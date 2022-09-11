Стадион: PNC Stadium
0:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаВера Матиас
38' Желтая карточкаCarlos Ferreira III
41' Вторая желтая карточкаВера Матиас
65' Желтая карточкаИсима-Мирен Николя
88' Желтая карточкаСаллой Даниэль
90' Желтая карточкаКарраскилья Адальберто
90'+7
Ход матча
18'
41'
88'
12
Кларк
Стив
13
Бартлоу
Итан
22
Вера
Матиас
11
Бэрд
Кори
10
Пико
Фабрис
2
Свит
Бен
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
-
13 Бартлоу ИтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пико ФабрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Свит БенЗащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
-
48 Kaveh Rad
-
Главный тренер: Peter Vermes
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Спортинг Канзас-Сити
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
68.8%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
37 матчей
32.4%
27%
40.6%
12 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
27%
48.6%
24.4%
10 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlos Ferreira III
|10 (1)
|0.33
|Кинтеро Дарвин
|7 (1)
|0.23
|Пико Фабрис
|5 (1)
|0.17
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.07
|Стирс Дэниэл
|2
|0.07
|Пашер Тайлер
|2
|0.07
|Thorleif Ulfarsson
|2
|0.07
|Хадебе Тинейдж
|2
|0.07
|Thor Ulfarsson
|2
|0.07
|Бэрд Кори
|1
|0.03
|Дорси Гриффин
|1
|0.03
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Эррера Эктор
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Джункуа Сэм
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рассел Джонни
|8 (3)
|0.27
|Саллой Даниэль
|6
|0.2
|William Agada
|5
|0.17
|Вальтер Реми
|3
|0.1
|Эрнандес Фелипе
|2
|0.07
|Эспиноза Роджер
|2
|0.07
|Фонтас Андреу
|2
|0.07
|Томми Эрик
|2
|0.07
|Зуси Грэм
|1
|0.03
|Ционис Маринос
|1
|0.03
|Свит Бен
|0
|0
|Дюк Кэмерон
|0
|0
|Росель Ориоль
|0
|0
|Шелтон Кири
|0
|0
|Kayden Pierre
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскилья Адальберто
|9
|1
|Хадебе Тинейдж
|9
|1
|Вера Матиас
|7
|1
|Серен Дарвин
|6
|1
|Лундквист Адам
|5
|1
|Дорси Гриффин
|6
|0
|Стирс Дэниэл
|5
|0
|Родригес Мемо
|5
|0
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|Паркер Тим
|4
|0
|Пико Фабрис
|4
|0
|Эррера Эктор
|3
|0
|Зе Карлос
|3
|0
|Roberto Avila
|3
|0
|Thorleif Ulfarsson
|3
|0
|Кларк Стив
|2
|0
|Carlos Ferreira III
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Micael
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|10
|1
|Фонтас Андреу
|6
|1
|Росель Ориоль
|4
|1
|Дюк Кэмерон
|4
|1
|Рассел Джонни
|4
|0
|Исима-Мирен Николя
|4
|0
|Свит Бен
|4
|0
|Форд Кортни
|4
|0
|Саллой Даниэль
|2
|1
|Вальтер Реми
|3
|0
|Володер Роберт
|1
|1
|Эрнандес Фелипе
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|William Agada
|2
|0
|Зуси Грэм
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Kayden Pierre
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
16
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
4
19%
1
6%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
4
19%
4
25%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
4
19%
2
13%
76-90
Пропущено
17
35
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
12%
4
11%
1-15
6
35%
4
11%
16-30
3
18%
3
9%
31-45
0
0%
7
20%
46-60
4
24%
8
23%
61-75
2
12%
9
26%
76-90
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
3
18%
2
12%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
2
12%
5
29%
29%
31-45
4
24%
3
18%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
4
24%
3
18%
76-90
Пропущено
29
16
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
1
3%
0
0%
1-15
3
10%
3
19%
16-30
6
21%
3
19%
31-45
9
31%
3
19%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
8
28%
6
38%
76-90
Забито
38
33
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 12
7 Не забивали 11
7
18%
3
9%
1-15
4
11%
5
15%
16-30
6
16%
9
27%
31-45
7
18%
6
18%
46-60
6
16%
5
15%
61-75
8
21%
5
15%
76-90
Пропущено
46
51
21 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
3
7%
4
8%
1-15
9
20%
7
14%
16-30
9
20%
6
12%
31-45
9
20%
10
20%
46-60
6
13%
9
18%
61-75
10
22%
15
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1
Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Сакраменто Репаблик - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|31
|18
|9
|4
|68 - 22
|63
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|30
|16
|5
|9
|55 - 47
|53
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|14
|8
|9
|47 - 37
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|31
|13
|7
|11
|51 - 39
|46
|5.
|Цинциннати
|30
|10
|12
|8
|54 - 49
|42
|6.
|Орландо Сити
|29
|12
|6
|11
|36 - 45
|42
|7.
|Коламбус Кру
|28
|9
|14
|5
|39 - 31
|41
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|9
|11
|10
|43 - 44
|38
|9.
|Атланта Юнайтед
|30
|9
|9
|12
|45 - 50
|36
|10.
|Интер Майами
|29
|10
|6
|13
|36 - 49
|36
|11.
|Чикаго Файр
|30
|9
|8
|13
|31 - 39
|35
|12.
|Шарлотт
|30
|11
|2
|17
|35 - 46
|35
|13.
|Торонто
|31
|9
|7
|15
|49 - 57
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|30
|7
|6
|17
|32 - 59
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:2
|29
|18
|3
|8
|58 - 34
|57
|2.
|Остин
|30
|15
|6
|9
|60 - 45
|51
|3.
|Даллас
|2:1
|31
|13
|10
|8
|45 - 34
|49
|4.
|Нэшвилл
|31
|12
|10
|9
|49 - 38
|46
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|30
|13
|6
|11
|44 - 43
|45
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|30
|11
|10
|9
|38 - 38
|43
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|31
|10
|13
|8
|49 - 47
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|11
|7
|11
|47 - 43
|40
|9.
|Сиэтл Саундерс
|30
|12
|3
|15
|43 - 40
|39
|10.
|Колорадо Рэпидс
|2:1
|30
|9
|9
|12
|40 - 51
|36
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|30
|9
|7
|14
|33 - 53
|34
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|30
|8
|7
|15
|33 - 51
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|30
|8
|6
|16
|36 - 48
|30
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|29
|7
|9
|13
|44 - 61
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|4
|3
|30 - 22
|28
|3.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|33 - 18
|28
|4.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|5.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|7
|3
|5
|26 - 19
|24
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|8.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|10.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|11.
|Чикаго Файр
|15
|6
|4
|5
|15 - 13
|22
|12.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:2
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Даллас
|2:1
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|3.
|Колорадо Рэпидс
|2:1
|15
|8
|5
|2
|25 - 14
|29
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|15
|8
|5
|2
|23 - 12
|29
|5.
|Портленд Тимберс
|0:0
|16
|7
|7
|2
|26 - 17
|28
|6.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|7.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|6.
|Коламбус Кру
|14
|3
|9
|2
|20 - 20
|18
|7.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|19 - 25
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|3
|5
|7
|23 - 30
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|15
|3
|2
|10
|14 - 33
|11
|11.
|Торонто
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|12.
|Интер Майами
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
|13.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|15
|1
|5
|9
|15 - 28
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|15
|6
|2
|7
|20 - 24
|20
|4.
|Лос-Анджелес
|1:2
|14
|6
|1
|7
|22 - 21
|19
|5.
|Даллас
|2:1
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|16
|2
|4
|10
|15 - 34
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|1
|4
|10
|18 - 38
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|2:1
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|22
|5
|7
|2.
|Остин
|Дриусси Себастьян
|20
|3
|5
|3.
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|19
|6
|6
|4.
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18
|0
|5
|5.
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|10
|1
|2.
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|10
|1
|3.
|Остин
|Даниэль Перейра
|8
|2
|4.
|Портленд Тимберс
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|11
|0