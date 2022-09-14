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США: МЛС
2022


Стадион:
Орландо Сити
0:0
Перерыв
Атланта Юнайтед
0'
37' Желтая карточка
Вильдер Картахена

Ход матча

37'
Вильдер Картахена
 
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Атланта Юнайтед
2.18
3.85
3.60
Все Коэффициенты
1
Гальесе
Педро
24
Смит
Кайл
25
Карлос
Антонио
15
Шлегель
Родриго
4
Моутинью
Жоау
16
Вильдер
Картахена
10
Перейра
Маурисио
77
Ангуло
Иван
11
Урсо
Жуниор
17
Торрес
Факундо
9
Кара
Эркан
23
Гудиньо
Рауль
2
Эрнандес
Рональд
22
Пурата
Хуан
Хосе
6
Alan
Franco1
15
Гутман
Эндрю
13
Сейдич
Амар
5
Соса
Сантьяго
8
Thiago
Almada
11
Леннон
Брукс
4
Дуайер
Доминик
19
Араужо
Луис
Орландо Сити
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-3-3

История личных встреч

Орландо Сити
Атланта Юнайтед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
100%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

17 матчей

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

История матчей

М
1:1
М
3:0
М
3:2
М
0:0
М
4:1
М
0:0
М
1:1
М
1:3
М
0:1
ОК
0:2
М
1:0
М
1:2
М
4:0
М
1:2
М
3:3
М
1:1
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 9 (1) 0.3
Торрес Факундо 6 0.2
Урсо Жуниор 4 0.13
Пато Алешандре 3 (1) 0.1
Моутинью Жоау 2 0.07
Тейшейра Руан 2 0.07
Акинделе Тешо 2 0.07
Смит Кайл 2 0.07
Перейра Маурисио 1 0.03
Янссон Робин 1 0.03
Шлегель Родриго 1 0.03
Мишель Бенжи 1 0.03
Перея Андрес 1 0.03
Ангуло Иван 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 8 (1) 0.26
Ronaldo Morell 7 0.23
Пурата Хуан Хосе 6 0.19
Thiago Almada 5 0.16
Араужо Луис 4 0.13
Дуайер Доминик 4 0.13
Гутман Эндрю 3 0.1
Морено Марселино 2 0.06
Леннон Брукс 2 0.06
Alan Franco1 1 0.03
Caleb Wiley 1 0.03
Малрейни Джейк 1 0.03
Соса Сантьяго 1 0.03
Edwin Mosquera 0 0
Россетто Матеус 0 0
Сейдич Амар 0 0
Ибарра Франко 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 10 1
Шлегель Родриго 7 1
Cesar Araujo 6 1
Моутинью Жоау 7 0
Карлос Антонио 5 0
Перейра Маурисио 5 0
Урсо Жуниор 4 0
Смит Кайл 4 0
Гальесе Педро 3 0
Тейшейра Руан 3 0
Мишель Бенжи 3 0
Малрейни Джейк 2 0
Мендес Джегсон 2 0
Кара Эркан 2 0
Холлидей Майкл 1 0
Вильдер Картахена 1 0
Торрес Факундо 1 0
Перея Андрес 1 0
Уильямс Томас 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуайер Доминик 5 1
Араужо Луис 5 0
Ибарра Франко 5 0
Thiago Almada 3 1
Морено Марселино 4 0
Соса Сантьяго 4 0
Гутман Эндрю 4 0
Сейдич Амар 4 0
Робинсон Майлз 2 1
Кэмпбелл Джордж 3 0
Пурата Хуан Хосе 3 0
Alan Franco1 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Эрнандес Рональд 2 0
Edwin Mosquera 2 0
Aiden McFadden 2 0
Ronaldo Morell 1 0
Леннон Брукс 1 0
Конвей Джексон 1 0
Rocco Rios Novo 1 0
Caleb Wiley 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
4
27%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
6
32%
3
20%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
16%
6
40%
76-90

Пропущено

27
28
9 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
11%
4
14%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
2
7%
6
21%
31-45
9
33%
2
7%
46-60
4
15%
4
14%
61-75
5
19%
8
29%
76-90

Забито

17
30
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
4
24%
5
17%
1-15
3
18%
3
10%
16-30
3
18%
3
10%
31-45
2
12%
3
10%
46-60
3
18%
7
23%
61-75
2
12%
9
30%
76-90

Пропущено

18
22
3 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
0
0%
6
27%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
6
33%
3
14%
61-75
7
39%
1
5%
76-90

Забито

36
45
18 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 14
6 Не забивали 6
5
14%
6
13%
1-15
5
14%
7
16%
16-30
8
22%
3
7%
31-45
8
22%
6
13%
46-60
5
14%
8
18%
61-75
5
14%
15
33%
76-90

Пропущено

45
50
12 В 1-м тайме 27
33 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 26
3
7%
10
20%
1-15
6
13%
7
14%
16-30
3
7%
10
20%
31-45
11
24%
7
14%
46-60
10
22%
7
14%
61-75
12
27%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1
Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2
Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 31 18 9 4 68 - 22 63
2. Клёб де Фут Монреаль 31 17 5 9 58 - 49 56
3. Нью-Йорк Ред Буллз 31 14 8 9 47 - 37 50
4. Нью-Йорк Сити 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Орландо Сити 0:0 30 12 7 11 36 - 45 43
6. Цинциннати 30 10 12 8 54 - 49 42
7. Коламбус Кру 29 9 14 6 40 - 33 41
8. Интер Майами 30 11 6 13 38 - 50 39
9. Нью-Инглэнд Революшн 31 9 11 11 44 - 47 38
10. Атланта Юнайтед 0:0 31 9 10 12 45 - 50 37
11. Чикаго Файр 31 9 8 14 33 - 42 35
12. Шарлотт 30 11 2 17 35 - 46 35
13. Торонто 31 9 7 15 49 - 57 34
14. Ди Си Юнайтед 31 7 6 18 32 - 62 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 18 4 8 59 - 35 58
2. Остин 30 15 6 9 60 - 45 51
3. Даллас 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 31 12 10 9 49 - 38 46
5. Портленд Тимберс 31 11 12 8 50 - 47 45
6. Миннесота Юнайтед 31 13 6 12 45 - 45 45
7. Реал Солт-Лейк 30 11 10 9 38 - 38 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 11 7 11 47 - 43 40
9. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
10. Колорадо Рэпидс 30 9 9 12 41 - 51 36
11. Ванкувер Уайткэпс 30 9 7 14 33 - 54 34
12. Спортинг Канзас-Сити 31 9 7 15 36 - 51 34
13. Хьюстон Динамо 31 9 6 16 39 - 49 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 29 7 9 13 44 - 61 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
3. Атланта Юнайтед 0:0 15 8 4 3 30 - 22 28
4. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
10. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
11. Орландо Сити 0:0 15 7 1 7 20 - 26 22
12. Чикаго Файр 15 6 4 5 15 - 13 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
3. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
4. Колорадо Рэпидс 15 8 5 2 26 - 14 29
5. Реал Солт-Лейк 15 8 5 2 23 - 12 29
6. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
7. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
8. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
11. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
12. Спортинг Канзас-Сити 15 7 2 6 20 - 16 23
13. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 0:0 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
6. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
7. Цинциннати 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
11. Торонто 15 2 4 9 19 - 29 10
12. Атланта Юнайтед 0:0 16 1 6 9 15 - 28 9
13. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9
14. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Миннесота Юнайтед 15 6 1 8 20 - 25 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 4 4 6 17 - 20 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 15 3 5 7 15 - 26 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 1 4 10 18 - 38 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 27 (7)
Остин Дриусси Себастьян 23 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Остин Даниэль Перейра 2 8
Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 2 8
Весь список
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Вильдер Картахена получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Атланта Юнайтед
2.18
3.85
3.60
Все Коэффициенты
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