28
|3.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|33 - 18
|28
|4.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|5.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|7
|3
|5
|26 - 19
|24
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|8.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|10.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|11.
|Чикаго Файр
|15
|6
|4
|5
|15 - 13
|22
|12.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:2
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Даллас
|2:1
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|3.
|Колорадо Рэпидс
|2:1
|15
|8
|5
|2
|25 - 14
|29
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|15
|8
|5
|2
|23 - 12
|29
|5.
|Портленд Тимберс
|0:0
|16
|7
|7
|2
|26 - 17
|28
|6.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|7.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|6.
|Коламбус Кру
|14
|3
|9
|2
|20 - 20
|18
|7.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|19 - 25
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|3
|5
|7
|23 - 30
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|15
|3
|2
|10
|14 - 33
|11
|11.
|Торонто
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|12.
|Интер Майами
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
|13.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|15
|1
|5
|9
|15 - 28
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|15
|6
|2
|7
|20 - 24
|20
|4.
|Лос-Анджелес
|1:2
|14
|6
|1
|7
|22 - 21
|19
|5.
|Даллас
|2:1
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|16
|2
|4
|10
|15 - 34
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|1
|4
|10
|18 - 38
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|2:1
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|22
|5
|7
|2.
|Остин
|Дриусси Себастьян
|20
|3
|5
|3.
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|19
|6
|6
|4.
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16
|0
|5
|5.
|Даллас
|Феррейра Хесус
|16
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|10
|1
|2.
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|10
|1
|3.
|Остин
|Даниэль Перейра
|8
|2
|4.
|Портленд Тимберс
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|11
|0