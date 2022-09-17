Стадион: Янки
2:0
Конец матча
0'
1:0
1' ГолКалленс Александр
2:0
23' ГолРодригес Сантьяго
25' Желтая карточкаМорган Льюис
28' Желтая карточкаДанкан Кайл
46' Желтая карточкаАсеведо Николас
63' Желтая карточкаМоралес Максимильяно
86' Желтая карточкаКассерес Кристиан
89' Желтая карточкаЭдельман Даниэль
89' Желтая карточкаРодригес Сантьяго
90'+5
Ход матча
1'
23'
25'
28'
46'
89'
24
Грей
Тэйвон
43
Talles
Magno
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
47
Толкин
Джон
37
Кларк
Кейден
10
Морган
Льюис
11
Elias
Manoel
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
-
11 Elias ManoelНападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
-
98 Ндам ХассанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
23 матча
30.4%
13%
56.6%
7 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
17.4%
43.5%
39.1%
4 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.8%
17.4%
47.8%
8 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (5)
|0.41
|Перейра Габриэл
|7
|0.22
|Эбер Араужо
|7 (1)
|0.22
|Talles Magno
|6 (1)
|0.19
|Хавьер Тиаго
|5
|0.16
|Родригес Сантьяго
|4
|0.13
|Калленс Александр
|4
|0.13
|Моралес Максимильяно
|2
|0.06
|Паркс Китон
|2
|0.06
|Шано Максим
|1
|0.03
|Глостер Кристофер
|1
|0.03
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
|Грей Тэйвон
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|14 (6)
|0.44
|Лима Лукас II
|5
|0.16
|Климала Патрик
|5 (2)
|0.16
|Лонг Аарон
|4
|0.13
|Барлоу Том
|3 (1)
|0.09
|Кассерес Кристиан
|2
|0.06
|Фернандес Омир
|2
|0.06
|Харпер Кэмерон
|2
|0.06
|Йервуд Дрю
|2
|0.06
|Serge Ngoma
|2
|0.06
|Толкин Джон
|1
|0.03
|Кларк Кейден
|1
|0.03
|Эдельман Даниэль
|1
|0.03
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Elias Manoel
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Сантьяго
|11
|0
|Моралес Альфредо
|8
|1
|Кастельянос Валентин
|9
|0
|Асеведо Николас
|8
|0
|Калленс Александр
|6
|0
|Шано Максим
|5
|0
|Мартинс Тьяго II
|3
|1
|Моралес Максимильяно
|4
|0
|Амундсен Мальте
|4
|0
|Хаак Джастин
|3
|0
|Паркс Китон
|2
|0
|Talles Magno
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Перейра Габриэл
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Зелалем Гедион
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Vuk Latinovich
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассерес Кристиан
|10
|0
|Нилис Шон
|8
|1
|Нилис Дилан
|6
|1
|Толкин Джон
|7
|0
|Йервуд Дрю
|5
|1
|Климала Патрик
|6
|0
|Эдвардс Томас
|6
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|1
|Харпер Кэмерон
|5
|0
|Лонг Аарон
|4
|0
|Данкан Кайл
|2
|1
|Морган Льюис
|2
|0
|Карлос Мигел Коронел
|2
|0
|Флетчер Эшли
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Эдельман Даниэль
|2
|0
|Кларк Кейден
|2
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
22
18 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
7
19%
3
14%
1-15
6
17%
5
23%
16-30
5
14%
4
18%
31-45
8
22%
3
14%
46-60
5
14%
4
18%
61-75
5
14%
3
14%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
3
18%
1
6%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
6
35%
5
28%
76-90
Забито
18
22
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
1
6%
4
18%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
7
39%
1
5%
31-45
3
17%
6
27%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
2
11%
5
23%
76-90
Пропущено
21
24
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
6
29%
1
4%
1-15
4
19%
3
13%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
4
19%
9
38%
76-90
Забито
54
44
29 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 12
7 Не забивали 12
8
15%
7
16%
1-15
9
17%
8
18%
16-30
12
22%
5
11%
31-45
11
20%
9
20%
46-60
7
13%
7
16%
61-75
7
13%
8
18%
76-90
Пропущено
38
42
20 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 26
9
24%
2
5%
1-15
7
18%
7
17%
16-30
4
11%
5
12%
31-45
3
8%
6
14%
46-60
5
13%
8
19%
61-75
10
26%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|31
|18
|9
|4
|68 - 22
|63
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|31
|17
|5
|9
|58 - 49
|56
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|8
|10
|47 - 39
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Цинциннати
|30
|10
|12
|8
|54 - 49
|42
|6.
|Орландо Сити
|30
|12
|6
|12
|36 - 46
|42
|7.
|Коламбус Кру
|29
|9
|14
|6
|40 - 33
|41
|8.
|Атланта Юнайтед
|31
|10
|9
|12
|46 - 50
|39
|9.
|Интер Майами
|30
|11
|6
|13
|38 - 50
|39
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|31
|9
|11
|11
|44 - 47
|38
|11.
|Чикаго Файр
|31
|9
|8
|14
|33 - 42
|35
|12.
|Шарлотт
|30
|11
|2
|17
|35 - 46
|35
|13.
|Торонто
|31
|9
|7
|15
|49 - 57
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|31
|7
|6
|18
|32 - 62
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|18
|4
|8
|59 - 35
|58
|2.
|Остин
|31
|16
|6
|9
|63 - 45
|54
|3.
|Даллас
|31
|13
|10
|8
|45 - 34
|49
|4.
|Нэшвилл
|31
|12
|10
|9
|49 - 38
|46
|5.
|Портленд Тимберс
|31
|11
|12
|8
|50 - 47
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|31
|13
|6
|12
|45 - 45
|45
|7.
|Реал Солт-Лейк
|31
|11
|10
|10
|38 - 41
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|11
|7
|12
|47 - 46
|40
|9.
|Колорадо Рэпидс
|31
|10
|9
|12
|43 - 52
|39
|10.
|Сиэтл Саундерс
|30
|12
|3
|15
|43 - 40
|39
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|31
|10
|7
|14
|36 - 54
|37
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|31
|9
|7
|15
|36 - 51
|34
|13.
|Хьюстон Динамо
|31
|9
|6
|16
|39 - 49
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|7
|9
|14
|45 - 63
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|4
|3
|30 - 22
|28
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|8.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|10.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|11.
|Чикаго Файр
|15
|6
|4
|5
|15 - 13
|22
|12.
|Орландо Сити
|15
|7
|0
|8
|20 - 27
|21
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Колорадо Рэпидс
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|5.
|Реал Солт-Лейк
|15
|8
|5
|2
|23 - 12
|29
|6.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|7.
|Остин
|15
|8
|4
|3
|40 - 21
|28
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|8
|3
|4
|21 - 19
|27
|9.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|11.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|7
|2
|6
|20 - 16
|23
|13.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|9
|3
|4
|23 - 17
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|6.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|7.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|19 - 25
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Атланта Юнайтед
|16
|2
|5
|9
|16 - 28
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|12.
|Торонто
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|13.
|Интер Майами
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
|14.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Миннесота Юнайтед
|15
|6
|1
|8
|20 - 25
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|27 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|23 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8
|Портленд Тимберс
|Ванранкин Хосе Карлос
|2 8