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США: МЛС
2022


Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
3:1
Второй тайм: 70'
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
31' Гол в свои ворота
Боксолл Михаэл
2:0
41' Гол
Томми Эрик
3:0
45' Гол
William Agada
3:1
57' Гол
Mender Garcia

Ход матча

31'
Боксолл Михаэл
1:0
41'
Томми Эрик
(Рассел Джонни)
2:0
45'
William Agada
(Свит Бен)
3:0
46'
Володер Роберт
Исима-Мирен Николя
 
57'
3:1
Mender Garcia
60'
Эрнандес Фелипе
Эспиноза Роджер
 
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Миннесота Юнайтед
2.00
3.92
4.05
Все Коэффициенты
1
Пульскемп
Джон
24
Kayden
Pierre
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
2
Свит
Бен
15
Эспиноза
Роджер
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
7
Рассел
Джонни
23
William
Agada
20
Саллой
Даниэль
97
Сен
Клер
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
14
Коллман
Брент
92
Лоуренс
Кемар
20
Трапп
Уилл
33
Kervin
Arriaga
28
Mender
Garcia
8
Росалес
Джозеф
7
Фрагапане
Франко
9
Амарилья
Луис
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Миннесота Юнайтед

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

111.1%
11.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

М
1:1
М
2:1
М
4:0
М
0:0
М
0:3
М
1:0
М
1:2
М
1:2
М
2:1
М
1:0
ОК
4:1
М
2:0
М
4:1
М
1:1
М
1:1
ОК
4:0
М
3:0
М
2:0
ОК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рассел Джонни 8 (3) 0.25
Саллой Даниэль 7 0.22
William Agada 6 0.19
Вальтер Реми 3 0.09
Томми Эрик 3 0.09
Эрнандес Фелипе 2 0.06
Эспиноза Роджер 2 0.06
Фонтас Андреу 2 0.06
Зуси Грэм 1 0.03
Шелтон Кири 1 0.03
Ционис Маринос 1 0.03
Володер Роберт 1 0.03
Свит Бен 0 0
Дюк Кэмерон 0 0
Росель Ориоль 0 0
Kayden Pierre 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emanuel Reynoso2 10 (3) 0.31
Амарилья Луис 9 0.28
Лод Робин 6 0.19
Фрагапане Франко 6 0.19
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.06
Коллман Брент 2 0.06
Данлади Абу 2 0.06
Бенитес Алан 1 0.03
Тейлор Ди Джей 1 0.03
Дотсон Хассани 1 0.03
Лоуренс Кемар 1 0.03
Дибасси Бакай 1 0.03
Kervin Arriaga 1 0.03
Mender Garcia 1 0.03
Росалес Джозеф 0 0
Хансен Николай 0 0
Хейс Джекори 0 0
Сен Клер Дейн 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 11 1
Фонтас Андреу 6 1
Росель Ориоль 4 1
Дюк Кэмерон 4 1
Рассел Джонни 4 0
Исима-Мирен Николя 4 0
Свит Бен 4 0
Форд Кортни 4 0
Саллой Даниэль 2 1
Вальтер Реми 3 0
Володер Роберт 1 1
Эрнандес Фелипе 2 0
Нденбе Логан 2 0
William Agada 2 0
Зуси Грэм 1 0
Маури Хосе 1 0
Мелия Тим 1 0
Kayden Pierre 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 10 0
Emanuel Reynoso2 10 0
Боксолл Михаэл 8 0
Фрагапане Франко 6 1
Лод Робин 7 0
Kervin Arriaga 7 0
Росалес Джозеф 4 1
Дибасси Бакай 4 0
Лоуренс Кемар 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Бенитес Алан 2 0
Амарилья Луис 2 0
Фишер Онил 1 0
Коллман Брент 1 0
Хейс Джекори 1 0
Данлади Абу 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сен Клер Дейн 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
20
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
2
10%
2
10%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
6
30%
6
30%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
4
20%
3
15%
76-90

Пропущено

16
25
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 14
0
0%
4
16%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
3
19%
1
4%
31-45
3
19%
5
20%
46-60
1
6%
6
24%
61-75
6
38%
8
32%
76-90

Забито

16
26
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
1
6%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
25%
5
19%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
4
25%
6
23%
61-75
2
13%
7
27%
76-90

Пропущено

35
19
11 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
4
11%
2
11%
1-15
4
11%
1
5%
16-30
3
9%
5
26%
31-45
7
20%
4
21%
46-60
8
23%
3
16%
61-75
9
26%
4
21%
76-90

Забито

36
46
18 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 18
12 Не забивали 7
3
8%
5
11%
1-15
5
14%
5
11%
16-30
10
28%
11
24%
31-45
6
17%
5
11%
46-60
6
17%
10
22%
61-75
6
17%
10
22%
76-90

Пропущено

51
44
17 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 27
4
8%
6
14%
1-15
7
14%
2
5%
16-30
6
12%
6
14%
31-45
10
20%
9
20%
46-60
9
18%
9
20%
61-75
15
29%
29%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0
Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Сакраменто Репаблик - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0
Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 32 18 10 4 68 - 22 64
2. Клёб де Фут Монреаль 32 18 5 9 59 - 49 59
3. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 8 10 47 - 39 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
6. Цинциннати 0:0 31 10 13 8 54 - 49 43
7. Коламбус Кру 29 9 14 6 40 - 33 41
8. Атланта Юнайтед 32 10 10 12 46 - 50 40
9. Интер Майами 30 11 6 13 38 - 50 39
10. Шарлотт 31 12 2 17 38 - 48 38
11. Нью-Инглэнд Революшн 32 9 11 12 44 - 48 38
12. Чикаго Файр 32 9 8 15 35 - 45 35
13. Торонто 32 9 7 16 49 - 61 34
14. Ди Си Юнайтед 31 7 6 18 32 - 62 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 18 4 8 59 - 35 58
2. Остин 0:0 32 16 7 9 63 - 45 55
3. Даллас 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 0:0 32 12 11 9 49 - 38 47
5. Портленд Тимберс 31 11 12 8 50 - 47 45
6. Миннесота Юнайтед 1:3 32 13 6 13 46 - 48 45
7. Реал Солт-Лейк 0:0 32 11 11 10 38 - 41 44
8. Лос-Анджелес Гэлакси 30 11 7 12 47 - 46 40
9. Колорадо Рэпидс 31 10 9 12 43 - 52 39
10. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
11. Ванкувер Уайткэпс 31 10 7 14 36 - 54 37
12. Спортинг Канзас-Сити 3:1 32 10 7 15 39 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 31 9 6 16 39 - 49 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 30 7 9 14 45 - 63 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
4. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 6 4 20 - 15 24
8. Цинциннати 0:0 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
10. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
11. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Колорадо Рэпидс 16 9 5 2 28 - 15 32
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Реал Солт-Лейк 0:0 16 8 6 2 23 - 12 30
5. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
6. Остин 0:0 16 8 5 3 40 - 21 29
7. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
8. Ванкувер Уайткэпс 15 8 3 4 21 - 19 27
9. Спортинг Канзас-Сити 3:1 16 8 2 6 23 - 17 26
10. Миннесота Юнайтед 1:3 16 7 5 4 25 - 20 26
11. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
12. Нэшвилл 0:0 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 9 3 4 23 - 17 30
3. Филадельфия Юнион 16 7 5 4 23 - 13 26
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Цинциннати 0:0 15 4 7 4 19 - 25 19
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
11. Атланта Юнайтед 16 2 5 9 16 - 28 11
12. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
13. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10
14. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:0 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 0:0 16 6 5 5 20 - 19 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Миннесота Юнайтед 1:3 16 6 1 9 21 - 28 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 4 4 7 17 - 23 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 0:0 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 3:1 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 27 (7)
Остин Дриусси Себастьян 23 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Остин Даниэль Перейра 2 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Эспиноза Роджер уходит с поля. Фелипе Эрнандес выходит вместо него
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Mender Garcia бьет в цель!
  • 46'
    Исима-Мирен Николя уходит с поля. Роберт Фолодер выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - William Agada бьет в цель!
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Томми Эрик бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Боксолл Михаэл уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Миннесота Юнайтед
2.00
3.92
4.05
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