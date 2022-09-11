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США: МЛС
2022


Стадион:
Сиэтл Саундерс
3:0
Конец матча
Остин
0'
1:0
12' Гол
Руидиас Рауль
25' Желтая карточка
Атенсио Джошуа
2:0
34' Гол
Руидиас Рауль
58' Желтая карточка
Рольдан Александер
67' Желтая карточка
Jhojan Valencia
3:0
68' Гол в свои ворота
Габриэльсен Рубен
90'+4
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
3
Арреага
Хавьер
28
Гомес
Еймар
5
Толо
Нуху
75
Лейва
Дэнни
84
Атенсио
Джошуа
13
Моррис
Джордан
10
Лодейро
Николас
11
Руснак
Альберт
9
Руидиас
Рауль
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
17
Галлахер
Джон
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
22
Фелипе
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Остин

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

М
1:1
М
0:1
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 9 (1) 0.3
Моррис Джордан 7 0.23
Лодейро Николас 5 (4) 0.17
Ролдан Кристиан 4 0.13
Руснак Альберт 3 0.1
Монтеро Фреди 3 (1) 0.1
Брюин Уилл 2 0.07
Рольдан Александер 1 0.03
Толо Нуху 1 0.03
Роу Келин 1 0.03
Гомес Еймар 1 0.03
Joao Paulo I 1 0.03
Арреага Хавьер 1 0.03
Dylan Teves 1 0.03
Медранда Джимми 0 0
Leo Chu 0 0
Лейва Дэнни 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 20 (3) 0.67
Урути Максимилиано 9 0.3
Фагундес Диего 6 0.2
Финлей Итан 5 0.17
Ринг Александр 4 0.13
Касканте Хулио 3 0.1
Хюсен Дэнни 3 0.1
Даниэль Перейра 2 0.07
Габриэльсен Рубен 2 0.07
Домингес Сесильо 2 0.07
Галлахер Джон 1 0.03
Фелипе 1 0.03
Джитте Мусса 1 0.03
Лима Ник 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Washington Corozo 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Gavin Wolff 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роу Келин 6 1
Рольдан Александер 6 1
Jackson Ragen 4 1
Лодейро Николас 5 0
Толо Нуху 5 0
Obed Vargas 5 0
Гомес Еймар 4 0
Арреага Хавьер 3 0
Лейва Дэнни 3 0
Монтеро Фреди 2 0
Руснак Альберт 2 0
Моррис Джордан 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Брюин Уилл 1 0
Медранда Джимми 1 0
Joao Paulo I 1 0
Атенсио Джошуа 1 0
Leo Chu 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 8 2
Ринг Александр 6 0
Урути Максимилиано 6 0
Дриусси Себастьян 6 0
Касканте Хулио 5 0
Jhojan Valencia 5 0
Kipp Keller 3 1
Фагундес Диего 4 0
Фелипе 4 0
Габриэльсен Рубен 3 0
Лима Ник 3 0
Галлахер Джон 3 0
Джитте Мусса 1 1
Хименес Эктор 2 0
Стувер Брэд 2 0
Колманич Жан 2 0
Домингес Сесильо 1 0
Редес Родни 1 0
Gavin Wolff 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
24
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
4
16%
3
13%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
4
16%
4
17%
46-60
6
24%
4
17%
61-75
5
20%
6
25%
76-90

Пропущено

17
23
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
12%
2
9%
1-15
4
24%
4
17%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
3
18%
6
26%
61-75
4
24%
6
26%
76-90

Забито

15
36
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
2
13%
5
14%
1-15
3
20%
5
14%
16-30
3
20%
4
11%
31-45
4
27%
6
17%
46-60
3
20%
9
25%
61-75
0
0%
7
19%
76-90

Пропущено

26
22
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
8%
6
27%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
6
23%
2
9%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
5
19%
4
18%
61-75
6
23%
2
9%
76-90

Забито

40
60
18 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 36
13 Забивали первыми 14
9 Не забивали 3
6
15%
8
13%
1-15
5
13%
8
13%
16-30
7
18%
8
13%
31-45
8
20%
10
17%
46-60
9
23%
13
22%
61-75
5
13%
13
22%
76-90

Пропущено

43
45
19 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 24
4
9%
8
18%
1-15
6
14%
9
20%
16-30
9
21%
5
11%
31-45
6
14%
5
11%
46-60
8
19%
10
22%
61-75
10
23%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1
Остин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нэшвилл - Остин 3:0 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Остин - Лос-Анджелес 4:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1
Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 31 18 9 4 68 - 22 63
2. Клёб де Фут Монреаль 30 16 5 9 55 - 47 53
3. Нью-Йорк Ред Буллз 31 14 8 9 47 - 37 50
4. Нью-Йорк Сити 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Цинциннати 30 10 12 8 54 - 49 42
6. Орландо Сити 29 12 6 11 36 - 45 42
7. Коламбус Кру 28 9 14 5 39 - 31 41
8. Нью-Инглэнд Революшн 30 9 11 10 43 - 44 38
9. Атланта Юнайтед 30 9 9 12 45 - 50 36
10. Интер Майами 29 10 6 13 36 - 49 36
11. Чикаго Файр 30 9 8 13 31 - 39 35
12. Шарлотт 30 11 2 17 35 - 46 35
13. Торонто 31 9 7 15 49 - 57 34
14. Ди Си Юнайтед 0:0 30 7 6 17 32 - 59 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:2 29 18 3 8 58 - 34 57
2. Остин 30 15 6 9 60 - 45 51
3. Даллас 2:1 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 31 12 10 9 49 - 38 46
5. Миннесота Юнайтед 0:0 30 13 6 11 44 - 43 45
6. Реал Солт-Лейк 0:0 30 11 10 9 38 - 38 43
7. Портленд Тимберс 0:0 31 10 13 8 49 - 47 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 11 7 11 47 - 43 40
9. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
10. Колорадо Рэпидс 2:1 30 9 9 12 40 - 51 36
11. Ванкувер Уайткэпс 1:2 30 9 7 14 33 - 53 34
12. Спортинг Канзас-Сити 0:0 30 8 7 15 33 - 51 31
13. Хьюстон Динамо 0:0 30 8 6 16 36 - 48 30
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 29 7 9 13 44 - 61 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Атланта Юнайтед 15 8 4 3 30 - 22 28
3. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
4. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
5. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
6. Клёб де Фут Монреаль 15 7 3 5 26 - 19 24
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
10. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
11. Чикаго Файр 15 6 4 5 15 - 13 22
12. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 0:0 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:2 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 2:1 16 9 4 3 26 - 14 31
3. Колорадо Рэпидс 2:1 15 8 5 2 25 - 14 29
4. Реал Солт-Лейк 0:0 15 8 5 2 23 - 12 29
5. Портленд Тимберс 0:0 16 7 7 2 26 - 17 28
6. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 0:0 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
11. Ванкувер Уайткэпс 1:2 14 7 3 4 18 - 19 24
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23
13. Спортинг Канзас-Сити 0:0 14 6 2 6 17 - 16 20
14. Хьюстон Динамо 0:0 15 5 5 5 20 - 18 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
6. Коламбус Кру 14 3 9 2 20 - 20 18
7. Цинциннати 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 5 7 23 - 30 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Ди Си Юнайтед 0:0 15 3 2 10 14 - 33 11
11. Торонто 15 2 4 9 19 - 29 10
12. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Миннесота Юнайтед 0:0 15 6 2 7 20 - 24 20
4. Лос-Анджелес 1:2 14 6 1 7 22 - 21 19
5. Даллас 2:1 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 4 4 6 17 - 20 16
7. Портленд Тимберс 0:0 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 0:0 15 3 5 7 15 - 26 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 0:0 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 0:0 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 1:2 16 2 4 10 15 - 34 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 1 4 10 18 - 38 7
14. Колорадо Рэпидс 2:1 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нэшвилл Мукхтар Хани 22 5 7
2. Остин Дриусси Себастьян 20 3 5
3. Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 19 6 6
4. Цинциннати Васкес Брэндон 16 0 5
5. Даллас Феррейра Хесус 16 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 10 1
2. Орландо Сити Янссон Робин 10 1
3. Остин Даниэль Перейра 8 2
4. Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 8 2
5. Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 11 0
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Руидиас Рауль бьет в цель!
    • Желтая карточка
      25'
      Атенсио Джошуа получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Руидиас Рауль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 3:0 Остин онлайн

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