Стадион: Би-Си Плэйс
2:0
Второй тайм: 84'
0'
7' Желтая карточкаОвусу Леонард
38' Желтая карточкаМартинш Луиш
1:0
57' ГолГолд Райан
62' Желтая карточкаPedro Vite
63' Желтая карточкаВаскес Виктор II
2:0
68' ГолPedro Vite
82' Желтая карточкаБерхальтер Себастьян
Ход матча
38'
57'
1:0
62'
63'
68'
2:0
27
Рапосо
Райан
14
Мартинш
Луиш
20
Кубас
Андрес
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
77
Гаспер
Чейз
14
Чичарито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рапосо РайанЗащитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Йовелич ДеянПолузащитник
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
31 матч
32.3%
19.4%
48.3%
10 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
16.1%
48.4%
35.5%
5 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
32.3%
25.8%
41.9%
10 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|8 (2)
|0.26
|Голд Райан
|7 (2)
|0.23
|Уайт Брайан
|4
|0.13
|Рикеттс Тосайн
|3
|0.1
|Дахоме Кристиан
|2
|0.06
|Рапосо Райан
|2
|0.06
|Кайседо Дейбер
|1
|0.03
|Веселинович Ранко
|1
|0.03
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Годой Эрик
|1
|0.03
|Кубас Андрес
|1
|0.03
|Блэкмон Тристан
|1
|0.03
|Браун Джавейн
|1
|0.03
|Simon Becher
|1
|0.03
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Кроппер Коди
|0
|0
|Pedro Vite
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|14 (3)
|0.47
|Йовелич Деян
|10 (2)
|0.33
|Грандсир Самуэль
|3
|0.1
|Альварес Эфраин
|3
|0.1
|Равелсон Райан
|3
|0.1
|Коста Дуглас
|3
|0.1
|Васкес Виктор II
|2
|0.07
|Дельгадо Марко
|2 (1)
|0.07
|Пуч Рикард
|2 (1)
|0.07
|Кабрал Кевин
|1
|0.03
|Кьестан Саша
|1 (1)
|0.03
|Daniel Aguirre
|1
|0.03
|Кулибали Сега
|1
|0.03
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|8
|1
|Дахоме Кристиан
|4
|1
|Тейберт Расселл
|5
|0
|Голд Райан
|5
|0
|Веселинович Ранко
|5
|0
|Блэкмон Тристан
|4
|0
|Браун Джавейн
|4
|0
|Берхальтер Себастьян
|4
|0
|Юнгвирт Флориан
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Кубас Андрес
|2
|0
|Кайседо Дейбер
|2
|0
|Бальдисимо Майкл
|2
|0
|Pedro Vite
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Рапосо Райан
|2
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Кроппер Коди
|1
|0
|Шёпф Алессандро
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Овусу Леонард
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сега
|8
|0
|Уильямс Дэррик
|7
|0
|Депай Ник
|6
|0
|Дельгадо Марко
|4
|1
|Чичарито
|5
|0
|Эдвардс Рахим
|5
|0
|Гаспер Чейз
|5
|0
|Араухо Хулиан
|5
|0
|Коста Дуглас
|3
|1
|Васкес Виктор II
|4
|0
|Равелсон Райан
|4
|0
|Бругман Гастон
|3
|0
|Грандсир Самуэль
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|1
|1
|Альварес Эфраин
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
|Пуч Рикард
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
16
3 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
6%
5
31%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
9
50%
7
44%
76-90
Пропущено
19
21
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
3
16%
5
24%
61-75
7
37%
4
19%
76-90
Забито
15
30
10 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
6
40%
6
20%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
3
20%
4
13%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
2
13%
3
10%
61-75
3
20%
12
40%
76-90
Пропущено
35
23
22 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
8
23%
6
26%
1-15
9
26%
2
9%
16-30
5
14%
5
22%
31-45
3
9%
3
13%
46-60
4
11%
5
22%
61-75
6
17%
2
9%
76-90
Забито
33
46
13 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 15
7 Не забивали 6
7
21%
11
24%
1-15
1
3%
3
7%
16-30
5
15%
4
9%
31-45
2
6%
6
13%
46-60
6
18%
3
7%
61-75
12
36%
19
41%
76-90
Пропущено
54
44
28 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
10
19%
8
18%
1-15
11
20%
7
16%
16-30
7
13%
8
18%
31-45
6
11%
5
11%
46-60
7
13%
10
23%
61-75
13
24%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|31
|18
|9
|4
|68 - 22
|63
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|31
|17
|5
|9
|58 - 49
|56
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|14
|8
|9
|47 - 37
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|31
|13
|7
|11
|51 - 39
|46
|5.
|Цинциннати
|30
|10
|12
|8
|54 - 49
|42
|6.
|Орландо Сити
|30
|12
|6
|12
|36 - 46
|42
|7.
|Коламбус Кру
|29
|9
|14
|6
|40 - 33
|41
|8.
|Атланта Юнайтед
|31
|10
|9
|12
|46 - 50
|39
|9.
|Интер Майами
|30
|11
|6
|13
|38 - 50
|39
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|31
|9
|11
|11
|44 - 47
|38
|11.
|Чикаго Файр
|31
|9
|8
|14
|33 - 42
|35
|12.
|Шарлотт
|30
|11
|2
|17
|35 - 46
|35
|13.
|Торонто
|31
|9
|7
|15
|49 - 57
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|31
|7
|6
|18
|32 - 62
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|18
|4
|8
|59 - 35
|58
|2.
|Остин
|31
|16
|6
|9
|63 - 45
|54
|3.
|Даллас
|31
|13
|10
|8
|45 - 34
|49
|4.
|Нэшвилл
|31
|12
|10
|9
|49 - 38
|46
|5.
|Портленд Тимберс
|31
|11
|12
|8
|50 - 47
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|31
|13
|6
|12
|45 - 45
|45
|7.
|Реал Солт-Лейк
|31
|11
|10
|10
|38 - 41
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2
|30
|11
|7
|12
|47 - 45
|40
|9.
|Колорадо Рэпидс
|2:1
|31
|10
|9
|12
|43 - 52
|39
|10.
|Сиэтл Саундерс
|30
|12
|3
|15
|43 - 40
|39
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|31
|10
|7
|14
|35 - 54
|37
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|31
|9
|7
|15
|36 - 51
|34
|13.
|Хьюстон Динамо
|31
|9
|6
|16
|39 - 49
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|30
|7
|9
|14
|45 - 63
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|3.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|4
|3
|30 - 22
|28
|4.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|33 - 18
|28
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|8.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|10.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|11.
|Чикаго Файр
|15
|6
|4
|5
|15 - 13
|22
|12.
|Орландо Сити
|15
|7
|0
|8
|20 - 27
|21
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Колорадо Рэпидс
|2:1
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|5.
|Реал Солт-Лейк
|15
|8
|5
|2
|23 - 12
|29
|6.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|7.
|Остин
|15
|8
|4
|3
|40 - 21
|28
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|9.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|11.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|7
|2
|6
|20 - 16
|23
|13.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|6.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|7.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|19 - 25
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Атланта Юнайтед
|16
|2
|5
|9
|16 - 28
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|12.
|Торонто
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|13.
|Интер Майами
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
|14.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Миннесота Юнайтед
|15
|6
|1
|8
|20 - 25
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|2:1
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|27 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|23 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8
|Портленд Тимберс
|Ванранкин Хосе Карлос
|2 8