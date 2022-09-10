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США: МЛС
2022


Стадион:
Шарлотт
1:0
Первый тайм: 13'
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
5' Гол
Риос Даниэль

Ход матча

5'
Риос Даниэль
(Свидерски Кароль)
1:0
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.35
3.48
3.10
Все Коэффициенты
1
Кахлина
Кристиян
25
Аффул
Харрисон
21
Маланда
Адилсон
5
Уолкс
Антон
22
Фухс
Кристиан
13
Бронико
Брандт
20
Джонс
Деррик
7
Юзвяк
Камиль
18
Kerwin
Vargas
11
Свидерски
Кароль
12
Риос
Даниэль
1
Джонсон
Шон
32
Vuk
Latinovich
24
Грей
Тэйвон
6
Калленс
Александр
21
Жассон
Андрес
80
Хаак
Джастин
23
Зелалем
Гедион
12
Амундсен
Мальте
38
Перейра
Габриэл
43
Talles
Magno
8
Хавьер
Тиаго
Шарлотт
4-3-3
Нью-Йорк Сити
3-4-3

История личных встреч

Шарлотт
Нью-Йорк Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 8 0.28
Шиньяшики Андре 5 0.17
Ben Bender 3 0.1
Рейна Йорди 3 0.1
Фухс Кристиан 3 (3) 0.1
Руис Серхио 1 0.03
Orrin McKinze Gaines 1 0.03
Бронико Брандт 1 0.03
Quinn McNeill 1 0.03
Джонс Деррик 1 0.03
Guzman Corujo 1 0.03
Adam Armour 1 0.03
Юзвяк Камиль 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (5) 0.43
Перейра Габриэл 7 0.23
Эбер Араужо 7 (1) 0.23
Talles Magno 6 (1) 0.2
Хавьер Тиаго 5 0.17
Родригес Сантьяго 3 0.1
Калленс Александр 3 0.1
Моралес Максимильяно 2 0.07
Паркс Китон 2 0.07
Шано Максим 1 0.03
Глостер Кристофер 1 0.03
Моралес Альфредо 0 0
Амундсен Мальте 0 0
Грей Тэйвон 0 0
Жассон Андрес 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алсивар Хорди 5 0
Фухс Кристиан 3 1
Cristian Jonatan Ortiz 4 0
Юзвяк Камиль 4 0
Бронико Брандт 4 0
Guzman Corujo 4 0
Аффул Харрисон 3 0
Свидерски Кароль 2 0
Джонс Деррик 2 0
Руис Серхио 2 0
Франко Алан 2 0
Orrin McKinze Gaines 2 0
Quinn McNeill 2 0
Рейна Йорди 1 0
Риос Даниэль 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Chris Hegardt 1 0
Ben Bender 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моралес Альфредо 8 1
Родригес Сантьяго 9 0
Кастельянос Валентин 9 0
Асеведо Николас 7 0
Шано Максим 5 0
Калленс Александр 5 0
Мартинс Тьяго II 3 1
Амундсен Мальте 4 0
Моралес Максимильяно 3 0
Хаак Джастин 3 0
Паркс Китон 2 0
Talles Magno 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Перейра Габриэл 1 0
Джонсон Шон 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0
Vuk Latinovich 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
18
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
24 Не забивали 19
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
2
18%
7
39%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
36%
2
11%
61-75
3
27%
2
11%
76-90

Пропущено

24
20
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
6
25%
5
25%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
1
4%
3
15%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
7
29%
29%
4
20%
61-75
3
13%
4
20%
76-90

Забито

10
34
4 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 9
22 Не забивали 17
3
30%
6
18%
1-15
0
0%
5
15%
16-30
1
10%
5
15%
31-45
1
10%
8
24%
46-60
2
20%
5
15%
61-75
3
30%
5
15%
76-90

Пропущено

35
17
16 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
5
14%
3
18%
1-15
4
11%
3
18%
16-30
7
20%
1
6%
31-45
7
20%
3
18%
46-60
5
14%
1
6%
61-75
7
20%
6
35%
76-90

Забито

21
52
8 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 25
5 Забивали первыми 15
17 Не забивали 6
4
19%
7
13%
1-15
1
5%
8
15%
16-30
3
14%
12
23%
31-45
1
5%
11
21%
46-60
6
29%
7
13%
61-75
6
29%
7
13%
76-90

Пропущено

59
37
25 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 18
23 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 16
11
19%
8
22%
1-15
6
10%
7
19%
16-30
8
14%
4
11%
31-45
12
20%
3
8%
46-60
12
20%
5
14%
61-75
10
17%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Цинциннати - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Торонто 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3
Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 30 17 9 4 63 - 21 60
2. Клёб де Фут Монреаль 30 16 5 9 55 - 47 53
3. Нью-Йорк Ред Буллз 30 13 8 9 45 - 36 47
4. Нью-Йорк Сити 0:1 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 28 9 14 5 39 - 31 41
7. Цинциннати 29 9 12 8 48 - 49 39
8. Нью-Инглэнд Революшн 29 9 11 9 42 - 42 38
9. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
10. Шарлотт 1:0 30 11 2 17 35 - 46 35
11. Торонто 30 9 7 14 47 - 53 34
12. Атланта Юнайтед 29 8 9 12 41 - 48 33
13. Чикаго Файр 29 8 8 13 28 - 38 32
14. Ди Си Юнайтед 29 7 5 17 32 - 59 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 28 18 3 7 57 - 32 57
2. Остин 29 15 6 8 60 - 42 51
3. Даллас 30 12 10 8 43 - 33 46
4. Нэшвилл 30 12 9 9 48 - 37 45
5. Миннесота Юнайтед 29 13 5 11 44 - 43 44
6. Реал Солт-Лейк 29 11 9 9 38 - 38 42
7. Портленд Тимберс 30 10 12 8 49 - 47 42
8. Лос-Анджелес Гэлакси 28 11 6 11 46 - 42 39
9. Сиэтл Саундерс 29 11 3 15 40 - 40 36
10. Ванкувер Уайткэпс 29 9 7 13 32 - 51 34
11. Колорадо Рэпидс 29 8 9 12 38 - 50 33
12. Спортинг Канзас-Сити 29 8 6 15 33 - 51 30
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 28 7 9 12 44 - 55 30
14. Хьюстон Динамо 29 8 5 16 36 - 48 29

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 0:1 15 8 4 3 33 - 18 28
3. Шарлотт 1:0 15 9 0 6 22 - 14 27
4. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
5. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
6. Клёб де Фут Монреаль 15 7 3 5 26 - 19 24
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
9. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
10. Цинциннати 15 5 6 4 29 - 24 21
11. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
12. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
13. Нью-Йорк Ред Буллз 15 4 5 6 22 - 21 17
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Портленд Тимберс 15 7 6 2 26 - 17 27
5. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
6. Сиэтл Саундерс 14 8 1 5 23 - 16 25
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
11. Нэшвилл 15 6 5 4 28 - 18 23
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23
13. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 0:1 16 5 3 8 18 - 21 18
6. Коламбус Кру 14 3 9 2 20 - 20 18
7. Цинциннати 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 1:0 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 15 8 2 5 23 - 21 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 15 3 5 7 15 - 26 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Ванкувер Уайткэпс 15 2 4 9 14 - 32 10
11. Спортинг Канзас-Сити 15 2 4 9 16 - 35 10
12. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нэшвилл Мукхтар Хани 21 4 7
2. Остин Дриусси Себастьян 20 3 5
3. Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 18 5 4
4. Даллас Феррейра Хесус 16 0 5
5. Цинциннати Васкес Брэндон 16 0 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 10 1
2. Орландо Сити Янссон Робин 10 1
3. Остин Даниэль Перейра 8 2
4. Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 8 2
5. Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 11 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Риос Даниэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.35
3.48
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити онлайн

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Шарлотт
Нью-Йорк Сити
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