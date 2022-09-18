Стадион: Exploria Stadium
4:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолТоррес Факундо
2:0
22' ГолКара Эркан
32' Желтая карточкаКришито Доменико
38' Желтая карточкаМоутинью Жоау
3:0
47' Гол в свои воротаLukas MacNaughton
82' Желтая карточкаLukas MacNaughton
4:0
84' ГолАкинделе Тешо
90' Желтая карточкаБернардески Федерико
90'+5
Ход матча
9'
1:0
22'
2:0
32'
38'
47'
84'
4:0
11
Урсо
Жуниор
77
Ангуло
Иван
19
Ларьи
Ричи
27
О'Нил
Шейн
20
Акинола
Айо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Deandre Kerr
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Орландо Сити
Торонто
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|10 (1)
|0.32
|Торрес Факундо
|7
|0.23
|Урсо Жуниор
|4
|0.13
|Пато Алешандре
|3 (1)
|0.1
|Акинделе Тешо
|3
|0.1
|Моутинью Жоау
|2
|0.06
|Тейшейра Руан
|2
|0.06
|Смит Кайл
|2
|0.06
|Перейра Маурисио
|1
|0.03
|Янссон Робин
|1
|0.03
|Шлегель Родриго
|1
|0.03
|Мишель Бенжи
|1
|0.03
|Перея Андрес
|1
|0.03
|Карлос Антонио
|0
|0
|Ангуло Иван
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осорио Джонатан
|9
|0.28
|Хименес Хесус
|9
|0.28
|Бернардески Федерико
|8 (5)
|0.25
|Инсинье Лоренцо
|6
|0.19
|Посуэло Алехандро
|4 (1)
|0.13
|Брэдли Майкл
|3
|0.09
|Deandre Kerr
|3
|0.09
|Акинола Айо
|2
|0.06
|Нельсон Джейден
|1
|0.03
|Kosi Thompson
|1
|0.03
|Кришито Доменико
|1
|0.03
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.03
|Ларьи Ричи
|0
|0
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Кайе Марк-Энтони
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
|Ачара Ифунаньячи
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|10
|1
|Шлегель Родриго
|7
|1
|Моутинью Жоау
|8
|0
|Cesar Araujo
|6
|1
|Карлос Антонио
|5
|0
|Перейра Маурисио
|5
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Смит Кайл
|4
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Тейшейра Руан
|3
|0
|Мишель Бенжи
|3
|0
|Малрейни Джейк
|2
|0
|Мендес Джегсон
|2
|0
|Кара Эркан
|2
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Вильдер Картахена
|1
|0
|Торрес Факундо
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|5
|1
|Нельсон Джейден
|6
|0
|Lukas MacNaughton
|6
|0
|Осорио Джонатан
|5
|0
|Кришито Доменико
|4
|0
|О'Нил Шейн
|4
|0
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|1
|Брэдли Майкл
|3
|0
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|Акинола Айо
|2
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Deandre Kerr
|2
|0
|Вестберг Квентин
|1
|0
|Мавинга Крис
|1
|0
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
21
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
2
9%
3
14%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
6
27%
4
19%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
4
18%
5
24%
76-90
Пропущено
29
31
9 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
3
10%
7
23%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
2
7%
5
16%
31-45
10
34%
8
26%
46-60
5
17%
4
13%
61-75
5
17%
4
13%
76-90
Забито
17
29
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
4
24%
6
21%
1-15
3
18%
1
3%
16-30
3
18%
7
24%
31-45
2
12%
3
10%
46-60
3
18%
6
21%
61-75
2
12%
6
21%
76-90
Пропущено
18
29
3 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
0
0%
1
3%
1-15
2
11%
8
28%
16-30
1
6%
8
28%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
6
33%
2
7%
61-75
7
39%
4
14%
76-90
Забито
39
50
20 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 27
18 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
6
15%
9
18%
1-15
6
15%
4
8%
16-30
8
21%
10
20%
31-45
8
21%
7
14%
46-60
5
13%
9
18%
61-75
6
15%
11
22%
76-90
Пропущено
47
60
12 В 1-м тайме 32
35 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 28
3
6%
8
13%
1-15
6
13%
11
18%
16-30
3
6%
13
22%
31-45
12
26%
14
23%
46-60
11
23%
6
10%
61-75
12
26%
8
13%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1
Торонто
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Шарлотт - Торонто 0:2
Интер Майами - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Нэшвилл - Торонто 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|32
|18
|10
|4
|68 - 22
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|32
|18
|5
|9
|59 - 49
|59
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|8
|10
|47 - 39
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|6.
|Цинциннати
|0:0
|31
|10
|13
|8
|54 - 49
|43
|7.
|Коламбус Кру
|29
|9
|14
|6
|40 - 33
|41
|8.
|Атланта Юнайтед
|32
|10
|10
|12
|46 - 50
|40
|9.
|Интер Майами
|30
|11
|6
|13
|38 - 50
|39
|10.
|Шарлотт
|31
|12
|2
|17
|38 - 48
|38
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|9
|11
|12
|44 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|32
|9
|8
|15
|35 - 45
|35
|13.
|Торонто
|32
|9
|7
|16
|49 - 61
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|31
|7
|6
|18
|32 - 62
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|18
|4
|8
|59 - 35
|58
|2.
|Остин
|0:0
|32
|16
|7
|9
|63 - 45
|55
|3.
|Даллас
|31
|13
|10
|8
|45 - 34
|49
|4.
|Нэшвилл
|0:0
|32
|12
|11
|9
|49 - 38
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|31
|11
|12
|8
|50 - 47
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|1:3
|32
|13
|6
|13
|46 - 48
|45
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|32
|11
|11
|10
|38 - 41
|44
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|11
|7
|12
|47 - 46
|40
|9.
|Колорадо Рэпидс
|31
|10
|9
|12
|43 - 52
|39
|10.
|Сиэтл Саундерс
|30
|12
|3
|15
|43 - 40
|39
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|31
|10
|7
|14
|36 - 54
|37
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|32
|10
|7
|15
|39 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|31
|9
|6
|16
|39 - 49
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|7
|9
|14
|45 - 63
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|8.
|Цинциннати
|0:0
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|10.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|11.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Колорадо Рэпидс
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|16
|8
|6
|2
|23 - 12
|30
|5.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|6.
|Остин
|0:0
|16
|8
|5
|3
|40 - 21
|29
|7.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|8
|3
|4
|21 - 19
|27
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|16
|8
|2
|6
|23 - 17
|26
|10.
|Миннесота Юнайтед
|1:3
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|12.
|Нэшвилл
|0:0
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|13.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|9
|3
|4
|23 - 17
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|16
|7
|5
|4
|23 - 13
|26
|4.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|5.
|Цинциннати
|0:0
|15
|4
|7
|4
|19 - 25
|19
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|11.
|Атланта Юнайтед
|16
|2
|5
|9
|16 - 28
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|13.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
|14.
|Интер Майами
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:0
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|0:0
|16
|6
|5
|5
|20 - 19
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Миннесота Юнайтед
|1:3
|16
|6
|1
|9
|21 - 28
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|27 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|23 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8