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США: МЛС
2022


Стадион:
Хьюстон Динамо
0:0
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
18' Желтая карточка
Вера Матиас
38' Желтая карточка
Carlos Ferreira III
41' Вторая желтая карточка
Вера Матиас
65' Желтая карточка
Исима-Мирен Николя
88' Желтая карточка
Саллой Даниэль
90' Желтая карточка
Карраскилья Адальберто
90'+7
12
Кларк
Стив
4
Валентин
Зарек
13
Бартлоу
Итан
17
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
22
Вера
Матиас
20
Карраскилья
Адальберто
11
Бэрд
Кори
23
Кинтеро
Дарвин
10
Пико
Фабрис
9
Carlos
Ferreira
III
1
Пульскемп
Джон
24
Kayden
Pierre
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
2
Свит
Бен
21
Эрнандес
Фелипе
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
7
Рассел
Джонни
23
William
Agada
20
Саллой
Даниэль
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Спортинг Канзас-Сити

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
68.8%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

37 матчей

32.4%
27%
40.6%
12 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

27%
48.6%
24.4%
10 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

ОК
2:1
М
1:0
М
4:2
М
3:2
М
1:0
М
1:2
М
2:1
М
2:5
М
4:0
М
1:0
М
1:1
М
0:1
ОК
4:2
М
3:2
М
1:0
М
0:0
М
2:1
ОК
0:2
М
3:3
ОК
3:1
М
2:0
М
1:0
М
1:1
ОК
3:1
М
4:4
М
1:3
М
0:2
М
2:1
М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
0:1
М
1:0
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Ferreira III 10 (1) 0.33
Кинтеро Дарвин 7 (1) 0.23
Пико Фабрис 5 (1) 0.17
Карраскилья Адальберто 2 0.07
Стирс Дэниэл 2 0.07
Пашер Тайлер 2 0.07
Thorleif Ulfarsson 2 0.07
Хадебе Тинейдж 2 0.07
Thor Ulfarsson 2 0.07
Бэрд Кори 1 0.03
Дорси Гриффин 1 0.03
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Эррера Эктор 0 0
Зе Карлос 0 0
Джункуа Сэм 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рассел Джонни 8 (3) 0.27
Саллой Даниэль 6 0.2
William Agada 5 0.17
Вальтер Реми 3 0.1
Эрнандес Фелипе 2 0.07
Эспиноза Роджер 2 0.07
Фонтас Андреу 2 0.07
Томми Эрик 2 0.07
Зуси Грэм 1 0.03
Ционис Маринос 1 0.03
Свит Бен 0 0
Дюк Кэмерон 0 0
Росель Ориоль 0 0
Шелтон Кири 0 0
Kayden Pierre 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскилья Адальберто 9 1
Хадебе Тинейдж 9 1
Вера Матиас 7 1
Серен Дарвин 6 1
Лундквист Адам 5 1
Дорси Гриффин 6 0
Стирс Дэниэл 5 0
Родригес Мемо 5 0
Кинтеро Дарвин 4 0
Паркер Тим 4 0
Пико Фабрис 4 0
Эррера Эктор 3 0
Зе Карлос 3 0
Roberto Avila 3 0
Thorleif Ulfarsson 3 0
Кларк Стив 2 0
Carlos Ferreira III 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Micael 1 0
Бэрд Кори 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 10 1
Фонтас Андреу 6 1
Росель Ориоль 4 1
Дюк Кэмерон 4 1
Рассел Джонни 4 0
Исима-Мирен Николя 4 0
Свит Бен 4 0
Форд Кортни 4 0
Саллой Даниэль 2 1
Вальтер Реми 3 0
Володер Роберт 1 1
Эрнандес Фелипе 2 0
Нденбе Логан 2 0
William Agada 2 0
Зуси Грэм 1 0
Маури Хосе 1 0
Мелия Тим 1 0
Kayden Pierre 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
16
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
4
19%
1
6%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
4
19%
4
25%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
4
19%
2
13%
76-90

Пропущено

17
35
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
12%
4
11%
1-15
6
35%
4
11%
16-30
3
18%
3
9%
31-45
0
0%
7
20%
46-60
4
24%
8
23%
61-75
2
12%
9
26%
76-90

Забито

17
17
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
3
18%
2
12%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
2
12%
5
29%
29%
31-45
4
24%
3
18%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
4
24%
3
18%
76-90

Пропущено

29
16
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
1
3%
0
0%
1-15
3
10%
3
19%
16-30
6
21%
3
19%
31-45
9
31%
3
19%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
8
28%
6
38%
76-90

Забито

38
33
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 12
7 Не забивали 11
7
18%
3
9%
1-15
4
11%
5
15%
16-30
6
16%
9
27%
31-45
7
18%
6
18%
46-60
6
16%
5
15%
61-75
8
21%
5
15%
76-90

Пропущено

46
51
21 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
3
7%
4
8%
1-15
9
20%
7
14%
16-30
9
20%
6
12%
31-45
9
20%
10
20%
46-60
6
13%
9
18%
61-75
10
22%
15
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1
Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Сакраменто Репаблик - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 31 18 9 4 68 - 22 63
2. Клёб де Фут Монреаль 30 16 5 9 55 - 47 53
3. Нью-Йорк Ред Буллз 31 14 8 9 47 - 37 50
4. Нью-Йорк Сити 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Цинциннати 30 10 12 8 54 - 49 42
6. Орландо Сити 29 12 6 11 36 - 45 42
7. Коламбус Кру 28 9 14 5 39 - 31 41
8. Нью-Инглэнд Революшн 30 9 11 10 43 - 44 38
9. Атланта Юнайтед 30 9 9 12 45 - 50 36
10. Интер Майами 29 10 6 13 36 - 49 36
11. Чикаго Файр 30 9 8 13 31 - 39 35
12. Шарлотт 30 11 2 17 35 - 46 35
13. Торонто 31 9 7 15 49 - 57 34
14. Ди Си Юнайтед 0:0 30 7 6 17 32 - 59 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:2 29 18 3 8 58 - 34 57
2. Остин 30 15 6 9 60 - 45 51
3. Даллас 2:1 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 31 12 10 9 49 - 38 46
5. Миннесота Юнайтед 0:0 30 13 6 11 44 - 43 45
6. Реал Солт-Лейк 0:0 30 11 10 9 38 - 38 43
7. Портленд Тимберс 0:0 31 10 13 8 49 - 47 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 11 7 11 47 - 43 40
9. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
10. Колорадо Рэпидс 2:1 30 9 9 12 40 - 51 36
11. Ванкувер Уайткэпс 1:2 30 9 7 14 33 - 53 34
12. Спортинг Канзас-Сити 30 8 7 15 33 - 51 31
13. Хьюстон Динамо 30 8 6 16 36 - 48 30
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 29 7 9 13 44 - 61 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Атланта Юнайтед 15 8 4 3 30 - 22 28
3. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
4. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
5. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
6. Клёб де Фут Монреаль 15 7 3 5 26 - 19 24
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
10. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
11. Чикаго Файр 15 6 4 5 15 - 13 22
12. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 0:0 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:2 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 2:1 16 9 4 3 26 - 14 31
3. Колорадо Рэпидс 2:1 15 8 5 2 25 - 14 29
4. Реал Солт-Лейк 0:0 15 8 5 2 23 - 12 29
5. Портленд Тимберс 0:0 16 7 7 2 26 - 17 28
6. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 0:0 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
11. Ванкувер Уайткэпс 1:2 14 7 3 4 18 - 19 24
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23
13. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
14. Хьюстон Динамо 15 5 5 5 20 - 18 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
6. Коламбус Кру 14 3 9 2 20 - 20 18
7. Цинциннати 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 5 7 23 - 30 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Ди Си Юнайтед 0:0 15 3 2 10 14 - 33 11
11. Торонто 15 2 4 9 19 - 29 10
12. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Миннесота Юнайтед 0:0 15 6 2 7 20 - 24 20
4. Лос-Анджелес 1:2 14 6 1 7 22 - 21 19
5. Даллас 2:1 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 4 4 6 17 - 20 16
7. Портленд Тимберс 0:0 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 0:0 15 3 5 7 15 - 26 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 1:2 16 2 4 10 15 - 34 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 1 4 10 18 - 38 7
14. Колорадо Рэпидс 2:1 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нэшвилл Мукхтар Хани 22 5 7
2. Остин Дриусси Себастьян 20 3 5
3. Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 19 6 6
4. Даллас Феррейра Хесус 18 0 5
5. Цинциннати Васкес Брэндон 16 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 10 1
2. Орландо Сити Янссон Робин 10 1
3. Остин Даниэль Перейра 8 2
4. Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 8 2
5. Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 11 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
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