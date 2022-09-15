Стадион: Exploria Stadium
0:1
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаВильдер Картахена
50' Желтая карточкаДуайер Доминик
0:1
72' ГолThiago Almada
78' Желтая карточкаАраужо Луис
90' Желтая карточкаEdwin Mosquera
90'+6
Ход матча
50'
72'
0:1
78'
90'
24
Смит
Кайл
77
Ангуло
Иван
11
Урсо
Жуниор
15
Гутман
Эндрю
13
Сейдич
Амар
11
Леннон
Брукс
19
Араужо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Леннон БруксНападающий
- Нападающий
-
19 Араужо ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
26 Caleb Wiley
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
История личных встреч
Орландо Сити
Атланта Юнайтед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
100%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
17 матчей
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|9 (1)
|0.3
|Торрес Факундо
|6
|0.2
|Урсо Жуниор
|4
|0.13
|Пато Алешандре
|3 (1)
|0.1
|Моутинью Жоау
|2
|0.07
|Тейшейра Руан
|2
|0.07
|Акинделе Тешо
|2
|0.07
|Смит Кайл
|2
|0.07
|Перейра Маурисио
|1
|0.03
|Янссон Робин
|1
|0.03
|Шлегель Родриго
|1
|0.03
|Мишель Бенжи
|1
|0.03
|Перея Андрес
|1
|0.03
|Ангуло Иван
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|8 (1)
|0.26
|Ronaldo Morell
|7
|0.23
|Thiago Almada
|6
|0.19
|Пурата Хуан Хосе
|6
|0.19
|Араужо Луис
|4
|0.13
|Дуайер Доминик
|4
|0.13
|Гутман Эндрю
|3
|0.1
|Морено Марселино
|2
|0.06
|Леннон Брукс
|2
|0.06
|Alan Franco1
|1
|0.03
|Caleb Wiley
|1
|0.03
|Малрейни Джейк
|1
|0.03
|Соса Сантьяго
|1
|0.03
|Edwin Mosquera
|0
|0
|Россетто Матеус
|0
|0
|Сейдич Амар
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|10
|1
|Шлегель Родриго
|7
|1
|Cesar Araujo
|6
|1
|Моутинью Жоау
|7
|0
|Карлос Антонио
|5
|0
|Перейра Маурисио
|5
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Смит Кайл
|4
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Тейшейра Руан
|3
|0
|Мишель Бенжи
|3
|0
|Малрейни Джейк
|2
|0
|Мендес Джегсон
|2
|0
|Кара Эркан
|2
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Вильдер Картахена
|1
|0
|Торрес Факундо
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуайер Доминик
|6
|1
|Араужо Луис
|6
|0
|Ибарра Франко
|5
|0
|Thiago Almada
|3
|1
|Морено Марселино
|4
|0
|Соса Сантьяго
|4
|0
|Гутман Эндрю
|4
|0
|Сейдич Амар
|4
|0
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Пурата Хуан Хосе
|3
|0
|Alan Franco1
|3
|0
|Edwin Mosquera
|3
|0
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|2
|0
|Aiden McFadden
|2
|0
|Ronaldo Morell
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Rocco Rios Novo
|1
|0
|Caleb Wiley
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
16
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
4
25%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
6
32%
3
19%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
3
16%
6
38%
76-90
Пропущено
28
28
9 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
11%
4
14%
1-15
4
14%
4
14%
16-30
2
7%
6
21%
31-45
9
32%
2
7%
46-60
5
18%
4
14%
61-75
5
18%
8
29%
76-90
Забито
17
30
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
4
24%
5
17%
1-15
3
18%
3
10%
16-30
3
18%
3
10%
31-45
2
12%
3
10%
46-60
3
18%
7
23%
61-75
2
12%
9
30%
76-90
Пропущено
18
22
3 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
0
0%
6
27%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
6
33%
3
14%
61-75
7
39%
1
5%
76-90
Забито
36
46
18 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 15
7 Не забивали 6
5
14%
6
13%
1-15
5
14%
7
15%
16-30
8
22%
3
7%
31-45
8
22%
6
13%
46-60
5
14%
9
20%
61-75
5
14%
15
33%
76-90
Пропущено
46
50
12 В 1-м тайме 27
34 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 26
3
7%
10
20%
1-15
6
13%
7
14%
16-30
3
7%
10
20%
31-45
11
24%
7
14%
46-60
11
24%
7
14%
61-75
12
26%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1
Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2
Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|31
|18
|9
|4
|68 - 22
|63
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|31
|17
|5
|9
|58 - 49
|56
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|14
|8
|9
|47 - 37
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|31
|13
|7
|11
|51 - 39
|46
|5.
|Цинциннати
|30
|10
|12
|8
|54 - 49
|42
|6.
|Орландо Сити
|30
|12
|6
|12
|36 - 46
|42
|7.
|Коламбус Кру
|29
|9
|14
|6
|40 - 33
|41
|8.
|Атланта Юнайтед
|31
|10
|9
|12
|46 - 50
|39
|9.
|Интер Майами
|30
|11
|6
|13
|38 - 50
|39
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|31
|9
|11
|11
|44 - 47
|38
|11.
|Чикаго Файр
|31
|9
|8
|14
|33 - 42
|35
|12.
|Шарлотт
|30
|11
|2
|17
|35 - 46
|35
|13.
|Торонто
|31
|9
|7
|15
|49 - 57
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|31
|7
|6
|18
|32 - 62
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|18
|4
|8
|59 - 35
|58
|2.
|Остин
|0:0
|31
|15
|7
|9
|60 - 45
|52
|3.
|Даллас
|31
|13
|10
|8
|45 - 34
|49
|4.
|Нэшвилл
|31
|12
|10
|9
|49 - 38
|46
|5.
|Портленд Тимберс
|31
|11
|12
|8
|50 - 47
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|31
|13
|6
|12
|45 - 45
|45
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|31
|11
|11
|9
|38 - 38
|44
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|11
|7
|11
|47 - 43
|40
|9.
|Сиэтл Саундерс
|30
|12
|3
|15
|43 - 40
|39
|10.
|Колорадо Рэпидс
|30
|9
|9
|12
|41 - 51
|36
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|30
|9
|7
|14
|33 - 54
|34
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|31
|9
|7
|15
|36 - 51
|34
|13.
|Хьюстон Динамо
|31
|9
|6
|16
|39 - 49
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|29
|7
|9
|13
|44 - 61
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|3.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|4
|3
|30 - 22
|28
|4.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|33 - 18
|28
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|8.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|10.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|11.
|Чикаго Файр
|15
|6
|4
|5
|15 - 13
|22
|12.
|Орландо Сити
|15
|7
|0
|8
|20 - 27
|21
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|3.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|4.
|Колорадо Рэпидс
|15
|8
|5
|2
|26 - 14
|29
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|15
|8
|5
|2
|23 - 12
|29
|6.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|7.
|Остин
|0:0
|15
|7
|5
|3
|37 - 21
|26
|8.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|7
|2
|6
|20 - 16
|23
|13.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|6.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|7.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|19 - 25
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Атланта Юнайтед
|16
|2
|5
|9
|16 - 28
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|12.
|Торонто
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|13.
|Интер Майами
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
|14.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:0
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Миннесота Юнайтед
|15
|6
|1
|8
|20 - 25
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|16
|3
|6
|7
|15 - 26
|15
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|1
|4
|10
|18 - 38
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|27 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|23 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8
|Портленд Тимберс
|Ванранкин Хосе Карлос
|2 8