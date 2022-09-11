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США: МЛС
2022


Стадион:
Реал Солт-Лейк
0:0
Перерыв
Ди Си Юнайтед
0'
27' Желтая карточка
Дуркин Кристофер
40' Желтая карточка
Matai Akinmboni

Ход матча

27'
 
Дуркин Кристофер
40'
 
Matai Akinmboni
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Ди Си Юнайтед
1.49
4.60
6.30
Все Коэффициенты
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
16
Чанг
Майкель
28
Jasper
Loeffelsend
6
Руис
Пабло
9
Мерам
Джастин
10
Кордова
Серхио
11
Саварино
Джефферсон
32
Очоа
Дэвид
23
Пинс
Донован
44
Палссон
Виктор
45
Matai
Akinmboni
25
Jackson
Hopkins
14
Найяр
Энди
6
Каноуз
Расселл
8
Дуркин
Кристофер
49
Моррисон
Равел
9
Камара
Ола
20
Бентеке
Кристиан
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Ди Си Юнайтед
3-5-2

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Ди Си Юнайтед

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

19 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

М
5:0
М
3:2
М
0:1
М
1:1
М
6:4
М
3:0
ОК
0:1
М
1:0
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
3:0
М
0:0
ОК
2:1
М
0:0
М
2:1
ТМС
0:3
М
4:1
М
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 8 0.27
Саварино Джефферсон 6 0.2
Мерам Джастин 3 0.1
Вуд Бобби 3 0.1
Джулио Андерсон 3 0.1
Глэд Джастин 3 0.1
Броди Эндрю 2 0.07
Руис Пабло 2 (1) 0.07
Шмитт Тейт 2 0.07
Сильва Марсело 2 0.07
Чанг Майкель 1 0.03
Jasper Loeffelsend 1 0.03
Крейлах Дамир 1 0.03
Каппелхоф Йохан 1 0.03
Эррера Аарон 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 11 0.37
Камара Ола 9 (1) 0.3
Эстрада Майкл 4 (1) 0.13
Бирнбом Стив 2 0.07
Грессель Юлиан 1 0.03
Nigel Robertha 1 0.03
Дуркин Кристофер 1 0.03
Каноуз Расселл 1 0.03
Смит Кимарни 1 0.03
Моррисон Равел 1 0.03
Флорес Эдисон 1 0.03
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Drew Skundrich 0 0
Martín Rodríguez1 0 0
Jackson Hopkins 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 9 0
Jasper Loeffelsend 7 0
Глэд Джастин 6 0
Эррера Аарон 4 1
Колдуэлл Скотт 5 0
Сильва Марсело 4 0
Мерам Джастин 4 0
Шмитт Тейт 4 0
Макмат Зак 3 0
Чанг Майкель 3 0
Луис Эвертон 3 0
Кордова Серхио 2 0
Броди Эндрю 2 0
Беслер Ник 2 0
Холт Эрик 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Джулио Андерсон 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бирнбом Стив 6 1
Найяр Энди 6 0
Дуркин Кристофер 4 1
Хайнс-Айк Брендан 5 0
Каноуз Расселл 4 0
Одои-Атсем Крис 4 0
Jackson Hopkins 4 0
Sofiane Djeffal 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Смит Брэд 2 0
Nigel Robertha 2 0
Drew Skundrich 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Палссон Виктор 1 0
Моррисон Равел 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Альфаро Тони 1 0
Очоа Дэвид 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Пинс Донован 1 0
Martín Rodríguez1 1 0
Sami Guediri 1 0
Kristian Fletcher 1 0
Matai Akinmboni 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
16
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
4
17%
4
25%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
7
30%
4
25%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
4
17%
4
25%
76-90

Пропущено

12
31
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
3
25%
2
6%
1-15
3
25%
6
19%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
1
8%
7
23%
46-60
1
8%
9
29%
29%
61-75
4
33%
2
6%
76-90

Забито

15
18
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
20 Не забивали 20
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
20%
7
39%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
5
33%
4
22%
76-90

Пропущено

26
26
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
7
27%
5
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
19%
7
27%
31-45
4
15%
2
8%
46-60
6
23%
3
12%
61-75
4
15%
9
35%
76-90

Забито

38
34
13 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 10
8 Не забивали 12
4
11%
5
15%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
5
13%
8
24%
31-45
9
24%
7
21%
46-60
7
18%
3
9%
61-75
9
24%
8
24%
76-90

Пропущено

38
57
18 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 24
10
26%
7
12%
1-15
3
8%
6
11%
16-30
5
13%
12
21%
31-45
5
13%
9
16%
46-60
7
18%
12
21%
61-75
8
21%
11
19%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6
Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 31 18 9 4 68 - 22 63
2. Клёб де Фут Монреаль 30 16 5 9 55 - 47 53
3. Нью-Йорк Ред Буллз 31 14 8 9 47 - 37 50
4. Нью-Йорк Сити 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Цинциннати 30 10 12 8 54 - 49 42
6. Орландо Сити 29 12 6 11 36 - 45 42
7. Коламбус Кру 28 9 14 5 39 - 31 41
8. Нью-Инглэнд Революшн 30 9 11 10 43 - 44 38
9. Атланта Юнайтед 30 9 9 12 45 - 50 36
10. Интер Майами 29 10 6 13 36 - 49 36
11. Чикаго Файр 30 9 8 13 31 - 39 35
12. Шарлотт 30 11 2 17 35 - 46 35
13. Торонто 31 9 7 15 49 - 57 34
14. Ди Си Юнайтед 0:0 30 7 6 17 32 - 59 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:2 29 18 3 8 58 - 34 57
2. Остин 30 15 6 9 60 - 45 51
3. Даллас 2:1 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 31 12 10 9 49 - 38 46
5. Миннесота Юнайтед 0:0 30 13 6 11 44 - 43 45
6. Реал Солт-Лейк 0:0 30 11 10 9 38 - 38 43
7. Портленд Тимберс 0:0 31 10 13 8 49 - 47 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 11 7 11 47 - 43 40
9. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
10. Колорадо Рэпидс 2:1 30 9 9 12 40 - 51 36
11. Ванкувер Уайткэпс 1:2 30 9 7 14 33 - 53 34
12. Спортинг Канзас-Сити 30 8 7 15 33 - 51 31
13. Хьюстон Динамо 30 8 6 16 36 - 48 30
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 29 7 9 13 44 - 61 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Атланта Юнайтед 15 8 4 3 30 - 22 28
3. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
4. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
5. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
6. Клёб де Фут Монреаль 15 7 3 5 26 - 19 24
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
10. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
11. Чикаго Файр 15 6 4 5 15 - 13 22
12. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 0:0 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:2 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 2:1 16 9 4 3 26 - 14 31
3. Колорадо Рэпидс 2:1 15 8 5 2 25 - 14 29
4. Реал Солт-Лейк 0:0 15 8 5 2 23 - 12 29
5. Портленд Тимберс 0:0 16 7 7 2 26 - 17 28
6. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 0:0 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
11. Ванкувер Уайткэпс 1:2 14 7 3 4 18 - 19 24
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23
13. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
14. Хьюстон Динамо 15 5 5 5 20 - 18 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
6. Коламбус Кру 14 3 9 2 20 - 20 18
7. Цинциннати 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 5 7 23 - 30 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Ди Си Юнайтед 0:0 15 3 2 10 14 - 33 11
11. Торонто 15 2 4 9 19 - 29 10
12. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Миннесота Юнайтед 0:0 15 6 2 7 20 - 24 20
4. Лос-Анджелес 1:2 14 6 1 7 22 - 21 19
5. Даллас 2:1 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 4 4 6 17 - 20 16
7. Портленд Тимберс 0:0 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 0:0 15 3 5 7 15 - 26 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 1:2 16 2 4 10 15 - 34 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 1 4 10 18 - 38 7
14. Колорадо Рэпидс 2:1 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нэшвилл Мукхтар Хани 22 5 7
2. Остин Дриусси Себастьян 20 3 5
3. Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 19 6 6
4. Цинциннати Васкес Брэндон 16 0 5
5. Даллас Феррейра Хесус 16 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 10 1
2. Орландо Сити Янссон Робин 10 1
3. Остин Даниэль Перейра 8 2
4. Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 8 2
5. Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 11 0
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Matai Akinmboni получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Дуркин Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Ди Си Юнайтед
1.49
4.60
6.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 0:0 Ди Си Юнайтед онлайн

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