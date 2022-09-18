Стадион: Солджер Филд
2:3
Конец матча
0'
1:0
3' ГолПинеда Маурисио
2:0
30' ГолJhon Duran
39' Желтая карточкаБронико Брандт
39' Желтая карточкаJhon Duran
53' Желтая карточкаСвидерски Кароль
54' Желтая карточкаДжонс Деррик
2:1
69' ГолСвидерски Кароль
2:2
76' ГолСантуш Нуну
79' Желтая карточкаOrrin McKinze Gaines
89' Желтая карточкаVictor Bezerra
2:3
90' ГолСвидерски Кароль
90'+10
Ход матча
3'
1:0
30'
2:0
39'
39'
53'
54'
69'
2:1
76'
89'
90'
2:3
26
Jhon
Duran
14
Бёрн
Натан
20
Джонс
Деррик
12
Риос
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jhon DuranНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
-
38 Монис АлексНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Риос ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Рейна ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
15 Ben Bender
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
История личных встреч
Чикаго Файр
Шарлотт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шакири Джердан
|7 (4)
|0.22
|Jhon Duran
|6
|0.19
|Пржибылко Каспер
|5
|0.16
|Мюллер Крис
|4
|0.13
|Кцихос Рафаэль
|3
|0.09
|Federico Navarro
|2
|0.06
|Гутьеррес Брайан
|1
|0.03
|Герберс Фабиан
|1
|0.03
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.03
|Иванов Станислав III
|1
|0.03
|Омсберг Уайетт
|1
|0.03
|Теран Карлос
|1
|0.03
|Оффор Чинонсо
|1
|0.03
|Пинеда Маурисио
|1
|0.03
|Хименес Гастон
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|10
|0.32
|Шиньяшики Андре
|5
|0.16
|Ben Bender
|3
|0.1
|Рейна Йорди
|3
|0.1
|Фухс Кристиан
|3 (3)
|0.1
|Риос Даниэль
|2
|0.06
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0.03
|Руис Серхио
|1
|0.03
|Бронико Брандт
|1
|0.03
|Quinn McNeill
|1
|0.03
|Джонс Деррик
|1
|0.03
|Guzman Corujo
|1
|0.03
|Сантуш Нуну III
|1
|0.03
|Adam Armour
|1
|0.03
|Юзвяк Камиль
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|8
|1
|Federico Navarro
|7
|1
|Кцихос Рафаэль
|6
|1
|Jhon Duran
|6
|1
|Хименес Гастон
|6
|0
|Теран Карлос
|6
|0
|Секулич Борис
|5
|0
|Эспиноса Джон
|5
|0
|Гутьеррес Брайан
|3
|1
|Шакири Джердан
|4
|0
|Герберс Фабиан
|4
|0
|Мюллер Крис
|4
|0
|Пржибылко Каспер
|3
|0
|Пинеда Маурисио
|3
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Jairo Torres
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Andre Reynolds II
|1
|0
|Victor Bezerra
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фухс Кристиан
|3
|2
|Бронико Брандт
|6
|0
|Алсивар Хорди
|5
|0
|Cristian Jonatan Ortiz
|4
|0
|Юзвяк Камиль
|4
|0
|Guzman Corujo
|4
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Свидерски Кароль
|3
|0
|Джонс Деррик
|3
|0
|Orrin McKinze Gaines
|3
|0
|Шиньяшики Андре
|3
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Quinn McNeill
|2
|0
|Рейна Йорди
|1
|0
|Риос Даниэль
|1
|0
|Уолкс Антон
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
|Ben Bender
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
13
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 2
22 Не забивали 23
2
11%
3
23%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
4
22%
5
38%
76-90
Пропущено
15
37
3 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 19
2 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 15
0
0%
6
16%
1-15
3
20%
5
14%
16-30
0
0%
7
19%
31-45
2
13%
7
19%
46-60
4
27%
5
14%
61-75
6
40%
7
19%
76-90
Забито
18
12
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
23 Не забивали 25
2
11%
2
17%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
1
6%
4
33%
61-75
5
28%
3
25%
76-90
Пропущено
29
24
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
3
10%
6
25%
1-15
7
24%
2
8%
16-30
5
17%
1
4%
31-45
5
17%
5
21%
46-60
2
7%
7
29%
29%
61-75
7
24%
3
13%
76-90
Забито
36
25
18 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
4
11%
5
20%
1-15
8
22%
1
4%
16-30
6
17%
3
12%
31-45
6
17%
1
4%
46-60
3
8%
7
28%
61-75
9
25%
8
32%
76-90
Пропущено
44
61
18 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 24
20 Не пропускали 28
3
7%
12
20%
1-15
10
23%
7
11%
16-30
5
11%
8
13%
31-45
7
16%
12
20%
46-60
6
14%
12
20%
61-75
13
30%
30%
10
16%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0
Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3
Шарлотт
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Торонто 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:2
Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|32
|18
|10
|4
|68 - 22
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|32
|18
|5
|9
|59 - 49
|59
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|8
|10
|47 - 39
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|6.
|Цинциннати
|0:0
|31
|10
|13
|8
|54 - 49
|43
|7.
|Коламбус Кру
|29
|9
|14
|6
|40 - 33
|41
|8.
|Атланта Юнайтед
|32
|10
|10
|12
|46 - 50
|40
|9.
|Интер Майами
|30
|11
|6
|13
|38 - 50
|39
|10.
|Шарлотт
|31
|12
|2
|17
|38 - 48
|38
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|9
|11
|12
|44 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|32
|9
|8
|15
|35 - 45
|35
|13.
|Торонто
|32
|9
|7
|16
|49 - 61
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|31
|7
|6
|18
|32 - 62
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|18
|4
|8
|59 - 35
|58
|2.
|Остин
|0:0
|32
|16
|7
|9
|63 - 45
|55
|3.
|Даллас
|31
|13
|10
|8
|45 - 34
|49
|4.
|Нэшвилл
|0:0
|32
|12
|11
|9
|49 - 38
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|31
|11
|12
|8
|50 - 47
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|1:3
|32
|13
|6
|13
|46 - 48
|45
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|32
|11
|11
|10
|38 - 41
|44
|8.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|31
|12
|4
|15
|43 - 40
|40
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|11
|7
|12
|47 - 46
|40
|10.
|Колорадо Рэпидс
|31
|10
|9
|12
|43 - 52
|39
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|32
|10
|8
|14
|36 - 54
|38
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|32
|10
|7
|15
|39 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|31
|9
|6
|16
|39 - 49
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|7
|9
|14
|45 - 63
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|8.
|Цинциннати
|0:0
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|10.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|11.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Колорадо Рэпидс
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|16
|8
|6
|2
|23 - 12
|30
|5.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|6.
|Остин
|0:0
|16
|8
|5
|3
|40 - 21
|29
|7.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|16
|8
|4
|4
|21 - 19
|28
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|16
|8
|2
|6
|23 - 17
|26
|10.
|Миннесота Юнайтед
|1:3
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|12.
|Нэшвилл
|0:0
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|13.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|9
|3
|4
|23 - 17
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|16
|7
|5
|4
|23 - 13
|26
|4.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|5.
|Цинциннати
|0:0
|15
|4
|7
|4
|19 - 25
|19
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|11.
|Атланта Юнайтед
|16
|2
|5
|9
|16 - 28
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|13.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
|14.
|Интер Майами
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:0
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|0:0
|16
|6
|5
|5
|20 - 19
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Миннесота Юнайтед
|1:3
|16
|6
|1
|9
|21 - 28
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|16
|3
|3
|10
|17 - 24
|12
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|27 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|23 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8