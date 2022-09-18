Стадион: America First Field
0:0
Первый тайм: 30'
0'
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
16
Чанг
Майкель
26
Diego
Luna
32
Ian
Murphy
21
Миазга
Мэтт
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Diego LunaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Охеда БрайанПолузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
81 Tomas Gomez
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Ian MurphyЗащитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бейли ЗикоПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pat Noonan
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Цинциннати
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордова Серхио
|8
|0.25
|Саварино Джефферсон
|6
|0.19
|Мерам Джастин
|3
|0.09
|Вуд Бобби
|3
|0.09
|Джулио Андерсон
|3
|0.09
|Глэд Джастин
|3
|0.09
|Броди Эндрю
|2
|0.06
|Руис Пабло
|2 (1)
|0.06
|Шмитт Тейт
|2
|0.06
|Сильва Марсело
|2
|0.06
|Чанг Майкель
|1
|0.03
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.03
|Крейлах Дамир
|1
|0.03
|Каппелхоф Йохан
|1
|0.03
|Эррера Аарон
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|16
|0.52
|Brenner da Silva
|12 (1)
|0.39
|Акоста Лусиано
|8 (3)
|0.26
|Барреаль Альваро
|5
|0.16
|Морено Хуниор
|2
|0.06
|Миазга Мэтт
|2
|0.06
|Матаррита Рональд
|1
|0.03
|Кубо Юя
|1
|0.03
|Хагглунд Ник
|1
|0.03
|Харрис Кельвин
|1
|0.03
|Ian Murphy
|1
|0.03
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Кэмерон Джефф
|0
|0
|Блэкетт Тайлер
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
|Нельсон Джон
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|9
|0
|Jasper Loeffelsend
|7
|0
|Эррера Аарон
|5
|1
|Глэд Джастин
|6
|0
|Сильва Марсело
|5
|0
|Колдуэлл Скотт
|5
|0
|Мерам Джастин
|4
|0
|Шмитт Тейт
|4
|0
|Макмат Зак
|3
|0
|Чанг Майкель
|3
|0
|Луис Эвертон
|3
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Беслер Ник
|2
|0
|Холт Эрик
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|9
|0
|Блэкетт Тайлер
|8
|0
|Акоста Лусиано
|6
|1
|Кэмерон Джефф
|6
|0
|Хагглунд Ник
|4
|1
|Крус Аллан
|3
|1
|Кубо Юя
|4
|0
|Морено Хуниор
|4
|0
|Пауэлл Альвас
|4
|0
|Барреаль Альваро
|4
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Brenner da Silva
|3
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Медунянин Харис
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
17
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
4
17%
3
18%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
7
30%
3
18%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
27
6 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
3
25%
3
11%
1-15
3
25%
7
26%
16-30
0
0%
8
30%
30%
31-45
1
8%
4
15%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
4
33%
3
11%
76-90
Забито
15
34
4 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 12
22 Не забивали 15
0
0%
4
12%
1-15
1
7%
8
24%
16-30
3
20%
5
15%
31-45
2
13%
6
18%
46-60
4
27%
5
15%
61-75
5
33%
6
18%
76-90
Пропущено
29
25
12 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
7
24%
2
8%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
5
17%
6
24%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
6
21%
7
28%
76-90
Забито
38
51
13 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 17
10 Не забивали 5
4
11%
7
14%
1-15
4
11%
9
18%
16-30
5
13%
8
16%
31-45
9
24%
9
18%
46-60
7
18%
7
14%
61-75
9
24%
11
22%
76-90
Пропущено
41
52
18 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 24
10
24%
5
10%
1-15
3
7%
13
25%
16-30
5
12%
14
27%
31-45
6
15%
6
12%
46-60
7
17%
4
8%
61-75
10
24%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Остин - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0
Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1
Цинциннати
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Шарлотт 2:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|32
|18
|10
|4
|68 - 22
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|32
|18
|5
|9
|59 - 49
|59
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|8
|10
|47 - 39
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|6.
|Цинциннати
|0:0
|31
|10
|13
|8
|54 - 49
|43
|7.
|Коламбус Кру
|29
|9
|14
|6
|40 - 33
|41
|8.
|Атланта Юнайтед
|32
|10
|10
|12
|46 - 50
|40
|9.
|Интер Майами
|30
|11
|6
|13
|38 - 50
|39
|10.
|Шарлотт
|31
|12
|2
|17
|38 - 48
|38
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|9
|11
|12
|44 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|32
|9
|8
|15
|35 - 45
|35
|13.
|Торонто
|32
|9
|7
|16
|49 - 61
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|31
|7
|6
|18
|32 - 62
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|18
|4
|8
|59 - 35
|58
|2.
|Остин
|0:0
|32
|16
|7
|9
|63 - 45
|55
|3.
|Даллас
|31
|13
|10
|8
|45 - 34
|49
|4.
|Нэшвилл
|0:0
|32
|12
|11
|9
|49 - 38
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|31
|11
|12
|8
|50 - 47
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|1:3
|32
|13
|6
|13
|46 - 48
|45
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|32
|11
|11
|10
|38 - 41
|44
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|11
|7
|12
|47 - 46
|40
|9.
|Колорадо Рэпидс
|31
|10
|9
|12
|43 - 52
|39
|10.
|Сиэтл Саундерс
|30
|12
|3
|15
|43 - 40
|39
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|31
|10
|7
|14
|36 - 54
|37
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|32
|10
|7
|15
|39 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|31
|9
|6
|16
|39 - 49
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|7
|9
|14
|45 - 63
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|8.
|Цинциннати
|0:0
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|10.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|11.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Колорадо Рэпидс
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|16
|8
|6
|2
|23 - 12
|30
|5.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|6.
|Остин
|0:0
|16
|8
|5
|3
|40 - 21
|29
|7.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|8
|3
|4
|21 - 19
|27
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|16
|8
|2
|6
|23 - 17
|26
|10.
|Миннесота Юнайтед
|1:3
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|12.
|Нэшвилл
|0:0
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|13.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|9
|3
|4
|23 - 17
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|16
|7
|5
|4
|23 - 13
|26
|4.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|5.
|Цинциннати
|0:0
|15
|4
|7
|4
|19 - 25
|19
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|11.
|Атланта Юнайтед
|16
|2
|5
|9
|16 - 28
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|13.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
|14.
|Интер Майами
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:0
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|0:0
|16
|6
|5
|5
|20 - 19
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Миннесота Юнайтед
|1:3
|16
|6
|1
|9
|21 - 28
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|27 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|23 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8