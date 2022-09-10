Стадион: TQL Stadium
0:0
Первый тайм: 10'
Ход матча
21
Миазга
Мэтт
26
Tonhao
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Ian Murphy
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
-
23 Oskar Aagren
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Цинциннати
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|16
|0.53
|Brenner da Silva
|9
|0.3
|Акоста Лусиано
|7 (2)
|0.23
|Барреаль Альваро
|4
|0.13
|Морено Хуниор
|2
|0.07
|Миазга Мэтт
|2
|0.07
|Матаррита Рональд
|1
|0.03
|Хагглунд Ник
|1
|0.03
|Харрис Кельвин
|1
|0.03
|Ian Murphy
|1
|0.03
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Кэмерон Джефф
|0
|0
|Кубо Юя
|0
|0
|Блэкетт Тайлер
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
|Нельсон Джон
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|15 (1)
|0.52
|Эспиноса Кристиан
|6 (4)
|0.21
|Киканович Бенджамин
|5
|0.17
|Монтейру Жамиру
|4
|0.14
|Юилл Джексон
|4
|0.14
|Кауэлл Кейд
|2
|0.07
|Кальво Франсиско
|2
|0.07
|Томпсон Томми
|1
|0.03
|Марье Поль
|1
|0.03
|Натан Рафаэл
|1
|0.03
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.03
|Лопес Маркос IV
|1
|0.03
|Скахен Джек
|1
|0.03
|Грегуш Ян
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|9
|0
|Блэкетт Тайлер
|8
|0
|Акоста Лусиано
|6
|1
|Хагглунд Ник
|4
|1
|Кэмерон Джефф
|5
|0
|Крус Аллан
|3
|1
|Кубо Юя
|4
|0
|Морено Хуниор
|4
|0
|Пауэлл Альвас
|4
|0
|Барреаль Альваро
|4
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Медунянин Харис
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|7
|0
|Натан Рафаэл
|6
|0
|Лопес Маркос IV
|5
|0
|Юилл Джексон
|5
|0
|Марье Поль
|5
|0
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Киканович Бенджамин
|4
|0
|Монтейру Жамиру
|2
|1
|Жудсон
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Бисон Таннер
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Oskar Aagren
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
18
16 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
4
14%
3
17%
1-15
8
29%
5
28%
16-30
4
14%
3
17%
31-45
5
18%
1
6%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
3
11%
4
22%
76-90
Пропущено
25
32
14 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
8%
6
19%
1-15
6
24%
4
13%
16-30
6
24%
4
13%
31-45
2
8%
7
22%
46-60
2
8%
6
19%
61-75
7
28%
5
16%
76-90
Забито
17
26
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
3
18%
4
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
2
12%
8
31%
61-75
5
29%
29%
6
23%
76-90
Пропущено
27
23
18 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
11%
3
13%
1-15
7
26%
3
13%
16-30
8
30%
30%
4
17%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
2
7%
5
22%
61-75
3
11%
4
17%
76-90
Забито
45
44
23 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
7
16%
7
16%
1-15
9
20%
5
11%
16-30
7
16%
7
16%
31-45
8
18%
5
11%
46-60
6
13%
10
23%
61-75
8
18%
10
23%
76-90
Пропущено
52
55
32 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 31
12 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 25
5
10%
9
16%
1-15
13
25%
7
13%
16-30
14
27%
8
15%
31-45
6
12%
11
20%
46-60
4
8%
11
20%
61-75
10
19%
9
16%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Шарлотт 2:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1
Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|31
|17
|10
|4
|63 - 21
|61
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|30
|16
|5
|9
|55 - 47
|53
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:1
|31
|14
|8
|9
|47 - 37
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|31
|13
|7
|11
|51 - 39
|46
|5.
|Орландо Сити
|0:0
|29
|12
|7
|10
|35 - 40
|43
|6.
|Коламбус Кру
|28
|9
|14
|5
|39 - 31
|41
|7.
|Цинциннати
|0:0
|30
|9
|13
|8
|48 - 49
|40
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|30
|9
|11
|10
|43 - 44
|38
|9.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|10.
|Торонто
|0:0
|31
|9
|8
|14
|47 - 53
|35
|11.
|Шарлотт
|30
|11
|2
|17
|35 - 46
|35
|12.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|30
|8
|10
|12
|41 - 48
|34
|13.
|Чикаго Файр
|29
|8
|8
|13
|28 - 38
|32
|14.
|Ди Си Юнайтед
|29
|7
|5
|17
|32 - 59
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|28
|18
|3
|7
|57 - 32
|57
|2.
|Остин
|29
|15
|6
|8
|60 - 42
|51
|3.
|Нэшвилл
|31
|12
|10
|9
|49 - 38
|46
|4.
|Даллас
|30
|12
|10
|8
|43 - 33
|46
|5.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|5
|11
|44 - 43
|44
|6.
|Реал Солт-Лейк
|29
|11
|9
|9
|38 - 38
|42
|7.
|Портленд Тимберс
|30
|10
|12
|8
|49 - 47
|42
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|11
|7
|11
|47 - 43
|40
|9.
|Сиэтл Саундерс
|29
|11
|3
|15
|40 - 40
|36
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|29
|9
|7
|13
|32 - 51
|34
|11.
|Колорадо Рэпидс
|29
|8
|9
|12
|38 - 50
|33
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|29
|7
|10
|12
|44 - 55
|31
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|8
|6
|15
|33 - 51
|30
|14.
|Хьюстон Динамо
|29
|8
|5
|16
|36 - 48
|29
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|16
|10
|6
|0
|40 - 8
|36
|2.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|33 - 18
|28
|3.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|4.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|5.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|15
|7
|5
|3
|26 - 20
|26
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|7
|3
|5
|26 - 19
|24
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|8.
|Торонто
|0:0
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|9.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|10.
|Цинциннати
|0:0
|16
|5
|7
|4
|29 - 24
|22
|11.
|Орландо Сити
|0:0
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:1
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|13.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Портленд Тимберс
|15
|7
|6
|2
|26 - 17
|27
|5.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|6.
|Сиэтл Саундерс
|14
|8
|1
|5
|23 - 16
|25
|7.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|8.
|Миннесота Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:1
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|0:0
|15
|5
|7
|3
|15 - 14
|22
|5.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|6.
|Коламбус Кру
|14
|3
|9
|2
|20 - 20
|18
|7.
|Цинциннати
|0:0
|14
|4
|6
|4
|19 - 25
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|15
|3
|5
|7
|23 - 30
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Торонто
|0:0
|15
|2
|5
|8
|17 - 25
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|15
|1
|5
|9
|15 - 28
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|2
|4
|9
|14 - 32
|10
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|2
|4
|9
|16 - 35
|10
|12.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|15
|1
|5
|9
|18 - 32
|8
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|22
|5
|7
|2.
|Остин
|Дриусси Себастьян
|20
|3
|5
|3.
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|18
|5
|4
|4.
|Даллас
|Феррейра Хесус
|16
|0
|5
|5.
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16
|0
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|10
|1
|2.
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|10
|1
|3.
|Остин
|Даниэль Перейра
|8
|2
|4.
|Портленд Тимберс
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|11
|0