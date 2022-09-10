Стадион: Bank of America Stadium
1:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолРиос Даниэль
47' Желтая карточкаЖассон Андрес
56' Красная карточкаФухс Кристиан
74' Желтая карточкаРодригес Сантьяго
90' Желтая карточкаКалленс Александр
90' Желтая карточкаУолкс Антон
90' Желтая карточкаБронико Брандт
90' Желтая карточкаШиньяшики Андре
90'+10
Ход матча
5'
1:0
47'
56'
90'
90'
90'
20
Джонс
Деррик
12
Риос
Даниэль
24
Грей
Тэйвон
80
Хаак
Джастин
43
Talles
Magno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Риос ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
15 Ben Bender
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Talles MagnoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
-
30 Овусу СэмюэлПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
История личных встреч
Шарлотт
Нью-Йорк Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|8
|0.27
|Шиньяшики Андре
|5
|0.17
|Ben Bender
|3
|0.1
|Рейна Йорди
|3
|0.1
|Фухс Кристиан
|3 (3)
|0.1
|Риос Даниэль
|2
|0.07
|Руис Серхио
|1
|0.03
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0.03
|Бронико Брандт
|1
|0.03
|Quinn McNeill
|1
|0.03
|Джонс Деррик
|1
|0.03
|Guzman Corujo
|1
|0.03
|Adam Armour
|1
|0.03
|Юзвяк Камиль
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (5)
|0.42
|Перейра Габриэл
|7
|0.23
|Эбер Араужо
|7 (1)
|0.23
|Talles Magno
|6 (1)
|0.19
|Хавьер Тиаго
|5
|0.16
|Родригес Сантьяго
|3
|0.1
|Калленс Александр
|3
|0.1
|Моралес Максимильяно
|2
|0.06
|Паркс Китон
|2
|0.06
|Шано Максим
|1
|0.03
|Глостер Кристофер
|1
|0.03
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
|Грей Тэйвон
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фухс Кристиан
|3
|2
|Бронико Брандт
|5
|0
|Алсивар Хорди
|5
|0
|Cristian Jonatan Ortiz
|4
|0
|Юзвяк Камиль
|4
|0
|Guzman Corujo
|4
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Шиньяшики Андре
|3
|0
|Свидерски Кароль
|2
|0
|Джонс Деррик
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Orrin McKinze Gaines
|2
|0
|Quinn McNeill
|2
|0
|Рейна Йорди
|1
|0
|Риос Даниэль
|1
|0
|Уолкс Антон
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
|Ben Bender
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Сантьяго
|10
|0
|Моралес Альфредо
|8
|1
|Кастельянос Валентин
|9
|0
|Асеведо Николас
|7
|0
|Калленс Александр
|6
|0
|Шано Максим
|5
|0
|Мартинс Тьяго II
|3
|1
|Амундсен Мальте
|4
|0
|Моралес Максимильяно
|3
|0
|Хаак Джастин
|3
|0
|Паркс Китон
|2
|0
|Talles Magno
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Перейра Габриэл
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Зелалем Гедион
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Vuk Latinovich
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
24 Не забивали 20
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
2
17%
7
39%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
33%
2
11%
61-75
3
25%
2
11%
76-90
Пропущено
24
21
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
6
25%
6
29%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
1
4%
3
14%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
7
29%
29%
4
19%
61-75
3
13%
4
19%
76-90
Забито
10
34
4 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
3
30%
6
18%
1-15
0
0%
5
15%
16-30
1
10%
5
15%
31-45
1
10%
8
24%
46-60
2
20%
5
15%
61-75
3
30%
5
15%
76-90
Пропущено
35
17
16 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
5
14%
3
18%
1-15
4
11%
3
18%
16-30
7
20%
1
6%
31-45
7
20%
3
18%
46-60
5
14%
1
6%
61-75
7
20%
6
35%
76-90
Забито
22
52
9 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 15
17 Не забивали 7
5
23%
7
13%
1-15
1
5%
8
15%
16-30
3
14%
12
23%
31-45
1
5%
11
21%
46-60
6
27%
7
13%
61-75
6
27%
7
13%
76-90
Пропущено
59
38
25 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 18
23 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 17
11
19%
9
24%
1-15
6
10%
7
18%
16-30
8
14%
4
11%
31-45
12
20%
3
8%
46-60
12
20%
5
13%
61-75
10
17%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Цинциннати - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Торонто 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3
Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|30
|17
|9
|4
|63 - 21
|60
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|30
|16
|5
|9
|55 - 47
|53
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|13
|8
|9
|45 - 36
|47
|4.
|Нью-Йорк Сити
|31
|13
|7
|11
|51 - 39
|46
|5.
|Орландо Сити
|28
|12
|6
|10
|35 - 40
|42
|6.
|Коламбус Кру
|28
|9
|14
|5
|39 - 31
|41
|7.
|Цинциннати
|29
|9
|12
|8
|48 - 49
|39
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|29
|9
|11
|9
|42 - 42
|38
|9.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|10.
|Шарлотт
|30
|11
|2
|17
|35 - 46
|35
|11.
|Торонто
|30
|9
|7
|14
|47 - 53
|34
|12.
|Атланта Юнайтед
|29
|8
|9
|12
|41 - 48
|33
|13.
|Чикаго Файр
|29
|8
|8
|13
|28 - 38
|32
|14.
|Ди Си Юнайтед
|29
|7
|5
|17
|32 - 59
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|28
|18
|3
|7
|57 - 32
|57
|2.
|Остин
|29
|15
|6
|8
|60 - 42
|51
|3.
|Нэшвилл
|1:0
|31
|13
|9
|9
|49 - 37
|48
|4.
|Даллас
|30
|12
|10
|8
|43 - 33
|46
|5.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|5
|11
|44 - 43
|44
|6.
|Реал Солт-Лейк
|29
|11
|9
|9
|38 - 38
|42
|7.
|Портленд Тимберс
|30
|10
|12
|8
|49 - 47
|42
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|29
|11
|6
|12
|46 - 43
|39
|9.
|Сиэтл Саундерс
|29
|11
|3
|15
|40 - 40
|36
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|29
|9
|7
|13
|32 - 51
|34
|11.
|Колорадо Рэпидс
|29
|8
|9
|12
|38 - 50
|33
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|8
|6
|15
|33 - 51
|30
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|28
|7
|9
|12
|44 - 55
|30
|14.
|Хьюстон Динамо
|29
|8
|5
|16
|36 - 48
|29
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|15
|10
|5
|0
|40 - 8
|35
|2.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|33 - 18
|28
|3.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|4.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|5.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|7
|3
|5
|26 - 19
|24
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|8.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|9.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|10.
|Цинциннати
|15
|5
|6
|4
|29 - 24
|21
|11.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|12.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|4
|5
|6
|22 - 21
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Портленд Тимберс
|15
|7
|6
|2
|26 - 17
|27
|5.
|Нэшвилл
|1:0
|16
|7
|5
|4
|29 - 18
|26
|6.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|7.
|Сиэтл Саундерс
|14
|8
|1
|5
|23 - 16
|25
|8.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|9.
|Миннесота Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|6.
|Коламбус Кру
|14
|3
|9
|2
|20 - 20
|18
|7.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|19 - 25
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|15
|1
|5
|9
|15 - 28
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|2.
|Нэшвилл
|1:0
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|14
|4
|3
|7
|16 - 20
|15
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|2
|4
|9
|14 - 32
|10
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|2
|4
|9
|16 - 35
|10
|12.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|22
|5
|7
|2.
|Остин
|Дриусси Себастьян
|20
|3
|5
|3.
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|18
|5
|4
|4.
|Даллас
|Феррейра Хесус
|16
|0
|5
|5.
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16
|0
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|10
|1
|2.
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|10
|1
|3.
|Остин
|Даниэль Перейра
|8
|2
|4.
|Портленд Тимберс
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|11
|0