Стадион: Bank of America Stadium
1:0
Первый тайм: 13'
Ход матча
5'
1:0
20
Джонс
Деррик
12
Риос
Даниэль
24
Грей
Тэйвон
80
Хаак
Джастин
43
Talles
Magno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Риос ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
15 Ben Bender
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Talles MagnoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
-
30 Овусу СэмюэлПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
История личных встреч
Шарлотт
Нью-Йорк Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|8
|0.28
|Шиньяшики Андре
|5
|0.17
|Ben Bender
|3
|0.1
|Рейна Йорди
|3
|0.1
|Фухс Кристиан
|3 (3)
|0.1
|Руис Серхио
|1
|0.03
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0.03
|Бронико Брандт
|1
|0.03
|Quinn McNeill
|1
|0.03
|Джонс Деррик
|1
|0.03
|Guzman Corujo
|1
|0.03
|Adam Armour
|1
|0.03
|Юзвяк Камиль
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (5)
|0.43
|Перейра Габриэл
|7
|0.23
|Эбер Араужо
|7 (1)
|0.23
|Talles Magno
|6 (1)
|0.2
|Хавьер Тиаго
|5
|0.17
|Родригес Сантьяго
|3
|0.1
|Калленс Александр
|3
|0.1
|Моралес Максимильяно
|2
|0.07
|Паркс Китон
|2
|0.07
|Шано Максим
|1
|0.03
|Глостер Кристофер
|1
|0.03
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
|Грей Тэйвон
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алсивар Хорди
|5
|0
|Фухс Кристиан
|3
|1
|Cristian Jonatan Ortiz
|4
|0
|Юзвяк Камиль
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Guzman Corujo
|4
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Свидерски Кароль
|2
|0
|Джонс Деррик
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Orrin McKinze Gaines
|2
|0
|Quinn McNeill
|2
|0
|Рейна Йорди
|1
|0
|Риос Даниэль
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
|Ben Bender
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моралес Альфредо
|8
|1
|Родригес Сантьяго
|9
|0
|Кастельянос Валентин
|9
|0
|Асеведо Николас
|7
|0
|Шано Максим
|5
|0
|Калленс Александр
|5
|0
|Мартинс Тьяго II
|3
|1
|Амундсен Мальте
|4
|0
|Моралес Максимильяно
|3
|0
|Хаак Джастин
|3
|0
|Паркс Китон
|2
|0
|Talles Magno
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Перейра Габриэл
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Зелалем Гедион
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
|Vuk Latinovich
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
18
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
24 Не забивали 19
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
2
18%
7
39%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
36%
2
11%
61-75
3
27%
2
11%
76-90
Пропущено
24
20
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
6
25%
5
25%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
1
4%
3
15%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
7
29%
29%
4
20%
61-75
3
13%
4
20%
76-90
Забито
10
34
4 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 9
22 Не забивали 17
3
30%
6
18%
1-15
0
0%
5
15%
16-30
1
10%
5
15%
31-45
1
10%
8
24%
46-60
2
20%
5
15%
61-75
3
30%
5
15%
76-90
Пропущено
35
17
16 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
5
14%
3
18%
1-15
4
11%
3
18%
16-30
7
20%
1
6%
31-45
7
20%
3
18%
46-60
5
14%
1
6%
61-75
7
20%
6
35%
76-90
Забито
21
52
8 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 25
5 Забивали первыми 15
17 Не забивали 6
4
19%
7
13%
1-15
1
5%
8
15%
16-30
3
14%
12
23%
31-45
1
5%
11
21%
46-60
6
29%
7
13%
61-75
6
29%
7
13%
76-90
Пропущено
59
37
25 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 18
23 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 16
11
19%
8
22%
1-15
6
10%
7
19%
16-30
8
14%
4
11%
31-45
12
20%
3
8%
46-60
12
20%
5
14%
61-75
10
17%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Цинциннати - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Торонто 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3
Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|30
|17
|9
|4
|63 - 21
|60
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|30
|16
|5
|9
|55 - 47
|53
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|13
|8
|9
|45 - 36
|47
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:1
|31
|13
|7
|11
|51 - 39
|46
|5.
|Орландо Сити
|28
|12
|6
|10
|35 - 40
|42
|6.
|Коламбус Кру
|28
|9
|14
|5
|39 - 31
|41
|7.
|Цинциннати
|29
|9
|12
|8
|48 - 49
|39
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|29
|9
|11
|9
|42 - 42
|38
|9.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|10.
|Шарлотт
|1:0
|30
|11
|2
|17
|35 - 46
|35
|11.
|Торонто
|30
|9
|7
|14
|47 - 53
|34
|12.
|Атланта Юнайтед
|29
|8
|9
|12
|41 - 48
|33
|13.
|Чикаго Файр
|29
|8
|8
|13
|28 - 38
|32
|14.
|Ди Си Юнайтед
|29
|7
|5
|17
|32 - 59
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|28
|18
|3
|7
|57 - 32
|57
|2.
|Остин
|29
|15
|6
|8
|60 - 42
|51
|3.
|Даллас
|30
|12
|10
|8
|43 - 33
|46
|4.
|Нэшвилл
|30
|12
|9
|9
|48 - 37
|45
|5.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|5
|11
|44 - 43
|44
|6.
|Реал Солт-Лейк
|29
|11
|9
|9
|38 - 38
|42
|7.
|Портленд Тимберс
|30
|10
|12
|8
|49 - 47
|42
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|28
|11
|6
|11
|46 - 42
|39
|9.
|Сиэтл Саундерс
|29
|11
|3
|15
|40 - 40
|36
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|29
|9
|7
|13
|32 - 51
|34
|11.
|Колорадо Рэпидс
|29
|8
|9
|12
|38 - 50
|33
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|8
|6
|15
|33 - 51
|30
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|28
|7
|9
|12
|44 - 55
|30
|14.
|Хьюстон Динамо
|29
|8
|5
|16
|36 - 48
|29
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|15
|10
|5
|0
|40 - 8
|35
|2.
|Нью-Йорк Сити
|0:1
|15
|8
|4
|3
|33 - 18
|28
|3.
|Шарлотт
|1:0
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|4.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|5.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|7
|3
|5
|26 - 19
|24
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|8.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|9.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|10.
|Цинциннати
|15
|5
|6
|4
|29 - 24
|21
|11.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|12.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|4
|5
|6
|22 - 21
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Портленд Тимберс
|15
|7
|6
|2
|26 - 17
|27
|5.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|6.
|Сиэтл Саундерс
|14
|8
|1
|5
|23 - 16
|25
|7.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|8.
|Миннесота Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|11.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|28 - 18
|23
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|0:1
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|6.
|Коламбус Кру
|14
|3
|9
|2
|20 - 20
|18
|7.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|19 - 25
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|1:0
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|15
|1
|5
|9
|15 - 28
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|2
|4
|9
|14 - 32
|10
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|2
|4
|9
|16 - 35
|10
|12.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|21
|4
|7
|2.
|Остин
|Дриусси Себастьян
|20
|3
|5
|3.
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|18
|5
|4
|4.
|Даллас
|Феррейра Хесус
|16
|0
|5
|5.
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16
|0
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|10
|1
|2.
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|10
|1
|3.
|Остин
|Даниэль Перейра
|8
|2
|4.
|Портленд Тимберс
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|11
|0