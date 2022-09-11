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США: МЛС
2022


Стадион:
Атланта Юнайтед
4:2
Конец матча
Торонто
0'
0:0
12' Не забитый пенальти
Араужо Луис
39' Желтая карточка
Эрнандес Рональд
45' Желтая карточка
Thiago Almada
45' Желтая карточка
Кришито Доменико
1:0
47' Гол
Пурата Хуан Хосе
1:1
52' Гол
Акинола Айо
53' Желтая карточка
Нельсон Джейден
2:1
62' Гол
Пурата Хуан Хосе
2:2
67' Пенальти
Бернардески Федерико
3:2
74' Гол
Thiago Almada
76' Желтая карточка
Edwin Mosquera
77' Желтая карточка
Ларьи Ричи
4:2
88' Гол
Пурата Хуан Хосе
90' Желтая карточка
Ronaldo Morell
90'+6
23
Гудиньо
Рауль
2
Эрнандес
Рональд
6
Alan
Franco1
22
Пурата
Хуан
Хосе
15
Гутман
Эндрю
5
Соса
Сантьяго
8
Thiago
Almada
11
Леннон
Брукс
13
Сейдич
Амар
19
Араужо
Луис
4
Дуайер
Доминик
16
Вестберг
Квентин
19
Ларьи
Ричи
5
Lukas
MacNaughton
27
О'Нил
Шейн
44
Кришито
Доменико
14
Окелло
Нобл
4
Брэдли
Майкл
8
Кайе
Марк-Энтони
10
Бернардески
Федерико
20
Акинола
Айо
11
Нельсон
Джейден
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Торонто

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

М
2:1
М
1:1
М
0:2
М
1:0
М
1:0
М
1:2
М
3:2
М
2:0
М
4:1
М
2:2
М
2:2
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 8 (1) 0.27
Ronaldo Morell 7 0.23
Пурата Хуан Хосе 6 0.2
Thiago Almada 5 0.17
Араужо Луис 4 0.13
Дуайер Доминик 4 0.13
Гутман Эндрю 3 0.1
Морено Марселино 2 0.07
Леннон Брукс 2 0.07
Alan Franco1 1 0.03
Caleb Wiley 1 0.03
Малрейни Джейк 1 0.03
Соса Сантьяго 1 0.03
Edwin Mosquera 0 0
Россетто Матеус 0 0
Сейдич Амар 0 0
Ибарра Франко 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 9 0.29
Хименес Хесус 9 0.29
Бернардески Федерико 8 (5) 0.26
Инсинье Лоренцо 6 0.19
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.13
Брэдли Майкл 3 0.1
Deandre Kerr 3 0.1
Акинола Айо 2 0.06
Нельсон Джейден 1 0.03
Kosi Thompson 1 0.03
Кришито Доменико 1 0.03
Присо-Мбонге Ральф 1 0.03
Ларьи Ричи 0 0
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Кайе Марк-Энтони 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Ачара Ифунаньячи 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуайер Доминик 5 1
Араужо Луис 5 0
Ибарра Франко 5 0
Thiago Almada 3 1
Морено Марселино 4 0
Соса Сантьяго 4 0
Гутман Эндрю 4 0
Сейдич Амар 4 0
Робинсон Майлз 2 1
Кэмпбелл Джордж 3 0
Пурата Хуан Хосе 3 0
Alan Franco1 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Эрнандес Рональд 2 0
Edwin Mosquera 2 0
Aiden McFadden 2 0
Ronaldo Morell 1 0
Леннон Брукс 1 0
Конвей Джексон 1 0
Rocco Rios Novo 1 0
Caleb Wiley 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 5 1
Нельсон Джейден 6 0
Осорио Джонатан 5 0
Lukas MacNaughton 5 0
О'Нил Шейн 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
Кришито Доменико 3 0
Брэдли Майкл 3 0
Посуэло Алехандро 3 0
Бернардески Федерико 3 0
Акинола Айо 2 0
Хименес Хесус 2 0
Deandre Kerr 2 0
Вестберг Квентин 1 0
Мавинга Крис 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Kosi Thompson 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
20
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
5
17%
3
15%
1-15
3
10%
3
15%
16-30
3
10%
3
15%
31-45
3
10%
3
15%
46-60
7
23%
3
15%
61-75
9
30%
5
25%
76-90

Пропущено

22
28
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
6
27%
6
21%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
4
18%
5
18%
31-45
5
23%
8
29%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
1
5%
3
11%
76-90

Забито

15
29
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
7%
6
21%
1-15
4
27%
1
3%
16-30
0
0%
7
24%
31-45
3
20%
3
10%
46-60
1
7%
6
21%
61-75
6
40%
6
21%
76-90

Пропущено

28
29
14 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
4
14%
1
3%
1-15
4
14%
8
28%
16-30
6
21%
8
28%
31-45
2
7%
6
21%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
8
29%
4
14%
76-90

Забито

45
49
16 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
6
13%
9
18%
1-15
7
16%
4
8%
16-30
3
7%
10
20%
31-45
6
13%
6
12%
46-60
8
18%
9
18%
61-75
15
33%
11
22%
76-90

Пропущено

50
57
27 В 1-м тайме 30
23 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 27
10
20%
7
12%
1-15
7
14%
10
18%
16-30
10
20%
13
23%
31-45
7
14%
14
25%
46-60
7
14%
6
11%
61-75
9
18%
7
12%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2
Торонто
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Нэшвилл - Торонто 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 31 18 9 4 68 - 22 63
2. Клёб де Фут Монреаль 30 16 5 9 55 - 47 53
3. Нью-Йорк Ред Буллз 31 14 8 9 47 - 37 50
4. Нью-Йорк Сити 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Цинциннати 30 10 12 8 54 - 49 42
6. Орландо Сити 29 12 6 11 36 - 45 42
7. Коламбус Кру 28 9 14 5 39 - 31 41
8. Нью-Инглэнд Революшн 30 9 11 10 43 - 44 38
9. Атланта Юнайтед 30 9 9 12 45 - 50 36
10. Интер Майами 29 10 6 13 36 - 49 36
11. Чикаго Файр 30 9 8 13 31 - 39 35
12. Шарлотт 30 11 2 17 35 - 46 35
13. Торонто 31 9 7 15 49 - 57 34
14. Ди Си Юнайтед 0:0 30 7 6 17 32 - 59 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:2 29 18 3 8 58 - 34 57
2. Остин 30 15 6 9 60 - 45 51
3. Даллас 2:1 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 31 12 10 9 49 - 38 46
5. Миннесота Юнайтед 0:0 30 13 6 11 44 - 43 45
6. Реал Солт-Лейк 0:0 30 11 10 9 38 - 38 43
7. Портленд Тимберс 0:0 31 10 13 8 49 - 47 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 11 7 11 47 - 43 40
9. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
10. Колорадо Рэпидс 2:1 30 9 9 12 40 - 51 36
11. Ванкувер Уайткэпс 1:2 30 9 7 14 33 - 53 34
12. Спортинг Канзас-Сити 0:0 30 8 7 15 33 - 51 31
13. Хьюстон Динамо 0:0 30 8 6 16 36 - 48 30
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 29 7 9 13 44 - 61 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Атланта Юнайтед 15 8 4 3 30 - 22 28
3. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
4. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
5. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
6. Клёб де Фут Монреаль 15 7 3 5 26 - 19 24
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
10. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
11. Чикаго Файр 15 6 4 5 15 - 13 22
12. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 0:0 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:2 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 2:1 16 9 4 3 26 - 14 31
3. Колорадо Рэпидс 2:1 15 8 5 2 25 - 14 29
4. Реал Солт-Лейк 0:0 15 8 5 2 23 - 12 29
5. Портленд Тимберс 0:0 16 7 7 2 26 - 17 28
6. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 0:0 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
11. Ванкувер Уайткэпс 1:2 14 7 3 4 18 - 19 24
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23
13. Спортинг Канзас-Сити 0:0 14 6 2 6 17 - 16 20
14. Хьюстон Динамо 0:0 15 5 5 5 20 - 18 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
6. Коламбус Кру 14 3 9 2 20 - 20 18
7. Цинциннати 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 5 7 23 - 30 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Ди Си Юнайтед 0:0 15 3 2 10 14 - 33 11
11. Торонто 15 2 4 9 19 - 29 10
12. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Миннесота Юнайтед 0:0 15 6 2 7 20 - 24 20
4. Лос-Анджелес 1:2 14 6 1 7 22 - 21 19
5. Даллас 2:1 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 4 4 6 17 - 20 16
7. Портленд Тимберс 0:0 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 0:0 15 3 5 7 15 - 26 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 0:0 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 0:0 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 1:2 16 2 4 10 15 - 34 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 1 4 10 18 - 38 7
14. Колорадо Рэпидс 2:1 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нэшвилл Мукхтар Хани 22 5 7
2. Остин Дриусси Себастьян 20 3 5
3. Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 19 6 6
4. Цинциннати Васкес Брэндон 16 0 5
5. Даллас Феррейра Хесус 16 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 10 1
2. Орландо Сити Янссон Робин 10 1
3. Остин Даниэль Перейра 8 2
4. Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 8 2
5. Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 11 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    93'
    Ronaldo Cisneros получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Тиаго Альмада уходит с поля. Джордж Кэмпбелл выходит вместо него
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Пурата Хуан Хосе бьет в цель!
  • 86'
    Араужо Луис уходит с поля. Caleb Wiley выходит вместо него
  • 86'
    Джейден Нельсон уходит с поля. Deandre Kerr выходит вместо него
  • 86'
    Амар Сейдич уходит с поля. Франко Ибарра выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      49'
      Кришито Доменико получил желтую карточку от судьи
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