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США: МЛС
2022


Стадион:
Даллас
2:1
Второй тайм: 90+'
Лос-Анджелес
0'
8' Желтая карточка
Паласиос Диего
13' Красная карточка
Холлингсхед Райан
35' Желтая карточка
Эскобар Франко
0:1
45' Гол
Аранго Кристиан
1:1
78' Гол
Феррейра Хесус
2:1
82' Гол
Феррейра Хесус
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
17
Берджесс
Нкоси
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
19
Помикал
Пакстон
6
Серрильо
Эдвин
12
Ллетгет
Себастьян
8
Обриан
Ядер
10
Феррейра
Хесус
7
Арриола
Пол
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
14
Кьеллини
Джорджо
12
Паласиос
Диего
7
Блессинг
Латиф
6
Санчес
Илье
20
Сифуэнтес
Хосе
10
Вела
Карлос
9
Аранго
Кристиан
99
Буанга
Денис
Даллас
4-3-3
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Даллас
Лос-Анджелес

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

М
3:1
М
2:3
М
2:0
М
1:1
М
2:0
М
2:1
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 18 0.58
Арриола Пол 9 0.29
Alan Velasco 6 0.19
Хара Франко 3 (1) 0.1
Сервания Брандон 2 0.06
Фарфан Марко 1 0.03
Обриан Ядер 1 0.03
Хеджес Мэтт 1 0.03
Факундо Киньон 1 0.03
Tsiki Ntsabeleng 1 0.03
Ллетгет Себастьян 0 0
Нану Гомеш 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 16 (1) 0.55
Вела Карлос 8 (2) 0.28
Сифуэнтес Хосе 7 0.24
Опоку Квадво 7 0.24
Холлингсхед Райан 5 0.17
Мурильо Хесус 2 0.07
Родригес Брайан II 2 0.07
Акоста Келлин 2 0.07
Мусовски Дэниел 2 0.07
Бэйл Гарет 2 0.07
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.07
Паласиос Диего 1 0.03
Эскобар Франко 1 0.03
Фалл Мамаду 1 0.03
Санчес Илье 1 0.03
Кьеллини Джорджо 0 0
Блессинг Латиф 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 5 2
Alan Velasco 7 0
Фарфан Марко 6 0
Серрильо Эдвин 6 0
Факундо Киньон 5 0
Помикал Пакстон 5 0
Феррейра Хесус 5 0
Твумаси Эма 5 0
Арриола Пол 4 0
Мартинес Хосе VI 4 0
Обриан Ядер 4 0
Пас Мартен 3 0
Tsiki Ntsabeleng 3 0
Хара Франко 2 0
Хеджес Мэтт 2 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Нану Гомеш 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сифуэнтес Хосе 8 0
Акоста Келлин 7 0
Мурильо Хесус 7 0
Паласиос Диего 7 0
Санчес Илье 5 1
Фалл Мамаду 6 0
Холлингсхед Райан 3 1
Аранго Кристиан 4 0
Крепо Максим 3 0
Эскобар Франко 3 0
Ибеага Себастьен 3 0
Анри Дониэл 2 0
Вела Карлос 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Сегура Эдди 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Daniel Crisostomo 1 0
Родригес Брайан II 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
21
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
4
19%
16-30
5
21%
2
10%
31-45
3
13%
6
29%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
7
29%
29%
7
33%
76-90

Пропущено

13
19
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
8%
4
21%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
3
23%
6
32%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
2
15%
2
11%
76-90

Забито

17
37
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 11
21 Не забивали 13
2
12%
3
8%
1-15
3
18%
4
11%
16-30
4
24%
6
16%
31-45
3
18%
7
19%
46-60
3
18%
9
24%
61-75
2
12%
8
22%
76-90

Пропущено

22
12
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
5%
3
25%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
4
18%
2
17%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
5
23%
1
8%
61-75
7
32%
3
25%
76-90

Забито

41
58
22 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 38
15 Забивали первыми 16
8 Не забивали 2
6
15%
4
7%
1-15
7
17%
8
14%
16-30
9
22%
8
14%
31-45
6
15%
13
22%
46-60
4
10%
10
17%
61-75
9
22%
15
26%
76-90

Пропущено

35
31
15 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 19
2
6%
7
23%
1-15
6
17%
4
13%
16-30
7
20%
8
26%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
7
20%
2
6%
61-75
9
26%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Нэшвилл - Даллас 4:0 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3
Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1
Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 31 18 9 4 68 - 22 63
2. Клёб де Фут Монреаль 30 16 5 9 55 - 47 53
3. Нью-Йорк Ред Буллз 31 14 8 9 47 - 37 50
4. Нью-Йорк Сити 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Цинциннати 30 10 12 8 54 - 49 42
6. Орландо Сити 29 12 6 11 36 - 45 42
7. Коламбус Кру 28 9 14 5 39 - 31 41
8. Нью-Инглэнд Революшн 30 9 11 10 43 - 44 38
9. Атланта Юнайтед 30 9 9 12 45 - 50 36
10. Интер Майами 29 10 6 13 36 - 49 36
11. Чикаго Файр 30 9 8 13 31 - 39 35
12. Шарлотт 30 11 2 17 35 - 46 35
13. Торонто 31 9 7 15 49 - 57 34
14. Ди Си Юнайтед 0:0 30 7 6 17 32 - 59 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:2 29 18 3 8 58 - 34 57
2. Остин 30 15 6 9 60 - 45 51
3. Даллас 2:1 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 31 12 10 9 49 - 38 46
5. Миннесота Юнайтед 0:0 30 13 6 11 44 - 43 45
6. Реал Солт-Лейк 0:0 30 11 10 9 38 - 38 43
7. Портленд Тимберс 0:0 31 10 13 8 49 - 47 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 11 7 11 47 - 43 40
9. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
10. Колорадо Рэпидс 2:1 30 9 9 12 40 - 51 36
11. Ванкувер Уайткэпс 1:2 30 9 7 14 33 - 53 34
12. Спортинг Канзас-Сити 0:0 30 8 7 15 33 - 51 31
13. Хьюстон Динамо 0:0 30 8 6 16 36 - 48 30
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 29 7 9 13 44 - 61 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Атланта Юнайтед 15 8 4 3 30 - 22 28
3. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
4. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
5. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
6. Клёб де Фут Монреаль 15 7 3 5 26 - 19 24
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
10. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
11. Чикаго Файр 15 6 4 5 15 - 13 22
12. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 0:0 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:2 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 2:1 16 9 4 3 26 - 14 31
3. Колорадо Рэпидс 2:1 15 8 5 2 25 - 14 29
4. Реал Солт-Лейк 0:0 15 8 5 2 23 - 12 29
5. Портленд Тимберс 0:0 16 7 7 2 26 - 17 28
6. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 0:0 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
11. Ванкувер Уайткэпс 1:2 14 7 3 4 18 - 19 24
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23
13. Спортинг Канзас-Сити 0:0 14 6 2 6 17 - 16 20
14. Хьюстон Динамо 0:0 15 5 5 5 20 - 18 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
6. Коламбус Кру 14 3 9 2 20 - 20 18
7. Цинциннати 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 5 7 23 - 30 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Ди Си Юнайтед 0:0 15 3 2 10 14 - 33 11
11. Торонто 15 2 4 9 19 - 29 10
12. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Миннесота Юнайтед 0:0 15 6 2 7 20 - 24 20
4. Лос-Анджелес 1:2 14 6 1 7 22 - 21 19
5. Даллас 2:1 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 4 4 6 17 - 20 16
7. Портленд Тимберс 0:0 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 0:0 15 3 5 7 15 - 26 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 0:0 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 0:0 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 1:2 16 2 4 10 15 - 34 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 1 4 10 18 - 38 7
14. Колорадо Рэпидс 2:1 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нэшвилл Мукхтар Хани 22 5 7
2. Остин Дриусси Себастьян 20 3 5
3. Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 19 6 6
4. Цинциннати Васкес Брэндон 16 0 5
5. Даллас Феррейра Хесус 16 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 10 1
2. Орландо Сити Янссон Робин 10 1
3. Остин Даниэль Перейра 8 2
4. Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 8 2
5. Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 11 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Аранго Кристиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Эскобар Франко получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Даллас
    Ничья
    Лос-Анджелес
    7.40
    3.58
    2.16
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Даллас 2:1 Лос-Анджелес онлайн

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    Даллас
    Лос-Анджелес
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