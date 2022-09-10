  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС
2022


Стадион:
Шарлотт
1:0
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
5' Гол
Риос Даниэль
47' Желтая карточка
Жассон Андрес
56' Красная карточка
Фухс Кристиан
74' Желтая карточка
Родригес Сантьяго
90' Желтая карточка
Калленс Александр
90' Желтая карточка
Уолкс Антон
90' Желтая карточка
Бронико Брандт
90' Желтая карточка
Шиньяшики Андре
90'+10
1
Кахлина
Кристиян
25
Аффул
Харрисон
21
Маланда
Адилсон
5
Уолкс
Антон
22
Фухс
Кристиан
13
Бронико
Брандт
20
Джонс
Деррик
7
Юзвяк
Камиль
18
Kerwin
Vargas
11
Свидерски
Кароль
12
Риос
Даниэль
1
Джонсон
Шон
32
Vuk
Latinovich
24
Грей
Тэйвон
6
Калленс
Александр
21
Жассон
Андрес
80
Хаак
Джастин
23
Зелалем
Гедион
12
Амундсен
Мальте
38
Перейра
Габриэл
43
Talles
Magno
8
Хавьер
Тиаго
Шарлотт
4-3-3
Нью-Йорк Сити
3-4-3

История личных встреч

Шарлотт
Нью-Йорк Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 8 0.27
Шиньяшики Андре 5 0.17
Ben Bender 3 0.1
Рейна Йорди 3 0.1
Фухс Кристиан 3 (3) 0.1
Риос Даниэль 2 0.07
Руис Серхио 1 0.03
Orrin McKinze Gaines 1 0.03
Бронико Брандт 1 0.03
Quinn McNeill 1 0.03
Джонс Деррик 1 0.03
Guzman Corujo 1 0.03
Adam Armour 1 0.03
Юзвяк Камиль 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (5) 0.42
Перейра Габриэл 7 0.23
Эбер Араужо 7 (1) 0.23
Talles Magno 6 (1) 0.19
Хавьер Тиаго 5 0.16
Родригес Сантьяго 3 0.1
Калленс Александр 3 0.1
Моралес Максимильяно 2 0.06
Паркс Китон 2 0.06
Шано Максим 1 0.03
Глостер Кристофер 1 0.03
Моралес Альфредо 0 0
Амундсен Мальте 0 0
Грей Тэйвон 0 0
Жассон Андрес 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фухс Кристиан 3 2
Бронико Брандт 5 0
Алсивар Хорди 5 0
Cristian Jonatan Ortiz 4 0
Юзвяк Камиль 4 0
Guzman Corujo 4 0
Аффул Харрисон 3 0
Шиньяшики Андре 3 0
Свидерски Кароль 2 0
Джонс Деррик 2 0
Руис Серхио 2 0
Франко Алан 2 0
Orrin McKinze Gaines 2 0
Quinn McNeill 2 0
Рейна Йорди 1 0
Риос Даниэль 1 0
Уолкс Антон 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Chris Hegardt 1 0
Ben Bender 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Сантьяго 10 0
Моралес Альфредо 8 1
Кастельянос Валентин 9 0
Асеведо Николас 7 0
Калленс Александр 6 0
Шано Максим 5 0
Мартинс Тьяго II 3 1
Амундсен Мальте 4 0
Моралес Максимильяно 3 0
Хаак Джастин 3 0
Паркс Китон 2 0
Talles Magno 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Перейра Габриэл 1 0
Джонсон Шон 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Vuk Latinovich 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
24 Не забивали 20
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
2
17%
7
39%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
33%
2
11%
61-75
3
25%
2
11%
76-90

Пропущено

24
21
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
6
25%
6
29%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
1
4%
3
14%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
7
29%
29%
4
19%
61-75
3
13%
4
19%
76-90

Забито

10
34
4 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
3
30%
6
18%
1-15
0
0%
5
15%
16-30
1
10%
5
15%
31-45
1
10%
8
24%
46-60
2
20%
5
15%
61-75
3
30%
5
15%
76-90

Пропущено

35
17
16 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
5
14%
3
18%
1-15
4
11%
3
18%
16-30
7
20%
1
6%
31-45
7
20%
3
18%
46-60
5
14%
1
6%
61-75
7
20%
6
35%
76-90

Забито

22
52
9 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 15
17 Не забивали 7
5
23%
7
13%
1-15
1
5%
8
15%
16-30
3
14%
12
23%
31-45
1
5%
11
21%
46-60
6
27%
7
13%
61-75
6
27%
7
13%
76-90

Пропущено

59
38
25 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 18
23 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 17
11
19%
9
24%
1-15
6
10%
7
18%
16-30
8
14%
4
11%
31-45
12
20%
3
8%
46-60
12
20%
5
13%
61-75
10
17%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Цинциннати - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Торонто 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3
Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 30 17 9 4 63 - 21 60
2. Клёб де Фут Монреаль 30 16 5 9 55 - 47 53
3. Нью-Йорк Ред Буллз 30 13 8 9 45 - 36 47
4. Нью-Йорк Сити 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 28 9 14 5 39 - 31 41
7. Цинциннати 29 9 12 8 48 - 49 39
8. Нью-Инглэнд Революшн 29 9 11 9 42 - 42 38
9. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
10. Шарлотт 30 11 2 17 35 - 46 35
11. Торонто 30 9 7 14 47 - 53 34
12. Атланта Юнайтед 29 8 9 12 41 - 48 33
13. Чикаго Файр 29 8 8 13 28 - 38 32
14. Ди Си Юнайтед 29 7 5 17 32 - 59 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 28 18 3 7 57 - 32 57
2. Остин 29 15 6 8 60 - 42 51
3. Нэшвилл 1:0 31 13 9 9 49 - 37 48
4. Даллас 30 12 10 8 43 - 33 46
5. Миннесота Юнайтед 29 13 5 11 44 - 43 44
6. Реал Солт-Лейк 29 11 9 9 38 - 38 42
7. Портленд Тимберс 30 10 12 8 49 - 47 42
8. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 29 11 6 12 46 - 43 39
9. Сиэтл Саундерс 29 11 3 15 40 - 40 36
10. Ванкувер Уайткэпс 29 9 7 13 32 - 51 34
11. Колорадо Рэпидс 29 8 9 12 38 - 50 33
12. Спортинг Канзас-Сити 29 8 6 15 33 - 51 30
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 28 7 9 12 44 - 55 30
14. Хьюстон Динамо 29 8 5 16 36 - 48 29

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
3. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
4. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
5. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
6. Клёб де Фут Монреаль 15 7 3 5 26 - 19 24
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
9. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
10. Цинциннати 15 5 6 4 29 - 24 21
11. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
12. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
13. Нью-Йорк Ред Буллз 15 4 5 6 22 - 21 17
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Портленд Тимберс 15 7 6 2 26 - 17 27
5. Нэшвилл 1:0 16 7 5 4 29 - 18 26
6. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
7. Сиэтл Саундерс 14 8 1 5 23 - 16 25
8. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
9. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
10. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 15 7 3 5 30 - 23 24
11. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23
13. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
6. Коламбус Кру 14 3 9 2 20 - 20 18
7. Цинциннати 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 15 8 2 5 23 - 21 26
2. Нэшвилл 1:0 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 14 4 3 7 16 - 20 15
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 15 3 5 7 15 - 26 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Ванкувер Уайткэпс 15 2 4 9 14 - 32 10
11. Спортинг Канзас-Сити 15 2 4 9 16 - 35 10
12. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нэшвилл Мукхтар Хани 22 5 7
2. Остин Дриусси Себастьян 20 3 5
3. Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 18 5 4
4. Даллас Феррейра Хесус 16 0 5
5. Цинциннати Васкес Брэндон 16 0 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 10 1
2. Орландо Сити Янссон Робин 10 1
3. Остин Даниэль Перейра 8 2
4. Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 8 2
5. Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 11 0
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      УДАЛЕНИЕ! - Фухс Кристиан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      53'
      Фухс Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      47'
      Жассон Андрес получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Риос Даниэль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     