Стадион: Children's Mercy Park
3:1
Второй тайм: 70'
0'
1:0
31' Гол в свои воротаБоксолл Михаэл
2:0
41' ГолТомми Эрик
3:0
45' ГолWilliam Agada
3:1
57' ГолMender Garcia
Ход матча
31'
1:0
41'
2:0
45'
3:0
57'
3:1
2
Свит
Бен
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
20
Трапп
Уилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Свит БенЗащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
12 Форд КортниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Эммингс ФредВратарь
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуНападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Миннесота Юнайтед
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
111.1%
11.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рассел Джонни
|8 (3)
|0.25
|Саллой Даниэль
|7
|0.22
|William Agada
|6
|0.19
|Вальтер Реми
|3
|0.09
|Томми Эрик
|3
|0.09
|Эрнандес Фелипе
|2
|0.06
|Эспиноза Роджер
|2
|0.06
|Фонтас Андреу
|2
|0.06
|Зуси Грэм
|1
|0.03
|Шелтон Кири
|1
|0.03
|Ционис Маринос
|1
|0.03
|Володер Роберт
|1
|0.03
|Свит Бен
|0
|0
|Дюк Кэмерон
|0
|0
|Росель Ориоль
|0
|0
|Kayden Pierre
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emanuel Reynoso2
|10 (3)
|0.31
|Амарилья Луис
|9
|0.28
|Лод Робин
|6
|0.19
|Фрагапане Франко
|6
|0.19
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0.06
|Коллман Брент
|2
|0.06
|Данлади Абу
|2
|0.06
|Бенитес Алан
|1
|0.03
|Тейлор Ди Джей
|1
|0.03
|Дотсон Хассани
|1
|0.03
|Лоуренс Кемар
|1
|0.03
|Дибасси Бакай
|1
|0.03
|Kervin Arriaga
|1
|0.03
|Mender Garcia
|1
|0.03
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Хансен Николай
|0
|0
|Хейс Джекори
|0
|0
|Сен Клер Дейн
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|11
|1
|Фонтас Андреу
|6
|1
|Росель Ориоль
|4
|1
|Дюк Кэмерон
|4
|1
|Рассел Джонни
|4
|0
|Исима-Мирен Николя
|4
|0
|Свит Бен
|4
|0
|Форд Кортни
|4
|0
|Саллой Даниэль
|2
|1
|Вальтер Реми
|3
|0
|Володер Роберт
|1
|1
|Эрнандес Фелипе
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|William Agada
|2
|0
|Зуси Грэм
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Kayden Pierre
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|10
|0
|Emanuel Reynoso2
|10
|0
|Боксолл Михаэл
|8
|0
|Фрагапане Франко
|6
|1
|Лод Робин
|7
|0
|Kervin Arriaga
|7
|0
|Росалес Джозеф
|4
|1
|Дибасси Бакай
|4
|0
|Лоуренс Кемар
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Бенитес Алан
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Хейс Джекори
|1
|0
|Данлади Абу
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сен Клер Дейн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
20
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
2
10%
2
10%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
6
30%
6
30%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
4
20%
3
15%
76-90
Пропущено
16
25
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 14
0
0%
4
16%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
3
19%
1
4%
31-45
3
19%
5
20%
46-60
1
6%
6
24%
61-75
6
38%
8
32%
76-90
Забито
16
26
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
1
6%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
25%
5
19%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
4
25%
6
23%
61-75
2
13%
7
27%
76-90
Пропущено
35
19
11 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
4
11%
2
11%
1-15
4
11%
1
5%
16-30
3
9%
5
26%
31-45
7
20%
4
21%
46-60
8
23%
3
16%
61-75
9
26%
4
21%
76-90
Забито
36
46
18 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 18
12 Не забивали 7
3
8%
5
11%
1-15
5
14%
5
11%
16-30
10
28%
11
24%
31-45
6
17%
5
11%
46-60
6
17%
10
22%
61-75
6
17%
10
22%
76-90
Пропущено
51
44
17 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 27
4
8%
6
14%
1-15
7
14%
2
5%
16-30
6
12%
6
14%
31-45
10
20%
9
20%
46-60
9
18%
9
20%
61-75
15
29%
29%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0
Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Сакраменто Репаблик - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0
Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|32
|18
|10
|4
|68 - 22
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|32
|18
|5
|9
|59 - 49
|59
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|8
|10
|47 - 39
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|6.
|Цинциннати
|0:0
|31
|10
|13
|8
|54 - 49
|43
|7.
|Коламбус Кру
|29
|9
|14
|6
|40 - 33
|41
|8.
|Атланта Юнайтед
|32
|10
|10
|12
|46 - 50
|40
|9.
|Интер Майами
|30
|11
|6
|13
|38 - 50
|39
|10.
|Шарлотт
|31
|12
|2
|17
|38 - 48
|38
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|9
|11
|12
|44 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|32
|9
|8
|15
|35 - 45
|35
|13.
|Торонто
|32
|9
|7
|16
|49 - 61
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|31
|7
|6
|18
|32 - 62
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|18
|4
|8
|59 - 35
|58
|2.
|Остин
|0:0
|32
|16
|7
|9
|63 - 45
|55
|3.
|Даллас
|31
|13
|10
|8
|45 - 34
|49
|4.
|Нэшвилл
|0:0
|32
|12
|11
|9
|49 - 38
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|31
|11
|12
|8
|50 - 47
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|1:3
|32
|13
|6
|13
|46 - 48
|45
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|32
|11
|11
|10
|38 - 41
|44
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|11
|7
|12
|47 - 46
|40
|9.
|Колорадо Рэпидс
|31
|10
|9
|12
|43 - 52
|39
|10.
|Сиэтл Саундерс
|30
|12
|3
|15
|43 - 40
|39
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|31
|10
|7
|14
|36 - 54
|37
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|32
|10
|7
|15
|39 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|31
|9
|6
|16
|39 - 49
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|7
|9
|14
|45 - 63
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|8.
|Цинциннати
|0:0
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|10.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|11.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Колорадо Рэпидс
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|16
|8
|6
|2
|23 - 12
|30
|5.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|6.
|Остин
|0:0
|16
|8
|5
|3
|40 - 21
|29
|7.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|8
|3
|4
|21 - 19
|27
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|16
|8
|2
|6
|23 - 17
|26
|10.
|Миннесота Юнайтед
|1:3
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|12.
|Нэшвилл
|0:0
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|13.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|9
|3
|4
|23 - 17
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|16
|7
|5
|4
|23 - 13
|26
|4.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|5.
|Цинциннати
|0:0
|15
|4
|7
|4
|19 - 25
|19
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|11.
|Атланта Юнайтед
|16
|2
|5
|9
|16 - 28
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|13.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
|14.
|Интер Майами
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:0
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|0:0
|16
|6
|5
|5
|20 - 19
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Миннесота Юнайтед
|1:3
|16
|6
|1
|9
|21 - 28
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|27 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|23 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8