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США: МЛС
2022


Стадион:
Чикаго Файр
2:3
Конец матча
Шарлотт
0'
1:0
3' Гол
Пинеда Маурисио
2:0
30' Гол
Jhon Duran
39' Желтая карточка
Бронико Брандт
39' Желтая карточка
Jhon Duran
53' Желтая карточка
Свидерски Кароль
54' Желтая карточка
Джонс Деррик
2:1
69' Гол
Свидерски Кароль
2:2
76' Гол
Сантуш Нуну
79' Желтая карточка
Orrin McKinze Gaines
89' Желтая карточка
Victor Bezerra
2:3
90' Гол
Свидерски Кароль
90'+10
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
27
Kendall
Burks
5
Кцихос
Рафаэль
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
22
Пинеда
Маурисио
40
Гутьеррес
Брайан
10
Шакири
Джердан
8
Мюллер
Крис
26
Jhon
Duran
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
21
Маланда
Адилсон
5
Уолкс
Антон
25
Аффул
Харрисон
18
Kerwin
Vargas
20
Джонс
Деррик
16
Шиньяшики
Андре
11
Свидерски
Кароль
13
Бронико
Брандт
12
Риос
Даниэль
Чикаго Файр
4-2-3-1
Шарлотт
4-3-1-2

История личных встреч

Чикаго Файр
Шарлотт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шакири Джердан 7 (4) 0.22
Jhon Duran 6 0.19
Пржибылко Каспер 5 0.16
Мюллер Крис 4 0.13
Кцихос Рафаэль 3 0.09
Federico Navarro 2 0.06
Гутьеррес Брайан 1 0.03
Герберс Фабиан 1 0.03
Борнштейн Джонатан 1 0.03
Иванов Станислав III 1 0.03
Омсберг Уайетт 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Оффор Чинонсо 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Хименес Гастон 0 0
Секулич Борис 0 0
Наварро Мигель 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 10 0.32
Шиньяшики Андре 5 0.16
Ben Bender 3 0.1
Рейна Йорди 3 0.1
Фухс Кристиан 3 (3) 0.1
Риос Даниэль 2 0.06
Orrin McKinze Gaines 1 0.03
Руис Серхио 1 0.03
Бронико Брандт 1 0.03
Quinn McNeill 1 0.03
Джонс Деррик 1 0.03
Guzman Corujo 1 0.03
Сантуш Нуну III 1 0.03
Adam Armour 1 0.03
Юзвяк Камиль 0 0
Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 8 1
Federico Navarro 7 1
Кцихос Рафаэль 6 1
Jhon Duran 6 1
Хименес Гастон 6 0
Теран Карлос 6 0
Секулич Борис 5 0
Эспиноса Джон 5 0
Гутьеррес Брайан 3 1
Шакири Джердан 4 0
Герберс Фабиан 4 0
Мюллер Крис 4 0
Пржибылко Каспер 3 0
Пинеда Маурисио 3 0
Омсберг Уайетт 2 0
Казас Хавьер 1 0
Jairo Torres 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Andre Reynolds II 1 0
Victor Bezerra 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фухс Кристиан 3 2
Бронико Брандт 6 0
Алсивар Хорди 5 0
Cristian Jonatan Ortiz 4 0
Юзвяк Камиль 4 0
Guzman Corujo 4 0
Аффул Харрисон 3 0
Свидерски Кароль 3 0
Джонс Деррик 3 0
Orrin McKinze Gaines 3 0
Шиньяшики Андре 3 0
Руис Серхио 2 0
Франко Алан 2 0
Quinn McNeill 2 0
Рейна Йорди 1 0
Риос Даниэль 1 0
Уолкс Антон 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Chris Hegardt 1 0
Ben Bender 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
13
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 2
22 Не забивали 23
2
11%
3
23%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
4
22%
5
38%
76-90

Пропущено

15
37
3 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 19
2 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 15
0
0%
6
16%
1-15
3
20%
5
14%
16-30
0
0%
7
19%
31-45
2
13%
7
19%
46-60
4
27%
5
14%
61-75
6
40%
7
19%
76-90

Забито

18
12
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
23 Не забивали 25
2
11%
2
17%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
1
6%
4
33%
61-75
5
28%
3
25%
76-90

Пропущено

29
24
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
3
10%
6
25%
1-15
7
24%
2
8%
16-30
5
17%
1
4%
31-45
5
17%
5
21%
46-60
2
7%
7
29%
29%
61-75
7
24%
3
13%
76-90

Забито

36
25
18 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
4
11%
5
20%
1-15
8
22%
1
4%
16-30
6
17%
3
12%
31-45
6
17%
1
4%
46-60
3
8%
7
28%
61-75
9
25%
8
32%
76-90

Пропущено

44
61
18 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 24
20 Не пропускали 28
3
7%
12
20%
1-15
10
23%
7
11%
16-30
5
11%
8
13%
31-45
7
16%
12
20%
46-60
6
14%
12
20%
61-75
13
30%
30%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0
Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3
Шарлотт
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Торонто 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:2
Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 32 18 10 4 68 - 22 64
2. Клёб де Фут Монреаль 32 18 5 9 59 - 49 59
3. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 8 10 47 - 39 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
6. Цинциннати 0:0 31 10 13 8 54 - 49 43
7. Коламбус Кру 29 9 14 6 40 - 33 41
8. Атланта Юнайтед 32 10 10 12 46 - 50 40
9. Интер Майами 30 11 6 13 38 - 50 39
10. Шарлотт 31 12 2 17 38 - 48 38
11. Нью-Инглэнд Революшн 32 9 11 12 44 - 48 38
12. Чикаго Файр 32 9 8 15 35 - 45 35
13. Торонто 32 9 7 16 49 - 61 34
14. Ди Си Юнайтед 31 7 6 18 32 - 62 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 18 4 8 59 - 35 58
2. Остин 0:0 32 16 7 9 63 - 45 55
3. Даллас 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 0:0 32 12 11 9 49 - 38 47
5. Портленд Тимберс 31 11 12 8 50 - 47 45
6. Миннесота Юнайтед 1:3 32 13 6 13 46 - 48 45
7. Реал Солт-Лейк 0:0 32 11 11 10 38 - 41 44
8. Сиэтл Саундерс 0:0 31 12 4 15 43 - 40 40
9. Лос-Анджелес Гэлакси 30 11 7 12 47 - 46 40
10. Колорадо Рэпидс 31 10 9 12 43 - 52 39
11. Ванкувер Уайткэпс 0:0 32 10 8 14 36 - 54 38
12. Спортинг Канзас-Сити 3:1 32 10 7 15 39 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 31 9 6 16 39 - 49 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 30 7 9 14 45 - 63 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
4. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 6 4 20 - 15 24
8. Цинциннати 0:0 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
10. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
11. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Колорадо Рэпидс 16 9 5 2 28 - 15 32
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Реал Солт-Лейк 0:0 16 8 6 2 23 - 12 30
5. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
6. Остин 0:0 16 8 5 3 40 - 21 29
7. Сиэтл Саундерс 0:0 15 9 1 5 26 - 16 28
8. Ванкувер Уайткэпс 0:0 16 8 4 4 21 - 19 28
9. Спортинг Канзас-Сити 3:1 16 8 2 6 23 - 17 26
10. Миннесота Юнайтед 1:3 16 7 5 4 25 - 20 26
11. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
12. Нэшвилл 0:0 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 9 3 4 23 - 17 30
3. Филадельфия Юнион 16 7 5 4 23 - 13 26
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Цинциннати 0:0 15 4 7 4 19 - 25 19
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
11. Атланта Юнайтед 16 2 5 9 16 - 28 11
12. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
13. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10
14. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:0 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 0:0 16 6 5 5 20 - 19 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Миннесота Юнайтед 1:3 16 6 1 9 21 - 28 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 4 4 7 17 - 23 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 0:0 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 0:0 16 3 3 10 17 - 24 12
10. Спортинг Канзас-Сити 3:1 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 0:0 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 27 (7)
Остин Дриусси Себастьян 23 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Остин Даниэль Перейра 2 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Jhon Duran получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      39'
      Бронико Брандт получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Jhon Duran бьет в цель!
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Маурисио Пинеда бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Чикаго Файр 2:3 Шарлотт онлайн

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