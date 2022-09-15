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США: МЛС
2022


Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
3:0
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
7' Желтая карточка
Овусу Леонард
38' Желтая карточка
Мартинш Луиш
1:0
57' Гол
Голд Райан
62' Желтая карточка
Pedro Vite
63' Желтая карточка
Васкес Виктор II
2:0
68' Гол
Pedro Vite
81' Желтая карточка
Берхальтер Себастьян
3:0
86' Гол
Рикеттс Тосайн
90'+4
1
Хасал
Томас
28
Нервински
Джейк
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
27
Рапосо
Райан
14
Мартинш
Луиш
20
Кубас
Андрес
17
Овусу
Леонард
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
22
Касерес
Мартин
3
Уильямс
Дэррик
77
Гаспер
Чейз
5
Бругман
Гастон
8
Дельгадо
Марко
6
Пуч
Рикард
7
Васкес
Виктор
II
9
Кабрал
Кевин
14
Чичарито
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-1-2-1-2

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

31 матч

32.3%
19.4%
48.3%
10 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

16.1%
48.4%
35.5%
5 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

32.3%
25.8%
41.9%
10 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

М
5:2
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
3:0
М
1:0
М
0:1
М
3:4
М
0:2
М
3:0
М
0:0
М
0:1
М
4:2
М
0:0
М
2:0
М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
2:0
М
2:2
М
1:0
М
0:1
М
2:1
М
3:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2
М
0:3
М
3:0
М
0:4
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 8 (2) 0.26
Голд Райан 7 (2) 0.23
Рикеттс Тосайн 4 0.13
Уайт Брайан 4 0.13
Дахоме Кристиан 2 0.06
Рапосо Райан 2 0.06
Грессель Юлиан 1 0.03
Кайседо Дейбер 1 0.03
Веселинович Ранко 1 0.03
Pedro Vite 1 0.03
Годой Эрик 1 0.03
Кубас Андрес 1 0.03
Блэкмон Тристан 1 0.03
Браун Джавейн 1 0.03
Simon Becher 1 0.03
Гутьеррес Кристиан 0 0
Кроппер Коди 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 14 (3) 0.47
Йовелич Деян 10 (2) 0.33
Грандсир Самуэль 3 0.1
Альварес Эфраин 3 0.1
Равелсон Райан 3 0.1
Коста Дуглас 3 0.1
Васкес Виктор II 2 0.07
Дельгадо Марко 2 (1) 0.07
Пуч Рикард 2 (1) 0.07
Кабрал Кевин 1 0.03
Кьестан Саша 1 (1) 0.03
Daniel Aguirre 1 0.03
Кулибали Сега 1 0.03
Эдвардс Рахим 0 0
Араухо Хулиан 0 0
Уильямс Дэррик 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 8 1
Дахоме Кристиан 4 1
Тейберт Расселл 5 0
Голд Райан 5 0
Веселинович Ранко 5 0
Берхальтер Себастьян 5 0
Блэкмон Тристан 4 0
Браун Джавейн 4 0
Юнгвирт Флориан 3 0
Нервински Джейк 1 1
Кубас Андрес 2 0
Кайседо Дейбер 2 0
Бальдисимо Майкл 2 0
Pedro Vite 2 0
Александр Кайо 2 0
Рапосо Райан 2 0
Мартинш Луиш 1 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Годой Эрик 1 0
Кроппер Коди 1 0
Шёпф Алессандро 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Уайт Брайан 1 0
Овусу Леонард 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 8 0
Уильямс Дэррик 7 0
Депай Ник 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Чичарито 5 0
Эдвардс Рахим 5 0
Гаспер Чейз 5 0
Араухо Хулиан 5 0
Коста Дуглас 3 1
Васкес Виктор II 4 0
Равелсон Райан 4 0
Бругман Гастон 3 0
Грандсир Самуэль 3 0
Йовелич Деян 3 0
Кабрал Кевин 1 1
Альварес Эфраин 2 0
Леердам Келвин 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Завалета Эрик 1 0
Пуч Рикард 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
16
3 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
1
5%
5
31%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
10
48%
7
44%
76-90

Пропущено

19
24
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
5
21%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
3
16%
6
25%
61-75
7
37%
5
21%
76-90

Забито

15
30
10 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
6
40%
6
20%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
3
20%
4
13%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
2
13%
3
10%
61-75
3
20%
12
40%
76-90

Пропущено

35
23
22 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
8
23%
6
26%
1-15
9
26%
2
9%
16-30
5
14%
5
22%
31-45
3
9%
3
13%
46-60
4
11%
5
22%
61-75
6
17%
2
9%
76-90

Забито

36
46
13 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 15
7 Не забивали 7
7
19%
11
24%
1-15
1
3%
3
7%
16-30
5
14%
4
9%
31-45
3
8%
6
13%
46-60
7
19%
3
7%
61-75
13
36%
19
41%
76-90

Пропущено

54
47
28 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 23
10
19%
8
17%
1-15
11
20%
7
15%
16-30
7
13%
8
17%
31-45
6
11%
6
13%
46-60
7
13%
11
23%
61-75
13
24%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 31 18 9 4 68 - 22 63
2. Клёб де Фут Монреаль 31 17 5 9 58 - 49 56
3. Нью-Йорк Ред Буллз 31 14 8 9 47 - 37 50
4. Нью-Йорк Сити 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Цинциннати 30 10 12 8 54 - 49 42
6. Орландо Сити 30 12 6 12 36 - 46 42
7. Коламбус Кру 29 9 14 6 40 - 33 41
8. Атланта Юнайтед 31 10 9 12 46 - 50 39
9. Интер Майами 30 11 6 13 38 - 50 39
10. Нью-Инглэнд Революшн 31 9 11 11 44 - 47 38
11. Чикаго Файр 31 9 8 14 33 - 42 35
12. Шарлотт 30 11 2 17 35 - 46 35
13. Торонто 31 9 7 15 49 - 57 34
14. Ди Си Юнайтед 31 7 6 18 32 - 62 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 18 4 8 59 - 35 58
2. Остин 31 16 6 9 63 - 45 54
3. Даллас 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 31 12 10 9 49 - 38 46
5. Портленд Тимберс 31 11 12 8 50 - 47 45
6. Миннесота Юнайтед 31 13 6 12 45 - 45 45
7. Реал Солт-Лейк 31 11 10 10 38 - 41 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 30 11 7 12 47 - 46 40
9. Колорадо Рэпидс 31 10 9 12 43 - 52 39
10. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
11. Ванкувер Уайткэпс 31 10 7 14 36 - 54 37
12. Спортинг Канзас-Сити 31 9 7 15 36 - 51 34
13. Хьюстон Динамо 31 9 6 16 39 - 49 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 30 7 9 14 45 - 63 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
3. Атланта Юнайтед 15 8 4 3 30 - 22 28
4. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
10. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
11. Чикаго Файр 15 6 4 5 15 - 13 22
12. Орландо Сити 15 7 0 8 20 - 27 21
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Колорадо Рэпидс 16 9 5 2 28 - 15 32
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
5. Реал Солт-Лейк 15 8 5 2 23 - 12 29
6. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
7. Остин 15 8 4 3 40 - 21 28
8. Ванкувер Уайткэпс 15 8 3 4 21 - 19 27
9. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
10. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
11. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
12. Спортинг Канзас-Сити 15 7 2 6 20 - 16 23
13. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
6. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
7. Цинциннати 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Атланта Юнайтед 16 2 5 9 16 - 28 11
11. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
12. Торонто 15 2 4 9 19 - 29 10
13. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9
14. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Миннесота Юнайтед 15 6 1 8 20 - 25 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 4 4 7 17 - 23 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 27 (7)
Остин Дриусси Себастьян 23 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Остин Даниэль Перейра 2 8
Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 2 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      62'
      Pedro Vite получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      57'
      Г О О О О Л - Голд Райан бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Мартинш Луиш получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      7'
      Леонард Овусу получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

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