Стадион: DRV PNK Stadium
1:1
Перерыв
Ход матча
25'
39'
41'
1:1
12
Aime
Mabika
45
Ryan
Sailor
26
Грегоре
1
Ром
Элой
30
Will
Sands
22
Этьенн
Дерик
13
Молино
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Aime MabikaЗащитник
-
45 Ryan SailorЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Джонс ДжовинНападающий
-
22 Дюк БрайсНападающий
-
-
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Will SandsЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
14 Йебоа ЯвНападающий
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Интер Майами
Коламбус Кру
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игуаин Гонсало
|11 (4)
|0.37
|Кампана Леонардо
|8
|0.27
|Ласситер Ариэль
|3
|0.1
|Тейлор Роберт
|3
|0.1
|Jean Mota
|2
|0.07
|Васильев Индиана
|2
|0.07
|Emerson Rodriguez
|2
|0.07
|Дюк Брайс
|1
|0.03
|Лоу Дэмион
|1
|0.03
|Маквей Кристофер
|1
|0.03
|Робинсон Робби
|1
|0.03
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Жан Корентен
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|9 (1)
|0.31
|Эрнандес Хуан
|9
|0.31
|Этьенн Дерик
|6
|0.21
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0.1
|Уртадо Эрик
|3
|0.1
|Диас Луис III
|2
|0.07
|Менса Джонатан
|2
|0.07
|Берри Мигель
|2
|0.07
|Морейра Стивен
|1
|0.03
|Сантуш Педру
|1
|0.03
|Зардес Гьяси
|1
|0.03
|Sean Zawadzki
|1
|0.03
|Jacen Russell-Rowe
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|10
|0
|Лоу Дэмион
|7
|1
|Jean Mota
|5
|1
|Йедлин Деандре
|5
|0
|Дюк Брайс
|5
|0
|Маквей Кристофер
|4
|0
|Кинтерос Хайро
|2
|1
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|Посуэло Алехандро
|1
|1
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|Марсман Ник
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Тейлор Роберт
|2
|0
|Васильев Индиана
|2
|0
|Emerson Rodriguez
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Коллендер Дрейк
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Aime Mabika
|1
|0
|Ryan Sailor
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Джонатан
|7
|0
|Морейра Стивен
|6
|0
|Artur Moraes III
|6
|0
|Диас Луис III
|4
|1
|Сантуш Педру
|5
|0
|Этьенн Дерик
|5
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0
|Селараян Лукас
|3
|0
|Уртадо Эрик
|2
|0
|Игбекеме Джеймс
|2
|0
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Ром Элой
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Дегенек Милош
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
22
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
0
0%
3
14%
1-15
7
26%
3
14%
16-30
6
22%
2
9%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
4
15%
8
36%
61-75
8
30%
30%
6
27%
76-90
Пропущено
23
18
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
6
26%
3
17%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
5
22%
9
50%
76-90
Забито
10
20
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
2
20%
3
15%
1-15
2
20%
5
25%
16-30
1
10%
2
10%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
4
40%
3
15%
76-90
Пропущено
25
10
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
4
16%
1
10%
1-15
6
24%
2
20%
16-30
2
8%
1
10%
31-45
2
8%
2
20%
46-60
8
32%
1
10%
61-75
3
12%
3
30%
76-90
Забито
37
42
18 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 15
8 Не забивали 8
2
5%
6
14%
1-15
9
24%
8
19%
16-30
7
19%
4
10%
31-45
3
8%
1
2%
46-60
4
11%
14
33%
61-75
12
32%
9
21%
76-90
Пропущено
48
28
24 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 17
7
15%
3
11%
1-15
9
19%
3
11%
16-30
8
17%
4
14%
31-45
4
8%
4
14%
46-60
12
25%
2
7%
61-75
8
17%
12
43%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Торонто 2:1
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0
Коламбус Кру
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2
Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|31
|18
|9
|4
|68 - 22
|63
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|31
|17
|5
|9
|58 - 49
|56
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|14
|8
|9
|47 - 37
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|31
|13
|7
|11
|51 - 39
|46
|5.
|Цинциннати
|30
|10
|12
|8
|54 - 49
|42
|6.
|Орландо Сити
|29
|12
|6
|11
|36 - 45
|42
|7.
|Коламбус Кру
|1:1
|29
|9
|15
|5
|40 - 32
|42
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|31
|9
|11
|11
|44 - 46
|38
|9.
|Интер Майами
|1:1
|30
|10
|7
|13
|37 - 50
|37
|10.
|Атланта Юнайтед
|30
|9
|9
|12
|45 - 50
|36
|11.
|Чикаго Файр
|31
|9
|8
|14
|33 - 42
|35
|12.
|Шарлотт
|30
|11
|2
|17
|35 - 46
|35
|13.
|Торонто
|31
|9
|7
|15
|49 - 57
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|31
|7
|6
|18
|32 - 61
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|18
|4
|8
|59 - 35
|58
|2.
|Остин
|30
|15
|6
|9
|60 - 45
|51
|3.
|Даллас
|31
|13
|10
|8
|45 - 34
|49
|4.
|Нэшвилл
|31
|12
|10
|9
|49 - 38
|46
|5.
|Портленд Тимберс
|31
|11
|12
|8
|50 - 47
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|31
|13
|6
|12
|45 - 45
|45
|7.
|Реал Солт-Лейк
|30
|11
|10
|9
|38 - 38
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|11
|7
|11
|47 - 43
|40
|9.
|Сиэтл Саундерс
|30
|12
|3
|15
|43 - 40
|39
|10.
|Колорадо Рэпидс
|30
|9
|9
|12
|41 - 51
|36
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|30
|9
|7
|14
|33 - 54
|34
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:0
|31
|9
|7
|15
|35 - 51
|34
|13.
|Хьюстон Динамо
|2:1
|31
|9
|6
|16
|38 - 49
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|29
|7
|9
|13
|44 - 61
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|4
|3
|30 - 22
|28
|3.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|33 - 18
|28
|4.
|Интер Майами
|1:1
|15
|8
|4
|3
|28 - 24
|28
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|8.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|10.
|Коламбус Кру
|1:1
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|11.
|Чикаго Файр
|15
|6
|4
|5
|15 - 13
|22
|12.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|3.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|4.
|Колорадо Рэпидс
|15
|8
|5
|2
|26 - 14
|29
|5.
|Реал Солт-Лейк
|15
|8
|5
|2
|23 - 12
|29
|6.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|7.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|8.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:0
|15
|7
|2
|6
|19 - 16
|23
|13.
|Хьюстон Динамо
|2:1
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|5.
|Коламбус Кру
|1:1
|15
|3
|10
|2
|21 - 21
|19
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|19 - 25
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|16
|3
|5
|8
|24 - 32
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|16
|3
|2
|11
|14 - 35
|11
|11.
|Торонто
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|12.
|Интер Майами
|1:1
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
|13.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|15
|1
|5
|9
|15 - 28
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Миннесота Юнайтед
|15
|6
|1
|8
|20 - 25
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:0
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|2:1
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|1
|4
|10
|18 - 38
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|27 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|23 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8
|Портленд Тимберс
|Ванранкин Хосе Карлос
|2 8