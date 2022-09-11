Стадион: Провиденс
0:0
Первый тайм: 27'
0'
31
Ивачич
Альяз
18
Макгро
Зак
25
Туилома
Билл
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
-
21 Чара ДиегоЗащитник
-
23 Чара ЙиммиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Лориа МарвинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 David Ayala
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Вратарь
-
99 Эммингс ФредВратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуНападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Портленд Тимберс
Миннесота Юнайтед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Незгода Ярослав
|9
|0.29
|Бланко Себастьян
|7 (1)
|0.23
|Santiago Moreno
|6 (3)
|0.19
|Асприлья Дайрон
|6 (4)
|0.19
|Туилома Билл
|6
|0.19
|Чара Йимми
|4
|0.13
|Паредес Кристиан
|3 (1)
|0.1
|Лориа Марвин
|2
|0.06
|Nathan Fogaca
|2
|0.06
|Ванранкин Хосе Карлос
|1
|0.03
|Макгро Зак
|1
|0.03
|Мора Фелипе
|1 (1)
|0.03
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Чара Диего
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emanuel Reynoso2
|10 (3)
|0.33
|Амарилья Луис
|9
|0.3
|Лод Робин
|6
|0.2
|Фрагапане Франко
|6
|0.2
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0.07
|Данлади Абу
|2
|0.07
|Бенитес Алан
|1
|0.03
|Тейлор Ди Джей
|1
|0.03
|Дотсон Хассани
|1
|0.03
|Лоуренс Кемар
|1
|0.03
|Дибасси Бакай
|1
|0.03
|Коллман Брент
|1
|0.03
|Kervin Arriaga
|1
|0.03
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Хансен Николай
|0
|0
|Хейс Джекори
|0
|0
|Сен Клер Дейн
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|Чара Диего
|8
|0
|Асприлья Дайрон
|8
|0
|Уильямсон Эрик
|8
|0
|Браво Клаудио III
|6
|1
|Бланко Себастьян
|6
|0
|Туилома Билл
|4
|1
|Мабьяла Ларрис
|5
|0
|Чара Йимми
|5
|0
|Жупарич Дарио
|5
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Макгро Зак
|4
|0
|David Ayala
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Nathan Fogaca
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
|Justin Rasmussen
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|10
|0
|Emanuel Reynoso2
|9
|0
|Боксолл Михаэл
|8
|0
|Фрагапане Франко
|6
|1
|Лод Робин
|7
|0
|Kervin Arriaga
|7
|0
|Росалес Джозеф
|4
|1
|Дибасси Бакай
|4
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Лоуренс Кемар
|2
|0
|Бенитес Алан
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Хейс Джекори
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сен Клер Дейн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
20
8 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 18
1
4%
2
10%
1-15
2
7%
3
15%
16-30
5
18%
6
30%
31-45
8
29%
2
10%
46-60
4
14%
4
20%
61-75
8
29%
3
15%
76-90
Пропущено
15
24
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 13
3
20%
4
17%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
3
20%
1
4%
31-45
4
27%
5
21%
46-60
3
20%
5
21%
61-75
1
7%
8
33%
76-90
Забито
22
25
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
5%
3
12%
1-15
4
18%
2
8%
16-30
2
9%
4
16%
31-45
5
23%
3
12%
46-60
5
23%
6
24%
61-75
5
23%
7
28%
76-90
Пропущено
31
18
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
3%
2
11%
1-15
6
19%
1
6%
16-30
8
26%
5
28%
31-45
2
6%
4
22%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
10
32%
4
22%
76-90
Забито
50
45
15 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 17
4 Не забивали 6
2
4%
5
11%
1-15
6
12%
5
11%
16-30
7
14%
10
22%
31-45
13
26%
5
11%
46-60
9
18%
10
22%
61-75
13
26%
10
22%
76-90
Пропущено
46
42
22 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 25
4
9%
6
14%
1-15
7
15%
2
5%
16-30
11
24%
6
14%
31-45
6
13%
9
21%
46-60
7
15%
7
17%
61-75
11
24%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1
Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1
Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|31
|18
|9
|4
|68 - 22
|63
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|30
|16
|5
|9
|55 - 47
|53
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|14
|8
|9
|47 - 37
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|31
|13
|7
|11
|51 - 39
|46
|5.
|Цинциннати
|30
|10
|12
|8
|54 - 49
|42
|6.
|Орландо Сити
|29
|12
|6
|11
|36 - 45
|42
|7.
|Коламбус Кру
|28
|9
|14
|5
|39 - 31
|41
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|9
|11
|10
|43 - 44
|38
|9.
|Атланта Юнайтед
|30
|9
|9
|12
|45 - 50
|36
|10.
|Интер Майами
|29
|10
|6
|13
|36 - 49
|36
|11.
|Чикаго Файр
|30
|9
|8
|13
|31 - 39
|35
|12.
|Шарлотт
|30
|11
|2
|17
|35 - 46
|35
|13.
|Торонто
|31
|9
|7
|15
|49 - 57
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|30
|7
|6
|17
|32 - 59
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:2
|29
|18
|3
|8
|58 - 34
|57
|2.
|Остин
|30
|15
|6
|9
|60 - 45
|51
|3.
|Даллас
|2:1
|31
|13
|10
|8
|45 - 34
|49
|4.
|Нэшвилл
|31
|12
|10
|9
|49 - 38
|46
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|30
|13
|6
|11
|44 - 43
|45
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|30
|11
|10
|9
|38 - 38
|43
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|31
|10
|13
|8
|49 - 47
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|11
|7
|11
|47 - 43
|40
|9.
|Сиэтл Саундерс
|30
|12
|3
|15
|43 - 40
|39
|10.
|Колорадо Рэпидс
|2:1
|30
|9
|9
|12
|40 - 51
|36
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|30
|9
|7
|14
|33 - 53
|34
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|30
|8
|7
|15
|33 - 51
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|30
|8
|6
|16
|36 - 48
|30
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|29
|7
|9
|13
|44 - 61
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|4
|3
|30 - 22
|28
|3.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|33 - 18
|28
|4.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|5.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|7
|3
|5
|26 - 19
|24
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|8.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|10.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|11.
|Чикаго Файр
|15
|6
|4
|5
|15 - 13
|22
|12.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:2
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Даллас
|2:1
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|3.
|Колорадо Рэпидс
|2:1
|15
|8
|5
|2
|25 - 14
|29
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|15
|8
|5
|2
|23 - 12
|29
|5.
|Портленд Тимберс
|0:0
|16
|7
|7
|2
|26 - 17
|28
|6.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|7.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|6.
|Коламбус Кру
|14
|3
|9
|2
|20 - 20
|18
|7.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|19 - 25
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|3
|5
|7
|23 - 30
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|15
|3
|2
|10
|14 - 33
|11
|11.
|Торонто
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|12.
|Интер Майами
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
|13.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|15
|1
|5
|9
|15 - 28
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|15
|6
|2
|7
|20 - 24
|20
|4.
|Лос-Анджелес
|1:2
|14
|6
|1
|7
|22 - 21
|19
|5.
|Даллас
|2:1
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|16
|2
|4
|10
|15 - 34
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|1
|4
|10
|18 - 38
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|2:1
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|22
|5
|7
|2.
|Остин
|Дриусси Себастьян
|20
|3
|5
|3.
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|19
|6
|6
|4.
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16
|0
|5
|5.
|Даллас
|Феррейра Хесус
|16
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|10
|1
|2.
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|10
|1
|3.
|Остин
|Даниэль Перейра
|8
|2
|4.
|Портленд Тимберс
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|11
|0