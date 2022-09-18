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США: МЛС
2022


Стадион:
Орландо Сити
4:0
Конец матча
Торонто
0'
1:0
9' Гол
Торрес Факундо
2:0
22' Гол
Кара Эркан
32' Желтая карточка
Кришито Доменико
38' Желтая карточка
Моутинью Жоау
3:0
47' Гол в свои ворота
Lukas MacNaughton
82' Желтая карточка
Lukas MacNaughton
4:0
84' Гол
Акинделе Тешо
90' Желтая карточка
Бернардески Федерико
90'+5
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
15
Шлегель
Родриго
4
Моутинью
Жоау
16
Вильдер
Картахена
10
Перейра
Маурисио
17
Торрес
Факундо
11
Урсо
Жуниор
77
Ангуло
Иван
9
Кара
Эркан
16
Вестберг
Квентин
19
Ларьи
Ричи
5
Lukas
MacNaughton
27
О'Нил
Шейн
44
Кришито
Доменико
8
Кайе
Марк-Энтони
4
Брэдли
Майкл
47
Kosi
Thompson
10
Бернардески
Федерико
20
Акинола
Айо
24
Инсинье
Лоренцо
Орландо Сити
4-2-3-1
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Орландо Сити
Торонто

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

М
0:1
М
1:1
М
2:3
М
1:0
М
1:1
М
0:2
М
2:1
М
2:1
М
1:3
М
2:1
М
0:0
М
1:2
М
3:2
М
5:0
М
4:1
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 10 (1) 0.32
Торрес Факундо 7 0.23
Урсо Жуниор 4 0.13
Пато Алешандре 3 (1) 0.1
Акинделе Тешо 3 0.1
Моутинью Жоау 2 0.06
Тейшейра Руан 2 0.06
Смит Кайл 2 0.06
Перейра Маурисио 1 0.03
Янссон Робин 1 0.03
Шлегель Родриго 1 0.03
Мишель Бенжи 1 0.03
Перея Андрес 1 0.03
Карлос Антонио 0 0
Ангуло Иван 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 9 0.28
Хименес Хесус 9 0.28
Бернардески Федерико 8 (5) 0.25
Инсинье Лоренцо 6 0.19
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.13
Брэдли Майкл 3 0.09
Deandre Kerr 3 0.09
Акинола Айо 2 0.06
Нельсон Джейден 1 0.03
Kosi Thompson 1 0.03
Кришито Доменико 1 0.03
Присо-Мбонге Ральф 1 0.03
Ларьи Ричи 0 0
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Кайе Марк-Энтони 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Ачара Ифунаньячи 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 10 1
Шлегель Родриго 7 1
Моутинью Жоау 8 0
Cesar Araujo 6 1
Карлос Антонио 5 0
Перейра Маурисио 5 0
Урсо Жуниор 4 0
Смит Кайл 4 0
Гальесе Педро 3 0
Тейшейра Руан 3 0
Мишель Бенжи 3 0
Малрейни Джейк 2 0
Мендес Джегсон 2 0
Кара Эркан 2 0
Холлидей Майкл 1 0
Вильдер Картахена 1 0
Торрес Факундо 1 0
Перея Андрес 1 0
Уильямс Томас 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 5 1
Нельсон Джейден 6 0
Lukas MacNaughton 6 0
Осорио Джонатан 5 0
Кришито Доменико 4 0
О'Нил Шейн 4 0
Бернардески Федерико 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
Брэдли Майкл 3 0
Посуэло Алехандро 3 0
Акинола Айо 2 0
Хименес Хесус 2 0
Deandre Kerr 2 0
Вестберг Квентин 1 0
Мавинга Крис 1 0
Кайе Марк-Энтони 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Kosi Thompson 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
21
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
2
9%
3
14%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
6
27%
4
19%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
4
18%
5
24%
76-90

Пропущено

29
31
9 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
3
10%
7
23%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
2
7%
5
16%
31-45
10
34%
8
26%
46-60
5
17%
4
13%
61-75
5
17%
4
13%
76-90

Забито

17
29
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
4
24%
6
21%
1-15
3
18%
1
3%
16-30
3
18%
7
24%
31-45
2
12%
3
10%
46-60
3
18%
6
21%
61-75
2
12%
6
21%
76-90

Пропущено

18
29
3 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
0
0%
1
3%
1-15
2
11%
8
28%
16-30
1
6%
8
28%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
6
33%
2
7%
61-75
7
39%
4
14%
76-90

Забито

39
50
20 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 27
18 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
6
15%
9
18%
1-15
6
15%
4
8%
16-30
8
21%
10
20%
31-45
8
21%
7
14%
46-60
5
13%
9
18%
61-75
6
15%
11
22%
76-90

Пропущено

47
60
12 В 1-м тайме 32
35 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 28
3
6%
8
13%
1-15
6
13%
11
18%
16-30
3
6%
13
22%
31-45
12
26%
14
23%
46-60
11
23%
6
10%
61-75
12
26%
8
13%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1
Торонто
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Шарлотт - Торонто 0:2
Интер Майами - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Нэшвилл - Торонто 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 32 18 10 4 68 - 22 64
2. Клёб де Фут Монреаль 32 18 5 9 59 - 49 59
3. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 8 10 47 - 39 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
6. Цинциннати 0:0 31 10 13 8 54 - 49 43
7. Коламбус Кру 29 9 14 6 40 - 33 41
8. Атланта Юнайтед 32 10 10 12 46 - 50 40
9. Интер Майами 30 11 6 13 38 - 50 39
10. Шарлотт 31 12 2 17 38 - 48 38
11. Нью-Инглэнд Революшн 32 9 11 12 44 - 48 38
12. Чикаго Файр 32 9 8 15 35 - 45 35
13. Торонто 32 9 7 16 49 - 61 34
14. Ди Си Юнайтед 31 7 6 18 32 - 62 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 18 4 8 59 - 35 58
2. Остин 0:0 32 16 7 9 63 - 45 55
3. Даллас 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 0:0 32 12 11 9 49 - 38 47
5. Портленд Тимберс 31 11 12 8 50 - 47 45
6. Миннесота Юнайтед 1:3 32 13 6 13 46 - 48 45
7. Реал Солт-Лейк 0:0 32 11 11 10 38 - 41 44
8. Лос-Анджелес Гэлакси 30 11 7 12 47 - 46 40
9. Колорадо Рэпидс 31 10 9 12 43 - 52 39
10. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
11. Ванкувер Уайткэпс 31 10 7 14 36 - 54 37
12. Спортинг Канзас-Сити 3:1 32 10 7 15 39 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 31 9 6 16 39 - 49 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 30 7 9 14 45 - 63 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
4. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 6 4 20 - 15 24
8. Цинциннати 0:0 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
10. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
11. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Колорадо Рэпидс 16 9 5 2 28 - 15 32
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Реал Солт-Лейк 0:0 16 8 6 2 23 - 12 30
5. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
6. Остин 0:0 16 8 5 3 40 - 21 29
7. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
8. Ванкувер Уайткэпс 15 8 3 4 21 - 19 27
9. Спортинг Канзас-Сити 3:1 16 8 2 6 23 - 17 26
10. Миннесота Юнайтед 1:3 16 7 5 4 25 - 20 26
11. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
12. Нэшвилл 0:0 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 9 3 4 23 - 17 30
3. Филадельфия Юнион 16 7 5 4 23 - 13 26
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Цинциннати 0:0 15 4 7 4 19 - 25 19
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
11. Атланта Юнайтед 16 2 5 9 16 - 28 11
12. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
13. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10
14. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:0 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 0:0 16 6 5 5 20 - 19 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Миннесота Юнайтед 1:3 16 6 1 9 21 - 28 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 4 4 7 17 - 23 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 0:0 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 3:1 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 27 (7)
Остин Дриусси Себастьян 23 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Остин Даниэль Перейра 2 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Жоао Моутинью получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Кришито Доменико получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Кара Эркан бьет в цель!
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Факундо Торрес бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Орландо Сити 4:0 Торонто онлайн

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