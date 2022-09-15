Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
2:1
Конец матча
0'
1:0
21' ГолРубио Диего
1:1
37' ГолНатан Рафаэл
48' Желтая карточкаРемеди Эрик
2:1
77' ГолРозенберри Киган
90' Желтая карточкаЖудсон
90' Желтая карточкаУорнер Коллен
90'+6
Ход матча
21'
1:0
37'
48'
72'
77'
2:1
90'
90'
21
Акоста
Бриан
11
Рубио
Диего
29
Зардес
Гьяси
13
Натан
Рафаэл
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Николсон СэмПолузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
44 Кауэлл КейдНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
-
-
23 Oskar Aagren
-
Главный тренер: Alex Covelo
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
33 матча
24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед
Первый тайм
21.2%
48.5%
30.3%
7 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|14 (4)
|0.45
|Льюис Джонатан
|5
|0.16
|Абубакар Лалас
|4
|0.13
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.1
|Барриос Майкл
|2
|0.06
|Розенберри Киган
|2
|0.06
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Уорнер Коллен
|1
|0.03
|Шиньяшики Андре
|1
|0.03
|Dantouma Toure
|1
|0.03
|Бейташур Стивен
|0
|0
|Гутьеррес Фелипе
|0
|0
|Акоста Бриан
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Прайс Джек
|0
|0
|Max Alves
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|15 (1)
|0.5
|Эспиноса Кристиан
|6 (4)
|0.2
|Киканович Бенджамин
|5
|0.17
|Монтейру Жамиру
|4
|0.13
|Юилл Джексон
|4
|0.13
|Кауэлл Кейд
|2
|0.07
|Кальво Франсиско
|2
|0.07
|Натан Рафаэл
|2
|0.07
|Томпсон Томми
|1
|0.03
|Марье Поль
|1
|0.03
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.03
|Лопес Маркос IV
|1
|0.03
|Скахен Джек
|1
|0.03
|Грегуш Ян
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|9
|1
|Рубио Диего
|8
|1
|Уилсон Дэнни
|8
|0
|Абубакар Лалас
|8
|0
|Эстевес Лукас
|5
|1
|Трасти Остон
|4
|1
|Вальесилья Эксон
|3
|1
|Барриос Майкл
|4
|0
|Розенберри Киган
|4
|0
|Льюис Джонатан
|4
|0
|Max Alves
|4
|0
|Уорнер Коллен
|3
|0
|Прайс Джек
|3
|0
|Ярброуг Вильям
|3
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|0
|Бейташур Стивен
|1
|0
|Гутьеррес Фелипе
|1
|0
|Зардес Гьяси
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|8
|0
|Натан Рафаэл
|7
|0
|Лопес Маркос IV
|5
|0
|Юилл Джексон
|5
|0
|Марье Поль
|5
|0
|Монтейру Жамиру
|3
|1
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Киканович Бенджамин
|4
|0
|Жудсон
|3
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Бисон Таннер
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Oskar Aagren
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
19
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 21
3
11%
3
16%
1-15
9
32%
5
26%
16-30
3
11%
4
21%
31-45
5
18%
1
5%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
4
14%
4
21%
76-90
Пропущено
15
40
12 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
5
33%
6
15%
1-15
3
20%
5
13%
16-30
4
27%
5
13%
31-45
1
7%
8
20%
46-60
0
0%
7
18%
61-75
2
13%
9
23%
76-90
Забито
15
26
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
1
7%
4
15%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
2
13%
8
31%
61-75
5
33%
6
23%
76-90
Пропущено
37
23
17 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
4
11%
3
13%
1-15
6
16%
3
13%
16-30
7
19%
4
17%
31-45
6
16%
4
17%
46-60
6
16%
5
22%
61-75
8
22%
4
17%
76-90
Забито
43
45
23 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
4
9%
7
16%
1-15
12
28%
5
11%
16-30
7
16%
8
18%
31-45
5
12%
5
11%
46-60
6
14%
10
22%
61-75
9
21%
10
22%
76-90
Пропущено
52
63
29 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 37
16 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 27
9
17%
9
14%
1-15
9
17%
8
13%
16-30
11
21%
9
14%
31-45
7
13%
12
19%
46-60
6
12%
12
19%
61-75
10
19%
13
21%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0
Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|31
|18
|9
|4
|68 - 22
|63
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|31
|17
|5
|9
|58 - 49
|56
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|14
|8
|9
|47 - 37
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|31
|13
|7
|11
|51 - 39
|46
|5.
|Цинциннати
|30
|10
|12
|8
|54 - 49
|42
|6.
|Орландо Сити
|30
|12
|6
|12
|36 - 46
|42
|7.
|Коламбус Кру
|29
|9
|14
|6
|40 - 33
|41
|8.
|Атланта Юнайтед
|31
|10
|9
|12
|46 - 50
|39
|9.
|Интер Майами
|30
|11
|6
|13
|38 - 50
|39
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|31
|9
|11
|11
|44 - 47
|38
|11.
|Чикаго Файр
|31
|9
|8
|14
|33 - 42
|35
|12.
|Шарлотт
|30
|11
|2
|17
|35 - 46
|35
|13.
|Торонто
|31
|9
|7
|15
|49 - 57
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|31
|7
|6
|18
|32 - 62
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|18
|4
|8
|59 - 35
|58
|2.
|Остин
|31
|16
|6
|9
|63 - 45
|54
|3.
|Даллас
|31
|13
|10
|8
|45 - 34
|49
|4.
|Нэшвилл
|31
|12
|10
|9
|49 - 38
|46
|5.
|Портленд Тимберс
|31
|11
|12
|8
|50 - 47
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|31
|13
|6
|12
|45 - 45
|45
|7.
|Реал Солт-Лейк
|31
|11
|10
|10
|38 - 41
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|11
|7
|12
|47 - 46
|40
|9.
|Колорадо Рэпидс
|31
|10
|9
|12
|43 - 52
|39
|10.
|Сиэтл Саундерс
|30
|12
|3
|15
|43 - 40
|39
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|31
|10
|7
|14
|36 - 54
|37
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|31
|9
|7
|15
|36 - 51
|34
|13.
|Хьюстон Динамо
|31
|9
|6
|16
|39 - 49
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|7
|9
|14
|45 - 63
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|3.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|4
|3
|30 - 22
|28
|4.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|33 - 18
|28
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|8.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|10.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|11.
|Чикаго Файр
|15
|6
|4
|5
|15 - 13
|22
|12.
|Орландо Сити
|15
|7
|0
|8
|20 - 27
|21
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Колорадо Рэпидс
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|5.
|Реал Солт-Лейк
|15
|8
|5
|2
|23 - 12
|29
|6.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|7.
|Остин
|15
|8
|4
|3
|40 - 21
|28
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|8
|3
|4
|21 - 19
|27
|9.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|11.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|7
|2
|6
|20 - 16
|23
|13.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|6.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|7.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|19 - 25
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Атланта Юнайтед
|16
|2
|5
|9
|16 - 28
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|12.
|Торонто
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|13.
|Интер Майами
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
|14.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Миннесота Юнайтед
|15
|6
|1
|8
|20 - 25
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|27 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|23 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8
|Портленд Тимберс
|Ванранкин Хосе Карлос
|2 8