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США: МЛС
2022


Стадион:
Филадельфия Юнион
0:0
Первый тайм: 10'
Орландо Сити
0'
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Орландо Сити
4.10
4.10
6.35
Все Коэффициенты
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
31
Стедждухар
Мейсон
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
15
Шлегель
Родриго
4
Моутинью
Жоау
16
Вильдер
Картахена
21
Перея
Андрес
10
Перейра
Маурисио
20
Джоаккини
Николас
19
Мишель
Бенжи
23
Малрейни
Джейк
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Орландо Сити
4-3-3

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Орландо Сити

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы

История матчей

М
0:1
ОК
2:1
М
3:1
М
2:1
М
1:1
М
2:2
М
1:3
М
2:2
ОК
1:0
М
0:2
М
6:1
М
2:1
М
0:2
М
2:2
М
2:1
М
1:0
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 18 (5) 0.6
Карранса Хулиан 14 (2) 0.47
Уре Микаэль 11 0.37
Бёрк Кори 7 0.23
Бедойя Алехандро 5 0.17
Сантос Сержио II 1 0.03
МакГлинн Джек 1 0.03
Эллиотт Джек 1 0.03
Харриэль Натан 1 0.03
Реал Мэттью 1 0.03
Ааронсон Пакстен 1 0.03
Салливан Куинн 1 0.03
Вагнер Кай 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Флэк Леон 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 9 (1) 0.32
Торрес Факундо 6 0.21
Урсо Жуниор 4 0.14
Пато Алешандре 3 (1) 0.11
Моутинью Жоау 2 0.07
Тейшейра Руан 2 0.07
Акинделе Тешо 2 0.07
Смит Кайл 2 0.07
Перейра Маурисио 1 0.04
Янссон Робин 1 0.04
Шлегель Родриго 1 0.04
Мишель Бенжи 1 0.04
Ангуло Иван 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 9 1
Карранса Хулиан 8 1
Бедойя Алехандро 8 0
Бёрк Кори 6 0
Газдаг Даниэль 5 0
Вагнер Кай 4 0
Эллиотт Джек 3 0
МакГлинн Джек 3 0
Глеснес Якоб 2 0
Мбезо Оливье 2 0
Сантос Сержио II 2 0
Флэк Леон 2 0
Харриэль Натан 2 0
Блэйк Андре 1 0
Уре Микаэль 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Салливан Куинн 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 10 1
Шлегель Родриго 6 1
Cesar Araujo 6 1
Моутинью Жоау 7 0
Карлос Антонио 5 0
Перейра Маурисио 5 0
Урсо Жуниор 4 0
Смит Кайл 4 0
Гальесе Педро 3 0
Тейшейра Руан 3 0
Мишель Бенжи 3 0
Малрейни Джейк 2 0
Мендес Джегсон 2 0
Кара Эркан 2 0
Холлидей Майкл 1 0
Торрес Факундо 1 0
Перея Андрес 1 0
Уильямс Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
15
21 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
4
10%
4
27%
1-15
10
26%
3
20%
16-30
7
18%
2
13%
31-45
7
18%
2
13%
46-60
3
8%
2
13%
61-75
8
21%
2
13%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
2
22%
5
36%
61-75
1
11%
6
43%
76-90

Забито

23
19
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
3
13%
1
5%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
5
22%
5
26%
31-45
5
22%
6
32%
46-60
6
26%
2
11%
61-75
3
13%
3
16%
76-90

Пропущено

13
27
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
23%
2
7%
31-45
4
31%
9
33%
46-60
3
23%
4
15%
61-75
3
23%
5
19%
76-90

Забито

62
34
30 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 17
20 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
7
11%
5
15%
1-15
11
18%
5
15%
16-30
12
19%
7
21%
31-45
12
19%
8
24%
46-60
9
15%
4
12%
61-75
11
18%
5
15%
76-90

Пропущено

22
41
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 30
8 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 21
1
5%
3
7%
1-15
2
9%
6
15%
16-30
4
18%
2
5%
31-45
6
27%
10
24%
46-60
5
23%
9
22%
61-75
4
18%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6
Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:0 31 17 10 4 63 - 21 61
2. Клёб де Фут Монреаль 30 16 5 9 55 - 47 53
3. Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 31 14 8 9 47 - 37 50
4. Нью-Йорк Сити 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Орландо Сити 0:0 29 12 7 10 35 - 40 43
6. Коламбус Кру 28 9 14 5 39 - 31 41
7. Цинциннати 0:0 30 9 13 8 48 - 49 40
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 30 9 11 10 43 - 44 38
9. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
10. Торонто 0:0 31 9 8 14 47 - 53 35
11. Шарлотт 30 11 2 17 35 - 46 35
12. Атланта Юнайтед 0:0 30 8 10 12 41 - 48 34
13. Чикаго Файр 29 8 8 13 28 - 38 32
14. Ди Си Юнайтед 29 7 5 17 32 - 59 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 28 18 3 7 57 - 32 57
2. Остин 29 15 6 8 60 - 42 51
3. Нэшвилл 31 12 10 9 49 - 38 46
4. Даллас 30 12 10 8 43 - 33 46
5. Миннесота Юнайтед 29 13 5 11 44 - 43 44
6. Реал Солт-Лейк 29 11 9 9 38 - 38 42
7. Портленд Тимберс 30 10 12 8 49 - 47 42
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 11 7 11 47 - 43 40
9. Сиэтл Саундерс 29 11 3 15 40 - 40 36
10. Ванкувер Уайткэпс 29 9 7 13 32 - 51 34
11. Колорадо Рэпидс 29 8 9 12 38 - 50 33
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 29 7 10 12 44 - 55 31
13. Спортинг Канзас-Сити 29 8 6 15 33 - 51 30
14. Хьюстон Динамо 29 8 5 16 36 - 48 29

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:0 16 10 6 0 40 - 8 36
2. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
3. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
4. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
5. Атланта Юнайтед 0:0 15 7 5 3 26 - 20 26
6. Клёб де Фут Монреаль 15 7 3 5 26 - 19 24
7. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Торонто 0:0 16 7 3 6 30 - 28 24
9. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
10. Цинциннати 0:0 16 5 7 4 29 - 24 22
11. Орландо Сити 0:0 14 7 0 7 20 - 26 21
12. Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 16 5 5 6 24 - 22 20
13. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Портленд Тимберс 15 7 6 2 26 - 17 27
5. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
6. Сиэтл Саундерс 14 8 1 5 23 - 16 25
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
11. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 14 6 5 3 26 - 23 23
13. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 0:0 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 0:0 15 5 7 3 15 - 14 22
5. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
6. Коламбус Кру 14 3 9 2 20 - 20 18
7. Цинциннати 0:0 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 15 3 5 7 23 - 30 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Торонто 0:0 15 2 5 8 17 - 25 11
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 0:0 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 15 8 2 5 23 - 21 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 4 4 6 17 - 20 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 15 3 5 7 15 - 26 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Ванкувер Уайткэпс 15 2 4 9 14 - 32 10
11. Спортинг Канзас-Сити 15 2 4 9 16 - 35 10
12. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 15 1 5 9 18 - 32 8
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нэшвилл Мукхтар Хани 22 5 7
2. Остин Дриусси Себастьян 20 3 5
3. Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 18 5 4
4. Даллас Феррейра Хесус 16 0 5
5. Цинциннати Васкес Брэндон 16 0 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 10 1
2. Орландо Сити Янссон Робин 10 1
3. Остин Даниэль Перейра 8 2
4. Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 8 2
5. Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 11 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Орландо Сити
4.10
4.10
6.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити онлайн

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