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США: МЛС
2022


Стадион:
Реал Солт-Лейк
0:0
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
27' Желтая карточка
Дуркин Кристофер
40' Желтая карточка
Matai Akinmboni
61' Желтая карточка
Очоа Дэвид
66' Желтая карточка
Сильва Марсело
89' Желтая карточка
Эррера Аарон
90'+4
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
16
Чанг
Майкель
28
Jasper
Loeffelsend
6
Руис
Пабло
9
Мерам
Джастин
10
Кордова
Серхио
11
Саварино
Джефферсон
32
Очоа
Дэвид
23
Пинс
Донован
44
Палссон
Виктор
45
Matai
Akinmboni
25
Jackson
Hopkins
14
Найяр
Энди
6
Каноуз
Расселл
8
Дуркин
Кристофер
49
Моррисон
Равел
9
Камара
Ола
20
Бентеке
Кристиан
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Ди Си Юнайтед
3-5-2

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Ди Си Юнайтед

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

19 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

М
5:0
М
3:2
М
0:1
М
1:1
М
6:4
М
3:0
ОК
0:1
М
1:0
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
3:0
М
0:0
ОК
2:1
М
0:0
М
2:1
ТМС
0:3
М
4:1
М
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 8 0.27
Саварино Джефферсон 6 0.2
Мерам Джастин 3 0.1
Вуд Бобби 3 0.1
Джулио Андерсон 3 0.1
Глэд Джастин 3 0.1
Броди Эндрю 2 0.07
Руис Пабло 2 (1) 0.07
Шмитт Тейт 2 0.07
Сильва Марсело 2 0.07
Чанг Майкель 1 0.03
Jasper Loeffelsend 1 0.03
Крейлах Дамир 1 0.03
Каппелхоф Йохан 1 0.03
Эррера Аарон 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 11 0.37
Камара Ола 9 (1) 0.3
Эстрада Майкл 4 (1) 0.13
Бирнбом Стив 2 0.07
Грессель Юлиан 1 0.03
Nigel Robertha 1 0.03
Дуркин Кристофер 1 0.03
Каноуз Расселл 1 0.03
Смит Кимарни 1 0.03
Моррисон Равел 1 0.03
Флорес Эдисон 1 0.03
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Drew Skundrich 0 0
Martín Rodríguez1 0 0
Jackson Hopkins 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 9 0
Jasper Loeffelsend 7 0
Эррера Аарон 5 1
Глэд Джастин 6 0
Сильва Марсело 5 0
Колдуэлл Скотт 5 0
Мерам Джастин 4 0
Шмитт Тейт 4 0
Макмат Зак 3 0
Чанг Майкель 3 0
Луис Эвертон 3 0
Кордова Серхио 2 0
Броди Эндрю 2 0
Беслер Ник 2 0
Холт Эрик 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Джулио Андерсон 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бирнбом Стив 6 1
Найяр Энди 6 0
Дуркин Кристофер 4 1
Хайнс-Айк Брендан 5 0
Каноуз Расселл 4 0
Одои-Атсем Крис 4 0
Jackson Hopkins 4 0
Sofiane Djeffal 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Смит Брэд 2 0
Nigel Robertha 2 0
Очоа Дэвид 2 0
Drew Skundrich 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Палссон Виктор 1 0
Моррисон Равел 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Альфаро Тони 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Пинс Донован 1 0
Martín Rodríguez1 1 0
Sami Guediri 1 0
Kristian Fletcher 1 0
Matai Akinmboni 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
16
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
4
17%
4
25%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
7
30%
4
25%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
4
17%
4
25%
76-90

Пропущено

12
31
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
3
25%
2
6%
1-15
3
25%
6
19%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
1
8%
7
23%
46-60
1
8%
9
29%
29%
61-75
4
33%
2
6%
76-90

Забито

15
18
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
20%
7
39%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
5
33%
4
22%
76-90

Пропущено

26
26
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
7
27%
5
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
19%
7
27%
31-45
4
15%
2
8%
46-60
6
23%
3
12%
61-75
4
15%
9
35%
76-90

Забито

38
34
13 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 10
9 Не забивали 13
4
11%
5
15%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
5
13%
8
24%
31-45
9
24%
7
21%
46-60
7
18%
3
9%
61-75
9
24%
8
24%
76-90

Пропущено

38
57
18 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 24
10
26%
7
12%
1-15
3
8%
6
11%
16-30
5
13%
12
21%
31-45
5
13%
9
16%
46-60
7
18%
12
21%
61-75
8
21%
11
19%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6
Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 31 18 9 4 68 - 22 63
2. Клёб де Фут Монреаль 30 16 5 9 55 - 47 53
3. Нью-Йорк Ред Буллз 31 14 8 9 47 - 37 50
4. Нью-Йорк Сити 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Цинциннати 30 10 12 8 54 - 49 42
6. Орландо Сити 29 12 6 11 36 - 45 42
7. Коламбус Кру 28 9 14 5 39 - 31 41
8. Нью-Инглэнд Революшн 30 9 11 10 43 - 44 38
9. Атланта Юнайтед 30 9 9 12 45 - 50 36
10. Интер Майами 29 10 6 13 36 - 49 36
11. Чикаго Файр 30 9 8 13 31 - 39 35
12. Шарлотт 30 11 2 17 35 - 46 35
13. Торонто 31 9 7 15 49 - 57 34
14. Ди Си Юнайтед 30 7 6 17 32 - 59 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 29 18 3 8 58 - 34 57
2. Остин 30 15 6 9 60 - 45 51
3. Даллас 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 31 12 10 9 49 - 38 46
5. Портленд Тимберс 31 11 12 8 50 - 47 45
6. Миннесота Юнайтед 30 13 5 12 44 - 44 44
7. Реал Солт-Лейк 30 11 10 9 38 - 38 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 11 7 11 47 - 43 40
9. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
10. Колорадо Рэпидс 30 9 9 12 41 - 51 36
11. Ванкувер Уайткэпс 30 9 7 14 33 - 54 34
12. Спортинг Канзас-Сити 30 8 7 15 33 - 51 31
13. Хьюстон Динамо 30 8 6 16 36 - 48 30
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 29 7 9 13 44 - 61 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Атланта Юнайтед 15 8 4 3 30 - 22 28
3. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
4. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
5. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
6. Клёб де Фут Монреаль 15 7 3 5 26 - 19 24
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
10. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
11. Чикаго Файр 15 6 4 5 15 - 13 22
12. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
3. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
4. Колорадо Рэпидс 15 8 5 2 26 - 14 29
5. Реал Солт-Лейк 15 8 5 2 23 - 12 29
6. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
11. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23
13. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
14. Хьюстон Динамо 15 5 5 5 20 - 18 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
6. Коламбус Кру 14 3 9 2 20 - 20 18
7. Цинциннати 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 5 7 23 - 30 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Ди Си Юнайтед 15 3 2 10 14 - 33 11
11. Торонто 15 2 4 9 19 - 29 10
12. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 14 6 1 7 22 - 21 19
4. Миннесота Юнайтед 15 6 1 8 20 - 25 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 4 4 6 17 - 20 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 15 3 5 7 15 - 26 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 1 4 10 18 - 38 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нэшвилл Мукхтар Хани 22 5 7
2. Остин Дриусси Себастьян 20 3 5
3. Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 19 6 6
4. Даллас Феррейра Хесус 18 0 5
5. Цинциннати Васкес Брэндон 16 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 10 1
2. Орландо Сити Янссон Робин 10 1
3. Остин Даниэль Перейра 8 2
4. Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 8 2
5. Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 11 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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