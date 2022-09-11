  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС
2022


Стадион:
Колорадо Рэпидс
3:1
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
0:1
9' Гол
Уайт Брайан
1:1
21' Гол
Зардес Гьяси
32' Желтая карточка
Веселинович Ранко
2:1
33' Пенальти
Рубио Диего
52' Желтая карточка
Шёпф Алессандро
3:1
75' Гол
Льюис Джонатан
90'+6
22
Ярброуг
Вильям
4
Уилсон
Дэнни
6
Абубакар
Лалас
2
Розенберри
Киган
66
Эстевес
Лукас
21
Акоста
Бриан
13
Гутьеррес
Фелипе
15
Николсон
Сэм
11
Рубио
Диего
7
Льюис
Джонатан
29
Зардес
Гьяси
55
Кроппер
Коди
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
2
Годиньо
Маркус
20
Кубас
Андрес
19
Грессель
Юлиан
18
Шёпф
Алессандро
31
Тейберт
Расселл
45
Pedro
Vite
24
Уайт
Брайан
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
4-1-4-1

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Ванкувер Уайткэпс

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
53.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

27 матчей

40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
2:2
М
2:3
М
0:1
М
1:2
М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
3:3
М
2:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
2:0
М
1:2
М
3:0
М
3:2
М
2:0
М
2:2
М
1:0
М
0:1
М
1:2
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 13 (4) 0.43
Зардес Гьяси 9 (1) 0.3
Льюис Джонатан 5 0.17
Абубакар Лалас 4 0.13
Кайе Марк-Энтони 3 0.1
Барриос Майкл 2 0.07
Шиньяшики Андре 2 0.07
Эстевес Лукас 1 0.03
Розенберри Киган 1 0.03
Уорнер Коллен 1 0.03
Dantouma Toure 1 0.03
Бейташур Стивен 0 0
Гутьеррес Фелипе 0 0
Акоста Бриан 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Прайс Джек 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 8 (2) 0.27
Голд Райан 6 (2) 0.2
Уайт Брайан 4 0.13
Рикеттс Тосайн 3 0.1
Дахоме Кристиан 2 0.07
Рапосо Райан 2 0.07
Кайседо Дейбер 1 0.03
Веселинович Ранко 1 0.03
Грессель Юлиан 1 0.03
Годой Эрик 1 0.03
Кубас Андрес 1 0.03
Блэкмон Тристан 1 0.03
Браун Джавейн 1 0.03
Simon Becher 1 0.03
Гутьеррес Кристиан 0 0
Кроппер Коди 0 0
Pedro Vite 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 9 1
Рубио Диего 8 1
Уилсон Дэнни 8 0
Абубакар Лалас 8 0
Эстевес Лукас 5 1
Трасти Остон 4 1
Вальесилья Эксон 3 1
Барриос Майкл 4 0
Розенберри Киган 4 0
Льюис Джонатан 4 0
Max Alves 4 0
Прайс Джек 3 0
Ярброуг Вильям 3 0
Уорнер Коллен 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Присо-Мбонге Ральф 2 0
Бейташур Стивен 1 0
Гутьеррес Фелипе 1 0
Зардес Гьяси 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Dantouma Toure 1 0
Япи Даррен 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 8 1
Дахоме Кристиан 4 1
Тейберт Расселл 5 0
Голд Райан 5 0
Веселинович Ранко 5 0
Блэкмон Тристан 4 0
Браун Джавейн 4 0
Берхальтер Себастьян 4 0
Юнгвирт Флориан 3 0
Нервински Джейк 1 1
Кубас Андрес 2 0
Кайседо Дейбер 2 0
Бальдисимо Майкл 2 0
Александр Кайо 2 0
Рапосо Райан 2 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Годой Эрик 1 0
Кроппер Коди 1 0
Шёпф Алессандро 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Уайт Брайан 1 0
Pedro Vite 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
15
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
3
12%
6
40%
1-15
8
31%
1
7%
16-30
3
12%
3
20%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
3
12%
3
20%
76-90

Пропущено

14
35
11 В 1-м тайме 22
3 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
5
36%
8
23%
1-15
3
21%
9
26%
16-30
3
21%
5
14%
31-45
1
7%
3
9%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
2
14%
6
17%
76-90

Забито

15
18
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
1
7%
1
6%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
5
33%
9
50%
76-90

Пропущено

37
19
17 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
4
11%
2
11%
1-15
6
16%
2
11%
16-30
7
19%
2
11%
31-45
6
16%
3
16%
46-60
6
16%
3
16%
61-75
8
22%
7
37%
76-90

Забито

41
33
22 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 14
6 Не забивали 7
4
10%
7
21%
1-15
11
27%
1
3%
16-30
7
17%
5
15%
31-45
5
12%
2
6%
46-60
6
15%
6
18%
61-75
8
20%
12
36%
76-90

Пропущено

51
54
28 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 23
9
18%
10
19%
1-15
9
18%
11
20%
16-30
10
20%
7
13%
31-45
7
14%
6
11%
46-60
6
12%
7
13%
61-75
10
20%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 31 18 9 4 68 - 22 63
2. Клёб де Фут Монреаль 30 16 5 9 55 - 47 53
3. Нью-Йорк Ред Буллз 31 14 8 9 47 - 37 50
4. Нью-Йорк Сити 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Цинциннати 30 10 12 8 54 - 49 42
6. Орландо Сити 29 12 6 11 36 - 45 42
7. Коламбус Кру 28 9 14 5 39 - 31 41
8. Нью-Инглэнд Революшн 30 9 11 10 43 - 44 38
9. Атланта Юнайтед 30 9 9 12 45 - 50 36
10. Интер Майами 29 10 6 13 36 - 49 36
11. Чикаго Файр 30 9 8 13 31 - 39 35
12. Шарлотт 30 11 2 17 35 - 46 35
13. Торонто 31 9 7 15 49 - 57 34
14. Ди Си Юнайтед 30 7 6 17 32 - 59 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 29 18 3 8 58 - 34 57
2. Остин 30 15 6 9 60 - 45 51
3. Даллас 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 31 12 10 9 49 - 38 46
5. Портленд Тимберс 31 11 12 8 50 - 47 45
6. Миннесота Юнайтед 30 13 5 12 44 - 44 44
7. Реал Солт-Лейк 30 11 10 9 38 - 38 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 11 7 11 47 - 43 40
9. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
10. Колорадо Рэпидс 30 9 9 12 41 - 51 36
11. Ванкувер Уайткэпс 30 9 7 14 33 - 54 34
12. Спортинг Канзас-Сити 30 8 7 15 33 - 51 31
13. Хьюстон Динамо 30 8 6 16 36 - 48 30
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 29 7 9 13 44 - 61 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Атланта Юнайтед 15 8 4 3 30 - 22 28
3. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
4. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
5. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
6. Клёб де Фут Монреаль 15 7 3 5 26 - 19 24
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
10. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
11. Чикаго Файр 15 6 4 5 15 - 13 22
12. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
3. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
4. Колорадо Рэпидс 15 8 5 2 26 - 14 29
5. Реал Солт-Лейк 15 8 5 2 23 - 12 29
6. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
11. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23
13. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
14. Хьюстон Динамо 15 5 5 5 20 - 18 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
6. Коламбус Кру 14 3 9 2 20 - 20 18
7. Цинциннати 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 5 7 23 - 30 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Ди Си Юнайтед 15 3 2 10 14 - 33 11
11. Торонто 15 2 4 9 19 - 29 10
12. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 14 6 1 7 22 - 21 19
4. Миннесота Юнайтед 15 6 1 8 20 - 25 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 4 4 6 17 - 20 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 15 3 5 7 15 - 26 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 1 4 10 18 - 38 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нэшвилл Мукхтар Хани 22 5 7
2. Остин Дриусси Себастьян 20 3 5
3. Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 19 6 6
4. Даллас Феррейра Хесус 18 0 5
5. Цинциннати Васкес Брэндон 16 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 10 1
2. Орландо Сити Янссон Робин 10 1
3. Остин Даниэль Перейра 8 2
4. Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 8 2
5. Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 11 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 3:1 Ванкувер Уайткэпс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     