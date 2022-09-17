Стадион: Mercedes-Benz Stadium
0:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаКарранса Хулиан
49' Желтая карточкаСейдич Амар
61' Желтая карточкаПурата Хуан Хосе
73' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
90' Желтая карточкаГаздаг Даниэль
90'+8
Ход матча
11'
49'
61'
90'
15
Гутман
Эндрю
13
Сейдич
Амар
11
Леннон
Брукс
19
Араужо
Луис
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Леннон БруксНападающий
- Нападающий
-
19 Араужо ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Caleb Wiley
-
-
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
-
20 Jesus Bueno
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Филадельфия Юнион
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|8 (1)
|0.25
|Ronaldo Morell
|7
|0.22
|Thiago Almada
|6
|0.19
|Пурата Хуан Хосе
|6
|0.19
|Араужо Луис
|4
|0.13
|Дуайер Доминик
|4
|0.13
|Гутман Эндрю
|3
|0.09
|Морено Марселино
|2
|0.06
|Леннон Брукс
|2
|0.06
|Alan Franco1
|1
|0.03
|Caleb Wiley
|1
|0.03
|Малрейни Джейк
|1
|0.03
|Соса Сантьяго
|1
|0.03
|Edwin Mosquera
|0
|0
|Россетто Матеус
|0
|0
|Сейдич Амар
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|19 (6)
|0.59
|Карранса Хулиан
|14 (2)
|0.44
|Уре Микаэль
|12
|0.38
|Бёрк Кори
|7
|0.22
|Бедойя Алехандро
|6
|0.19
|Эллиотт Джек
|2
|0.06
|Сантос Сержио II
|1
|0.03
|МакГлинн Джек
|1
|0.03
|Харриэль Натан
|1
|0.03
|Реал Мэттью
|1
|0.03
|Ааронсон Пакстен
|1
|0.03
|Салливан Куинн
|1
|0.03
|Вагнер Кай
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуайер Доминик
|6
|1
|Араужо Луис
|6
|0
|Сейдич Амар
|5
|0
|Ибарра Франко
|5
|0
|Thiago Almada
|3
|1
|Морено Марселино
|4
|0
|Соса Сантьяго
|4
|0
|Гутман Эндрю
|4
|0
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Alan Franco1
|3
|0
|Edwin Mosquera
|3
|0
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|2
|0
|Aiden McFadden
|2
|0
|Ronaldo Morell
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Rocco Rios Novo
|1
|0
|Caleb Wiley
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|10
|1
|Карранса Хулиан
|9
|1
|Бедойя Алехандро
|8
|0
|Газдаг Даниэль
|6
|0
|Бёрк Кори
|6
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|Эллиотт Джек
|3
|0
|МакГлинн Джек
|3
|0
|Флэк Леон
|3
|0
|Глеснес Якоб
|2
|0
|Мбезо Оливье
|2
|0
|Сантос Сержио II
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
23
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
5
17%
3
13%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
3
10%
5
22%
31-45
3
10%
5
22%
46-60
7
23%
6
26%
61-75
9
30%
3
13%
76-90
Пропущено
22
13
13 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
6
27%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
3
23%
31-45
5
23%
4
31%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
1
5%
3
23%
76-90
Забито
16
43
5 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
1
6%
4
9%
1-15
4
25%
10
23%
16-30
0
0%
8
19%
31-45
3
19%
8
19%
46-60
2
13%
4
9%
61-75
6
38%
9
21%
76-90
Пропущено
28
11
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
4
14%
1
9%
1-15
4
14%
2
18%
16-30
6
21%
2
18%
31-45
2
7%
2
18%
46-60
4
14%
3
27%
61-75
8
29%
1
9%
76-90
Забито
46
66
16 В 1-м тайме 31
30 Во 2-м тайме 35
15 Забивали первыми 20
7 Не забивали 6
6
13%
7
11%
1-15
7
15%
11
17%
16-30
3
7%
13
20%
31-45
6
13%
13
20%
46-60
9
20%
10
15%
61-75
15
33%
12
18%
76-90
Пропущено
50
24
27 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 19
10
20%
1
4%
1-15
7
14%
2
8%
16-30
10
20%
5
21%
31-45
7
14%
6
25%
46-60
7
14%
6
25%
61-75
9
18%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|32
|18
|10
|4
|68 - 22
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|32
|18
|5
|9
|59 - 49
|59
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|8
|10
|47 - 39
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|6.
|Цинциннати
|0:0
|31
|10
|13
|8
|54 - 49
|43
|7.
|Коламбус Кру
|29
|9
|14
|6
|40 - 33
|41
|8.
|Атланта Юнайтед
|32
|10
|10
|12
|46 - 50
|40
|9.
|Интер Майами
|30
|11
|6
|13
|38 - 50
|39
|10.
|Шарлотт
|31
|12
|2
|17
|38 - 48
|38
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|9
|11
|12
|44 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|32
|9
|8
|15
|35 - 45
|35
|13.
|Торонто
|32
|9
|7
|16
|49 - 61
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|31
|7
|6
|18
|32 - 62
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|18
|4
|8
|59 - 35
|58
|2.
|Остин
|0:0
|32
|16
|7
|9
|63 - 45
|55
|3.
|Даллас
|31
|13
|10
|8
|45 - 34
|49
|4.
|Нэшвилл
|0:0
|32
|12
|11
|9
|49 - 38
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|31
|11
|12
|8
|50 - 47
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|1:3
|32
|13
|6
|13
|46 - 48
|45
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|32
|11
|11
|10
|38 - 41
|44
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|11
|7
|12
|47 - 46
|40
|9.
|Колорадо Рэпидс
|31
|10
|9
|12
|43 - 52
|39
|10.
|Сиэтл Саундерс
|30
|12
|3
|15
|43 - 40
|39
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|31
|10
|7
|14
|36 - 54
|37
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|32
|10
|7
|15
|39 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|31
|9
|6
|16
|39 - 49
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|7
|9
|14
|45 - 63
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|8.
|Цинциннати
|0:0
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|10.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|11.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Колорадо Рэпидс
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|16
|8
|6
|2
|23 - 12
|30
|5.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|6.
|Остин
|0:0
|16
|8
|5
|3
|40 - 21
|29
|7.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|8
|3
|4
|21 - 19
|27
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|16
|8
|2
|6
|23 - 17
|26
|10.
|Миннесота Юнайтед
|1:3
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|12.
|Нэшвилл
|0:0
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|13.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|9
|3
|4
|23 - 17
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|16
|7
|5
|4
|23 - 13
|26
|4.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|5.
|Цинциннати
|0:0
|15
|4
|7
|4
|19 - 25
|19
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|11.
|Атланта Юнайтед
|16
|2
|5
|9
|16 - 28
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|13.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
|14.
|Интер Майами
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:0
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|0:0
|16
|6
|5
|5
|20 - 19
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Миннесота Юнайтед
|1:3
|16
|6
|1
|9
|21 - 28
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|27 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|23 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8