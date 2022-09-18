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США: МЛС
2022


Стадион:
Реал Солт-Лейк
0:0
Первый тайм: 30'
Цинциннати
0'
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Цинциннати
2.10
3.70
3.90
Все Коэффициенты
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
30
Сильва
Марсело
15
Глэд
Джастин
2
Броди
Эндрю
16
Чанг
Майкель
28
Jasper
Loeffelsend
6
Руис
Пабло
26
Diego
Luna
10
Кордова
Серхио
11
Саварино
Джефферсон
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
32
Ian
Murphy
21
Миазга
Мэтт
2
Пауэлл
Альвас
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Цинциннати
5-3-2

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Цинциннати

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 8 0.25
Саварино Джефферсон 6 0.19
Мерам Джастин 3 0.09
Вуд Бобби 3 0.09
Джулио Андерсон 3 0.09
Глэд Джастин 3 0.09
Броди Эндрю 2 0.06
Руис Пабло 2 (1) 0.06
Шмитт Тейт 2 0.06
Сильва Марсело 2 0.06
Чанг Майкель 1 0.03
Jasper Loeffelsend 1 0.03
Крейлах Дамир 1 0.03
Каппелхоф Йохан 1 0.03
Эррера Аарон 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 16 0.52
Brenner da Silva 12 (1) 0.39
Акоста Лусиано 8 (3) 0.26
Барреаль Альваро 5 0.16
Морено Хуниор 2 0.06
Миазга Мэтт 2 0.06
Матаррита Рональд 1 0.03
Кубо Юя 1 0.03
Хагглунд Ник 1 0.03
Харрис Кельвин 1 0.03
Ian Murphy 1 0.03
Пауэлл Альвас 0 0
Баджи Доминик 0 0
Кэмерон Джефф 0 0
Блэкетт Тайлер 0 0
Нвободо Обинна 0 0
Нельсон Джон 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 9 0
Jasper Loeffelsend 7 0
Эррера Аарон 5 1
Глэд Джастин 6 0
Сильва Марсело 5 0
Колдуэлл Скотт 5 0
Мерам Джастин 4 0
Шмитт Тейт 4 0
Макмат Зак 3 0
Чанг Майкель 3 0
Луис Эвертон 3 0
Кордова Серхио 2 0
Броди Эндрю 2 0
Беслер Ник 2 0
Холт Эрик 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Джулио Андерсон 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 9 0
Блэкетт Тайлер 8 0
Акоста Лусиано 6 1
Кэмерон Джефф 6 0
Хагглунд Ник 4 1
Крус Аллан 3 1
Кубо Юя 4 0
Морено Хуниор 4 0
Пауэлл Альвас 4 0
Барреаль Альваро 4 0
Баджи Доминик 3 0
Brenner da Silva 3 0
Канн Алек 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Медунянин Харис 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Нельсон Джон 1 0
Харрис Кельвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
17
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
4
17%
3
18%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
7
30%
3
18%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
27
6 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
3
25%
3
11%
1-15
3
25%
7
26%
16-30
0
0%
8
30%
30%
31-45
1
8%
4
15%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
4
33%
3
11%
76-90

Забито

15
34
4 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 12
22 Не забивали 15
0
0%
4
12%
1-15
1
7%
8
24%
16-30
3
20%
5
15%
31-45
2
13%
6
18%
46-60
4
27%
5
15%
61-75
5
33%
6
18%
76-90

Пропущено

29
25
12 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
7
24%
2
8%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
5
17%
6
24%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
6
21%
7
28%
76-90

Забито

38
51
13 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 17
10 Не забивали 5
4
11%
7
14%
1-15
4
11%
9
18%
16-30
5
13%
8
16%
31-45
9
24%
9
18%
46-60
7
18%
7
14%
61-75
9
24%
11
22%
76-90

Пропущено

41
52
18 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 24
10
24%
5
10%
1-15
3
7%
13
25%
16-30
5
12%
14
27%
31-45
6
15%
6
12%
46-60
7
17%
4
8%
61-75
10
24%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Остин - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0
Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1
Цинциннати
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Шарлотт 2:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 32 18 10 4 68 - 22 64
2. Клёб де Фут Монреаль 32 18 5 9 59 - 49 59
3. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 8 10 47 - 39 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
6. Цинциннати 0:0 31 10 13 8 54 - 49 43
7. Коламбус Кру 29 9 14 6 40 - 33 41
8. Атланта Юнайтед 32 10 10 12 46 - 50 40
9. Интер Майами 30 11 6 13 38 - 50 39
10. Шарлотт 31 12 2 17 38 - 48 38
11. Нью-Инглэнд Революшн 32 9 11 12 44 - 48 38
12. Чикаго Файр 32 9 8 15 35 - 45 35
13. Торонто 32 9 7 16 49 - 61 34
14. Ди Си Юнайтед 31 7 6 18 32 - 62 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 18 4 8 59 - 35 58
2. Остин 0:0 32 16 7 9 63 - 45 55
3. Даллас 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 0:0 32 12 11 9 49 - 38 47
5. Портленд Тимберс 31 11 12 8 50 - 47 45
6. Миннесота Юнайтед 1:3 32 13 6 13 46 - 48 45
7. Реал Солт-Лейк 0:0 32 11 11 10 38 - 41 44
8. Лос-Анджелес Гэлакси 30 11 7 12 47 - 46 40
9. Колорадо Рэпидс 31 10 9 12 43 - 52 39
10. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
11. Ванкувер Уайткэпс 31 10 7 14 36 - 54 37
12. Спортинг Канзас-Сити 3:1 32 10 7 15 39 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 31 9 6 16 39 - 49 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 30 7 9 14 45 - 63 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
4. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 6 4 20 - 15 24
8. Цинциннати 0:0 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
10. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
11. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Колорадо Рэпидс 16 9 5 2 28 - 15 32
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Реал Солт-Лейк 0:0 16 8 6 2 23 - 12 30
5. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
6. Остин 0:0 16 8 5 3 40 - 21 29
7. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
8. Ванкувер Уайткэпс 15 8 3 4 21 - 19 27
9. Спортинг Канзас-Сити 3:1 16 8 2 6 23 - 17 26
10. Миннесота Юнайтед 1:3 16 7 5 4 25 - 20 26
11. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
12. Нэшвилл 0:0 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 9 3 4 23 - 17 30
3. Филадельфия Юнион 16 7 5 4 23 - 13 26
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Цинциннати 0:0 15 4 7 4 19 - 25 19
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
11. Атланта Юнайтед 16 2 5 9 16 - 28 11
12. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
13. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10
14. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:0 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 0:0 16 6 5 5 20 - 19 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Миннесота Юнайтед 1:3 16 6 1 9 21 - 28 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 4 4 7 17 - 23 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 0:0 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 3:1 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 27 (7)
Остин Дриусси Себастьян 23 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Остин Даниэль Перейра 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Цинциннати
2.10
3.70
3.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 0:0 Цинциннати онлайн

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