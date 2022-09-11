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США: МЛС
2022


Стадион:
Портленд Тимберс
0:0
Первый тайм: 27'
Миннесота Юнайтед
0'
Лучшие коэффициенты
Портленд Тимберс
Ничья
Миннесота Юнайтед
1.75
4.20
4.40
Все Коэффициенты
31
Ивачич
Альяз
13
Жупарич
Дарио
18
Макгро
Зак
25
Туилома
Билл
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
30
Santiago
Moreno
19
Уильямсон
Эрик
5
Браво
Клаудио
III
10
Бланко
Себастьян
27
Асприлья
Дайрон
97
Сен
Клер
Дейн
15
Боксолл
Михаэл
14
Коллман
Брент
92
Лоуренс
Кемар
2
Бенитес
Алан
27
Тейлор
Ди
Джей
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
33
Kervin
Arriaga
28
Mender
Garcia
9
Амарилья
Луис
Портленд Тимберс
3-4-2-1
Миннесота Юнайтед
5-4-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Миннесота Юнайтед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

М
4:4
М
3:1
М
2:1
М
0:1
М
1:3
М
0:0
ОК
2:1
М
1:0
М
3:2
М
3:2
М
3:2
М
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Незгода Ярослав 9 0.29
Бланко Себастьян 7 (1) 0.23
Santiago Moreno 6 (3) 0.19
Асприлья Дайрон 6 (4) 0.19
Туилома Билл 6 0.19
Чара Йимми 4 0.13
Паредес Кристиан 3 (1) 0.1
Лориа Марвин 2 0.06
Nathan Fogaca 2 0.06
Ванранкин Хосе Карлос 1 0.03
Макгро Зак 1 0.03
Мора Фелипе 1 (1) 0.03
Уильямсон Эрик 0 0
Чара Диего 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emanuel Reynoso2 10 (3) 0.33
Амарилья Луис 9 0.3
Лод Робин 6 0.2
Фрагапане Франко 6 0.2
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.07
Данлади Абу 2 0.07
Бенитес Алан 1 0.03
Тейлор Ди Джей 1 0.03
Дотсон Хассани 1 0.03
Лоуренс Кемар 1 0.03
Дибасси Бакай 1 0.03
Коллман Брент 1 0.03
Kervin Arriaga 1 0.03
Росалес Джозеф 0 0
Хансен Николай 0 0
Хейс Джекори 0 0
Сен Клер Дейн 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 8 2
Чара Диего 8 0
Асприлья Дайрон 8 0
Уильямсон Эрик 8 0
Браво Клаудио III 6 1
Бланко Себастьян 6 0
Туилома Билл 4 1
Мабьяла Ларрис 5 0
Чара Йимми 5 0
Жупарич Дарио 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Макгро Зак 4 0
David Ayala 2 0
Бонилья Пабло 0 1
Ивачич Альяз 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Nathan Fogaca 1 0
Santiago Moreno 1 0
Justin Rasmussen 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 10 0
Emanuel Reynoso2 9 0
Боксолл Михаэл 8 0
Фрагапане Франко 6 1
Лод Робин 7 0
Kervin Arriaga 7 0
Росалес Джозеф 4 1
Дибасси Бакай 4 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Лоуренс Кемар 2 0
Бенитес Алан 2 0
Амарилья Луис 2 0
Фишер Онил 1 0
Коллман Брент 1 0
Хейс Джекори 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сен Клер Дейн 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
20
8 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 18
1
4%
2
10%
1-15
2
7%
3
15%
16-30
5
18%
6
30%
31-45
8
29%
2
10%
46-60
4
14%
4
20%
61-75
8
29%
3
15%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 13
3
20%
4
17%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
3
20%
1
4%
31-45
4
27%
5
21%
46-60
3
20%
5
21%
61-75
1
7%
8
33%
76-90

Забито

22
25
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
5%
3
12%
1-15
4
18%
2
8%
16-30
2
9%
4
16%
31-45
5
23%
3
12%
46-60
5
23%
6
24%
61-75
5
23%
7
28%
76-90

Пропущено

31
18
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
3%
2
11%
1-15
6
19%
1
6%
16-30
8
26%
5
28%
31-45
2
6%
4
22%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
10
32%
4
22%
76-90

Забито

50
45
15 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 17
4 Не забивали 6
2
4%
5
11%
1-15
6
12%
5
11%
16-30
7
14%
10
22%
31-45
13
26%
5
11%
46-60
9
18%
10
22%
61-75
13
26%
10
22%
76-90

Пропущено

46
42
22 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 25
4
9%
6
14%
1-15
7
15%
2
5%
16-30
11
24%
6
14%
31-45
6
13%
9
21%
46-60
7
15%
7
17%
61-75
11
24%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1
Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1
Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 31 18 9 4 68 - 22 63
2. Клёб де Фут Монреаль 30 16 5 9 55 - 47 53
3. Нью-Йорк Ред Буллз 31 14 8 9 47 - 37 50
4. Нью-Йорк Сити 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Цинциннати 30 10 12 8 54 - 49 42
6. Орландо Сити 29 12 6 11 36 - 45 42
7. Коламбус Кру 28 9 14 5 39 - 31 41
8. Нью-Инглэнд Революшн 30 9 11 10 43 - 44 38
9. Атланта Юнайтед 30 9 9 12 45 - 50 36
10. Интер Майами 29 10 6 13 36 - 49 36
11. Чикаго Файр 30 9 8 13 31 - 39 35
12. Шарлотт 30 11 2 17 35 - 46 35
13. Торонто 31 9 7 15 49 - 57 34
14. Ди Си Юнайтед 0:0 30 7 6 17 32 - 59 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:2 29 18 3 8 58 - 34 57
2. Остин 30 15 6 9 60 - 45 51
3. Даллас 2:1 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 31 12 10 9 49 - 38 46
5. Миннесота Юнайтед 0:0 30 13 6 11 44 - 43 45
6. Реал Солт-Лейк 0:0 30 11 10 9 38 - 38 43
7. Портленд Тимберс 0:0 31 10 13 8 49 - 47 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 11 7 11 47 - 43 40
9. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
10. Колорадо Рэпидс 2:1 30 9 9 12 40 - 51 36
11. Ванкувер Уайткэпс 1:2 30 9 7 14 33 - 53 34
12. Спортинг Канзас-Сити 30 8 7 15 33 - 51 31
13. Хьюстон Динамо 30 8 6 16 36 - 48 30
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 29 7 9 13 44 - 61 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Атланта Юнайтед 15 8 4 3 30 - 22 28
3. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
4. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
5. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
6. Клёб де Фут Монреаль 15 7 3 5 26 - 19 24
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
10. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
11. Чикаго Файр 15 6 4 5 15 - 13 22
12. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 0:0 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:2 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 2:1 16 9 4 3 26 - 14 31
3. Колорадо Рэпидс 2:1 15 8 5 2 25 - 14 29
4. Реал Солт-Лейк 0:0 15 8 5 2 23 - 12 29
5. Портленд Тимберс 0:0 16 7 7 2 26 - 17 28
6. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 0:0 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
11. Ванкувер Уайткэпс 1:2 14 7 3 4 18 - 19 24
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23
13. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
14. Хьюстон Динамо 15 5 5 5 20 - 18 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
6. Коламбус Кру 14 3 9 2 20 - 20 18
7. Цинциннати 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 5 7 23 - 30 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Ди Си Юнайтед 0:0 15 3 2 10 14 - 33 11
11. Торонто 15 2 4 9 19 - 29 10
12. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Миннесота Юнайтед 0:0 15 6 2 7 20 - 24 20
4. Лос-Анджелес 1:2 14 6 1 7 22 - 21 19
5. Даллас 2:1 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 4 4 6 17 - 20 16
7. Портленд Тимберс 0:0 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 0:0 15 3 5 7 15 - 26 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 1:2 16 2 4 10 15 - 34 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 1 4 10 18 - 38 7
14. Колорадо Рэпидс 2:1 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нэшвилл Мукхтар Хани 22 5 7
2. Остин Дриусси Себастьян 20 3 5
3. Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 19 6 6
4. Цинциннати Васкес Брэндон 16 0 5
5. Даллас Феррейра Хесус 16 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 10 1
2. Орландо Сити Янссон Робин 10 1
3. Остин Даниэль Перейра 8 2
4. Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 8 2
5. Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 11 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Портленд Тимберс
Ничья
Миннесота Юнайтед
1.75
4.20
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед онлайн

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