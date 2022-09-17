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США: МЛС
2022


Стадион:
Атланта Юнайтед
0:0
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
11' Желтая карточка
Карранса Хулиан
49' Желтая карточка
Сейдич Амар
61' Желтая карточка
Пурата Хуан Хосе
73' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
90' Желтая карточка
Газдаг Даниэль
90'+8
23
Гудиньо
Рауль
2
Эрнандес
Рональд
22
Пурата
Хуан
Хосе
6
Alan
Franco1
15
Гутман
Эндрю
13
Сейдич
Амар
5
Соса
Сантьяго
8
Thiago
Almada
11
Леннон
Брукс
4
Дуайер
Доминик
19
Араужо
Луис
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
16
МакГлинн
Джек
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
Атланта Юнайтед
4-3-3
Филадельфия Юнион
4-3-1-2

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Филадельфия Юнион

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

М
4:1
М
1:0
М
2:2
ЛЧК
1:1
ЛЧК
0:3
М
2:0
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
3:1
М
3:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 8 (1) 0.25
Ronaldo Morell 7 0.22
Thiago Almada 6 0.19
Пурата Хуан Хосе 6 0.19
Араужо Луис 4 0.13
Дуайер Доминик 4 0.13
Гутман Эндрю 3 0.09
Морено Марселино 2 0.06
Леннон Брукс 2 0.06
Alan Franco1 1 0.03
Caleb Wiley 1 0.03
Малрейни Джейк 1 0.03
Соса Сантьяго 1 0.03
Edwin Mosquera 0 0
Россетто Матеус 0 0
Сейдич Амар 0 0
Ибарра Франко 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 19 (6) 0.59
Карранса Хулиан 14 (2) 0.44
Уре Микаэль 12 0.38
Бёрк Кори 7 0.22
Бедойя Алехандро 6 0.19
Эллиотт Джек 2 0.06
Сантос Сержио II 1 0.03
МакГлинн Джек 1 0.03
Харриэль Натан 1 0.03
Реал Мэттью 1 0.03
Ааронсон Пакстен 1 0.03
Салливан Куинн 1 0.03
Вагнер Кай 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Флэк Леон 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуайер Доминик 6 1
Араужо Луис 6 0
Сейдич Амар 5 0
Ибарра Франко 5 0
Thiago Almada 3 1
Морено Марселино 4 0
Соса Сантьяго 4 0
Гутман Эндрю 4 0
Пурата Хуан Хосе 4 0
Робинсон Майлз 2 1
Кэмпбелл Джордж 3 0
Alan Franco1 3 0
Edwin Mosquera 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Эрнандес Рональд 2 0
Aiden McFadden 2 0
Ronaldo Morell 1 0
Леннон Брукс 1 0
Конвей Джексон 1 0
Rocco Rios Novo 1 0
Caleb Wiley 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 10 1
Карранса Хулиан 9 1
Бедойя Алехандро 8 0
Газдаг Даниэль 6 0
Бёрк Кори 6 0
Вагнер Кай 4 0
Эллиотт Джек 3 0
МакГлинн Джек 3 0
Флэк Леон 3 0
Глеснес Якоб 2 0
Мбезо Оливье 2 0
Сантос Сержио II 2 0
Харриэль Натан 2 0
Блэйк Андре 1 0
Уре Микаэль 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Салливан Куинн 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
23
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
5
17%
3
13%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
3
10%
5
22%
31-45
3
10%
5
22%
46-60
7
23%
6
26%
61-75
9
30%
3
13%
76-90

Пропущено

22
13
13 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
6
27%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
3
23%
31-45
5
23%
4
31%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
1
5%
3
23%
76-90

Забито

16
43
5 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
1
6%
4
9%
1-15
4
25%
10
23%
16-30
0
0%
8
19%
31-45
3
19%
8
19%
46-60
2
13%
4
9%
61-75
6
38%
9
21%
76-90

Пропущено

28
11
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
4
14%
1
9%
1-15
4
14%
2
18%
16-30
6
21%
2
18%
31-45
2
7%
2
18%
46-60
4
14%
3
27%
61-75
8
29%
1
9%
76-90

Забито

46
66
16 В 1-м тайме 31
30 Во 2-м тайме 35
15 Забивали первыми 20
7 Не забивали 6
6
13%
7
11%
1-15
7
15%
11
17%
16-30
3
7%
13
20%
31-45
6
13%
13
20%
46-60
9
20%
10
15%
61-75
15
33%
12
18%
76-90

Пропущено

50
24
27 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 19
10
20%
1
4%
1-15
7
14%
2
8%
16-30
10
20%
5
21%
31-45
7
14%
6
25%
46-60
7
14%
6
25%
61-75
9
18%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 32 18 10 4 68 - 22 64
2. Клёб де Фут Монреаль 32 18 5 9 59 - 49 59
3. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 8 10 47 - 39 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
6. Цинциннати 0:0 31 10 13 8 54 - 49 43
7. Коламбус Кру 29 9 14 6 40 - 33 41
8. Атланта Юнайтед 32 10 10 12 46 - 50 40
9. Интер Майами 30 11 6 13 38 - 50 39
10. Шарлотт 31 12 2 17 38 - 48 38
11. Нью-Инглэнд Революшн 32 9 11 12 44 - 48 38
12. Чикаго Файр 32 9 8 15 35 - 45 35
13. Торонто 32 9 7 16 49 - 61 34
14. Ди Си Юнайтед 31 7 6 18 32 - 62 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 18 4 8 59 - 35 58
2. Остин 0:0 32 16 7 9 63 - 45 55
3. Даллас 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 0:0 32 12 11 9 49 - 38 47
5. Портленд Тимберс 31 11 12 8 50 - 47 45
6. Миннесота Юнайтед 1:3 32 13 6 13 46 - 48 45
7. Реал Солт-Лейк 0:0 32 11 11 10 38 - 41 44
8. Лос-Анджелес Гэлакси 30 11 7 12 47 - 46 40
9. Колорадо Рэпидс 31 10 9 12 43 - 52 39
10. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
11. Ванкувер Уайткэпс 31 10 7 14 36 - 54 37
12. Спортинг Канзас-Сити 3:1 32 10 7 15 39 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 31 9 6 16 39 - 49 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 30 7 9 14 45 - 63 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
4. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 6 4 20 - 15 24
8. Цинциннати 0:0 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
10. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
11. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Колорадо Рэпидс 16 9 5 2 28 - 15 32
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Реал Солт-Лейк 0:0 16 8 6 2 23 - 12 30
5. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
6. Остин 0:0 16 8 5 3 40 - 21 29
7. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
8. Ванкувер Уайткэпс 15 8 3 4 21 - 19 27
9. Спортинг Канзас-Сити 3:1 16 8 2 6 23 - 17 26
10. Миннесота Юнайтед 1:3 16 7 5 4 25 - 20 26
11. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
12. Нэшвилл 0:0 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 9 3 4 23 - 17 30
3. Филадельфия Юнион 16 7 5 4 23 - 13 26
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Цинциннати 0:0 15 4 7 4 19 - 25 19
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
11. Атланта Юнайтед 16 2 5 9 16 - 28 11
12. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
13. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10
14. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:0 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 0:0 16 6 5 5 20 - 19 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Миннесота Юнайтед 1:3 16 6 1 9 21 - 28 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 4 4 7 17 - 23 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 0:0 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 3:1 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 27 (7)
Остин Дриусси Себастьян 23 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Остин Даниэль Перейра 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    11'
    Карранса Хулиан получил желтую карточку от судьи
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