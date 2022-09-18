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США: МЛС
2022


Стадион:
Остин
0:0
Перерыв
Нэшвилл
0'
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Нэшвилл
3.10
3.78
2.80
Все Коэффициенты
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
4
Габриэльсен
Рубен
3
Романа
Джохан
17
Галлахер
Джон
5
Jhojan
Valencia
33
Gavin
Wolff
77
Ригони
Эмилиано
7
Дриусси
Себастьян
13
Финлей
Итан
2
Джитте
Мусса
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шакелл
5
Махер
Джек
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
8
Леаль
Рэндэлл
54
Дэвис
Шон
II
6
Маккарти
Дакс
14
Шаффельбург
Джейкоб
17
Сапонг
Чарльз
10
Мукхтар
Хани
Остин
4-2-3-1
Нэшвилл
4-4-2

История личных встреч

Остин
Нэшвилл

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

М
3:0
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 20 (3) 0.63
Урути Максимилиано 9 0.28
Фагундес Диего 6 0.19
Финлей Итан 5 0.16
Ринг Александр 4 0.13
Джитте Мусса 4 0.13
Касканте Хулио 3 0.09
Хюсен Дэнни 3 0.09
Габриэльсен Рубен 2 0.06
Даниэль Перейра 2 0.06
Домингес Сесильо 2 0.06
Галлахер Джон 1 0.03
Фелипе 1 0.03
Лима Ник 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Washington Corozo 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Gavin Wolff 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 22 (5) 0.69
Сапонг Чарльз 5 0.16
Банбери Тил 4 0.13
David Romney 3 0.09
Циммерман Уолкер 3 0.09
Леаль Рэндэлл 2 (1) 0.06
Мьюл Алекс 2 0.06
Шаффельбург Джейкоб 2 0.06
Махер Джек 2 0.06
Ловитц Дэниел 1 0.03
Годой Анибал 1 0.03
Дэвис Шон II 1 0.03
Ake Arnaud Loba 1 0.03
Хакенсон Люк 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Уиллис Джо 0 0
Мур Шакелл 0 0
Зубак Итан 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 8 2
Ринг Александр 6 0
Урути Максимилиано 6 0
Дриусси Себастьян 6 0
Касканте Хулио 5 0
Jhojan Valencia 5 0
Kipp Keller 3 1
Фагундес Диего 4 0
Фелипе 4 0
Габриэльсен Рубен 3 0
Лима Ник 3 0
Галлахер Джон 3 0
Джитте Мусса 1 1
Хименес Эктор 2 0
Стувер Брэд 2 0
Колманич Жан 2 0
Домингес Сесильо 1 0
Редес Родни 1 0
Gavin Wolff 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьюл Алекс 8 0
Циммерман Уолкер 6 1
Леаль Рэндэлл 7 0
Ловитц Дэниел 6 0
Годой Анибал 5 0
Маккарти Дакс 3 1
Сапонг Чарльз 4 0
Мукхтар Хани 4 0
Анунга Брайан 4 0
Дэвис Шон II 4 0
Миллер Эрик 3 0
Вашингтон Тейлор 3 0
Хакенсон Люк 3 0
David Romney 2 0
Зубак Итан 2 0
Махер Джек 2 0
Банбери Тил 1 0
Мур Шакелл 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
20
14 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
5
13%
5
25%
1-15
5
13%
6
30%
16-30
4
10%
2
10%
31-45
7
18%
3
15%
46-60
9
23%
3
15%
61-75
9
23%
1
5%
76-90

Пропущено

22
19
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
6
27%
1
5%
1-15
5
23%
4
21%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
3
14%
5
26%
46-60
4
18%
3
16%
61-75
2
9%
6
32%
76-90

Забито

24
29
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
3
13%
1
3%
1-15
3
13%
7
24%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
4
17%
4
14%
46-60
4
17%
6
21%
61-75
6
25%
5
17%
76-90

Пропущено

23
19
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
4
21%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
2
9%
4
21%
46-60
6
26%
4
21%
61-75
6
26%
4
21%
76-90

Забито

63
49
24 В 1-м тайме 27
39 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 19
3 Не забивали 4
8
13%
6
12%
1-15
8
13%
13
27%
16-30
8
13%
8
16%
31-45
11
17%
7
14%
46-60
13
21%
9
18%
61-75
15
24%
6
12%
76-90

Пропущено

45
38
22 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 23
8
18%
1
3%
1-15
9
20%
8
21%
16-30
5
11%
3
8%
31-45
5
11%
9
24%
46-60
10
22%
7
18%
61-75
8
18%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Остин - Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Нэшвилл - Остин 3:0 Остин - Портленд Тимберс 1:2
Остин - Лос-Анджелес 4:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2
Нэшвилл
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Нэшвилл - Остин 3:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3
Нэшвилл - Даллас 4:0 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Нэшвилл - Торонто 3:4 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 32 18 10 4 68 - 22 64
2. Клёб де Фут Монреаль 32 18 5 9 59 - 49 59
3. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 8 10 47 - 39 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
6. Цинциннати 0:0 31 10 13 8 54 - 49 43
7. Коламбус Кру 29 9 14 6 40 - 33 41
8. Атланта Юнайтед 32 10 10 12 46 - 50 40
9. Интер Майами 30 11 6 13 38 - 50 39
10. Шарлотт 31 12 2 17 38 - 48 38
11. Нью-Инглэнд Революшн 32 9 11 12 44 - 48 38
12. Чикаго Файр 32 9 8 15 35 - 45 35
13. Торонто 32 9 7 16 49 - 61 34
14. Ди Си Юнайтед 31 7 6 18 32 - 62 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 18 4 8 59 - 35 58
2. Остин 0:0 32 16 7 9 63 - 45 55
3. Даллас 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 0:0 32 12 11 9 49 - 38 47
5. Портленд Тимберс 31 11 12 8 50 - 47 45
6. Миннесота Юнайтед 1:3 32 13 6 13 46 - 48 45
7. Реал Солт-Лейк 0:0 32 11 11 10 38 - 41 44
8. Лос-Анджелес Гэлакси 30 11 7 12 47 - 46 40
9. Колорадо Рэпидс 31 10 9 12 43 - 52 39
10. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
11. Ванкувер Уайткэпс 31 10 7 14 36 - 54 37
12. Спортинг Канзас-Сити 3:1 32 10 7 15 39 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 31 9 6 16 39 - 49 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 30 7 9 14 45 - 63 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
4. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 6 4 20 - 15 24
8. Цинциннати 0:0 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
10. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
11. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Колорадо Рэпидс 16 9 5 2 28 - 15 32
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Реал Солт-Лейк 0:0 16 8 6 2 23 - 12 30
5. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
6. Остин 0:0 16 8 5 3 40 - 21 29
7. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
8. Ванкувер Уайткэпс 15 8 3 4 21 - 19 27
9. Спортинг Канзас-Сити 3:1 16 8 2 6 23 - 17 26
10. Миннесота Юнайтед 1:3 16 7 5 4 25 - 20 26
11. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
12. Нэшвилл 0:0 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 9 3 4 23 - 17 30
3. Филадельфия Юнион 16 7 5 4 23 - 13 26
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Цинциннати 0:0 15 4 7 4 19 - 25 19
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
11. Атланта Юнайтед 16 2 5 9 16 - 28 11
12. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
13. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10
14. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:0 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 0:0 16 6 5 5 20 - 19 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Миннесота Юнайтед 1:3 16 6 1 9 21 - 28 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 4 4 7 17 - 23 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 0:0 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 3:1 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 27 (7)
Остин Дриусси Себастьян 23 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Остин Даниэль Перейра 2 8
Весь список
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Нэшвилл
3.10
3.78
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остин 0:0 Нэшвилл онлайн

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Остин
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