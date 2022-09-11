Стадион: Subaru Park
5:1
Конец матча
0'
1:0
39' ГолМбезо Оливье
2:0
43' ГолУре Микаэль
3:0
55' ПенальтиГаздаг Даниэль
4:0
63' ГолБедойя Алехандро
65' Желтая карточкаШлегель Родриго
4:1
75' ГолПерея Андрес
85' Желтая карточкаФлэк Леон
5:1
87' ГолЭллиотт Джек
90'+3
Ход матча
39'
1:0
43'
2:0
55'
3:0
63'
4:0
65'
72'
75'
4:1
85'
87'
5:1
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
21
Перея
Андрес
19
Мишель
Бенжи
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Мишель БенжиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
40 Adam Grinwis
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Орландо Сити
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
17 матчей
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|19 (6)
|0.61
|Карранса Хулиан
|14 (2)
|0.45
|Уре Микаэль
|12
|0.39
|Бёрк Кори
|7
|0.23
|Бедойя Алехандро
|6
|0.19
|Эллиотт Джек
|2
|0.06
|Сантос Сержио II
|1
|0.03
|МакГлинн Джек
|1
|0.03
|Мбезо Оливье
|1
|0.03
|Харриэль Натан
|1
|0.03
|Реал Мэттью
|1
|0.03
|Ааронсон Пакстен
|1
|0.03
|Салливан Куинн
|1
|0.03
|Вагнер Кай
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|9 (1)
|0.31
|Торрес Факундо
|6
|0.21
|Урсо Жуниор
|4
|0.14
|Пато Алешандре
|3 (1)
|0.1
|Моутинью Жоау
|2
|0.07
|Тейшейра Руан
|2
|0.07
|Акинделе Тешо
|2
|0.07
|Смит Кайл
|2
|0.07
|Перейра Маурисио
|1
|0.03
|Янссон Робин
|1
|0.03
|Шлегель Родриго
|1
|0.03
|Мишель Бенжи
|1
|0.03
|Перея Андрес
|1
|0.03
|Ангуло Иван
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|9
|1
|Карранса Хулиан
|8
|1
|Бедойя Алехандро
|8
|0
|Бёрк Кори
|6
|0
|Газдаг Даниэль
|5
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|Эллиотт Джек
|3
|0
|МакГлинн Джек
|3
|0
|Флэк Леон
|3
|0
|Глеснес Якоб
|2
|0
|Мбезо Оливье
|2
|0
|Сантос Сержио II
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|10
|1
|Шлегель Родриго
|7
|1
|Cesar Araujo
|6
|1
|Моутинью Жоау
|7
|0
|Карлос Антонио
|5
|0
|Перейра Маурисио
|5
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Смит Кайл
|4
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Тейшейра Руан
|3
|0
|Мишель Бенжи
|3
|0
|Малрейни Джейк
|2
|0
|Мендес Джегсон
|2
|0
|Кара Эркан
|2
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Торрес Факундо
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
44
16
23 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
4
9%
4
25%
1-15
10
23%
3
19%
16-30
9
20%
2
13%
31-45
8
18%
2
13%
46-60
4
9%
3
19%
61-75
9
20%
2
13%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
2
20%
2
11%
46-60
3
30%
6
32%
61-75
1
10%
7
37%
76-90
Забито
23
19
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
3
13%
1
5%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
5
22%
5
26%
31-45
5
22%
6
32%
46-60
6
26%
2
11%
61-75
3
13%
3
16%
76-90
Пропущено
13
27
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
23%
2
7%
31-45
4
31%
9
33%
46-60
3
23%
4
15%
61-75
3
23%
5
19%
76-90
Забито
67
35
32 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 18
21 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
7
10%
5
14%
1-15
11
16%
5
14%
16-30
14
21%
7
20%
31-45
13
19%
8
23%
46-60
10
15%
5
14%
61-75
12
18%
5
14%
76-90
Пропущено
23
46
7 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 33
8 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 22
1
4%
3
7%
1-15
2
9%
6
13%
16-30
4
17%
4
9%
31-45
6
26%
11
24%
46-60
6
26%
10
22%
61-75
4
17%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6
Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|31
|18
|9
|4
|68 - 22
|63
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|30
|16
|5
|9
|55 - 47
|53
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|14
|8
|9
|47 - 37
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|31
|13
|7
|11
|51 - 39
|46
|5.
|Цинциннати
|30
|10
|12
|8
|54 - 49
|42
|6.
|Орландо Сити
|29
|12
|6
|11
|36 - 45
|42
|7.
|Коламбус Кру
|28
|9
|14
|5
|39 - 31
|41
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|9
|11
|10
|43 - 44
|38
|9.
|Атланта Юнайтед
|30
|9
|9
|12
|45 - 50
|36
|10.
|Интер Майами
|29
|10
|6
|13
|36 - 49
|36
|11.
|Чикаго Файр
|30
|9
|8
|13
|31 - 39
|35
|12.
|Шарлотт
|30
|11
|2
|17
|35 - 46
|35
|13.
|Торонто
|31
|9
|7
|15
|49 - 57
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|30
|7
|6
|17
|32 - 59
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:2
|29
|18
|3
|8
|58 - 34
|57
|2.
|Остин
|30
|15
|6
|9
|60 - 45
|51
|3.
|Даллас
|2:1
|31
|13
|10
|8
|45 - 34
|49
|4.
|Нэшвилл
|31
|12
|10
|9
|49 - 38
|46
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|30
|13
|6
|11
|44 - 43
|45
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|30
|11
|10
|9
|38 - 38
|43
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|31
|10
|13
|8
|49 - 47
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|11
|7
|11
|47 - 43
|40
|9.
|Сиэтл Саундерс
|30
|12
|3
|15
|43 - 40
|39
|10.
|Колорадо Рэпидс
|2:1
|30
|9
|9
|12
|40 - 51
|36
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|30
|9
|7
|14
|33 - 53
|34
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|30
|8
|7
|15
|33 - 51
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|30
|8
|6
|16
|36 - 48
|30
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|29
|7
|9
|13
|44 - 61
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|4
|3
|30 - 22
|28
|3.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|33 - 18
|28
|4.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|5.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|7
|3
|5
|26 - 19
|24
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|8.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|10.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|11.
|Чикаго Файр
|15
|6
|4
|5
|15 - 13
|22
|12.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:2
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Даллас
|2:1
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|3.
|Колорадо Рэпидс
|2:1
|15
|8
|5
|2
|25 - 14
|29
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|15
|8
|5
|2
|23 - 12
|29
|5.
|Портленд Тимберс
|0:0
|16
|7
|7
|2
|26 - 17
|28
|6.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|7.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|6.
|Коламбус Кру
|14
|3
|9
|2
|20 - 20
|18
|7.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|19 - 25
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|3
|5
|7
|23 - 30
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|15
|3
|2
|10
|14 - 33
|11
|11.
|Торонто
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|12.
|Интер Майами
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
|13.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|15
|1
|5
|9
|15 - 28
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|15
|6
|2
|7
|20 - 24
|20
|4.
|Лос-Анджелес
|1:2
|14
|6
|1
|7
|22 - 21
|19
|5.
|Даллас
|2:1
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|16
|2
|4
|10
|15 - 34
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|1
|4
|10
|18 - 38
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|2:1
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|22
|5
|7
|2.
|Остин
|Дриусси Себастьян
|20
|3
|5
|3.
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|19
|6
|6
|4.
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16
|0
|5
|5.
|Даллас
|Феррейра Хесус
|16
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|10
|1
|2.
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|10
|1
|3.
|Остин
|Даниэль Перейра
|8
|2
|4.
|Портленд Тимберс
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|11
|0