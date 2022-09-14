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США: МЛС
2022


Стадион:
Интер Майами
1:1
Перерыв
Коламбус Кру
0'
1:0
25' Гол
Игуаин Гонсало
39' Желтая карточка
Тейлор Роберт
1:1
41' Гол
Эрнандес Хуан

Ход матча

25'
Игуаин Гонсало
(Ласситер Ариэль)
1:0
39'
Тейлор Роберт
 
41'
1:1
Эрнандес Хуан
(Морейра Стивен)
45'
 
Уильямс Джош
Менса Джонатан
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Коламбус Кру
2.75
3.62
3.40
Все Коэффициенты
27
Коллендер
Дрейк
12
Aime
Mabika
45
Ryan
Sailor
4
Маквей
Кристофер
2
Йедлин
Деандре
26
Грегоре
7
Jean
Mota
16
Тейлор
Роберт
11
Ласситер
Ариэль
10
Игуаин
Гонсало
8
Посуэло
Алехандро
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
5
Дегенек
Милош
30
Will
Sands
8
Artur
Moraes
III
6
Нэйджби
Дарлингтон
22
Этьенн
Дерик
10
Селараян
Лукас
13
Молино
Кевин
9
Эрнандес
Хуан
Интер Майами
3-4-3
Коламбус Кру
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Майами
Коламбус Кру

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

М
1:0
М
4:0
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игуаин Гонсало 11 (4) 0.37
Кампана Леонардо 8 0.27
Ласситер Ариэль 3 0.1
Тейлор Роберт 3 0.1
Jean Mota 2 0.07
Васильев Индиана 2 0.07
Emerson Rodriguez 2 0.07
Дюк Брайс 1 0.03
Лоу Дэмион 1 0.03
Маквей Кристофер 1 0.03
Робинсон Робби 1 0.03
Йедлин Деандре 0 0
Грегоре 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Жан Корентен 0 0
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 9 (1) 0.31
Эрнандес Хуан 9 0.31
Этьенн Дерик 6 0.21
Нэйджби Дарлингтон 3 0.1
Уртадо Эрик 3 0.1
Диас Луис III 2 0.07
Менса Джонатан 2 0.07
Берри Мигель 2 0.07
Морейра Стивен 1 0.03
Сантуш Педру 1 0.03
Зардес Гьяси 1 0.03
Sean Zawadzki 1 0.03
Jacen Russell-Rowe 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0
Will Sands 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 10 0
Лоу Дэмион 7 1
Jean Mota 5 1
Йедлин Деандре 5 0
Дюк Брайс 5 0
Маквей Кристофер 4 0
Кинтерос Хайро 2 1
Адамс Мохаммед 3 0
Посуэло Алехандро 1 1
Игуаин Гонсало 2 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Тейлор Роберт 2 0
Васильев Индиана 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Кампана Леонардо 1 0
Коллендер Дрейк 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Ryan Sailor 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Джонатан 7 0
Морейра Стивен 6 0
Artur Moraes III 6 0
Диас Луис III 4 1
Сантуш Педру 5 0
Этьенн Дерик 5 0
Нэйджби Дарлингтон 3 0
Селараян Лукас 3 0
Уртадо Эрик 2 0
Игбекеме Джеймс 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Ром Элой 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Йебоа Яв 1 0
Дегенек Милош 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
22
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
0
0%
3
14%
1-15
7
26%
3
14%
16-30
6
22%
2
9%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
4
15%
8
36%
61-75
8
30%
30%
6
27%
76-90

Пропущено

23
18
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
6
26%
3
17%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
5
22%
9
50%
76-90

Забито

10
20
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
2
20%
3
15%
1-15
2
20%
5
25%
16-30
1
10%
2
10%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
4
40%
3
15%
76-90

Пропущено

25
10
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
4
16%
1
10%
1-15
6
24%
2
20%
16-30
2
8%
1
10%
31-45
2
8%
2
20%
46-60
8
32%
1
10%
61-75
3
12%
3
30%
76-90

Забито

37
42
18 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 15
8 Не забивали 8
2
5%
6
14%
1-15
9
24%
8
19%
16-30
7
19%
4
10%
31-45
3
8%
1
2%
46-60
4
11%
14
33%
61-75
12
32%
9
21%
76-90

Пропущено

48
28
24 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 17
7
15%
3
11%
1-15
9
19%
3
11%
16-30
8
17%
4
14%
31-45
4
8%
4
14%
46-60
12
25%
2
7%
61-75
8
17%
12
43%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Торонто 2:1
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0
Коламбус Кру
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2
Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 31 18 9 4 68 - 22 63
2. Клёб де Фут Монреаль 31 17 5 9 58 - 49 56
3. Нью-Йорк Ред Буллз 31 14 8 9 47 - 37 50
4. Нью-Йорк Сити 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Цинциннати 30 10 12 8 54 - 49 42
6. Орландо Сити 29 12 6 11 36 - 45 42
7. Коламбус Кру 1:1 29 9 15 5 40 - 32 42
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 31 9 11 11 44 - 46 38
9. Интер Майами 1:1 30 10 7 13 37 - 50 37
10. Атланта Юнайтед 30 9 9 12 45 - 50 36
11. Чикаго Файр 31 9 8 14 33 - 42 35
12. Шарлотт 30 11 2 17 35 - 46 35
13. Торонто 31 9 7 15 49 - 57 34
14. Ди Си Юнайтед 0:2 31 7 6 18 32 - 61 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 18 4 8 59 - 35 58
2. Остин 30 15 6 9 60 - 45 51
3. Даллас 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 31 12 10 9 49 - 38 46
5. Портленд Тимберс 31 11 12 8 50 - 47 45
6. Миннесота Юнайтед 31 13 6 12 45 - 45 45
7. Реал Солт-Лейк 30 11 10 9 38 - 38 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 11 7 11 47 - 43 40
9. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
10. Колорадо Рэпидс 30 9 9 12 41 - 51 36
11. Ванкувер Уайткэпс 30 9 7 14 33 - 54 34
12. Спортинг Канзас-Сити 2:0 31 9 7 15 35 - 51 34
13. Хьюстон Динамо 2:1 31 9 6 16 38 - 49 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 29 7 9 13 44 - 61 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Атланта Юнайтед 15 8 4 3 30 - 22 28
3. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
4. Интер Майами 1:1 15 8 4 3 28 - 24 28
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
10. Коламбус Кру 1:1 14 6 5 3 19 - 11 23
11. Чикаго Файр 15 6 4 5 15 - 13 22
12. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 0:2 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
3. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
4. Колорадо Рэпидс 15 8 5 2 26 - 14 29
5. Реал Солт-Лейк 15 8 5 2 23 - 12 29
6. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
7. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
8. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
11. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
12. Спортинг Канзас-Сити 2:0 15 7 2 6 19 - 16 23
13. Хьюстон Динамо 2:1 16 6 5 5 22 - 19 23
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Коламбус Кру 1:1 15 3 10 2 21 - 21 19
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Цинциннати 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 16 3 5 8 24 - 32 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Ди Си Юнайтед 0:2 16 3 2 11 14 - 35 11
11. Торонто 15 2 4 9 19 - 29 10
12. Интер Майами 1:1 15 2 3 10 9 - 26 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Миннесота Юнайтед 15 6 1 8 20 - 25 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 4 4 6 17 - 20 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 15 3 5 7 15 - 26 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 2:0 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 2:1 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 1 4 10 18 - 38 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 27 (7)
Остин Дриусси Себастьян 23 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Остин Даниэль Перейра 2 8
Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 2 8
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Коламбус Кру
2.75
3.62
3.40
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Где смотреть матч Интер Майами 1:1 Коламбус Кру онлайн

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