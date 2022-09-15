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США: МЛС
2022


Стадион:
Колорадо Рэпидс
2:1
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
21' Гол
Рубио Диего
1:1
37' Гол
Натан Рафаэл
48' Желтая карточка
Ремеди Эрик
2:1
77' Гол
Розенберри Киган
90' Желтая карточка
Жудсон
90' Желтая карточка
Уорнер Коллен
90'+6
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
66
Эстевес
Лукас
21
Акоста
Бриан
13
Гутьеррес
Фелипе
12
Барриос
Майкл
11
Рубио
Диего
7
Льюис
Джонатан
29
Зардес
Гьяси
1
Марцинковски
Джеймс
3
Марье
Поль
13
Натан
Рафаэл
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
35
Монтейру
Жамиру
5
Ремеди
Эрик
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
11
Эбобисс
Жереми
10
Эспиноса
Кристиан
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

33 матча

24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед

Первый тайм

21.2%
48.5%
30.3%
7 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

М
1:0
М
0:1
М
1:1
М
5:0
М
1:1
М
2:1
М
3:1
М
0:0
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
0:0
М
0:0
М
1:0
М
1:2
М
1:1
М
1:4
М
4:1
М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 14 (4) 0.45
Льюис Джонатан 5 0.16
Абубакар Лалас 4 0.13
Кайе Марк-Энтони 3 0.1
Барриос Майкл 2 0.06
Розенберри Киган 2 0.06
Эстевес Лукас 1 0.03
Уорнер Коллен 1 0.03
Шиньяшики Андре 1 0.03
Dantouma Toure 1 0.03
Бейташур Стивен 0 0
Гутьеррес Фелипе 0 0
Акоста Бриан 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Прайс Джек 0 0
Max Alves 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 15 (1) 0.5
Эспиноса Кристиан 6 (4) 0.2
Киканович Бенджамин 5 0.17
Монтейру Жамиру 4 0.13
Юилл Джексон 4 0.13
Кауэлл Кейд 2 0.07
Кальво Франсиско 2 0.07
Натан Рафаэл 2 0.07
Томпсон Томми 1 0.03
Марье Поль 1 0.03
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.03
Лопес Маркос IV 1 0.03
Скахен Джек 1 0.03
Грегуш Ян 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 9 1
Рубио Диего 8 1
Уилсон Дэнни 8 0
Абубакар Лалас 8 0
Эстевес Лукас 5 1
Трасти Остон 4 1
Вальесилья Эксон 3 1
Барриос Майкл 4 0
Розенберри Киган 4 0
Льюис Джонатан 4 0
Max Alves 4 0
Уорнер Коллен 3 0
Прайс Джек 3 0
Ярброуг Вильям 3 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Присо-Мбонге Ральф 2 0
Бейташур Стивен 1 0
Гутьеррес Фелипе 1 0
Зардес Гьяси 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Dantouma Toure 1 0
Япи Даррен 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 8 0
Натан Рафаэл 7 0
Лопес Маркос IV 5 0
Юилл Джексон 5 0
Марье Поль 5 0
Монтейру Жамиру 3 1
Кальво Франсиско 4 0
Эспиноса Кристиан 4 0
Киканович Бенджамин 4 0
Жудсон 3 0
Кауэлл Кейд 2 0
Бисон Таннер 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Грегуш Ян 1 0
Томпсон Томми 1 0
Oskar Aagren 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
19
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 21
3
11%
3
16%
1-15
9
32%
5
26%
16-30
3
11%
4
21%
31-45
5
18%
1
5%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
4
14%
4
21%
76-90

Пропущено

15
40
12 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
5
33%
6
15%
1-15
3
20%
5
13%
16-30
4
27%
5
13%
31-45
1
7%
8
20%
46-60
0
0%
7
18%
61-75
2
13%
9
23%
76-90

Забито

15
26
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
1
7%
4
15%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
2
13%
8
31%
61-75
5
33%
6
23%
76-90

Пропущено

37
23
17 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
4
11%
3
13%
1-15
6
16%
3
13%
16-30
7
19%
4
17%
31-45
6
16%
4
17%
46-60
6
16%
5
22%
61-75
8
22%
4
17%
76-90

Забито

43
45
23 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
4
9%
7
16%
1-15
12
28%
5
11%
16-30
7
16%
8
18%
31-45
5
12%
5
11%
46-60
6
14%
10
22%
61-75
9
21%
10
22%
76-90

Пропущено

52
63
29 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 37
16 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 27
9
17%
9
14%
1-15
9
17%
8
13%
16-30
11
21%
9
14%
31-45
7
13%
12
19%
46-60
6
12%
12
19%
61-75
10
19%
13
21%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0
Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 31 18 9 4 68 - 22 63
2. Клёб де Фут Монреаль 31 17 5 9 58 - 49 56
3. Нью-Йорк Ред Буллз 31 14 8 9 47 - 37 50
4. Нью-Йорк Сити 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Цинциннати 30 10 12 8 54 - 49 42
6. Орландо Сити 30 12 6 12 36 - 46 42
7. Коламбус Кру 29 9 14 6 40 - 33 41
8. Атланта Юнайтед 31 10 9 12 46 - 50 39
9. Интер Майами 30 11 6 13 38 - 50 39
10. Нью-Инглэнд Революшн 31 9 11 11 44 - 47 38
11. Чикаго Файр 31 9 8 14 33 - 42 35
12. Шарлотт 30 11 2 17 35 - 46 35
13. Торонто 31 9 7 15 49 - 57 34
14. Ди Си Юнайтед 31 7 6 18 32 - 62 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 18 4 8 59 - 35 58
2. Остин 31 16 6 9 63 - 45 54
3. Даллас 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 31 12 10 9 49 - 38 46
5. Портленд Тимберс 31 11 12 8 50 - 47 45
6. Миннесота Юнайтед 31 13 6 12 45 - 45 45
7. Реал Солт-Лейк 31 11 10 10 38 - 41 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 30 11 7 12 47 - 46 40
9. Колорадо Рэпидс 31 10 9 12 43 - 52 39
10. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
11. Ванкувер Уайткэпс 31 10 7 14 36 - 54 37
12. Спортинг Канзас-Сити 31 9 7 15 36 - 51 34
13. Хьюстон Динамо 31 9 6 16 39 - 49 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 30 7 9 14 45 - 63 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
3. Атланта Юнайтед 15 8 4 3 30 - 22 28
4. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
10. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
11. Чикаго Файр 15 6 4 5 15 - 13 22
12. Орландо Сити 15 7 0 8 20 - 27 21
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Колорадо Рэпидс 16 9 5 2 28 - 15 32
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
5. Реал Солт-Лейк 15 8 5 2 23 - 12 29
6. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
7. Остин 15 8 4 3 40 - 21 28
8. Ванкувер Уайткэпс 15 8 3 4 21 - 19 27
9. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
10. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
11. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
12. Спортинг Канзас-Сити 15 7 2 6 20 - 16 23
13. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
6. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
7. Цинциннати 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Атланта Юнайтед 16 2 5 9 16 - 28 11
11. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
12. Торонто 15 2 4 9 19 - 29 10
13. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9
14. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Миннесота Юнайтед 15 6 1 8 20 - 25 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 4 4 7 17 - 23 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 27 (7)
Остин Дриусси Себастьян 23 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Остин Даниэль Перейра 2 8
Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Натан Рафаэл бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Рубио Диего бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

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