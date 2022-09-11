Стадион: Lumen Field
3:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолРуидиас Рауль
25' Желтая карточкаАтенсио Джошуа
2:0
34' ГолРуидиас Рауль
58' Желтая карточкаРольдан Александер
67' Желтая карточкаJhojan Valencia
3:0
68' Гол в свои воротаГабриэльсен Рубен
90'+4
Ход матча
12'
1:0
25'
34'
2:0
61'
67'
68'
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
75
Лейва
Дэнни
24
Лима
Ник
13
Финлей
Итан
22
Фелипе
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Роу КелинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Брюин УиллНападающий
-
99 Dylan Teves
-
-
23 Leo Chu
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
-
22 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Gavin Wolff
-
Главный тренер: Josh Wolff
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Остин
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|9 (1)
|0.3
|Моррис Джордан
|7
|0.23
|Лодейро Николас
|5 (4)
|0.17
|Ролдан Кристиан
|4
|0.13
|Руснак Альберт
|3
|0.1
|Монтеро Фреди
|3 (1)
|0.1
|Брюин Уилл
|2
|0.07
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Толо Нуху
|1
|0.03
|Роу Келин
|1
|0.03
|Гомес Еймар
|1
|0.03
|Joao Paulo I
|1
|0.03
|Арреага Хавьер
|1
|0.03
|Dylan Teves
|1
|0.03
|Медранда Джимми
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
|Лейва Дэнни
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|20 (3)
|0.67
|Урути Максимилиано
|9
|0.3
|Фагундес Диего
|6
|0.2
|Финлей Итан
|5
|0.17
|Ринг Александр
|4
|0.13
|Касканте Хулио
|3
|0.1
|Хюсен Дэнни
|3
|0.1
|Даниэль Перейра
|2
|0.07
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.07
|Домингес Сесильо
|2
|0.07
|Галлахер Джон
|1
|0.03
|Фелипе
|1
|0.03
|Джитте Мусса
|1
|0.03
|Лима Ник
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Washington Corozo
|0
|0
|Jhojan Valencia
|0
|0
|Gavin Wolff
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роу Келин
|6
|1
|Рольдан Александер
|6
|1
|Jackson Ragen
|4
|1
|Лодейро Николас
|5
|0
|Толо Нуху
|5
|0
|Obed Vargas
|5
|0
|Гомес Еймар
|4
|0
|Арреага Хавьер
|3
|0
|Лейва Дэнни
|3
|0
|Монтеро Фреди
|2
|0
|Руснак Альберт
|2
|0
|Моррис Джордан
|2
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|8
|2
|Ринг Александр
|6
|0
|Урути Максимилиано
|6
|0
|Дриусси Себастьян
|6
|0
|Касканте Хулио
|5
|0
|Jhojan Valencia
|5
|0
|Kipp Keller
|3
|1
|Фагундес Диего
|4
|0
|Фелипе
|4
|0
|Габриэльсен Рубен
|3
|0
|Лима Ник
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Джитте Мусса
|1
|1
|Хименес Эктор
|2
|0
|Стувер Брэд
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
24
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
4
16%
3
13%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
4
16%
4
17%
46-60
6
24%
4
17%
61-75
5
20%
6
25%
76-90
Пропущено
17
23
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
12%
2
9%
1-15
4
24%
4
17%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
3
18%
6
26%
61-75
4
24%
6
26%
76-90
Забито
15
36
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
2
13%
5
14%
1-15
3
20%
5
14%
16-30
3
20%
4
11%
31-45
4
27%
6
17%
46-60
3
20%
9
25%
61-75
0
0%
7
19%
76-90
Пропущено
26
22
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
8%
6
27%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
6
23%
2
9%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
5
19%
4
18%
61-75
6
23%
2
9%
76-90
Забито
40
60
18 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 36
13 Забивали первыми 14
9 Не забивали 3
6
15%
8
13%
1-15
5
13%
8
13%
16-30
7
18%
8
13%
31-45
8
20%
10
17%
46-60
9
23%
13
22%
61-75
5
13%
13
22%
76-90
Пропущено
43
45
19 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 24
4
9%
8
18%
1-15
6
14%
9
20%
16-30
9
21%
5
11%
31-45
6
14%
5
11%
46-60
8
19%
10
22%
61-75
10
23%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1
Остин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нэшвилл - Остин 3:0 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Остин - Лос-Анджелес 4:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1
Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|31
|18
|9
|4
|68 - 22
|63
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|30
|16
|5
|9
|55 - 47
|53
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|14
|8
|9
|47 - 37
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|31
|13
|7
|11
|51 - 39
|46
|5.
|Цинциннати
|30
|10
|12
|8
|54 - 49
|42
|6.
|Орландо Сити
|29
|12
|6
|11
|36 - 45
|42
|7.
|Коламбус Кру
|28
|9
|14
|5
|39 - 31
|41
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|9
|11
|10
|43 - 44
|38
|9.
|Атланта Юнайтед
|30
|9
|9
|12
|45 - 50
|36
|10.
|Интер Майами
|29
|10
|6
|13
|36 - 49
|36
|11.
|Чикаго Файр
|30
|9
|8
|13
|31 - 39
|35
|12.
|Шарлотт
|30
|11
|2
|17
|35 - 46
|35
|13.
|Торонто
|31
|9
|7
|15
|49 - 57
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|30
|7
|6
|17
|32 - 59
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:2
|29
|18
|3
|8
|58 - 34
|57
|2.
|Остин
|30
|15
|6
|9
|60 - 45
|51
|3.
|Даллас
|2:1
|31
|13
|10
|8
|45 - 34
|49
|4.
|Нэшвилл
|31
|12
|10
|9
|49 - 38
|46
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|30
|13
|6
|11
|44 - 43
|45
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|30
|11
|10
|9
|38 - 38
|43
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|31
|10
|13
|8
|49 - 47
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|11
|7
|11
|47 - 43
|40
|9.
|Сиэтл Саундерс
|30
|12
|3
|15
|43 - 40
|39
|10.
|Колорадо Рэпидс
|2:1
|30
|9
|9
|12
|40 - 51
|36
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|30
|9
|7
|14
|33 - 53
|34
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|30
|8
|7
|15
|33 - 51
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|30
|8
|6
|16
|36 - 48
|30
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|29
|7
|9
|13
|44 - 61
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|4
|3
|30 - 22
|28
|3.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|33 - 18
|28
|4.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|5.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|7
|3
|5
|26 - 19
|24
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|8.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|10.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|11.
|Чикаго Файр
|15
|6
|4
|5
|15 - 13
|22
|12.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:2
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Даллас
|2:1
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|3.
|Колорадо Рэпидс
|2:1
|15
|8
|5
|2
|25 - 14
|29
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|15
|8
|5
|2
|23 - 12
|29
|5.
|Портленд Тимберс
|0:0
|16
|7
|7
|2
|26 - 17
|28
|6.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|7.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|6.
|Коламбус Кру
|14
|3
|9
|2
|20 - 20
|18
|7.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|19 - 25
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|3
|5
|7
|23 - 30
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|15
|3
|2
|10
|14 - 33
|11
|11.
|Торонто
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|12.
|Интер Майами
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
|13.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|15
|1
|5
|9
|15 - 28
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|15
|6
|2
|7
|20 - 24
|20
|4.
|Лос-Анджелес
|1:2
|14
|6
|1
|7
|22 - 21
|19
|5.
|Даллас
|2:1
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|16
|2
|4
|10
|15 - 34
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|1
|4
|10
|18 - 38
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|2:1
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|22
|5
|7
|2.
|Остин
|Дриусси Себастьян
|20
|3
|5
|3.
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|19
|6
|6
|4.
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16
|0
|5
|5.
|Даллас
|Феррейра Хесус
|16
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|10
|1
|2.
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|10
|1
|3.
|Остин
|Даниэль Перейра
|8
|2
|4.
|Портленд Тимберс
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|11
|0