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США: МЛС
2022


Стадион:
Цинциннати
0:0
Первый тайм: 10'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
8' Желтая карточка
Монтейру Жамиру

Ход матча

8'
 
Монтейру Жамиру
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.63
4.70
5.50
Все Коэффициенты
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
21
Миазга
Мэтт
2
Пауэлл
Альвас
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
10
Акоста
Лусиано
93
Морено
Хуниор
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
1
Марцинковски
Джеймс
22
Томпсон
Томми
26
Tonhao
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
5
Ремеди
Эрик
10
Эспиноса
Кристиан
14
Юилл
Джексон
35
Монтейру
Жамиру
44
Кауэлл
Кейд
11
Эбобисс
Жереми
Цинциннати
5-3-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1

История личных встреч

Цинциннати
Сан-Хосе Эрткуэйкс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 16 0.53
Brenner da Silva 9 0.3
Акоста Лусиано 7 (2) 0.23
Барреаль Альваро 4 0.13
Морено Хуниор 2 0.07
Миазга Мэтт 2 0.07
Матаррита Рональд 1 0.03
Хагглунд Ник 1 0.03
Харрис Кельвин 1 0.03
Ian Murphy 1 0.03
Пауэлл Альвас 0 0
Баджи Доминик 0 0
Кэмерон Джефф 0 0
Кубо Юя 0 0
Блэкетт Тайлер 0 0
Нвободо Обинна 0 0
Нельсон Джон 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 15 (1) 0.52
Эспиноса Кристиан 6 (4) 0.21
Киканович Бенджамин 5 0.17
Монтейру Жамиру 4 0.14
Юилл Джексон 4 0.14
Кауэлл Кейд 2 0.07
Кальво Франсиско 2 0.07
Томпсон Томми 1 0.03
Марье Поль 1 0.03
Натан Рафаэл 1 0.03
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.03
Лопес Маркос IV 1 0.03
Скахен Джек 1 0.03
Грегуш Ян 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 9 0
Блэкетт Тайлер 8 0
Акоста Лусиано 6 1
Хагглунд Ник 4 1
Кэмерон Джефф 5 0
Крус Аллан 3 1
Кубо Юя 4 0
Морено Хуниор 4 0
Пауэлл Альвас 4 0
Барреаль Альваро 4 0
Баджи Доминик 3 0
Канн Алек 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Brenner da Silva 2 0
Медунянин Харис 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Нельсон Джон 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 7 0
Натан Рафаэл 6 0
Лопес Маркос IV 5 0
Юилл Джексон 5 0
Марье Поль 5 0
Кальво Франсиско 4 0
Эспиноса Кристиан 4 0
Киканович Бенджамин 4 0
Монтейру Жамиру 2 1
Жудсон 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Бисон Таннер 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Грегуш Ян 1 0
Томпсон Томми 1 0
Oskar Aagren 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
18
16 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
4
14%
3
17%
1-15
8
29%
5
28%
16-30
4
14%
3
17%
31-45
5
18%
1
6%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
3
11%
4
22%
76-90

Пропущено

25
32
14 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
8%
6
19%
1-15
6
24%
4
13%
16-30
6
24%
4
13%
31-45
2
8%
7
22%
46-60
2
8%
6
19%
61-75
7
28%
5
16%
76-90

Забито

17
26
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
3
18%
4
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
2
12%
8
31%
61-75
5
29%
29%
6
23%
76-90

Пропущено

27
23
18 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
11%
3
13%
1-15
7
26%
3
13%
16-30
8
30%
30%
4
17%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
2
7%
5
22%
61-75
3
11%
4
17%
76-90

Забито

45
44
23 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
7
16%
7
16%
1-15
9
20%
5
11%
16-30
7
16%
7
16%
31-45
8
18%
5
11%
46-60
6
13%
10
23%
61-75
8
18%
10
23%
76-90

Пропущено

52
55
32 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 31
12 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 25
5
10%
9
16%
1-15
13
25%
7
13%
16-30
14
27%
8
15%
31-45
6
12%
11
20%
46-60
4
8%
11
20%
61-75
10
19%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Шарлотт 2:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1
Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:0 31 17 10 4 63 - 21 61
2. Клёб де Фут Монреаль 30 16 5 9 55 - 47 53
3. Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 31 14 8 9 47 - 37 50
4. Нью-Йорк Сити 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Орландо Сити 0:0 29 12 7 10 35 - 40 43
6. Коламбус Кру 28 9 14 5 39 - 31 41
7. Цинциннати 0:0 30 9 13 8 48 - 49 40
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 30 9 11 10 43 - 44 38
9. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
10. Торонто 0:0 31 9 8 14 47 - 53 35
11. Шарлотт 30 11 2 17 35 - 46 35
12. Атланта Юнайтед 0:0 30 8 10 12 41 - 48 34
13. Чикаго Файр 29 8 8 13 28 - 38 32
14. Ди Си Юнайтед 29 7 5 17 32 - 59 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 28 18 3 7 57 - 32 57
2. Остин 29 15 6 8 60 - 42 51
3. Нэшвилл 31 12 10 9 49 - 38 46
4. Даллас 30 12 10 8 43 - 33 46
5. Миннесота Юнайтед 29 13 5 11 44 - 43 44
6. Реал Солт-Лейк 29 11 9 9 38 - 38 42
7. Портленд Тимберс 30 10 12 8 49 - 47 42
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 11 7 11 47 - 43 40
9. Сиэтл Саундерс 29 11 3 15 40 - 40 36
10. Ванкувер Уайткэпс 29 9 7 13 32 - 51 34
11. Колорадо Рэпидс 29 8 9 12 38 - 50 33
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 29 7 10 12 44 - 55 31
13. Спортинг Канзас-Сити 29 8 6 15 33 - 51 30
14. Хьюстон Динамо 29 8 5 16 36 - 48 29

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:0 16 10 6 0 40 - 8 36
2. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
3. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
4. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
5. Атланта Юнайтед 0:0 15 7 5 3 26 - 20 26
6. Клёб де Фут Монреаль 15 7 3 5 26 - 19 24
7. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Торонто 0:0 16 7 3 6 30 - 28 24
9. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
10. Цинциннати 0:0 16 5 7 4 29 - 24 22
11. Орландо Сити 0:0 14 7 0 7 20 - 26 21
12. Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 16 5 5 6 24 - 22 20
13. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Портленд Тимберс 15 7 6 2 26 - 17 27
5. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
6. Сиэтл Саундерс 14 8 1 5 23 - 16 25
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
11. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 14 6 5 3 26 - 23 23
13. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 0:0 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 0:0 15 5 7 3 15 - 14 22
5. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
6. Коламбус Кру 14 3 9 2 20 - 20 18
7. Цинциннати 0:0 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 15 3 5 7 23 - 30 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Торонто 0:0 15 2 5 8 17 - 25 11
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 0:0 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 15 8 2 5 23 - 21 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 4 4 6 17 - 20 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 15 3 5 7 15 - 26 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Ванкувер Уайткэпс 15 2 4 9 14 - 32 10
11. Спортинг Канзас-Сити 15 2 4 9 16 - 35 10
12. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 15 1 5 9 18 - 32 8
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нэшвилл Мукхтар Хани 22 5 7
2. Остин Дриусси Себастьян 20 3 5
3. Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 18 5 4
4. Даллас Феррейра Хесус 16 0 5
5. Цинциннати Васкес Брэндон 16 0 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 10 1
2. Орландо Сити Янссон Робин 10 1
3. Остин Даниэль Перейра 8 2
4. Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 8 2
5. Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 11 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    Монтейру Жамиру получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.63
4.70
5.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цинциннати 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

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Цинциннати
Сан-Хосе Эрткуэйкс
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