Стадион: Mercedes-Benz Stadium
0:0
Первый тайм: 8'
0'
15
Гутман
Эндрю
11
Леннон
Брукс
19
Араужо
Луис
13
Сейдич
Амар
19
Ларьи
Ричи
27
О'Нил
Шейн
14
Окелло
Нобл
20
Акинола
Айо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Защитник
-
11 Леннон БруксЗащитник
-
19 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Caleb Wiley
-
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ларьи РичиЗащитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Анри ДониэлЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Deandre Kerr
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Торонто
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|8 (1)
|0.27
|Ronaldo Morell
|7
|0.23
|Thiago Almada
|4
|0.13
|Араужо Луис
|4
|0.13
|Дуайер Доминик
|4
|0.13
|Гутман Эндрю
|3
|0.1
|Пурата Хуан Хосе
|3
|0.1
|Морено Марселино
|2
|0.07
|Леннон Брукс
|2
|0.07
|Alan Franco1
|1
|0.03
|Caleb Wiley
|1
|0.03
|Малрейни Джейк
|1
|0.03
|Соса Сантьяго
|1
|0.03
|Россетто Матеус
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Edwin Mosquera
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осорио Джонатан
|9
|0.29
|Хименес Хесус
|9
|0.29
|Бернардески Федерико
|7 (4)
|0.23
|Инсинье Лоренцо
|6
|0.19
|Посуэло Алехандро
|4 (1)
|0.13
|Брэдли Майкл
|3
|0.1
|Deandre Kerr
|3
|0.1
|Нельсон Джейден
|1
|0.03
|Kosi Thompson
|1
|0.03
|Кришито Доменико
|1
|0.03
|Акинола Айо
|1
|0.03
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.03
|Ларьи Ричи
|0
|0
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Кайе Марк-Энтони
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
|Ачара Ифунаньячи
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуайер Доминик
|5
|1
|Араужо Луис
|5
|0
|Ибарра Франко
|5
|0
|Морено Марселино
|4
|0
|Соса Сантьяго
|4
|0
|Гутман Эндрю
|4
|0
|Сейдич Амар
|4
|0
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Thiago Almada
|2
|1
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Пурата Хуан Хосе
|3
|0
|Alan Franco1
|3
|0
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Aiden McFadden
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
|Rocco Rios Novo
|1
|0
|Caleb Wiley
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|5
|1
|Осорио Джонатан
|5
|0
|Нельсон Джейден
|5
|0
|Lukas MacNaughton
|5
|0
|О'Нил Шейн
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|1
|Брэдли Майкл
|3
|0
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|Бернардески Федерико
|3
|0
|Ларьи Ричи
|3
|0
|Кришито Доменико
|2
|0
|Акинола Айо
|2
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Deandre Kerr
|2
|0
|Вестберг Квентин
|1
|0
|Мавинга Крис
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
18
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
5
19%
3
17%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
3
12%
3
17%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
8
31%
5
28%
76-90
Пропущено
20
24
13 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
6
30%
6
25%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
4
20%
5
21%
31-45
4
20%
7
29%
29%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
1
5%
2
8%
76-90
Забито
15
29
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
1
7%
6
21%
1-15
4
27%
1
3%
16-30
0
0%
7
24%
31-45
3
20%
3
10%
46-60
1
7%
6
21%
61-75
6
40%
6
21%
76-90
Пропущено
28
29
14 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
4
14%
1
3%
1-15
4
14%
8
28%
16-30
6
21%
8
28%
31-45
2
7%
6
21%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
8
29%
4
14%
76-90
Забито
41
47
16 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
6
15%
9
19%
1-15
7
17%
4
9%
16-30
3
7%
10
21%
31-45
5
12%
5
11%
46-60
6
15%
8
17%
61-75
14
34%
11
23%
76-90
Пропущено
48
53
27 В 1-м тайме 30
21 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 26
10
21%
7
13%
1-15
7
15%
10
19%
16-30
10
21%
13
25%
31-45
6
13%
13
25%
46-60
6
13%
4
8%
61-75
9
19%
6
11%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2
Торонто
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Нэшвилл - Торонто 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|31
|17
|10
|4
|63 - 21
|61
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|30
|16
|5
|9
|55 - 47
|53
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:1
|31
|14
|8
|9
|47 - 37
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|31
|13
|7
|11
|51 - 39
|46
|5.
|Орландо Сити
|0:0
|29
|12
|7
|10
|35 - 40
|43
|6.
|Коламбус Кру
|28
|9
|14
|5
|39 - 31
|41
|7.
|Цинциннати
|0:0
|30
|9
|13
|8
|48 - 49
|40
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|30
|9
|11
|10
|43 - 44
|38
|9.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|10.
|Торонто
|0:0
|31
|9
|8
|14
|47 - 53
|35
|11.
|Шарлотт
|30
|11
|2
|17
|35 - 46
|35
|12.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|30
|8
|10
|12
|41 - 48
|34
|13.
|Чикаго Файр
|29
|8
|8
|13
|28 - 38
|32
|14.
|Ди Си Юнайтед
|29
|7
|5
|17
|32 - 59
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|28
|18
|3
|7
|57 - 32
|57
|2.
|Остин
|29
|15
|6
|8
|60 - 42
|51
|3.
|Нэшвилл
|31
|12
|10
|9
|49 - 38
|46
|4.
|Даллас
|30
|12
|10
|8
|43 - 33
|46
|5.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|5
|11
|44 - 43
|44
|6.
|Реал Солт-Лейк
|29
|11
|9
|9
|38 - 38
|42
|7.
|Портленд Тимберс
|30
|10
|12
|8
|49 - 47
|42
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|11
|7
|11
|47 - 43
|40
|9.
|Сиэтл Саундерс
|29
|11
|3
|15
|40 - 40
|36
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|29
|9
|7
|13
|32 - 51
|34
|11.
|Колорадо Рэпидс
|29
|8
|9
|12
|38 - 50
|33
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|29
|7
|10
|12
|44 - 55
|31
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|8
|6
|15
|33 - 51
|30
|14.
|Хьюстон Динамо
|29
|8
|5
|16
|36 - 48
|29
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|16
|10
|6
|0
|40 - 8
|36
|2.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|33 - 18
|28
|3.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|4.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|5.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|15
|7
|5
|3
|26 - 20
|26
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|7
|3
|5
|26 - 19
|24
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|8.
|Торонто
|0:0
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|9.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|10.
|Цинциннати
|0:0
|16
|5
|7
|4
|29 - 24
|22
|11.
|Орландо Сити
|0:0
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:1
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|13.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Портленд Тимберс
|15
|7
|6
|2
|26 - 17
|27
|5.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|6.
|Сиэтл Саундерс
|14
|8
|1
|5
|23 - 16
|25
|7.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|8.
|Миннесота Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:1
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|0:0
|15
|5
|7
|3
|15 - 14
|22
|5.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|6.
|Коламбус Кру
|14
|3
|9
|2
|20 - 20
|18
|7.
|Цинциннати
|0:0
|14
|4
|6
|4
|19 - 25
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|15
|3
|5
|7
|23 - 30
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Торонто
|0:0
|15
|2
|5
|8
|17 - 25
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|15
|1
|5
|9
|15 - 28
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|2
|4
|9
|14 - 32
|10
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|2
|4
|9
|16 - 35
|10
|12.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|15
|1
|5
|9
|18 - 32
|8
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|22
|5
|7
|2.
|Остин
|Дриусси Себастьян
|20
|3
|5
|3.
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|18
|5
|4
|4.
|Даллас
|Феррейра Хесус
|16
|0
|5
|5.
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16
|0
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|10
|1
|2.
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|10
|1
|3.
|Остин
|Даниэль Перейра
|8
|2
|4.
|Портленд Тимберс
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|11
|0